»³Ã«É÷¤Î»ÅÁÈ¤ß¤äÆÃÄ§¤ò²òÀâ¡¡³¤Î¦É÷¤È¤Î°ã¤¤¤â¾Ò²ð
ÆüÃæ¤ÏÃ«¤«¤é»³¤Ø¡¢Ìë¤Ï»³¤«¤éÃ«¤Ø¡½¡½¤³¤Î¤è¤¦¤Ë»³±è¤¤¤ÎÃÏ°è¤Ç¤Ï¡¢1Æü¤Î¤Ê¤«¤ÇÉ÷¸þ¤¤¬ÊÑ²½¤¹¤ë¡Ö»³Ã«É÷¡×¤¬¿á¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÉ÷¤Ï¡¢À²¤ì¤Æ²º¤ä¤«¤ÊÆü¤Ë¤ÏÆü¾ïÅª¤ËÈ¯À¸¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢»ä¤¿¤Á¤ÎÊë¤é¤·¤Ë¤â±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Îµ»ö¤Ç¤Ï¡¢»³Ã«É÷¤Î¤·¤¯¤ß¤äÆÃÄ§¡¢³¤Î¦É÷¤È¤Î°ã¤¤¡¢¤½¤·¤Æ¤³¤ì¤é¤ÎÉ÷¤ò³èÍÑ¤·¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
»³Ã«É÷¤È¤Ï¡©
»³ÃÏ¤ä»³±è¤¤¡¢ËßÃÏ¤Ç¤Ï¡¢¡Ö»³Ã«É÷¡Ê¤ä¤Þ¤¿¤Ë¤«¤¼¡Ë¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¶ÉÃÏÅª¤ÊÉ÷¤¬¿á¤¤Þ¤¹¡£Ìë¤Ë»³¤«¤éÃ«¤äÏ¼¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¿á¤¹ß¤ê¤ëÉ÷¤ò¡Ö»³É÷¡Ê¤ä¤Þ¤«¤¼¡Ë¡×¡¢ÆüÃæ¤ËÃ«¤äÏ¼¤«¤é»³¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¿á¤¾å¤²¤ëÉ÷¤ò¡ÖÃ«É÷¡Ê¤¿¤Ë¤«¤¼¡Ë¡×¤È¸À¤¤¡¢1Æü¤Î¤Ê¤«¤Ç»³É÷¤ÈÃ«É÷¤¬¸òÂå¤·¤Þ¤¹¡£
µÕ¤Ë¡¢Äãµ¤°µ¤äÁ°Àþ¤¬¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ë»þ¤Ê¤É¤Ï¡¢¤³¤ÎÉ÷¤Î¥µ¥¤¥¯¥ë¤¬Íð¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤È¤ï¤¶¤Ç¡Ö»³Ã«É÷¤¬Íð¤ì¤ë¤ÈÅ·µ¤¤¬°¤¯¤Ê¤ë¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¤³¤Î¤¿¤á¤Ç¡¢Å·µ¤¤¬²¼¤êºä¤Î¥µ¥¤¥ó¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»³Ã«É÷¤Î»ÅÁÈ¤ß
»³Ã«É÷¤¬È¯À¸¤¹¤ë»ÅÁÈ¤ß
»³Ã«É÷¤Ï¡¢ÃÏ·Á¤Ë¤è¤ë¶õµ¤¤Î²¹ÅÙ¤Îº¹¤È¤½¤ì¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ¸¤¸¤ëµ¤°µ¤Îº¹¤¬¡¢É÷¤ÎÎ®¤ì¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦Ã«É÷
Ã«É÷¤Ï¡¢¾ÜºÙ¤Ë¤Ï¡»³¤Î¼ÐÌÌ¤Ë±è¤Ã¤ÆÃ«¤«¤é»³¤Ë¿á¤¯É÷¤È¡¢¢Ã«¶Ú¤Ë±è¤Ã¤Æ»³¤Ø¾å¤ëÉ÷¤Î2¤Ä¤ËÊ¬¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡ÆüÃæ¡¢Æü¼Í¤Ë¤è¤Ã¤ÆÃÏÉ½ÌÌÉÕ¶á¤¬ÃÈ¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£»³¤Î¾å¤ÈÃ«¡¢Æ±¤¸¹â¤µ¤Î¶õµ¤Æ±»Î¤òÈæ¤Ù¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢»³¤Î¾å¤Î¶õµ¤¤ÎÊý¤¬Ç®¸»¤È¤Ê¤ëÃÏÉ½ÌÌ¤¬¶á¤¤¤¿¤á¡¢ÁêÂÐÅª¤Ë»³¤Î¾å¤Î¶õµ¤¤ÎÊý¤¬ÃÈ¤«¤¯¡¢Ã«¤Î¶õµ¤¤ÎÊý¤¬Îä¤¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÃÈ¤«¤¤¶õµ¤¤Ï·Ú¤¤¤Î¤Çµ¤°µ¤¬Äã¤¯¡¢Îä¤¿¤¤¶õµ¤¤Ï½Å¤¤¤Î¤Çµ¤°µ¤¬¹â¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£É÷¤Ï¡¢µ¤°µ¤Î¹â¤¤Êý¤«¤éÄã¤¤Êý¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¿á¤¯¤¿¤á¡¢¼ÐÌÌ¤Ë±è¤Ã¤ÆÃ«¤«¤é»³¤ØÉ÷¤¬¿á¤¤Þ¤¹¡£
¢¡¤Ç¼ÐÌÌ¤Ë±è¤Ã¤Æ¶õµ¤¤¬±¿¤Ð¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤¿¤á¡¢Ã«ÉÕ¶á¤Îµ¤°µ¤¬²¼¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£¤¹¤ë¤È¡¢ÁêÂÐÅª¤Ëµ¤°µ¤¬¹â¤¤Ï¼¤ÎÊ¿ÃÏ¤«¤é¶õµ¤¤¬°ú¤¾å¤²¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¡¢É÷¤¬Ã«¶Ú¤ò¾å¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¿á¤¤Þ¤¹¡£
¡¦»³É÷
»³É÷¤â¡¢¾Ü¤·¤¯¤Ï¡»³¤Î¼ÐÌÌ¤Ë±è¤Ã¤Æ»³¤«¤éÃ«¤Ë¿á¤¯É÷¤È¡¢¢Ã«¶Ú¤Ë±è¤Ã¤Æ»³¤«¤éÊ¿ÃÏ¤Ø¤È²¼¤ëÉ÷¤Î2¤Ä¤ËÊ¬¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡Ìë´Ö¤ÏµÕ¤Ë¡¢Æ±¤¸¹â¤µ¤Ç¤Ï¡¢Ã«¤è¤ê¤â»³¤Î¾å¤Î¶õµ¤¤ÎÊý¤¬ÎäµÑ¸»¤È¤Ê¤ëÃÏÉ½ÌÌ¤Ë¶á¤¯¡¢ÁêÂÐÅª¤ËÎä¤¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÂÐ¤·¤ÆÃ«¤Î¶õµ¤¤ÎÊý¤¬ÃÈ¤«¤¯¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢»³¤Î¾å¤Ç¤Ïµ¤°µ¤¬¹â¤¯¡¢Ã«¤Ç¤Ïµ¤°µ¤¬Äã¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤¿¤á¡¢µ¤°µ¤¬¹â¤¤Êý¤«¤éÄã¤¤Êý¤Ø¡¢¤Ä¤Þ¤ê»³¤«¤éÃ«¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¼ÐÌÌ¤Ë±è¤Ã¤ÆÉ÷¤¬¿á¤¤Þ¤¹¡£
¢¡¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Ã«Äì¤Ë¤ÏÎä¤¿¤¤¶õµ¤¤¬Î¯¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£¤¹¤ë¤È¿å¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¡¢¹â¤¤Êý¤«¤éÄã¤¤Êý¤Ø¤È¶õµ¤¤¬Î®¤ì¤Æ¡¢Ã«¶Ú¤Ë±è¤Ã¤ÆÉ÷¤¬¿á¤¹ß¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢¤¤¤º¤ì¤ÎÃ«É÷¡¦»³É÷¤È¤â¤Ë¡¢¾å¶õ¤Ç¤Ï¤½¤ì¤òÊä¤¦¤è¤¦¤ËµÕ¸þ¤¤ÎÉ÷¤¬¿á¤¤¤Æ½Û´Ä¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»³Ã«É÷¤Î1Æü¤Î¥µ¥¤¥¯¥ë
»³Ã«É÷¤È³¤Î¦É÷¤Î´Ø·¸
³¤±è¤¤¤ÎÃÏ°è¤Ç¤Ï¡¢¤³¤Î»³Ã«É÷¤Ë»÷¤¿¸½¾Ý¤¬µ¯¤³¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ö³¤Î¦É÷¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¡¢ÆüÃæ¤Ï³¤¤«¤éÎ¦¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¡Ö³¤É÷¡×¤¬¡¢Ìë´Ö¤ÏÎ¦¤«¤é³¤¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¡ÖÎ¦É÷¡×¤¬¿á¤¡¢1Æü¼þ´ü¤ÇÉ÷¤¬¸òÂå¤·¤Þ¤¹¡£
»³Ã«É÷¤â³¤Î¦É÷¤â¡¢¶õµ¤¤Î²¹ÅÙº¹¤Ë¤è¤Ã¤ÆÉ÷¤¬¿á¤¤¤¿¤ê¸òÂå¤·¤¿¤ê¤¹¤ëÅÀ¤ÏÆ±¤¸¤Ç¤¹¡£³¤Î¦É÷¤Î»ÅÁÈ¤ß¤Ï»³Ã«É÷¤è¤ê¤â¤â¤Ã¤È¥·¥ó¥×¥ë¤Ç¡¢³¤¤ÈÎ¦¤ÎÃÈ¤á¤é¤ì¤ä¤¹¤µ¤Î°ã¤¤¤Ë¤è¤Ã¤Æ²¹ÅÙº¹¤¬È¯À¸¤·¡¢É÷¤¬¿á¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢»³Ã«É÷¤Ï»³ÃÏ¼þÊÕ¡¢³¤Î¦É÷¤Ï³¤´ß¼þÊÕ¤ÎÃÏ°è¤Ë¤½¤ì¤¾¤ì¸½¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢ÆüËÜ¤Î¾ì¹ç¡¢»³¤È³¤¤¬¶á¤¤ÃÏ·Á¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¤³¤ì¤é¤¬±Æ¶Á¤·¤¢¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤È¤¯¤Ë¡¢³¤É÷¤¬È¯Ã£¤¹¤ë¤ÈÆâÎ¦Éô¤Î±ü¿¼¤¯¤Þ¤Ç¿á¤¹þ¤à¤¿¤á¡¢Æ±¤¸É÷¸þ¤¤ÎÃ«É÷¤È·ë¹ç¤·¤ÆÂç¤¤ÊÉ÷¤ÎÎ®¤ì¡Ê½Û´Ä¡Ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¹°è³¤É÷¤äÂçµ¬ÌÏ³¤É÷¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¹°è³¤É÷¤Ï¡¢´ØÅìÊ¿Ìî¤äÇ»ÈøÊ¿Ìî¤Ê¤É¤Ç¤è¤¯¸½¤ì¤Þ¤¹¡£
³¤Î¦É÷¤Î»ÅÁÈ¤ß
É÷¤ò³èÍÑ¡ª¡ÖÉ÷¤ÎÆ»¡×¤Ë¤è¤ë¥Ò¡¼¥È¥¢¥¤¥é¥ó¥ÉÂÐºö
»³Ã«É÷¡¢¤½¤·¤Æ³¤Î¦É÷¤¬¡¢»ä¤¿¤Á¤ÎÀ¸³è¤ËÌòÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¤´Â¸¤¸¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
ÅÔ»ÔÉô¤Ç¤Ï¡¢¥¢¥¹¥Õ¥¡¥ë¥È¤ä¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È¤ËÊ¤¤ï¤ì¤¿ÃÏ°è¤ÎÁý²Ã¡¢¼«Æ°¼Ö¤ä·úÊª¤«¤é¤ÎÇÓÇ®¡¢·úÊª¤Î¹âÌ©ÅÙ²½¤Ê¤É¤¬¸¶°ø¤Ç¡¢ÅÔ»Ô¼þÊÕ¤Îµ¤²¹¤¬¾å¾º¤¹¤ë¡Ö¥Ò¡¼¥È¥¢¥¤¥é¥ó¥É¸½¾Ý¡×¤¬µ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¤³¤Î¥Ò¡¼¥È¥¢¥¤¥é¥ó¥É¸½¾Ý¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Ç®Ãæ¾É¤ä½¸Ãæ¹ë±«¤È¤¤¤Ã¤¿¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤Þ¤ë¤³¤È¤¬¿´ÇÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿¥ê¥¹¥¯¤ò´ËÏÂ¤¹¤ëÂÐºö¤Î°ì¤Ä¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖÉ÷¤ÎÆ»¡×¤¬µó¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡ÖÉ÷¤ÎÆ»¡×¤È¤Ï¡¢¤â¤È¤Ï¥É¥¤¥Ä¤Î¼«Æ°¼Ö»º¶ÈÅÔ»Ô¥·¥å¥È¥¥¥Ã¥È¥¬¥ë¥È¤ÇºÎÍÑ¤µ¤ì¤¿¡¢»³Ã«É÷¤òÍøÍÑ¤·¤¿´Ä¶ÂÐºö¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£Ìë´Ö¤Ë¼þ°Ï¤ÎµÖÎÍÃÏ¤«¤é¤ÎÎäÎÃ¤ÊÉ÷¤òÅÔ»ÔÆâ¤ËÆ³¤¯¡ÖÉ÷¤ÎÆ»¡×¤òºî¤ëÅÔ»Ô·×²è¤ò¹Ô¤Ã¤¿·ë²Ì¡¢Âçµ¤±øÀ÷¤Ë²Ã¤¨¤Æ²Æµ¨¤Îµ¤²¹¾å¾º¤Î´ËÏÂ¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¶áÇ¯¡¢ÆüËÜ¤Ç¤â¡¢¥Ò¡¼¥È¥¢¥¤¥é¥ó¥ÉÂÐºö¤Ë¼«Á³¤ÎÉ÷¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¡ÖÉ÷¤ÎÆ»¡×¤ò³èÍÑ¤·¤è¤¦¤È¡¢¹ñ¥ì¥Ù¥ë¤Ç¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ê¿À®25Ç¯¤Ë¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê¤¬¼è¤ê¤Þ¤È¤á¤¿¡Ö¥Ò¡¼¥È¥¢¥¤¥é¥ó¥É¸½¾Ý´ËÏÂ¤Ë¸þ¤±¤¿ÅÔ»Ô¤Å¤¯¤ê¥¬¥¤¥É¥é¥¤¥ó¡×¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¡¢ÅÔ»Ô¤ÎÀ°È÷¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¡¢»³É÷¡¦³¤É÷¡¦Î¦É÷¤¬ÅÔ»Ô¤òÄÌ¤êÈ´¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤Ê¤É¤·¤¿¡ÖÉ÷¤ÎÆ»¡×¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤³¤È¤Î½ÅÍ×À¤¬¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î¾ì¹ç¡¢ÂçÅÔ»Ô¤Î°ÌÃÖ¤äÉ÷¤Îµ¬ÌÏ¤ÎÂç¤¤µ¤«¤é¡¢³¤É÷¤ò³èÍÑ¤¹¤ë»öÎã¤¬Â¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê¤¬Ä´ºº¤·¤¿»öÎã¤Ç¤Ï¡¢ÅìµþÅÔ¿·¶¶ÃÏ¶è¤Ç´Ä¾õ2¹æÀþ¼þÊÕ¤òºÆÀ°È÷¤·¤Æ³¤Î¦É÷¤òÆ³¤¯¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢²Æ¤ÎÆüÃæ¤ÎÊ¿¶Ñµ¤²¹¤¬Ìó0.21¡îÄã²¼¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÂÐºö¤ÏÎÐ²½¤ä¾Ê¥¨¥Í¤Ë¤è¤ë¿Í¹©ÇÓÇ®¤Îºï¸º¤Ê¤É¤È¥»¥Ã¥È¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤é¤ÎÃæ¤ÇÉ÷¤ÎÆ»¤Ë¤è¤ë¸ú²Ì¤¬ºÇ¤â¹â¤«¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢»ä¤¿¤Á¤Î¿È¶á¤ÇÆü¾ïÅª¤Ë¿á¤¯É÷¤¬¡¢ÅÔ»Ô¤Î½ë¤µ¤òÏÂ¤é¤²¤ëÍ¸ú¤Ê¼êÃÊ¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÉ÷¤ÎÆ»¡×¤Ë³èÍÑ¤µ¤ì¤ëÉ÷¤ÎÎã