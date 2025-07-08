µÜËÜ±Ñ¼£¤¬²¬»³¤Ë´°Á´°ÜÀÒ¡Ö¿·³ã¤Ç¤Î·Ð¸³¤ò³è¤«¤·ÈôÌö¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤ËÅØÎÏ¤¹¤ë¡×¡Ú¥¢¥ë¥Ó¥ì¥Ã¥¯¥¹¿·³ã¡Û¡¡
¥µ¥Ã¥«ー¡¦ÌÀ¼£°ÂÅÄJ1¥êー¥°¡£¥¢¥ë¥Ó¥ì¥Ã¥¯¥¹¿·³ã¤Ï8Æü¡¢µÜËÜ±Ñ¼£Áª¼ê¡Ê26¡Ë¤¬¥Õ¥¡¥¸¥¢ー¥Î²¬»³¤Ë´°Á´°ÜÀÒ¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
µÜËÜÁª¼ê¤Ï2024¥·ー¥º¥ó¤Ë¤¤¤ï¤ FC¤«¤é¿·³ã¤Ë²ÃÆþ¤·¡¢J1¥êー¥°ÄÌ»»33 »î¹ç½Ð¾ì 1 ÆÀÅÀ¡¢J2¥êー¥°ÄÌ»»41 »î¹ç½Ð¾ì 3 ÆÀÅÀ¡£
°Ê²¼¡¢µÜËÜÁª¼ê¤Î¥³¥á¥ó¥È¡£
¿·³ã¤Ç³§¤µ¤ó¤ÈÀï¤Ã¤¿ 1 Ç¯È¾¤Ï¡¢¤È¤Æ¤â¹¬¤»¤Ê»þ´Ö¤Ç¤·¤¿¡£
½é¤á¤Æ¿·³ã¥µ¥Ýー¥¿ー¤ÎÀ¼±ç¤ò¼õ¤±¤¿»þ¤Î¾×·â¤Ïº£¤Ç¤â³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³§¤µ¤ó¤È¥Ï¥ë¥ò¥¹¥¤¥ó¥°¤ò²Î¤Ã¤¿·Ê¿§¤ÏËº¤ì¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¿·³ã¤Ç¤Î·Ð¸³¤ò³è¤«¤·¤Æ¡¢ÈôÌö¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤ËÅØÎÏ¤·¤Þ¤¹¡£
¿·³ã¤Î³§¤µ¤ó¤È¤ª²ñ¤¤¤Ç¤¤ëÆü¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
Ê©ÃÅ,
ÀÅ²¬,
Êè,
¿À»ö,
Ï·¸å,
¼Í½ÐÀ®·Áµ¡,
ÆÁÅç,
¥ê¥Ú¥¢¹©»ö,
»×¤¤¤ä¤ê,
ÃÖ¾²¹©»ö