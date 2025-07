こちらは「かいサポ(お買いものサポーターチーム)」が編集・執筆した記事です。

今年も、年に一度のビッグセール「Amazonプライムデー」の季節がやってきました!

2025年7月11日(金)0時から14日(月)23時59分までの4日間、Amazonデバイス、家電、ガジェット、食品、日用品、ファッションをはじめとした、カテゴリを問わない100万点以上のアイテムが特別価格になります。

また、2025年7月8日(火)0時から10日(木)23時59分までの3日間行われる先行セールでは、Apple 2022 13インチMacBook Air、Apple AirPods 4、Amazon Fire TV Stick HDといった人気アイテムが早くも割引対象に。

さらに、最大18%のAmazonポイントが還元される場合がある「プライムデーポイントアップキャンペーン&大抽選会」など、各種キャンペーンも開催。

この記事では「Amazonプライムデー2025」をよりお得に楽しむための注目アイテムやポイント還元情報などをまとめたので、参考にしてみてください!

「Amazonプライムデー」に参加するにはプライム会員への登録が必要です。まだの方はお早めに。

>>詳細はこちら(外部リンク)

[この記事の内容] ▼おすすめ目玉商品 「Amazonプライムデー2025」のおすすめ目玉商品一覧 ▼キャンペーン情報 「Amazonプライムデー2025」期間中のキャンペーンまとめ ▼基礎知識 「Amazonプライムデー」って何?期間と狙いめ商品は? ▼攻略法 「Amazonプライムデー」をお得に楽しむ5つの攻略法

「Amazonプライムデー2025」おすすめ目玉商品

「Amazonプライムデー2025」の事前公開されている商品のなかから、おすすめ目玉商品をカテゴリ別に厳選してご紹介!

商品の一部は2025年7月8日(火)から開催される先行セール中に特別価格で購入できます。

【Amazonデバイス】

Amazon Fire TV Stick HD | 大画面でフルHDの楽しさを簡単に | ストリーミングメディアプレイヤー 6,980円 Amazonで購入する PR PR

Echo Show 5 (エコーショー5) 第3世代 - スマートディスプレイ with Alexa、2メガピクセルカメラ付き、グレーシャーホワイト 12,980円 Amazonで購入する PR PR

Amazon Fire HD 10 インチ タブレット - 1080pフル HDディスプレイ、大画面で動画もマンガも - 32GB ブラック 19,980円 Amazonで購入する PR PR

【Apple製品】

Apple 2022 13インチMacBook Air: 16GBユニファイドメモリ, 8コアCPUと8コアGPUを搭載したApple M2チップ, 256GB SSD, 日本語キーボード - ミッドナイト 142,788円 Amazonで購入する PR PR

Apple 11 インチ iPad Air (M3): Apple Intelligence のために設計、Liquid Retina ディスプレイ、128GB、12MP フロント/バックカメラ、Wi-Fi 6E、 Touch ID、一日中使えるバッテリー - ブルー 98,800円 Amazonで購入する PR PR

Apple AirPods 4 ワイヤレスイヤホン、Bluetooth 5.3、アクティブノイズ キャンセリング搭載、適応型オーディオ、外部音取り込みモード、パーソナライズされた空間オーディオ、USB-C充電ケース、ワイヤレス充電、H2チップ、防塵性能と耐汗耐水性能、「探す」対応、Qi充電 28,596円 Amazonで購入する PR PR

【モニター・オーディオ・周辺機器】

ベンキュージャパン BenQ MOBIUZ EX251 ゲーミングモニター(24.5インチ/Full HD/220Hz/1ms/HDR 400/スピーカー(2.5W×2)搭載/FreeSync/輝度自動調整(B.I.+ Gen2)搭載) 35,381円 Amazonで購入する PR PR

JBL CHARGE5 Bluetoothスピーカー 2ウェイ・スピーカー構成/USB C充電/IP67防塵防水/パッシブラジエーター搭載/ポータブル/2021年モデル グレー JBLCHARGE5GRY 16,460円 Amazonで購入する PR PR

IODATA レコーディングハードディスク RECBOX 4TB テレビ録画 ダビング 買い替え スマホ タブレット 視聴 日本メーカー HVL-RS4/UE 39,800円 Amazonで購入する PR PR

【デジタルデバイス・周辺機器】

シャオミ(Xiaomi) SIMフリー スマートフォン Redmi 14C 8GB+256GB 6.88インチディスプレイ 5160 mAh 大容量バッテリー 18W急速充電 docomo/au/SoftBank/Rakuten Mobile 回線対応 セージグリーン 21,060円 Amazonで購入する PR PR

エレコム USB PD 充電器 100W 3ポート Type-C USB-A GaN採用 PPS対応 3台同時充電 折りたたみ式プラグ PSE技術基準適合 [iPhone 16 15 iPad Macbook パソコンなど対応] ブラック EC-AC65100BK 5,490円 Amazonで購入する PR PR

CORSAIR DDR5-6000MHz デスクトップPC用メモリ VENGEANCE RGB DDR5シリーズ (PC5-48000) Intel XMP メモリキット 32GB ホワイト [16GB×2枚] CMH32GX5M2E6000C36W 16,464円 Amazonで購入する PR PR

【生活家電】

Levoit (レボイト) 空気清浄機 18畳 小型 卓上 省エネ 脱臭 カビ取り プラズマイオン コンパクト ハウスダスト ほこり 集じん ペット スマホ対応 2in1浄化 花粉 Core 200S ホワイト 12,980円 Amazonで購入する PR PR

TOSHIBA(東芝) 炊飯器 炎匠炊き 5.5合 RC-10VRV(K) グランブラック 真空IH rice cooker 日本製 真空ひたし 真空保温白米40時間 21,800円 Amazonで購入する PR PR

ドウシシャ 扇風機 サーキュレーター 兼用 28 ホワイト 高さ2段階調節 DCモーター 首振り リモコン付き 静音 節電 省エネ 上下左右 風量4段階 K-F28AY WH カモメファン Kamomefan +c living (カモメファン プラスシー リビング) 25,556円 Amazonで購入する PR PR

【ホーム・キッチン】

【オンライン限定】 ティファール 取っ手のとれる 鍋 フライパンセット 5点セット ガス火専用 炒めるのに便利なスプーン付き PFOAなどの有害物質不使用 「インジニオ・ネオ フレーズグレー」 こびりつきにくさ長持ち グレー L16190 8,380円 Amazonで購入する PR PR

GOKUMIN 【極上の柔らかさ】フェイスタオル (3枚セット 約34×80cm) 綿 100% カシミアのような柔らかさ 毛羽落ち少ない ホテル仕様 日本企業企画開発 ホテル仕様 ふわふわ ふんわり 速乾 プレミアム 高級コットン タオル (チャコールグレー, フェイスタオル/極ふわ軽量タイプ) 2,980円 Amazonで購入する PR PR

ヒツジのいらないマットレス -SLEEPER- シングル マットレストッパー 折りたたみ 薄型 洗える 高反発マットレス 無重力 父の日 ギフト 49,800円 Amazonで購入する PR PR

【飲料・お酒】

伊藤園 おーいお茶 ピュアグリーン 600ml×24本 緑茶 ペットボトル 1,794円 Amazonで購入する PR PR

【カロリーゼロ・糖質ゼロ】アサヒ ドライゼロ [ ノンアルコール [ 350ml×24本 ] ] 2,836円 Amazonで購入する PR PR

キレートレモン 通販限定 155ml × 30缶 2,800円 Amazonで購入する PR PR

【食品】

マルちゃん 緑のたぬき天そば でか盛 東 ( 146g ×12個 ) カップ麺 そば ( 大きな天揚げ /小えび天 ) 関東風だし カップそば ( 大盛り / 箱買い ) 東洋水産 3,176円 Amazonで購入する PR PR

チョコレート効果 明治 カカオ72%大容量ボックス 1kg 5,520円 Amazonで購入する PR PR

マルコメ たまねぎみそクリームスープ 20食 1,182円 Amazonで購入する PR PR

【日用品】

キリン 自然が磨いた天然水 ラベルレス 水 2リットル 9本 国産 天然水 ミネラルウォーター ペットボトル 軟水 1,128円 Amazonで購入する PR PR

フィリップス 電動歯ブラシ ソニッケアー ダイヤモンドクリーン9000 (携帯用トラベルケース付き) HX9911/71 ホワイト 【Amazon.co.jp限定】 19,800円 Amazonで購入する PR PR

ジョイ PRO洗浄 食洗機用洗剤 ジェルタブ 48個 1,027円 Amazonで購入する PR PR

【ファッション】

[アダムエロぺオム] ボックスシルエット ジャージー ポロシャツ メンズ ネイビー系 (41) 4,889円 Amazonで購入する PR PR

[TENTIAL] BAKUNE Dry Women's [ バクネ ] チュニック 一般医療機器 リカバリーウェア ワンピース レディース ラベンダー M 16,940円 Amazonで購入する PR PR

[CROCS(クロックス)] サンダル オフロード スポーツ クロッグ ブラック/グラファイト 27 cm 4,845円 Amazonで購入する PR PR

【アウトドア・スポーツ】

イワタニ Iwatani 岩谷 炉ばた焼器 炙りや 炙りや1 カセットコンロ 炉端焼き 焼鳥 串焼き 網焼き 海鮮焼き アウトドア バーベキュー 日本製 CB-ABR-1 7,080円 Amazonで購入する PR PR

[Mizuno] ランニングシューズ ミズノ エスペランザー 2 ジョギング トレーニング スポーツ インドア 通勤 通学 運動 ブラック×イエロー 27.0 cm 4E 5,568円 Amazonで購入する PR PR

ヤマハ(Yamaha) 二輪車用エンジンオイル ヤマルーブ RS4GP 4L 10W-40 MA2 化学合成油 90793-32420 8,900円 Amazonで購入する PR PR

【ゲーム・おもちゃ】

PlayStation VR2(CFIJ-17000) 【Amazon.co.jp限定】オリジナルトートバッグ 付 66,980円 Amazonで購入する PR PR

テイルズ オブ グレイセス エフ リマスター -PS5 2,891円 Amazonで購入する PR PR

モアナと伝説の海 MovieNEX [ブルーレイ+DVD+デジタルコピー(クラウド対応)+MovieNEXワールド] [Blu-ray] 3,523円 Amazonで購入する PR PR

ポイント還元でお得!キャンペーン情報まとめ

「Amazonプライムデー2025」期間中のキャンペーン情報をまとめました。詳細をチェックして、賢くポイントをゲットしましょう!

・Amazonポイント18%還元も。「プライムデーポイントアップキャンペーン&大抽選会」

‖仂欖間[〜7月14日(月)23時59分]にエントリー

対象期間[7月8日(火)0時〜7月14日(月)23時59分]に合計10,000円(税込)以上のご購入とポイントアップ対象商品を購入

以上で、所定条件に応じたポイントアップが適用されます。18%までのポイントアップ(期間限定ポイント)が適用される場合も!※

※今回のポイントアップキャンペーンにおけるAmazonポイント還元率:プライム会員は+3%、Amazon Master Cardご利用で最大+4%(通常還元率2%を含む)、ホーム用品(工具・園芸・水回りやエクステリア・スマートホームなどの商品)の購入で+8%、Amazon厳選の「ブランドセレクション」からの購入で+3%とし、対象のお買い物により最大18%までのポイントアップも可能です

>>詳細はこちら(外部リンク)

・「プライムスタンプラリー」で50,000ポイントのAmazonポイントが当たる抽選に参加

対象期間[〜7月20日(日)23時59分]にエントリー

Amazonでのお買い物やPrime Video視聴などの対象アクションを行って、5つすべてのスタンプを集める

プライム配送特典対象商品を2,000円以上注文する

以上で、50,000ポイント(期間限定ポイント) ※の当選チャンスもある抽選会に参加できます。このチャンスをお見逃しなく!

※当選条件の詳細、確率およびポイントの有効期限等は、Amazon.co.jp上の細則をご確認ください

>>詳細はこちら(外部リンク)

・プライムデーのはじめてのお買い物でdポイントが貯まる「[新規連携者限定] プライムデーでdポイント20%還元」キャンペーン

対象期間[〜7月14日(月)23時59分]にエントリー

新規にdポイントとアカウント連携の上、対象期間[7月8日(火)0時〜7月14日(月)23時59分]に連携後初めての買い物をする以上で、購入総額に対してdポイント20%が還元(上限あり、期間・用途限定)されます。

>>詳細はこちら(外部リンク)

・ワクワクする素敵な商品との出合いをお届けする「Amazon Beauty Collection Box」

7月11日(金)0時より、「お客様にワクワクする美容アイテムとの出合いをお届けする」をコンセプトにした「Amazon Beauty Collection Box」が販売開始!

SK-IIのシートマスク、ロクシタンのミニハンドクリーム、25年7月に新発売されるハイチオールの美容液、ケラスターゼやObagiのサンプルなどが入った合計27種のアイテム、約17,000円相当※1の商品が入ったセット(4,950円・税込)や、

d'Albaをはじめ人気のシートマスク9種、SAM'Uのスキンケア3ステップの通常品やREJURANミニサンプルセット、SKIN1004のアンプル美容液サンプルなど合計24種のアイテム、約20,000円相当※1の商品が入ったセット(3,300円・税込)など、

4種類(限定数量各3,000個)のコフレが登場します。※

※1 通常品については2025年6月1日時点の当サイト上の販売価格で、サンプル品の金額は通常品の価格を元に容量換算により算出しています

※2 本セットはひとり各種1点のみ購入可能

>>詳細はこちら(外部リンク)

・対象の決済サービスを使った「Amazon プライムデー」のお買い物でポイントやAmazonギフトカードが還元される各種キャンペーン

期間中に、Amazon.co.jpやAmazon Payが使えるECサイトで対象の決済サービスを使って買い物すると、AmazonポイントやAmazonギフトカードが還元!

また、Amazon Mastercard、Amazon Payのほか、ペイディ、メルペイ、PayPay、リクルートポイントなどの決済サービスのご利用でもAmazonポイントや各種ポイントを獲得できます。

さらに、プライム会員ならAmazon Mastercard に新規入会と初回利用で11,000ポイントをプレゼント(新規入会7,000ポイント、初回利用4,000ポイント)。

>>Amazon master Cardの詳細はこちら(外部リンク)

>>ペイディの詳細はこちら(外部リンク)

>>メルペイの詳細はこちら(外部リンク)

>>PayPayの詳細はこちら(外部リンク)

>>リクルートポイントの詳細はこちら(外部リンク)

・Amazonネットスーパー、食品や日用品をお得に提供する「プライムデー特選セール」

Amazonのネットスーパー「Amazonフレッシュ」では対象商品が最大50%OFFに、「ライフ」や「成城石井」などの提携ネットスーパーでは割引クーポンをプレゼントします!

「Amazonプライムデー」って何?期間と狙いめ商品は?

Amazonでのお買い物に慣れている人もそうでない人も、ここで「Amazonプライムデー」についておさらいしておきましょう。

【Amazonプライムデーとは】

「Amazonプライムデー」は、プライム会員のために用意された、年に1度開催されるAmazon最大規模のセールです。

2025年のプライムデーは「お得な4日間でワクワク広がる」がテーマです。Amazonデバイス、家電、ファッション、食品・飲料、日用品など、幅広いジャンルの人気商品100万点以上が特別価格で登場します。

【Amazonプライムデー2025の開催日程】

先行セール:2025年7月8日(火)0時から7月10日(木)23時59分まで

本セール:2025年7月11日(金)0時から14日(月)23時59分まで

昨年同様に本セール前に「先行セール」が開催。先行して一部の商品がセール価格で販売されますよ。

【Amazonプライムデーで狙うべき商品は?】

Amazonでは1年を通して多くのセールが開催されていますが、なかでも「Amazonプライムデー」の値引率は最大規模。日用品のまとめ買いや、普段はなかなか手が出にくい大型家電を買うのがおすすめです。

特に狙い目なのは、Amazonデバイス。Amazonの自社製品であるため、大幅な値引きが期待できます。また、普段は値引きになりにくいApple製品もセール対象になる可能性があるのでチェックしておきましょう。

▼2024年の人気商品の例

「ギズ編集部がガチで買ったもの」を見て、ぼくらが買ったものまとめ #Amazonプライムデー

「Amazonプライムデー」をお得に楽しむ5つの攻略法

【攻略法 曠廛薀ぅ牴餔に契約しておく

「Amazonプライムデー」に参加するには、Amazonプライム会員になることが必須です。

Amazonプライム会員とは、Amazonの有料会員制サービス。年間プランは5,900円(税込)、月間プランは600円(税込)で加入できます。登録すると、対象商品のお急ぎ便や日時指定便が無料に(同居家族2人まで対応)。

他にも、対象の映画・アニメ・ドラマが見放題になる「Prime Video」や、Amazon Driveに容量無制限で写真を保存できる「Amazon Photos」、洋服を試着して、気に入れば購入できる「Prime Try Before You Buy」なども特典として利用できます。

>>詳細はこちら(外部リンク)

【攻略法◆曠┘鵐肇蝓次登録をお忘れなく

「Amazonプライムデー」では、人気商品が特別価格になるだけでなく、多くのポイントが獲得できるキャンペーンも同時開催されています。

事前にエントリーやサービスへの登録を済ませておくとよいでしょう。

【攻略法】欲しい商品をセール価格で手に入れるために

「Amazonプライムデー」では、一部の商品を除き、セールが開始するまでどの商品が値引きになるかはわかりません。

欲しかった商品が値引きになっても、気づいたらセールが終わっていたり、売切れたりしたらもったいないですよね…。

そこで、欲しい商品を確実に買うためにおすすめなのが、「ほしい物リスト」「ウォッチリスト」の活用!

・「ほしい物リスト」

欲しい商品を事前にリストに登録しておくと、セールの対象になったタイミングでお知らせしてくれます。

・「ウォッチリスト」

セール開始前に公開される「数量限定タイムセール対象商品」の中から欲しい商品を事前にリストに登録しておくと、該当商品がタイムセールを開始する直前にお知らせしてくれます。

数量限定タイムセール対象の商品は、キャンセル待ち登録も可能です。

>>ほしい物リストの詳細はこちら(外部リンク)

>>ウォッチリストの詳細はこちら(外部リンク)

【攻略法ぁ曚修賈榲に安い?を調べるには

「Google Chrome」の拡張機能の「Keepa」を使うと、Amazon上での価格推移を確認可能。過去と比べてどのくらい値下がりしたかを確認できます。

過去に開催されたAmazonのセールより安くなっているかどうかも調べられるので、欲しい商品の買い時を確かめてから買えるんです。

>>詳細はこちら(外部リンク)

【攻略法ァ朮しい商品を見分ける方法

Amazon上で販売されている商品数は数億にのぼります。なかには、いわゆる“サクラ”により過剰に評価を上げている商品もあるため、注意が必要!

「サクラチェッカー」を使えば、そういったサクラによる口コミを除いた評価を確認できます。使い方は簡単で、Amazonの商品ページのURLを「サクラチェッカー」内の該当箇所に貼り付けるだけ。

極端に安い商品や聞いたことがないブランドの商品は「サクラチェッカー」で確認してから購入するのがおすすめです。

>>詳細はこちら(外部リンク)

これらを事前にチェックして、「Amazonプライムデー」を思いっきり楽しんでくださいね!

Source: Amazon.co.jp

商品のデザインや仕様、価格、パッケージなどは執筆当時のものです。変更されている場合がございます。