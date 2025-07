いきものがかりの全国アリーナツアー<いきものがかりの みなさん、こんにつあー!! 2025 〜ASOBI〜>から、6月28日に行われた名古屋Aichi Sky Expo公演のプレイバック映像が公開された。 6月7日からスタートした本ツアーは4月に発売された最新アルバム『あそび』を携えたもので、東京公演、名古屋公演ともに大きな盛り上がりを見せており、今後も大阪、神奈川と続く公演に注目が集まっている。 7月23日には最新映像作品『いきものがかり 路上ライブ at 武道館 / いきものがかり meets 情熱大陸』がリリースされる。完全生産限定盤は、Blu-ray+DVD+ライブCDの6枚組に加え、スペシャルブックレットやツアーレプリカパスなどが付属する特別仕様。予約受付中で、数量限定につき早めのチェックが推奨される。 『いきものがかり 路上ライブ at 武道館 / いきものがかり meets 情熱大陸』 2025年7月23日(水)発売予約:https://erj.lnk.to/ikimonobudokan完全生産限定盤ESXL-350〜356(2BD+2DVD+2CD)¥11,000(税込)スペシャルブックレット/ツアーレプリカパス/いきものカード074・075封入 ※数量限定初回仕様限定盤・Blu-ray(ESXL-357〜358):¥6,600(税込)・DVD(ESBL-2662〜2663):¥6,600(税込)仕様:いきものカード074封入(初回仕様) 【Blu-ray/DVD 共通】●いきものがかり 路上ライブ at 武道館(174分)「会いたい」「ありがとう」「ブルーバード」「じょいふる」「SAKURA(with 小田和正)」など全24曲を収録。●いきものがかり meets 情熱大陸(79分)本編に加え、水野良樹と吉岡聖恵のソロインタビュー、情熱大陸生放送舞台裏など特典映像も収録。【完全生産限定盤付属CD】ライブ音源をCD2枚に収録。 <いきものがかりの みなさん、こんにつあー!! 2025 〜ASOBI〜> 6月7日(土)東京・有明アリーナ6月8日(日)東京・有明アリーナ6月28日(土)愛知・Aichi Sky Expo6月29日(日)愛知・Aichi Sky Expo7月9日(水)大阪・大阪城ホール7月10日(木)大阪・大阪城ホール7月19日(土)神奈川・横浜アリーナ7月20日(日)神奈川・横浜アリーナチケット受付:https://ikimonogakari.com/tour2025/ いきものがかりオフィシャルサイト:https://ikimonogakari.com

