¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×¡È°ÛÎã¡ÉÄ«¥É¥é¼õ¤±¤Ë»ëÄ°¼Ô¡Ö¾Ð¤Ã¤¿¡×¡Ö¤¤¤¤Ê¤êËÜÂêÆþ¤ë¤«¤é¡Ä¡×¡Ö¿·¤·¤¤¡×¤ÎÀ¼
¡¡½÷Í¥¤Îº£ÅÄÈþºù¡Ê28¡Ë¤¬¥Ò¥í¥¤¥ó¤òÌ³¤á¤ëNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×¡Ê·î¡ÁÅÚÍËÁ°8¡¦00¡¢ÅÚÍË¤Ï1½µ´Ö¿¶¤êÊÖ¤ê¡Ë¤Ï8Æü¡¢Âè72ÏÃ¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£¥ª¥ó¥¨¥¢Ä¾¸å¤ÎÆ±¶É¡Ö¤¢¤µ¥¤¥Á¡×¡Ê·î¡Á¶âÍËÁ°8¡¦15¡Ë¤Ç¤Ï¡¢MC¿Ø¤¬¥É¥é¥Þ¤Î´¶ÁÛ¤ò¸À¤¤¹ç¤¦¡ÈÄ«¥É¥é¼õ¤±¡É¤¬Ì¾Êª¤À¤¬¡¢¤³¤ÎÆü¤Ï°ìÉ÷ÊÑ¤ï¤Ã¤¿ÊýË¡¤Ç¡ÈÄ«¥É¥é¼õ¤±¡É¤ò¤·¤ÆÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ã¢¨°Ê²¼¡¢¥Í¥¿¥Ð¥ìÍ¡ä
¡¡Âè72ÏÃ¤Ç¤Ï¡¢¡Ö·î´©¤¯¤¸¤é¡×ÁÏ´©¹æ¤ÎÄùÀÚ¤Þ¤Ç1»þ´Ö¤òÀÚ¤ëÃæ¡¢ºî²È¤¬Æ¨¤²¡¢¸¶¹Æ¤Ë·ê¤¬³«¤¯¡£¤Î¤Ö¤Ï¼Ò²ñÉô¤Ç¼¸ÀÕ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¿ó¤òÏ¢¤ì¤Æ¤¯¤ë¡£Åì³¤ÎÓ¤Ï¡ÖÌ¡²è¤òÉÁ¤±¡£50Ê¬¤Ç¡×¡Öº¤¤Ã¤¿»þ¤Î¥á¥¬¥Í¤¯¤ó¤ä¤Ê¡×¡£¿ó¤Î±ôÉ®¤¬Áö¤ë¡½¡½¤È¤¤¤Ã¤¿ÆâÍÆ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥ª¥ó¥¨¥¢Ä¾¸å¤Î¡Ö¤¢¤µ¥¤¥Á¡×¤Ç¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤â¤Î¥È¡¼¥¯¤Ç¤Ï¤Ê¤¯VTR¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¡£¤È¤³¤í¤¬¡ÖÆñÌä¤ò¾è¤ê¤³¤¨¤í¥á¥¬¥Í¤¯¤ó¡Ä¡Ä¤³¤Á¤é¤â¤¤¤¤Ê¤êÌäÂê¤«¤é¡×¤È¥Æ¥í¥Ã¥×¤¬É½¼¨¤µ¤ì¡¢¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¥¯¥¤¥º¤¬½ÐÂê¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¡È°ÛÎã¡É¤ÎÄ«¥É¥é¼õ¤±¤Ë»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤Ï¡Ö»úËë¤Ë¤è¤ëÄ«¥É¥é¼õ¤±w¡×¡ÖÊ¸»ú¤ÇÄ«¥É¥é¼õ¤±¡×¡Ö¤¨¡ª¡©¤¢¤µ¥¤¥Á¤¬¿·¤·¤¤Ä«¥É¥é¼õ¤±¤ò»Ï¤á¤¿¡ª¡©¡×¡Ö¤¤¤¤Ê¤êËÜÂê¤ËÆþ¤ë¤«¤é¡¢¤¢¤µ¥¤¥Á¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤¬¡¢Ê¸»ú¤ÇÄ«¥É¥é¼õ¤±¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¡Ö¾Ð¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤È¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£