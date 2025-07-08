¸µ¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥¬¡¼¡¦´ä·¨µ×»Ö¤µ¤ó¡Ê44¡Ë¡¢2ºÐ¤ò·Þ¤¨¤¿»°½÷¤È¤Î¿Æ»Ò¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê¤Ë¡Ö»Ò¤É¤â¤ÎÀ®Ä¹¤ÏÁá¤¤¡×¡Ö´ä·¨²È¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¡×
¡¡¸µ¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥¬¡¼¤Î´ä·¨µ×»Ö¤µ¤ó¡Ê44¡Ë¤¬6Æü¡¢Instagram¤ò¹¹¿·¡£»°½÷¤¬2ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¡¢¹¬¤»¤¢¤Õ¤ì¤ë¿Æ»Ò¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û »Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î´é½Ð¤·¥·¥ç¥Ã¥È¡õ¥¢¥á¥ê¥«¤Ë¤¢¤ë¥×¡¼¥ëÉÕ¤¤Î¹ëÅ¡
¡¡2002Ç¯¤Ë·ëº§¤·¤¿ºÊ¡¦¤Þ¤É¤«¤µ¤ó¤È¤Î´Ö¤Ë21ºÐ¤ÎÄ¹½÷¡¢16ºÐ¤ÎÄ¹ÃË¡¢13ºÐ¤Î¼¡½÷¡¢2ºÐ¤Î»°½÷¤È4¿Í¤Î»Ò¤É¤â¤¬¤¤¤ë´ä·¨¤µ¤ó¡£É×ÉØ¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎInstagram¤Ç¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤È¤ÎÆü¾ï¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Ä¹½÷¤ÈÊÂ¤ó¤Ç»¶Êâ¤ò¤¹¤ëÍÍ»Ò¡¢Ä¹ÃË¤È¼¡½÷¤ÈÀãÍ·¤Ó¤ò¤·¤¿¤³¤È¡¢¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢¤Î¼«Âð¥×¡¼¥ëÁ°¤Ç»°½÷¤¬Í·¤ÖÍÍ»Ò¤Ê¤É¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
2ºÐ¤ò·Þ¤¨¤¿»°½÷¤È¤Î¿Æ»Ò¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê¤Ë¡Ö»Ò¤É¤â¤ÎÀ®Ä¹¤ÏÁá¤¤¡×¡Ö´ä·¨²È¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¡×
¡¡2025Ç¯7·î6Æü¤Î¹¹¿·¤Ç¤Ï¡¢2ºÐ¤ò·Þ¤¨¤¿»°½÷¤È¼ê¤ò¤Ä¤Ê¤®µå¾ì¤òÊâ¤¯»Ñ¤òÅê¹Æ¡£
¡ÖËÜÆü7·î6Æü¡¢»°½÷¤¬2ºÐ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿^_^¸µµ¤¤Ë°é¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ÆËèÆüÌþ¤ä¤·¤ò¤¯¤ì¤Æ´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª¤¤ç¤¦¤ÏÄ¹ÃË¤Î¹â¹»¤¬½éÀï¤ò·Þ¤¨¤¿¤Î¤Ç¡¢»°½÷¤â°ì½ï¤Ë±þ±ç¤Ë¹Ô¤¤Þ¤·¤¿^_^¤·¤Ã¤«¤ê¾¡¤Ã¤ÆÎÉ¤¤¥¹¥¿¡¼¥È¤¬ÀÚ¤ì¤Æ»×¤¤½Ð¿¼¤¤Æü¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª2ºÐ¤â·ò¹¯¤Ç¸µµ¤¤Ë²á¤´¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡ºÊ¤Î¤Þ¤É¤«¤µ¤ó¤âInstagram¤Ç»°½÷¤ÎÃÂÀ¸Æü¤òÊó¹ð¤·¡¢»×¤¤½Ð¤Î¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤½¤ì¤¾¤ì¤¬·ò¹¯¤Ç¸µµ¤¤Ç»×¤¤¤ä¤ê¤äÍ¥¤·¤µ¤Ë¤¢¤Õ¤ì¤¿¿ÍÀ¸¤òÁ÷¤ì¤ë¤è¤¦¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹ ´ä·¨²È¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤ÆÍè¤Æ¤¯¤ì¤ÆËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×
¡¡¤³¤ì¤é¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¡Ö»Ò¤É¤â¤ÎÀ®Ä¹¤ÏÁá¤¤¤Ç¤¹¤Í ¤ªÃÂÀ¸Æü¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö´ä·¨²È¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¤ÎÀ®Ä¹ ¤³¤ì¤«¤é¤â³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¤Í¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê¡ØABEMA NEWS¡Ù¤è¤ê¡Ë