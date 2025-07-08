¥«¥Ö¥¹ÎëÌÚÀ¿Ìé¤Ï¤Þ¤µ¤«¤ÎÍîÁª¤â¡Ä¥É¥¸¥ã¡¼¥¹»³ËÜÍ³¿¡õ¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹µÆÃÓÍºÀ±¤¬MLB¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼Áª½Ð
¡¡ÊÆÂç¥ê¡¼¥°¤Î¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼Àï¡ÊÆüËÜ»þ´Ö16Æü=¥¢¥È¥é¥ó¥¿¡Ë¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ëÅê¼ê¤È¹µ¤¨Ìî¼ê¤¬7Æü¡¢¥¹¥Ý¡¼¥ÄÀìÌç¶ÉESPN¤ÎÈÖÁÈÆâ¤ÇÈ¯É½¤µ¤ì¡¢ÆüËÜÀª¤Ç¤Ï¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦»³ËÜÍ³¿¡Ê26=º£µ¨8¾¡6ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨2.51=¼Ì¿¿¡Ë¡¢¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦µÆÃÓÍºÀ±¡Ê34=Æ±3¾¡6ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨2.81¡Ë¤ÎÎ¾Åê¼ê¤¬Áª¤Ð¤ì¤¿¡£¤È¤â¤Ëº£µ¨¤Ï¥¨¡¼¥¹µé¤ÎÆ¯¤¤Ç¡¢»³ËÜ¤Ï¥á¥¸¥ã¡¼2Ç¯ÌÜ¤Ç½é¡¢µÆÃÓ¤Ï2021Ç¯°ÊÍè2ÅÙÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ú¤â¤Ã¤ÈÆÉ¤à¡Û¡È²áÏ«¡É¤Î¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ÂçÃ«æÆÊ¿ ¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤Ëµá¤á¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¡ÖÊüÇ¤¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡ÖÀ©»ß¡×
¡¡¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°¥È¥Ã¥×¤Î75ÂÇÅÀ¡¢Æ±4°Ì¤Î24ËÜÎÝÂÇ¡Ê6Æü½ªÎ»»þ¡Ë¤È¾¡Éé¶¯¤¤ÂÇ·â¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¥«¥Ö¥¹¡¦ÎëÌÚÀ¿Ìé¡Ê30¡Ë¤Ï¹µ¤¨Ìî¼ê¤«¤éÏ³¤ì¡¢½éÁª½Ð¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤«¤é¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤Ë¥Õ¥¡¥óÅêÉ¼¤Ç½Ð¾ì¤ò·è¤á¤¿ÂçÃ«¡¢¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥ó¡¢¥¹¥ß¥¹¤ÎÂ¾¤Ë¡¢¥Ù¥Æ¥é¥óº¸ÏÓ¥«¡¼¥·¥ç¡¼¡Ê37=Æ±4¾¡0ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨3.43¡Ë¤âÁª¤Ð¤ì¤¿¡£
¡¡¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥º¡¦¾®³Þ¸¶¿µÇ·²ð¡Ê27¡Ë¤Ï¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹Àï¤Ç¥á¥¸¥ã¡¼½éÅÐÈÄ½éÀèÈ¯¡£Ç°´ê¤Î¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤¬¡¢2²ó3Ê¬¤Î2¤òÅê¤²¤Æ1ËÜÎÝÂÇ´Þ¤à7°ÂÂÇ4¼ºÅÀ¤Ç1ÇÔÌÜ¤òµÊ¤·¤¿¡£