¤â¤â¥¯¥íº´¡¹ÌÚºÌ²Æ¡¡¡Ö¶À¤«¤È»×¤Ã¤¿¤ï¾Ð¡×¡È¤¢¤ä¤¿¤«¥³¥ó¥Ó¡É¤Î¶öÁ³¤ª¤½¤í¥³¡¼¥Ç¤Ë¥Õ¥¡¥ó¡Ö¤¹¤´¤¹¤®¡ª¡×
¡¡¡Ö¤â¤â¤¤¤í¥¯¥í¡¼¥Ð¡¼Z¡×¤Îº´¡¹ÌÚºÌ²Æ¡Ê29¡Ë¤¬8Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¹â¾ë¤ì¤Ë¡Ê32¡Ë¤È¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤¬È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡º´¡¹ÌÚ¤Ï¡ÖÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¤Ê¤·¤Ç¤³¤ì¡×¤ÈÅê¹Æ¤·¡¢¥·¥ç¡¼¥È¾æ¤ÎÇò¥È¥Ã¥×¥¹¤Ë¥ï¥¤¥É¥¸¡¼¥ó¥º¡¢¹õ¤Î¥µ¥ó¥À¥ë¤Þ¤Ç¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤¬´ÝÈï¤ê¤·¤¿¹â¾ë¤È¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¡£
¡¡¡Ö¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¤ÇÈ¹ç¤ï¤»¤¿¤È¤¶À¤«¤È»×¤Ã¤¿¤ï¾Ð¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¤¹¤´¤¹¤®¡ª¡ª¡ª¡×¡Ö¥Þ¥¸¤Ç¶À¡×¡Ö¤µ¤¹¤¬¤ËÃçÎÉ¤·»ÐËå¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¤ªÂ·¤¤²á¤®¤Ë¤â¤Û¤É¤¬¤¢¤ë¡×¡Ö¤¢¤ä¤¿¤«¥³¥ó¥Ó¤µ¤¹¤¬¡×¡ÖÁÐ»Ò¥³¡¼¥Ç¤¤¤¤¤Í¡ª¡×¡Ö¤Ê¤Ë¤½¤Î°Ê¿´ÅÁ¿´¤Î¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡×¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ë¤¤¤¤¡Á¡×¡Ö2¿Í¤È¤â¤¹¤´¤¤»÷¹ç¤Ã¤Æ¤ë¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£