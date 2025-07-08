¤Ò¤í¤æ¤¤¬¿çÌ²³Ø¼Ô¡¦ÌøÂôÀµ»Ë¤ËÊ¹¤¯¡¢Ì²¤ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎËÜÅö¤ÎÏÃ°¡Ö¡Ø¥Ý¥±¥â¥ó¥¹¥ê¡¼¥×¡Ù¤Î´Æ½¤¤ä ¡Ø¤¢¤¹¤±¤ó¡Ù¤È¤Î¥³¥é¥Ü¤Ç¤ï¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤È¤Ï¡©¡×¡Ú¤³¤Î·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
¡Ö¿²ÉÔÂ¤Ë¤Ê¤ë¤È¿©Íß¤òÁý¿Ê¤µ¤»¤ë¥Û¥ë¥â¥ó¤¬Áý¤¨¡¢ÀÝ¼è¥«¥í¥ê¡¼¤¬Áý¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤ëÌøÂôÀµ»ËÀèÀ¸
¤Ò¤í¤æ¤¤¬¥²¥¹¥È¤È¥Ç¥£¡¼¥×Æ¤ÏÀ¤¹¤ë¡Ø½µ´©¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤¡Ù¤ÎÏ¢ºÜ¡Ö¤³¤Î·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡×¡£¿çÌ²³Ø¼Ô¤ÎÌøÂôÀµ»ËÀèÀ¸¤ò·Þ¤¨¤Æ¤ÎºÇ½ª²ó¤Ï¡¢ÌøÂôÀèÀ¸¤¬¿çÌ²¥²¡¼¥à¥¢¥×¥ê¡Ø¥Ý¥±¥â¥ó¥¹¥ê¡¼¥×¡Ù¤Î´Æ½¤¤ò¤·¤¿¤ê¡¢¿©»ö´ÉÍý¥¢¥×¥ê¡Ø¤¢¤¹¤±¤ó¡Ù¤È¥³¥é¥Ü¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¤ï¤«¤Ã¤¿¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¤ªÏÃ¤Ç¤¹¡£
¡ö¡ö¡ö
¤Ò¤í¤æ¤¡Ê°Ê²¼¡¢¤Ò¤í¡Ë¡¡¤½¤¦¤¤¤¨¤Ð¡¢ÌøÂôÀèÀ¸¤Ï¿çÌ²¥²¡¼¥à¥¢¥×¥ê¡Ø¥Ý¥±¥â¥ó¥¹¥ê¡¼¥×¡Ù¤Î´Æ½¤¤â¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
ÌøÂôÀµ»Ë¡Ê°Ê²¼¡¢ÌøÂô¡Ë¡¡¤Ï¤¤¡£¡Ø¥Ý¥±¥â¥ó¥¹¥ê¡¼¥×¡Ù¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ï¡¢3¥õ·î¤ÇÊ¿¶Ñ1»þ´Ö10Ê¬¤â¿çÌ²»þ´Ö¤¬Áý¤¨¤¿¤È¤¤¤¦¥Ç¡¼¥¿¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
¤Ò¤í¡¡¿çÌ²»þ´Ö¤Î¾¯¤Ê¤¤ÆüËÜ¿Í¤¬¤Ç¤¹¤«¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤½¤ì¤Ï¤¹¤´¤¤¡£
ÌøÂô¡¡¤¨¤¨¡£¤À¤«¤é¡ÖÆüËÜ¿Í¤â¤ä¤ì¤Ð¤Ç¤¤ë¤¸¤ã¤ó¡×¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤¢¤Î¥²¡¼¥à¤Ï¤¦¤Þ¤¯¤Ç¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢¡ÖÄ¹¤¯¿²¤ì¤Ð¿²¤ë¤Û¤É¡×¡Öµ¬Â§Àµ¤·¤¯¿²¤ì¤Ð¿²¤ë¤Û¤É¡×¥¹¥³¥¢¤¬¹â¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤ËÀß·×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¡¢¤³¤ì¤Ï»ä¤¬´Æ½¤¤ò°ÍÍê¤µ¤ì¤¿ºÝ¤Ë¡¢ÀäÂÐ¾ò·ï¤È¤·¤ÆÍ×µá¤·¤¿¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Ò¤í¡¡¤Ê¤ë¤Û¤É¡£ÀèÀ¸¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
ÌøÂô¡¡´Æ½¤¤Î°ÍÍê¤ÏËÜÅö¤ËÆÍÁ³¤Ç¤·¤¿¡£¤¢¤ëÆü¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥Ý¥±¥â¥ó¤ÎÂåÉ½¤ÎÊý¤¬»ä¤Î¸¦µæ½ê¤òË¬¤Í¤Æ¤³¤é¤ì¤Æ¡¢¡Ø¥Ý¥±¥â¥ó GO¡Ù¤¬Âç¥Ò¥Ã¥È¤·¤¿¤Î¤Ç¡ÖÊâ¤¤Î¼¡¤ÏÌ²¤ê¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸À¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¡¢¡Ö¿çÌ²¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿¥¹¥Þ¥Û¥²¡¼¥à¤òºî¤ê¤¿¤¤¤«¤é¼êÅÁ¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¡£¤Ç¤âÀµÄ¾¤Ë¸À¤¦¤ÈºÇ½é¤Ï¡Ö¤Õ¤¶¤±¤ë¤Ê¡ª¡×¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ò¤í¡¡¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡©
ÌøÂô¡¡¤À¤Ã¤Æ¡¢¥¹¥Þ¥Û¥²¡¼¥à¤Ê¤ó¤Æ¡¢»Ò¶¡¤¿¤Á¤¬Ìë¹¹¤«¤·¤¹¤ëºÇÂç¤Î¸¶°ø¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤À¤«¤é¡¢¡Ö¤´¾éÃÌ¤Ç¤·¤ç¤¦¡©¡×¤È¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¤Ò¤í¡¡³Î¤«¤Ë¡£¿²¤ëÁ°¤Ë¥¹¥Þ¥Û¥²¡¼¥à¤ò»Ï¤á¤¿¤é¡¢¤è¤±¤¤¤ËÌ²¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
ÌøÂô¡¡¤Ç¤â¡¢Èà¤é¤ÏÈó¾ï¤Ë¿¿·õ¤Ç¡¢¡Ö¤½¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢»Ò¶¡¤¿¤Á¤¬¤è¤¯Ì²¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë³×¿·Åª¤Ê¥¹¥Þ¥Û¥²¡¼¥à¤òËÜµ¤¤Çºî¤ê¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÇ®ÊÛ¤¹¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤Þ¤ÇËÜµ¤¤Ç¸À¤¦¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¤È»ä¤â¹Í¤¨¤ò²þ¤á¤Æ¡¢¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯Ä¹¤¯Ì²¤ì¤ÐÌ²¤ë¤Û¤É¥¹¥³¥¢¤¬¾å¤¬¤ë¤³¤È¡×¡¢¤½¤·¤Æ¡ÖÅÚÆü¤â´Þ¤á¤ÆËèÆüµ¬Â§Åª¤Ê»þ´Ö¤ËÌ²¤ë¤Û¤ÉÎÉ¤¤É¾²Á¤¬ÆÀ¤é¤ì¤ë¤³¤È¡×¤È¤¤¤¦¤Õ¤¿¤Ä¤Î¾ò·ï¤òÄó¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ò¤í¡¡Àè¤Û¤É¤Î¤ä¤Ä¤Ç¤¹¤Í¡£
ÌøÂô¡¡¤Ï¤¤¡£¤³¤Î¤Õ¤¿¤Ä¤Ï¿çÌ²¤Ë¤ª¤¤¤ÆÈó¾ï¤Ë½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ç¡ÖÉ¬¤º¼ÂÁõ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¡£¤½¤¦¤·¤¿¤é¡Ö¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ò¤í¡¡¡Ø¥Ý¥±¥â¥ó¥¹¥ê¡¼¥×¡Ù¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î¿çÌ²»þ´Ö¤¬±ä¤Ó¤¿¤È¤¤¤¦¥Ç¡¼¥¿¤Ï¡¢ÀèÀ¸¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤Î¤¿¤Þ¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
ÌøÂô¡¡¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤³¤Î¥²¡¼¥à¤¬À¤¤Ë½Ð¤ÆÂ¿¤¯¤ÎÊý¤Ë»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢¼ÂºÝ¤Ë¿çÌ²¤¬²þÁ±¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¥Ç¡¼¥¿¤ò¸«¤ë¤È´¶³´¿¼¤¤¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Ò¤í¡¡¤½¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£
ÌøÂô¡¡¥Ç¡¼¥¿¤Ç¤¤¤¨¤Ð¿©»ö´ÉÍý¥¢¥×¥ê¤Î¡Ø¤¢¤¹¤±¤ó¡Ù¤È¤â¥³¥é¥Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¡Ø¤¢¤¹¤±¤ó¡Ù¤âÈó¾ï¤ËÂ¿¤¯¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼¤¬¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡¢Î¾Êý¤Î¥¢¥×¥ê¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤òÃê½Ð¤·¤Æ¡¢¥Ç¡¼¥¿¤ò¶¦Æ±¤ÇÊ¬ÀÏ¤·¤Æ¤ß¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤¹¤ë¤È¡¢Èó¾ï¤Ë¶½Ì£¿¼¤¤Áê´Ø´Ø·¸¤¬¤¤¤¯¤Ä¤«¸«¤¨¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ò¤í¡¡¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
ÌøÂô¡¡¡ÖÀÝ¼è¥«¥í¥ê¡¼¤¬Â¿¤¤¿Í¤Ï¡¢¿çÌ²»þ´Ö¤¬Ã»¤¤¡×¤È¤¤¤¦·¹¸þ¤¬¤Ï¤Ã¤¤ê¤È½Ð¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ï5000¿Í¶á¤¯¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼¤òÂÐ¾Ý¤Ë¤·¤¿¸¦µæ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¢¤¯¤Þ¤ÇÁê´Ø´Ø·¸¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬Èó¾ï¤ËÌÌÇò¤¤·ë²Ì¤Ç¤¹¡£
¤Ò¤í¡¡¤É¤ó¤Ê°ø²Ì´Ø·¸¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¤í¤¦¡©
ÌøÂô¡¡¼Â¤Ï¤³¤ì¡¢¿çÌ²¸¦µæ¤ÎÀ¤³¦¤Ç¤Ï¤¹¤Ç¤ËÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¸½¾Ý¤Ç¡¢¸¶°ø¤Ï¡Ö¿çÌ²¡×¤Ë¤¢¤ë¤³¤È¤Þ¤Ç¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¿²ÉÔÂ¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¿©Íß¤òÁý¿Ê¤µ¤»¤ë¥Û¥ë¥â¥ó¤Î¡Ö¥°¥ì¥ê¥ó¡×¤¬Áý¤¨¡¢¿©Íß¤òÍÞÀ©¤¹¤ë¥Û¥ë¥â¥ó¡Ö¥ì¥×¥Á¥ó¡×¤¬¸º¤ë¤¿¤á¡¢·ë²Ì¤È¤·¤ÆÀÝ¼è¥«¥í¥ê¡¼¤¬Áý¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¤è¤¯¡¢¡Ö¿²¤ë»Ò¤Ï°é¤Ä¡×¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
¤Ò¤í¡¡¤Ï¤¤¤Ï¤¤¡¢ÀÎ¤«¤é¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
ÌøÂô¡¡¤¢¤ì¤Ï¿¼¤¤¥Î¥ó¥ì¥à¿çÌ²Ãæ¤ËÀ®Ä¹¥Û¥ë¥â¥ó¤¬Ê¬Èç¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢Ê¸»ú¤É¤ª¤ê²Ê³ØÅª¤Ê»ö¼Â¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¤Ï²¼¤Î¶ç¤¬¤¢¤ë¤È»ä¤Ï¤è¤¯¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ï¡Ö¿²¤Ê¤¤Âç¿Í¤Ï²£¤Ë°é¤Ä¡×¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤â±Ö³ØÅª¤ËÌÀ¤é¤«¤Ç¡¢¿çÌ²ÉÔÂ¤À¤ÈÈîËþ·¹¸þ¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤¡£¥á¥¿¥Üµ¤Ì£¤Î¿Í¤Ë¿çÌ²»þ´Ö¤ò³ÎÊÝ¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤À¤±¤Ç¡¢¾É¾õ¤¬²þÁ±¤¹¤ë¤È¤¤¤¦²ðÆþ»î¸³¤Î·ë²Ì¤âÊó¹ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ò¤í¡¡¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡Ö¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤·¤¿¤¤¤Ê¤é¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¿²¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¡×¤È¸À¤¨¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤Í¡£
ÌøÂô¡¡¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤ÏÎ¾Êý¤Î¥¢¥×¥ê¤òºÇÄã90Æü°Ê¾å»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥æ¡¼¥¶¡¼Ìó2000¿Í¤òÄ´ºº¤·¤¿·ë²Ì¤È¤·¤Æ¤ï¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ø¥Ý¥±¥â¥ó¥¹¥ê¡¼¥×¡Ù¤ò»È¤¤Â³¤±¤ë¤ÈÂ¿¤¯¤Î¿Í¤Î¿çÌ²¤Ï²þÁ±¤·¤Þ¤¹¡£
¤Ò¤í¡¡¤Ï¤¤¡£
ÌøÂô¡¡¤½¤ÎÃæ¤Ç¤â²þÁ±ÅÙ¹ç¤¤¤Ë¤Ï¸Ä¿Íº¹¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¿çÌ²¤Î²þÁ±ÅÙ¤¬Âç¤¤¤¥°¥ë¡¼¥×¤È¾®¤µ¤¤¥°¥ë¡¼¥×¤ËÊ¬¤±¤ÆÂÎ½Å¤ÎÊÑ²½¤òÈæ³Ó¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤¹¤ë¤È¿çÌ²¤¬¤è¤êÂç¤¤¯²þÁ±¤·¤¿¥°¥ë¡¼¥×¤Î¤Û¤¦¤¬BMI¡ÊÈîËþÅÙ¤òÉ½¤¹ÂÎ³Ê»Ø¿ô¡Ë¤Î¸º¾¯Éý¤¬2ÇÜ¶á¤¯¤âÂç¤¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¤Ò¤í¡¡2ÇÜ¤â¡ª¡¡¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢²ø¤·¤²¤Ê¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¥µ¥×¥ê¤ò»È¤¦¤¯¤é¤¤¤Ê¤é¡¢¡Ø¥Ý¥±¥â¥ó¥¹¥ê¡¼¥×¡Ù¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢¤Á¤ã¤ó¤ÈÌ²¤ë½¬´·¤ò¤Ä¤±¤¿¤Û¤¦¤¬¸ú²ÌÅª¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡£
ÌøÂô¡¡¤½¤Î²ÄÇ½À¤ÏÈó¾ï¤Ë¹â¤¤¤È¸À¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£
¤Ò¤í¡¡¤Ç¡¢º£²ó¤¬ÌøÂôÀèÀ¸¤È¤ÎÂÐÃÌ¤¬¥é¥¹¥È¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢ÊÔ½¸¤µ¤ó¤«¤é¤ª¸ß¤¤¤Î´¶ÁÛ¤ò¶µ¤¨¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÌøÂô¡¡¤Ò¤í¤æ¤¤µ¤ó¤Ï¤É¤¦¤Ç¤·¤¿¤«¡©
¤Ò¤í¡¡ÃÎ¤é¤Ê¤¤ÏÃ¤Ð¤«¤ê¤Ç¶Ã¤¤ÎÏ¢Â³¤Ç¤·¤¿¡£¡Ö¿çÌ²¤ÏÂç»ö¡×¤È¤¤¤¦²Ê³ØÅª¤Êº¬µò¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢ÆüËÜ¼Ò²ñ¤Ï¿çÌ²¤ò·Ú»ë¤·¤¬¤Á¤Ç¡¢¹½Â¤Åª¤Ë¤âàÌ²¤ê¤Ë¤¯¤¤¹ñá¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¸½¼Â¤È¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤¬¡¢¤Ê¤ó¤È¤âÂç¤¤¤¤Ê¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
ÌøÂô¡¡¤¨¤¨¡£º£¤ÎÆüËÜ¤Ï¡¢¹ñÁ´ÂÎ¤¬¤Þ¤ë¤Çà»×¹ÍÄä»ßá¤Ë´Ù¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬Â¿¡¹¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Ò¤í¡¡¤½¤Î»×¹ÍÄä»ß¤Î¸¶°ø¤¬¡¢¤½¤â¤½¤â¹ñÌ±Á´ÂÎ¤Î¿çÌ²ÉÔÂ¤Ë¤¢¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£
ÌøÂô¡¡¤Ï¤Ï¤Ï¡Ê¾Ð¡Ë¡£ËÜÅö¤Ë¤½¤Î°½Û´Ä¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ò¤í¤æ¤¤µ¤ó¤Î°õ¾Ý¤Ï¡¢¤¤¤Þ¤µ¤é»ä¤¬¸À¤¦¤Þ¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢ËÜÅö¤ËÊª»ö¤Î³Ë¿´¤òÆÍ¤¯Êý¤À¤Ê¤È´¶¿´¤·¤Þ¤·¤¿¡£¼ÁÌä¤¬¤¹¤Ù¤Æ¥Ô¥ó¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¡¢¤µ¤¹¤¬¤Ç¤¹¡£......¤¢¤¢¡¢ºÇ¸å¤Ë¤Ò¤È¤Ä¤À¤±»×¤¤½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£¼Â¤Ï¤Ò¤í¤æ¤¤µ¤ó¤È¤ÏÉÔ»×µÄ¤Ê¤´±ï¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£2000Ç¯º¢¤Ë¡¢Åö»þ¤Î¡Ø2¤Á¤ã¤ó¤Í¤ë¡Ù¤Ë¡ÖÌøÂô¤Ã¤ÆÃ¯¤À¡©¡×¡ÖÌøÂôÀµ»ËÀèÀ¸¤Î¹ßÎ×¤òÂÔ¤Ä¥¹¥ì¡×¤È¤¤¤¦¥¹¥ì¥Ã¥É¤¬Î©¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Ò¤í¡¡¤Þ¤¸¤¹¤«¡ª¡Ê¾Ð¡Ë
ÌøÂô¡¡¤Ç¡¢¤½¤Î¥¹¥ì¥Ã¥É¤ËËÜ¿Í¤È¤·¤Æ½ñ¤¹þ¤ó¤À¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
¤Ò¤í¡¡¤¢¡¢ÀèÀ¸¤´ËÜ¿Í¤¬½ñ¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡ª¡¡¤½¤ì¤Ï¤½¤ì¤Ï¡¢Åö»þ¤«¤é¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£
ÌøÂô¡¡¤½¤Î¥¹¥ì¥Ã¥É¤Ë¤Ï¡¢¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤«¤Ê¤ê¿¿ÌÌÌÜ¤Ë¤¤¤í¤¤¤í¤È½ñ¤Ï¢¤Í¤¿µ²±¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤â¤·¡¢¤´¶½Ì£¤¬¤¢¤ì¤Ð¸å¤Ç¤Þ¤È¤á¥µ¥¤¥È¤ò¤¼¤ÒÆÉ¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£ÆÉ¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤â¤¼¤Ò¡£
¤Ò¤í¡¡¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¡¢ÌøÂôÀèÀ¸¤È¤ÎÂÐÃÌ¤Ï¤³¤ì¤Ë¤Æ½ªÎ»¤Ç¤¹¡£¤Ç¤Ï³§¤µ¤ó¡¢¤Þ¤º¤Ï¤·¤Ã¤«¤êÌ²¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡£ËÍ¤â¿²¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
ÌøÂô¡¡¤Ï¤¤¡£¤È¤Ë¤«¤¯Ì²¤ë¤³¤È¤Î½ÅÍ×À¤ò¤Ò¤È¤ê¤Ç¤âÂ¿¤¯¤Î¿Í¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ö¡ö¡ö
¢£À¾Â¼ÇîÇ·¡ÊHiroyuki NISHIMURA¡Ë¡¡
¸µ¡Ø2¤Á¤ã¤ó¤Í¤ë¡Ù´ÉÍý¿Í¡£¶áÃø¤Ë¡ØÀ¸¤«¡¢»à¤«¡¢¤ª¶â¤«¡Ù¡Ê¶¦Ãø¡¢½¸±Ñ¼Ò¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¡Ë¤Ê¤É¡¡
¢£ÌøÂôÀµ»Ë¡ÊMasashi YANAGISAWA¡Ë¡¡
1960Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¢ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡£ÃÞÇÈÂç³Ø¹ñºÝÅý¹ç¿çÌ²°å²Ê³Ø¸¦µæµ¡¹½µ¡¹½Ä¹¡¦¶µ¼ø¡£1998Ç¯¤Ë¿çÌ²¡¦³ÐÀÃ¤òÀ©¸æ¤¹¤ëÊª¼Á¡Ö¥ª¥ì¥¥·¥ó¡×¤òÈ¯¸«¡£´Æ½¤¤·¤¿ËÜ¤Ë¡Øº£¤µ¤éÊ¹¤±¤Ê¤¤ ¿çÌ²¤ÎÄ¶´ðËÜ¡Ù¡ÊÄ«Æü¿·Ê¹½ÐÈÇ¡Ë¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë
¹½À®¡¿²ÃÆ£½ãÊ¿¡Ê¥ß¥É¥ë¥Þ¥ó¡Ë¡¡»£±Æ¡¿Â¼¾å¾±¸ã
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¿²ÉÔÂ¤Ë¤Ê¤ë¤È¿©Íß¤òÁý¿Ê¤µ¤»¤ë¥Û¥ë¥â¥ó¤¬Áý¤¨¡¢ÀÝ¼è¥«¥í¥ê¡¼¤¬Áý¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤ëÌøÂôÀµ»ËÀèÀ¸