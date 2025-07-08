¥·¥ã¥ª¥ß¡¢¡ÖRedmi Pad 2¡×¥·¥êー¥º¤òÈ¯Çä¡¡2Ëü±ß～¤Î11¥¤¥ó¥Á¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È
¡¡¥·¥ã¥ª¥ß¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ï¡¢11¥¤¥ó¥Á¤ÎAndroid¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¡ÖRedmi Pad 2¡×¡ÖRedmi Pad 2 4G¡×¤òÈ¯Çä¤·¤¿¡£²Á³Ê¤Ï¡ÖRedmi Pad 2¡×¤¬2Ëü1980±ß～¡¢¡ÖRedmi Pad 2 4G¡×¤¬2Ëü7980±ß¡£
¡¡¡ÖRedmi Pad 2¡×¥·¥êー¥º¤Ï¡¢2.5K²òÁüÅÙ¡Ê2560¡ß1600¡Ë¤Î11¥¤¥ó¥Á¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤òÅëºÜ¤·¤¿Android¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¡£¥Á¥Ã¥×¥»¥Ã¥È¤Ë¤ÏMediaTek¤Î¡ÖHelio G100 Ultra¡×¤òºÎÍÑ¤·¡¢±Ç²è´Õ¾Þ¤Ê¤É¤Î¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥ÈÍÑÅÓ¤ËÅ¬¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¤Ï9000mAh¤òÅëºÜ¤·¡¢ºÇÂç2TB¤ÎSD¥«ー¥É¤Ë¤âÂÐ±þ¤¹¤ë¡£
¡¡Æ±»þÈ¯Çä¤Î¥¹¥¿¥¤¥é¥¹¥Ú¥ó¡ÖRedmi Smart Pen¡×¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢»Å»ö¤ä³Ø¹»¤Ç¤Î¥á¥â½ñ¤¡¢¼ñÌ£¤Î¤ª³¨ÉÁ¤¤Ê¤É¤Ë¤âÉý¹¤¯³èÍÑ¤Ç¤¤ë¡£
Redmi Smart Pen
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥»¥ë¥éー¥â¥Ç¥ë¤Î¡ÖRedmi Pad 2 4G¡×¤â¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¡£Wi-Fi¤Î¤Ê¤¤´Ä¶¤Ç¤âÆ°²è»ëÄ°¤äÄÌ¿®¤¬¹Ô¤¨¡¢GPS¤âÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¥Ê¥Ó¥²ー¥·¥ç¥óÍÑÅÓ¤Ë¤âÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¡£
Ãæ±û¤¬¡ÖRedmi Pad 2 4G¡×¡£¥¢¥ó¥Æ¥Ê¤ÎÍÌµ¤Ë¤è¤ê¡ÖRedmi Pad 2¡×¤È¤ÏÇØÌÌ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬°Û¤Ê¤ë
¡¡¡ÖRedmi Pad 2¡×¤Î¥«¥éー¥Ð¥ê¥¨ー¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢¥°¥é¥Õ¥¡¥¤¥È¥°¥ìー¡¢¥é¥Ù¥ó¥Àー¥Ñー¥×¥ë¡¢¥ß¥ó¥È¥°¥êー¥ó¤Î3¿§¡£²Á³Ê¤Ï4GB¡Ü128GB¥â¥Ç¥ë¤¬2Ëü1980±ß¡¢6GB¡Ü128GB¥â¥Ç¥ë¤¬2Ëü9980±ß¡¢8GB¡Ü256GB¥â¥Ç¥ë¤¬3Ëü4980±ß¡£
¡¡¡ÖRedmi Pad 2 4G¡×¤Ï¥°¥é¥Õ¥¡¥¤¥È¥°¥ìー¤È¥ß¥ó¥È¥°¥êー¥ó¤Î2¿§Å¸³«¤Ç¡¢4GB¡Ü128GB¥â¥Ç¥ë¤Î¤ß¤òÍÑ°Õ¡£²Á³Ê¤Ï2Ëü7980±ß¡£
¡¡7·î14Æü¤Þ¤Ç¤ÏÈ¯ÇäµÇ°¤ÎÁá³ä²Á³Ê¤È¤·¤Æ¡¢2200±ß°ú¤¤ÇÄó¶¡¤µ¤ì¤ë¡£¡ÖRedmi Pad 2¡×¤Ï¡¢4GB¡Ü128GB¥â¥Ç¥ë¤¬1Ëü9780±ß¡¢6GB¡Ü128GB¥â¥Ç¥ë¤¬2Ëü7780±ß¡¢8GB¡Ü256GB¥â¥Ç¥ë¤¬3Ëü2780±ß¡£¡ÖRedmi Pad 2 4G¡×¤Ï2Ëü5780±ß¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡ÈÎÇä¥Á¥ã¥Í¥ë¤Ï¡¢¡ÖRedmi Pad 2¡×¤È¡ÖRedmi Pad 2 4G¡×¤ÎÎ¾¥â¥Ç¥ë¤¬¡¢Xiaomi Store¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¡¢Amazon.co.jp¡¢³ÚÅ·»Ô¾ì¡¢¥¤¥ª¥ó¥â¥Ð¥¤¥ë¡¢¥¨¥¯¥¹¥×¥é¥¤¥¹¤Ç¼è¤ê°·¤ï¤ì¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¡ÖRedmi Pad 2¡×¤Ï¡¢¥¨¥Ç¥£¥ª¥ó¡¢¾å¿·ÅÅµ¡¡¢¥Ó¥Ã¥¯¥«¥á¥é¡¢¥ä¥Þ¥À¥Ç¥ó¥¡¢¥è¥É¥Ð¥·¥«¥á¥é¡¢¥¹¥È¥êー¥à¡ÊEC¥«¥ì¥ó¥È¡Ë¤Ç¤âÈÎÇä¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡°ìÊý¡¢¡ÖRedmi Pad 2 4G¡×¤Ï¡¢IIJmio¡¢QTmobile¤Ç¼è¤ê°·¤ï¤ì¤ë¡£
¡¡¥¢¥¯¥»¥µ¥êー¤âÆ±»þÈ¯Çä¤µ¤ì¡¢¡ÖRedmi Smart Pen¡×¤¬6980±ß¡¢¡ÖRedmi Pad 2 Screen Protector¡×¤¬1280±ß¡¢¡ÖRedmi Pad 2 Cover¡×¡Ê¥°¥ìー¡¿¥Û¥ï¥¤¥È¡Ë¤¬2680±ß¤ÇÄó¶¡¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢7·î31Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡ÖRedmi Pad 2¡×¥·¥êー¥º¤ò¹ØÆþ¤·¤¿¥æー¥¶ー¤Ë¤Ï¡¢¥°¥ìー¤Î¡ÖRedmi Pad 2 Cover¡×¤¬¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤µ¤ì¤ë¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤â¼Â»ÜÃæ¡£ÂÐ¾Ý¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÈÎÇä¥Á¥ã¥Í¥ë¡£
Redmi Pad 2 CoverRedmi Pad 2 Redmi Pad 2 4G ¼ç¤Ê¥¹¥Ú¥Ã¥¯ À½ÉÊÌ¾ Redmi Pad 2 Redmi Pad 2 4G Âç¤¤µ 254.58¡ß166.04¡ß7.36mm ½Å¤µ 510g 519g ¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤ 11¥¤¥ó¥Á¡¢2560✕1600¡¢ºÇÂç90Hz¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¥ìー¥È ¥Á¥Ã¥×¥»¥Ã¥È MediaTek Helio G100-Ultra ¥á¥â¥êー¡¿
¥¹¥È¥ìー¥¸ 4GB¡Ü128GB¡¢6GB¡Ü128GB¡¢8GB¡Ü256GB 4GB¡Ü128GB ³°Éô¥á¥â¥êー ºÇÂç2TB ¥Ð¥Ã¥Æ¥êー 9000mAh¡¢µÞÂ®½¼ÅÅ 18W¡ÊÆ±º 15W¡Ë ¥¹¥Ôー¥«ー ¥¹¥Æ¥ì¥ª¥¹¥Ôー¥«ー¡¢Dolby AtmosÂÐ±þ ¥ê¥¢¥«¥á¥é 800Ëü²èÁÇ¹³Ñ¥«¥á¥é ¥Õ¥í¥ó¥È¥«¥á¥é 500Ëü²èÁÇ¹³Ñ¥«¥á¥é ËÉ¿åËÉ¿Ð IP52