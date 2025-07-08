ÌµÇÛÎ¸¤ÊÊóÆ»¤¬¸¶°ø¤Ç¡È²È¥Ð¥ì¡É¤·¡¢¼«Âð¤Ë½»¤á¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ë´Ù¤ë¤³¤È¤â¡Ä¡ÖÀÈÈºá¤Î²Ã³²¼Ô²ÈÂ²¡×¤òÂÔ¤Á¼õ¤±¤ë¡È°ñ¤ÎÆ»¡É
¡¡ÀÈÈºá¤Î²Ã³²¼Ô²ÈÂ²¤Ï¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¤â¤¿¤Ó¤¿¤ÓÂç¤¤¯¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡2016Ç¯¡¢ÍÌ¾½÷ÀÇÐÍ¥¤ÎÄ¹ÃË¤Ç¤¢¤ëÇÐÍ¥¤¬¡¢½ÉÇñÀè¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Ç½¾¶È°÷¤Î½÷À¤ËÀÅªË½¹Ô¤ò²Ã¤¨¤Æ²ø²æ¤ò¤µ¤»¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¶¯´¯Ã×½ý¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡Ê¤Î¤Á¤Ë¼¨ÃÌ¤¬À®Î©¤·¡¢ÉÔµ¯ÁÊ¡Ë¡£
¢¨ËÜµ»ö¤Ï¡ØÉ×¤¬ÃÔ´Á¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡¡ÀÈÈºá¤È¡Ö²Ã³²¼Ô²ÈÂ²¡×¡Ù¡ÊÄ«Æü¿·Ê¹½ÐÈÇ¡Ë¤è¤ê¡¢È´¿è¡¦°ìÉôÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢¡¡Ö»ä¤Î°é¤ÆÊý¤¬°¤«¤Ã¤¿¡×¥«¥á¥é¤ÎÁ°¤Ç¼Õºá¤·¤¿½÷ÀÇÐÍ¥
¡¡Êì¿Æ¤ÏÂ©»Ò¤¬¸ûÎ±¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë·Ù»¡½ð¤ÎÁ°¤ÇÊóÆ»¿Ø¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¡¢¡Ö¿½¤·Ìõ¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÆ¬¤ò²¼¤²¡¢¤½¤Î¸å¡¢¼Õºá²ñ¸«¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎºÝ¡¢Èà½÷¤Ï¥«¥á¥é¤ÎÁ°¤ÇÎÞ¤Ê¤¬¤é¤Ë¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¼«Ê¬¤Ê¤ê¤ËÀº¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤ä¤Ã¤¿¤Ä¤â¤ê¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿°Ê¾å¡¢²¿¤â¤¤¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤Î°é¤ÆÊý¤¬°¤«¤Ã¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡Ö¡ÊÈï³²½÷À¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ë¤â¤·¼«Ê¬¤ÎÌ¼¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¤È¹Í¤¨¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¡ö1¡×
¤³¤ÎÈ¯¸À¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö»ä¤Î°é¤ÆÊý¤¬°¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤ÈÊì¿Æ¤¬¼«Ê¬¤òÀÕ¤á¡¢¼Ò²ñ¤«¤é¤âÀÕ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤¬Éâ¤«¤Ó¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Â©»Ò¤ËÊ°¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢Æ±¤¸½÷À¤È¤·¤Æ¡Ö¡ÊÂ©»Ò¤¬¡ËÈï³²¼Ô¤Ë¤Ò¤É¤¤¤³¤È¤ò¤·¤¿»ö¼Â¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦´¶¾ð¤âÊú¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤ÎÊóÆ»¤ò¼õ¤±¡¢½÷ÀÇÐÍ¥¤òCM¤Ëµ¯ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿´ë¶È¤Î°ìÉô¤ÏÊü±Ç¤Îº¹¤·»ß¤á¤ò·èÄê¡£¤½¤ì¤Þ¤Ç¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤Ë¤â°ú¤ÃÄ¥¤ê¤À¤³¤À¤Ã¤¿Èà½÷¤Î»Ñ¤Ï¡¢¤½¤Î¸å¤·¤Ð¤é¤¯¥Æ¥ì¥Ó¤«¤é¾Ã¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤¿¤·¤«¤ËÂ©»Ò¤ÎÂáÊá¤ÏÇÐÍ¥¤Ç¤¢¤ëÊì¿Æ¤òÏ¢ÁÛ¤µ¤»¡¢¤½¤ÎÊì¿Æ¤òµ¯ÍÑ¤·¤¿´ë¶È¥¤¥á¡¼¥¸¤Ë¤â±Æ¶Á¤¬µÚ¤Ó¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿Æ±ÍÍ¤ÎÈï³²¤ËÁø¤¤¡¢¶ì¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¿Í¤¿¤Á¤Ø¤ÎÇÛÎ¸¤È¤ß¤Ê¤¹¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¡Ö¤½¤ì¤Ç¤â»ö·ï¤òµ¯¤³¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢Êì¿Æ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯Â©»Ò¤À¡×¤È¤¤¤¦ÅÀ¤«¤é¡¢»¿ÈÝÎ¾ÏÀ¤¬´¬¤µ¯¤³¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢¡²áÇ®ÊóÆ»¤Ç¶á½ê¤Ë³È»¶¡¢¼«Âð¤òÄÉ¤ï¤ì¤ë
¡¡ÀÈÈºá¤Î²Ã³²¼Ô²ÈÂ²¤¬¥á¥Ç¥£¥¢¤Î²áÇ®ÊóÆ»¤Ë¤µ¤é¤µ¤ì¤ë¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤«¤Ä¤ÆNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¤Ë¤â½Ð±é¤·¤¿¿Íµ¤¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¤Î¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¡¢ÀÈÈºá¤Ë¤è¤ê12Ç¯´Ö¤ÎÉþÌò¸å¤Ë½Ð½ê¤·¡¢2020Ç¯¤ËºÆ¤ÓÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î»ö·ï¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¹¤°¡¢²Ã³²¼Ô¤¬ºÊ¤È½»¤ó¤Ç¤¤¤¿¼«Âð¤Ë¥Þ¥¹¥³¥ß¤Îµ¼Ô¤¬Â¿¿ôË¬¤ì¡¢¶áÎÙ¤Ë¼èºà¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢ºÊ¤Ï¼«Âð¤Ë½»¤á¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ë´Ù¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¤³¤Î¼«Âð½»½ê¤ò¾ÜºÙ¤Ë·ÇºÜ¤·¤¿¿·Ê¹¼Ò¤ä¡¢¤Ü¤«¤·Æþ¤ê¤È¤Ï¤¤¤¨½»µï¤Î¼Ì¿¿¤ò·ÇºÜ¤·¤¿¥¦¥§¥Ö¥á¥Ç¥£¥¢¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Ä¹Ç¯¡¢¤³¤Î»ö·ï¤ò¼èºà¤·¤Æ¤¤¤¿·î´©»ï¡ØÁÏ¡Ù¤ÎÊÔ½¸Ä¹¡¦¼ÄÅÄÇîÇ·»á¤Ï¡¢¥¦¥§¥Ö¥á¥Ç¥£¥¢¤Îµ»ö¤Ç¡Ö²ÈÂ²¤Î½»½ê¤ÏË½¤¯¤ï¼Ì¿¿¤ÏºÜ¤»¤ë¤ï¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¤Ï¡¢¡Ê¥Þ¥¹¥³¥ß¤Ï¡Ë¤¤¤¯¤é²¿¤Ç¤â¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎÊóÆ»¤ÎË½ÎÏÀ¤ËÌµ¼«³Ð¤¹¤®¤ë¡£ÈÈºá¼Ô¤òÃ¡¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Ä¤â¤ê¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¤â¤¦¤Ò¤È¤ê¤ÎÈï³²¼Ô¤Ç¤â¤¢¤ëºÊ¤é²ÈÂ²¤ò¹¶·â¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡¢¤½¤Î¸½¼Â¤ò¼«³Ð¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¡¢²áÇ®ÊóÆ»¤Î´í¸±À¤ò»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ö2¡£
¢¡¹¹À¸¤ò»Ù¤¨¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿ÌðÀè¤Ç¡Ä
¡¡¤Þ¤¿2021Ç¯¡¢ÀÈÈºá¹¹À¸»Ù±çÃÄÂÎ¤ÎÂåÉ½¤¬¡¢¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥¢¥×¥ê¤ÇÃÎ¤ê¹ç¤Ã¤¿½÷À¤Ø¤Î¶¯À©À¸òÅù¤ÎÍÆµ¿¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦»ö·ï¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¿ÍÊª¤Ï²áµî¤Ë¤âÀÈÈºáÎò¤¬¤¢¤ê¡¢·ºÌ³½êÆâ¤ÇÀÈÈºá¼Ô¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿ÆÃÊÌ²þÁ±½è¶ø¤Î¥×¥í¥°¥é¥à¡¢ÄÌ¾ÎR3¡ÊÀÈÈºáºÆÈÈËÉ»ß»ØÆ³¡Ë¤ò¼õ¤±¤¿¤Î¤Á¡¢¹¹À¸¤È¼Ò²ñ³èÆ°¤Ë½¾»ö¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¼Â¤Ï¤³¤Î¿ÍÊª¤Ë¤Ï½Ð½ê¸å¡¢Æ±¤¸¥¥ê¥¹¥È¶µ²ñ¤ÇÃÎ¤ê¹ç¤¤·ëº§¤·¤¿ºÊ¤¬¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ºÊ¤ÏÉ×¤ÎÁ°²Ê¤òÃÎ¤Ã¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¹¹À¸¤ò»Ù¤¨¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿ÌðÀè¤Î»ö·ï¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡É×¤ÎºÆÂáÊá¸å¡¢¼«Âð¤Ë¤Ï¥Æ¥ì¥Ó¤Î¥ì¥Ý¡¼¥¿¡¼¤ä¿·Ê¹µ¼Ô¤¬°ìÀÆ¤Ë²¡¤·´ó¤»¡¢ºÊ¤ÏÀº¿ÀÅª¤ËÄÉ¤¤µÍ¤á¤é¤ì¤ë¾õ¶·¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£Á°½Ð¤Î¼ÄÅÄ»á¤Ï¡¢¡Ö¤½¤¦¤ä¤Ã¤Æ¼¡¡¹¤È¥Þ¥¹¥³¥ß¤¬¥Ô¥ó¥Ý¥ó¤òÌÄ¤é¤¹¹Ô°Ù¤¬¡¢Èà½÷¤¬»ö·ï´Ø·¸¼Ô¤À¤È¤¤¤¦¤Î¤ò¶á½êÃæ¤Ë³È»¶¤¹¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ë¡×¤Èµ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¿¤À¤Ç¤µ¤¨¿ÈÆâ¤ÎÆÍÁ³¤ÎÂáÊá¤ÇÆ°ÍÉ¤·¡¢ÉÔ°Â¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë²ÈÂ²¤Ï¡¢²áÇ®ÊóÆ»¤Ë¤è¤ê¤µ¤é¤ËÄÉ¤¤µÍ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤¯¸½¼Â¤¬Éâ¤Ä¦¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ö3¡£
¡¡2016Ç¯¡¢ÍÌ¾½÷ÀÇÐÍ¥¤ÎÄ¹ÃË¤Ç¤¢¤ëÇÐÍ¥¤¬¡¢½ÉÇñÀè¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Ç½¾¶È°÷¤Î½÷À¤ËÀÅªË½¹Ô¤ò²Ã¤¨¤Æ²ø²æ¤ò¤µ¤»¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¶¯´¯Ã×½ý¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡Ê¤Î¤Á¤Ë¼¨ÃÌ¤¬À®Î©¤·¡¢ÉÔµ¯ÁÊ¡Ë¡£
¢¨ËÜµ»ö¤Ï¡ØÉ×¤¬ÃÔ´Á¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡¡ÀÈÈºá¤È¡Ö²Ã³²¼Ô²ÈÂ²¡×¡Ù¡ÊÄ«Æü¿·Ê¹½ÐÈÇ¡Ë¤è¤ê¡¢È´¿è¡¦°ìÉôÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢¡¡Ö»ä¤Î°é¤ÆÊý¤¬°¤«¤Ã¤¿¡×¥«¥á¥é¤ÎÁ°¤Ç¼Õºá¤·¤¿½÷ÀÇÐÍ¥
¡Ö¼«Ê¬¤Ê¤ê¤ËÀº¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤ä¤Ã¤¿¤Ä¤â¤ê¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿°Ê¾å¡¢²¿¤â¤¤¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤Î°é¤ÆÊý¤¬°¤«¤Ã¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡Ö¡ÊÈï³²½÷À¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ë¤â¤·¼«Ê¬¤ÎÌ¼¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¤È¹Í¤¨¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¡ö1¡×
¤³¤ÎÈ¯¸À¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö»ä¤Î°é¤ÆÊý¤¬°¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤ÈÊì¿Æ¤¬¼«Ê¬¤òÀÕ¤á¡¢¼Ò²ñ¤«¤é¤âÀÕ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤¬Éâ¤«¤Ó¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Â©»Ò¤ËÊ°¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢Æ±¤¸½÷À¤È¤·¤Æ¡Ö¡ÊÂ©»Ò¤¬¡ËÈï³²¼Ô¤Ë¤Ò¤É¤¤¤³¤È¤ò¤·¤¿»ö¼Â¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦´¶¾ð¤âÊú¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤ÎÊóÆ»¤ò¼õ¤±¡¢½÷ÀÇÐÍ¥¤òCM¤Ëµ¯ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿´ë¶È¤Î°ìÉô¤ÏÊü±Ç¤Îº¹¤·»ß¤á¤ò·èÄê¡£¤½¤ì¤Þ¤Ç¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤Ë¤â°ú¤ÃÄ¥¤ê¤À¤³¤À¤Ã¤¿Èà½÷¤Î»Ñ¤Ï¡¢¤½¤Î¸å¤·¤Ð¤é¤¯¥Æ¥ì¥Ó¤«¤é¾Ã¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤¿¤·¤«¤ËÂ©»Ò¤ÎÂáÊá¤ÏÇÐÍ¥¤Ç¤¢¤ëÊì¿Æ¤òÏ¢ÁÛ¤µ¤»¡¢¤½¤ÎÊì¿Æ¤òµ¯ÍÑ¤·¤¿´ë¶È¥¤¥á¡¼¥¸¤Ë¤â±Æ¶Á¤¬µÚ¤Ó¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿Æ±ÍÍ¤ÎÈï³²¤ËÁø¤¤¡¢¶ì¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¿Í¤¿¤Á¤Ø¤ÎÇÛÎ¸¤È¤ß¤Ê¤¹¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¡Ö¤½¤ì¤Ç¤â»ö·ï¤òµ¯¤³¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢Êì¿Æ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯Â©»Ò¤À¡×¤È¤¤¤¦ÅÀ¤«¤é¡¢»¿ÈÝÎ¾ÏÀ¤¬´¬¤µ¯¤³¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢¡²áÇ®ÊóÆ»¤Ç¶á½ê¤Ë³È»¶¡¢¼«Âð¤òÄÉ¤ï¤ì¤ë
¡¡ÀÈÈºá¤Î²Ã³²¼Ô²ÈÂ²¤¬¥á¥Ç¥£¥¢¤Î²áÇ®ÊóÆ»¤Ë¤µ¤é¤µ¤ì¤ë¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤«¤Ä¤ÆNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¤Ë¤â½Ð±é¤·¤¿¿Íµ¤¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¤Î¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¡¢ÀÈÈºá¤Ë¤è¤ê12Ç¯´Ö¤ÎÉþÌò¸å¤Ë½Ð½ê¤·¡¢2020Ç¯¤ËºÆ¤ÓÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î»ö·ï¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¹¤°¡¢²Ã³²¼Ô¤¬ºÊ¤È½»¤ó¤Ç¤¤¤¿¼«Âð¤Ë¥Þ¥¹¥³¥ß¤Îµ¼Ô¤¬Â¿¿ôË¬¤ì¡¢¶áÎÙ¤Ë¼èºà¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢ºÊ¤Ï¼«Âð¤Ë½»¤á¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ë´Ù¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¤³¤Î¼«Âð½»½ê¤ò¾ÜºÙ¤Ë·ÇºÜ¤·¤¿¿·Ê¹¼Ò¤ä¡¢¤Ü¤«¤·Æþ¤ê¤È¤Ï¤¤¤¨½»µï¤Î¼Ì¿¿¤ò·ÇºÜ¤·¤¿¥¦¥§¥Ö¥á¥Ç¥£¥¢¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Ä¹Ç¯¡¢¤³¤Î»ö·ï¤ò¼èºà¤·¤Æ¤¤¤¿·î´©»ï¡ØÁÏ¡Ù¤ÎÊÔ½¸Ä¹¡¦¼ÄÅÄÇîÇ·»á¤Ï¡¢¥¦¥§¥Ö¥á¥Ç¥£¥¢¤Îµ»ö¤Ç¡Ö²ÈÂ²¤Î½»½ê¤ÏË½¤¯¤ï¼Ì¿¿¤ÏºÜ¤»¤ë¤ï¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¤Ï¡¢¡Ê¥Þ¥¹¥³¥ß¤Ï¡Ë¤¤¤¯¤é²¿¤Ç¤â¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎÊóÆ»¤ÎË½ÎÏÀ¤ËÌµ¼«³Ð¤¹¤®¤ë¡£ÈÈºá¼Ô¤òÃ¡¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Ä¤â¤ê¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¤â¤¦¤Ò¤È¤ê¤ÎÈï³²¼Ô¤Ç¤â¤¢¤ëºÊ¤é²ÈÂ²¤ò¹¶·â¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡¢¤½¤Î¸½¼Â¤ò¼«³Ð¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¡¢²áÇ®ÊóÆ»¤Î´í¸±À¤ò»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ö2¡£
¢¡¹¹À¸¤ò»Ù¤¨¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿ÌðÀè¤Ç¡Ä
¡¡¤Þ¤¿2021Ç¯¡¢ÀÈÈºá¹¹À¸»Ù±çÃÄÂÎ¤ÎÂåÉ½¤¬¡¢¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥¢¥×¥ê¤ÇÃÎ¤ê¹ç¤Ã¤¿½÷À¤Ø¤Î¶¯À©À¸òÅù¤ÎÍÆµ¿¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦»ö·ï¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¿ÍÊª¤Ï²áµî¤Ë¤âÀÈÈºáÎò¤¬¤¢¤ê¡¢·ºÌ³½êÆâ¤ÇÀÈÈºá¼Ô¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿ÆÃÊÌ²þÁ±½è¶ø¤Î¥×¥í¥°¥é¥à¡¢ÄÌ¾ÎR3¡ÊÀÈÈºáºÆÈÈËÉ»ß»ØÆ³¡Ë¤ò¼õ¤±¤¿¤Î¤Á¡¢¹¹À¸¤È¼Ò²ñ³èÆ°¤Ë½¾»ö¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¼Â¤Ï¤³¤Î¿ÍÊª¤Ë¤Ï½Ð½ê¸å¡¢Æ±¤¸¥¥ê¥¹¥È¶µ²ñ¤ÇÃÎ¤ê¹ç¤¤·ëº§¤·¤¿ºÊ¤¬¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ºÊ¤ÏÉ×¤ÎÁ°²Ê¤òÃÎ¤Ã¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¹¹À¸¤ò»Ù¤¨¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿ÌðÀè¤Î»ö·ï¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡É×¤ÎºÆÂáÊá¸å¡¢¼«Âð¤Ë¤Ï¥Æ¥ì¥Ó¤Î¥ì¥Ý¡¼¥¿¡¼¤ä¿·Ê¹µ¼Ô¤¬°ìÀÆ¤Ë²¡¤·´ó¤»¡¢ºÊ¤ÏÀº¿ÀÅª¤ËÄÉ¤¤µÍ¤á¤é¤ì¤ë¾õ¶·¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£Á°½Ð¤Î¼ÄÅÄ»á¤Ï¡¢¡Ö¤½¤¦¤ä¤Ã¤Æ¼¡¡¹¤È¥Þ¥¹¥³¥ß¤¬¥Ô¥ó¥Ý¥ó¤òÌÄ¤é¤¹¹Ô°Ù¤¬¡¢Èà½÷¤¬»ö·ï´Ø·¸¼Ô¤À¤È¤¤¤¦¤Î¤ò¶á½êÃæ¤Ë³È»¶¤¹¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ë¡×¤Èµ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¿¤À¤Ç¤µ¤¨¿ÈÆâ¤ÎÆÍÁ³¤ÎÂáÊá¤ÇÆ°ÍÉ¤·¡¢ÉÔ°Â¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë²ÈÂ²¤Ï¡¢²áÇ®ÊóÆ»¤Ë¤è¤ê¤µ¤é¤ËÄÉ¤¤µÍ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤¯¸½¼Â¤¬Éâ¤Ä¦¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ö3¡£