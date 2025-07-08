µÕ½±¤ÎÆüËÜ¥Ï¥àÀ¶µÜ¹¬ÂÀÏº ¡ÖËÜÅö¤Ë¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¡×°Á÷µå¤Î±øÌ¾¤ò¤¹¤¹¤°·è¾¡6¹æ2¥é¥ó
¡Ö¥µ¡¼¥É¤Î»Ò¡¢¡Ê°ìÎÝ¼ê¤¬¡Ë¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥°¥é¥Ö¾Þ¤ò50²ó¼è¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤âÊá¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£¤Ç¤â¡¢¥¨¥é¡¼¤·¤¿¤«¤é¡¢ÂÇ¤Ä¤È»×¤Ã¤¿¡×
¡Ú¤â¤Ã¤ÈÆÉ¤à¡ÛÆüËÜ¥Ï¥àÁª¼ê¤¬É¡Â©¹Ó¤²¤ë¡È¿·¾±ººÄê¡É¤ÎÃæ¿È¡Äº£µ¨Ê¿¶ÑÇ¯Êð¤ÏµåÃÄ»Ë¾åºÇ¹â¤Î4000Ëü±ßÄ¶¤Ë
¡¡6Æü¡¢³ÚÅ·¤ò3¥¿¥Æ¤·¤¿ÆüËÜ¥Ï¥à¤Î¿·¾±´ÆÆÄ¤¬¡Ö¥µ¡¼¥É¤Î»Ò¡×¤È¸Æ¤ó¤À¤Î¤Ï¡¢À¶µÜ¹¬ÂÀÏº¡Ê26¡Ë¤Î¤³¤È¤À¡£
¡¡Æó²ó¡¢ÀèÆ¬¤Î¥´¥ó¥¶¥ì¥¹¤Î¥´¥í¤ò°ìÎÝ¤Ø°Á÷µå¡£ÀèÈ¯¤ÎÃ£¤¬Ä¾¸å¤Ë3Ï¢ÂÇ¤òÍá¤Ó¤ë¤Ê¤É¡¢¤³¤Î²ó3¼ºÅÀ¡£¡ÖËÜÅö¤Ë¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¥×¥ì¡¼¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡Ä¡Ä¡×¤ÈÈ¿¾Ê¤·¤¤ê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢6-6¤ÎÆ±ÅÀ¤Î¼·²ó¡¢2»à°ìÎÝ¤Ç²Ã¼£²°¤Î¹â¤áÄ¾µå¤ò±¦ÍãÀÊ¤Ø¡£º£µ¨ËÜµòÃÏ½é¤È¤Ê¤ë·è¾¡¤Î6¹æËÜÎÝÂÇ¤Ç¡¢±øÌ¾ÊÖ¾å¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡ºòµ¨¤Ïµ¬ÄêÂÇÀÊÌ¤ÅþÃ£¤Ê¤¬¤é¡¢89»î¹ç¤ÇÂÇÎ¨.300¡¢15ËÜÎÝÂÇ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£º£µ¨¤Ï°ìÁØ¤ÎÈôÌö¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢6Æü»þÅÀ¤ÇÂÇÎ¨.261¡¢6ËÜÎÝÂÇ¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥Á¡¼¥à¤¬2016Ç¯°ÊÍè¤Î¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤¹¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¥µ¡¼¥É¤Î»Ò¡×¤Î°ìÁØ¤ÎÊ³µ¯¤¬ÉÔ²Ä·ç¤À¡£