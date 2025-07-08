¡ÈÌµ¹á¡É¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤ËÄêµÁ¤µ¤ì¤ë¤Î¡© ¥Ë¥ª¥¤¤ËÉÒ´¶¤ÊÆüËÜ¿Í¤À¤«¤é¤³¤½¤Î¼ûÍ×³ÈÂç¡Ö»þÂåÇØ·Ê¤¬¡ÈÌµ¹á¡É¤ÎÄÉ¤¤É÷¤Ë¡×
¡¡²Æ¤¬¶á¤Å¤¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥Ë¥ª¥¤¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë»þ´ü¤Ë¡£½ÀÆðºÞ¤ä¾Ã½ºÞ¤Ê¤É¹á¤ê¤¬ÎÉ¤¤¤â¤Î¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¬SNS¤Ç¤âÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢°ìÊý¤Ç¡ÖÌµ¹áÎÁ¡×¤¬¹¥¤Þ¤ì¤ë·¹¸þ¤â¶¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ç¤Ï¡¢¹á¤ê¤¬¤Ê¤¤¾õÂÖ¡½¡½¡ÈÌµ¹á¡É¤È¤Ï¤É¤¦ÄêµÁÉÕ¤±¤é¤ì¡¢¤¤¤«¤Ë¸¦ïÓ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡©¡¡30Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¡ØÌµ¹á¶õ´Ö¡Ù¤È¤¤¤¦ÄêÈÖ¾¦ÉÊ¤òÀ¤¤ËÁ÷¤ê½Ð¤·¡¢¡Ö¹á¤ê¤Ç¤´¤Þ¤«¤µ¤Ê¤¤¡×¾Ã½¤ò¸¦ïÓ¤·Â³¤±¤Æ¤¤¿¾®ÎÓÀ½Ìô¤ÎÃ´Åö¼Ô¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤¬¤¼¤ó¤¼¤ó°ã¤¦¡ª¡×1995Ç¯È¯ÇäÅö»þ¤Î¡ØÌµ¹á¶õ´Ö¡Ù
¢£¹á¤ê¤Ï¤¤¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡ÈÌµ¹áÇÉ¡É¤Ë¸þ¤±¤Æ³«È¯¡¢30Ç¯Á°¤Ï¡Ö¥Ë¥Ã¥Á¤Ê¾¦ÉÊ¤À¤Ã¤¿¡×
¡¡¡Ö¹á¤ê¤´¤Þ¤«¤µ¤Ê¤¤¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤È¤·¤¿¾Ã½ºÞ¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖÌµ¹á¶õ´Ö¡×¤Ï¡¢1995Ç¯¤ËÈ¯Çä¡£Åö»þ¡¢¾®ÎÓÀ½Ìô¤Ç¤Ï¡Ö¥µ¥ï¥Ç¡¼¡×¤Ê¤É¶¯¤¤¹á¤ê¤Ç°½¤ò¥Þ¥¹¥¥ó¥°¤¹¤ë¥¿¥¤¥×¤Î¾¦ÉÊ¤¬»Ù»ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤¢¤ë°ì¤Ä¤Î²¾Àâ¤¬¡ÖÌµ¹á¶õ´Ö¡×¤Î³«È¯¤Î¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡ÖÅö»þ¤Î³«È¯Ã´Åö¼Ô¤ÎÃæ¤Ç¡Ø¹á¤ê¤¬¶ì¼ê¤Ê¿Í¤â¤¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡©¡Ù¤È¤¤¤¦²¾Àâ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¼ÂºÝ¤ËÄ´ºº¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¤ä¤Ï¤ê10¡óÄøÅÙ¤Ç¡ÉÌµ¹áÇÉ¡É¤ÎÊý¤¬¤¤¤ë¤È³ÎÇ§¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¾®ÎÓÀ½Ìô¤Ï¥Ë¥Ã¥Á¤Ê»Ô¾ì¤òÌÜ»Ø¤¹¤³¤È¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢10%¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¡Ø¹á¤ê¤ÏÍ×¤é¤Ê¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦Ìµ¹áÇÉÁØ¤ÎÊý¤¿¤Á¤¬¤¤¤ë¡¢¤½¤ÎÊý¤¿¤Á¤Ë»É¤µ¤ì¤Ð¤¤¤¤¡¢¤È¤Î»×¤¤¤Ç³«È¯¤ò»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡×(²¼Ãç¤µ¤ó)
¡¡¡Ö¹áÎÁ¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤³¤È¤ò¡ÖÌµ¹á¡×¤ÎÄêµÁ¤È¤·¡¢¡ØÌµ¹á¶õ´Ö¡Ù¤È¤¤¤¦¥Í¡¼¥ß¥ó¥°¤Ë·èÄê¡£¾¦ÉÊ¤Ë¤Ï¡¢¾Ã½ºîÍÑ¤ò»ý¤Ä¥¢¥ß¥Î»À·Ï¾Ã½À®Ê¬¤¬ÇÛ¹ç¤µ¤ì¤¿Æ©ÌÀ¥Ó¡¼¥º¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£¡Ö¥Ó¡¼¥º¤ò»È¤¦¤³¤È¤Ç°½¤ÈÀÜ¿¨¤¹¤ëÉ½ÌÌÀÑ¤òÂç¤¤¯¤Ç¤¤ëÅÀ¡¢¤Þ¤¿¥Ó¡¼¥º¤ÎÃæ¤Ë¾Ã½ºÞ¤ò¹âÇ»ÅÙ¤ÇÇÛ¹ç¤·¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡×(¸¦µæ³«È¯Ã´Åö¡¡°ËÆ£¤µ¤ó)
¡¡¾¦ÉÊ³«È¯¤ò¹Ô¤¦Ãæ¤Ç¡¢¤³¤Î¥Ó¡¼¥º¤òºî¤ëºÝ¤Ë¤Ï¿ô¡¹¤Î¼ºÇÔÃÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¥Ó¡¼¥º¤òËÄ¤é¤Þ¤»¤Æ¡¢¤º¤Ã¤ÈÆ©ÌÀ¤Ê¾õÂÖ¤Ç°Ý»ý¤¹¤ë¤Î¤Ï¤È¤Æ¤âÆñ¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¾Ã½¸ú²Ì¤ò¾å¤²¤ë¤È¥Ó¡¼¥º¤¬Ãã¿§¤ËÊÑ¿§¤·¤¿¤ê¡¢¥«¥Ó¤¬À¸¤¨¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤â¡£¾Ã½¸ú²Ì¤ÈÀ½ÉÊÉÊ¼Á¤¬¥È¥ì¡¼¥É¥ª¥Õ¤Î´Ø·¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢Î¾Êý¤òÅ¬Àµ¤Ê¥Ð¥é¥ó¥¹¤Ç°Ý»ý¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤È¤Æ¤âÆñ¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤ì¤ò²ò·è¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¾Ã½ºÞ¤Ê¤É¤ÎÇÛ¹çÈæÎ¨¤ò¾¯¤·¤º¤ÄÊÑ¤¨¤Ê¤¬¤éÅ¬À¤Î¥é¥¤¥ó¤ò¸«¶Ë¤á¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡×(°ËÆ£¤µ¤ó)
¡¡¡Ö¤³¤ì¤À¤Ã¤¿¤é¾Ã½¤¬¼Â´¶¤Ç¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×¤È¤¤¤¦ÃÊ³¬¤Þ¤Ç¡¢Ìó150²ó¤â»î¸³¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¼ÒÆâ¤Ç¤Ï¡ÖÌµ¹áÎÁ¤Î¤â¤Î¤Ç¡¢ËÜÅö¤Ë¥Ë¥ª¥¤¤ò¾Ã¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦²ûµ¿Åª¤Ê°Õ¸«¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£Åö»þ¤Î³«È¯Ã´Åö¼Ô¤¬ ³«È¯ÉÊ¤ò»î¤·¤Æ¤¤¤¿ºÝ¤Ë¡¢¥¥ã¥ó¥×ÍÑÉÊ¤¬¤¿¤¯¤µ¤óµÍ¤á¹þ¤Þ¤ì¤¿¼«Æ°¼Ö¤Î¥È¥é¥ó¥¯¤Î¥Ë¥ª¥¤¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¶Ã¤¡¢¡Öµ¤¤Ë¤Ê¤ë¥Ë¥ª¥¤¤¬¾Ã¤¨¤ë¤³¤È¤³¤½¤¬¡Ø¼Â´¶¡Ù¤ËÂ¾¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È³Î¿®¤·¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤·¤Æ¡Ö¹á¤ê¤¬¤¤¤é¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¤ë¿Í¤¿¤Á¤Ë¤µ¤¨¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤ì¤Ð¤¤¤¤¡×¤È¤¤¤¦³ä¤êÀÚ¤Ã¤¿¥Ë¥Ã¥ÁÀïÎ¬»×¹Í¤Ç¡¢¡ÖÌµ¹á¶õ´Ö¡×¤Î³«È¯¤Ï¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡× ¡£
¢£È¯Çä¤µ¤ì¤ë¤äÂ¨¥Ò¥Ã¥È¡¢½çÄ´¤ËÇä¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¿¡ØÌµ¹á¶õ´Ö¡Ù¤ËË¬¤ì¤¿Å¾µ¡¡Ä°ì»þ¤ÏÇä¾å¤â3Ê¬¤Î1¤Ë
¡¡¤³¤¦¤·¤Æ1995Ç¯¤ËÃÂÀ¸¤·¤¿¡ØÌµ¹á¶õ´Ö¡Ù¤Ï¡¢È¯Çä¤µ¤ì¤ë¤äÂ¨Âç¥Ò¥Ã¥È¡£ÁÛÄê¤·¤Æ¤¤¤¿Ç¯´ÖÇä¾å¤²ÌÜÉ¸¤ò£´¥õ·î¤ÇÃ£À®¤·¡¢£²Ç¯ÌÜ°Ê¹ß¤â¤·¤Ð¤é¤¯Çä¾å¤²¤ò¿¤Ð¤·Â³¤±¤ë¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢Æ±¤¸¤¯95Ç¯¤Ë¾®ÎÓÀ½¤«¤é¡Ö¾Ã½¸µ¡×¤¬È¯Çä¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ç°ì¤Ä¤ÎÅ¾µ¡¤¬Ë¬¤ì¤ë¡£
¡¡¡Ö¾Ã½¸µ¡×¤Ï¡¢1990Ç¯Âå¤Ë³¤³°¤ÇÇä¤ì¤Æ¤¤¤¿¡¢¤í»æ¤ò°ú¤¾å¤²¤ë¥¿¥¤¥×¤ÎÀ½ÉÊ¤ò¥Ò¥ó¥È¤Ë¡¢¾®ÎÓ°ì²í¼ÒÄ¹¡Ê¸½¡¦²ñÄ¹¡Ë¤¬¡ÖÆüËÜ¤Ç¤â¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÀ½ÉÊ¤ò³«È¯¤Ç¤¤Ê¤¤¤«¡×¤È³«È¯¤ËÃå¼ê¡£È¯Çä¸å¡¢ÆüËÜ¤Ç¤ÏÄÁ¤·¤«¤Ã¤¿±ÕÂÎ¥¿¥¤¥×¤ÎË§¹á¡¦¾Ã½ºÞ¤È¤¤¤¦¿·¤·¤¤»Ô¾ì¤òÃÛ¤¤¤¿¤Î¤À¤¬¡¢¤³¤ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡ØÌµ¹á¶õ´Ö¡Ù¤¬²¡¤µ¤ì¤ë·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤½¤ì¤Þ¤Ç¡ØÌµ¹á¶õ´Ö¡Ù¤ò»È¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ªµÒÍÍ¤¬¡Ø¾Ã½¸µ¡Ù¤Ë°Ü¤é¤ì¤¿¥±¡¼¥¹¤ÏÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤Ç¡ØÌµ¹á¶õ´Ö¡Ù¤ÎÇä¾å¤Ï°ìÃ¶¥¬¥¯¥Ã¤ÈÍî¤Á¡¢È¯Çä»þ¤ÎÈ¾Ê¬¤«¤é£±¡¿£³¤Û¤É¤Î¿å½à¤Ç¤º¤Ã¤È¿ä°Ü¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×(²¼Ãç¤µ¤ó)
¡¡¤½¤Î¸å2014Ç¯¡¢¡ØÌµ¹á¶õ´Ö¡Ù¥Ö¥é¥ó¥É¤«¤é¡¢½¾Íè¤è¤ê¤âÂçÍÆÎÌ¤Î¡Ø¥É¤Ç¤«Ìµ¹á¶õ´Ö¡Ù¤¬È¯Çä¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤³¤«¤é¤â¤¦°ìÅÙÇä¤ê¾å¤²¤¬¸þ¾å¤·»Ï¤á¡¢¸½ºß¤Ë»ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¡ØÌµ¹á¶õ´Ö¡Ù¤ò»È¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¤ªµÒÍÍ¤«¤é¡Ø¤â¤Ã¤ÈÂç¤¤¤¥µ¥¤¥º¤¬¤Û¤·¤¤¡Ù¡Ø¤â¤Ã¤ÈÄ¹¤¯»È¤¤¤¿¤¤¡Ù¤È¤Î¤ªÀ¼¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤Ç¤¤ë¸Â¤êÄ¹¤¯»È¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¥Ë¡¼¥º¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×(²¼Ãç¤µ¤ó)
¡¡È¯Çä¤«¤é30¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿2025Ç¯¡¢¡ØÌµ¹á¶õ´Ö¡Ù¤ÏÁ´ÌÌ¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤ò´º¹Ô¡£¼¼Æâ¤Ç¤Î¥Ú¥Ã¥È¤Î»ô°é¤ä¹á¤ê¤Î¹¥¤ß¤ÎÂ¿ÍÍ²½¤Ê¤É¡¢»þÂåÇØ·Ê¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ½èÊý¤òÂçÉý¤Ë²þÎÉ¡£¾Ã½À®Ê¬¤òÌó3ÇÜÇÛ¹ç¤·¤¿¿·¤·¤¤Ç»¸ü½èÊý¢¨¤Ë¤è¤ê¡¢¾Ã½¥Ó¡¼¥º¤Î¥Ë¥ª¥¤µÛÃåÎÏ¤òÂçÉý¤Ë¥¢¥Ã¥×¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¥Ö¥é¥ó¥É¥í¥´¤â°ì¿·¡£¡ÖÌµ¹á¤Î¥Ë¡¼¥º¤Ï¤º¤Ã¤È°ìÄê¿ô¤¤¤Æ¡¢¤µ¤é¤ËÁý¤¨Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤Þ¤À¡ØÌµ¹á¶õ´Ö¡Ù¤ò»È¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤Êý¤Ë¤â»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢Ìµ¹á¾Ã½¤ÎÎÉ¤µ¡¢Ì¥ÎÏ¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡£º£²ó¤Î¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤Ë¤Ï¡¢¤½¤¦¤¤¤¦»×¤¤¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×(²¼Ãç¤µ¤ó)
¢¨¾®ÎÓÀ½Ìô½¾ÍèÉÊ¡ÊÌµ¹á¶õ´Ö2025Ç¯4·î16Æü¤Þ¤ÇÈÎÇä)¤È¤ÎÈæ³Ó¡£¤Û¤Î¤«¤Ê¤»¤Ã¤±¤ó¤Î¹á¤ê¡¢¥Ú¥Ã¥ÈÍÑ¤Ï½ü¤¯
¢£¿·¤¿¤Ë¥¯¥ë¥ÞÍÑ¤Ø¤ÎÄ©Àï¤â¡¢°ìÉô¥¨¥ê¥¢¤Ç¹¥Ä´¤ÊÇä¾å¤ò¥Þ¡¼¥¯
¡¡º£Ç¯4·î¤Ë¤Ï¡¢¼ÖÆâ¤Î°½¤òÌµ¹áÎÁ¾Ã½¤Ç¤¤ë¡¢¥¯¥ê¥Ã¥×ÉÕ¤¾Ã½ºÞ¡ØÌµ¹á¶õ´Ö ¥¯¥ë¥ÞÍÑ¥¯¥ê¥Ã¥×¡Ù¤òÈ¯Çä¡£¤³¤ì¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê°Õ¿Þ¤ÇÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¤Î¤«¡©
¡Ö¼ÖÍÑ¤ÎË§¹á¾Ã½ºÞ¤Î¤ªµÒÍÍ¤«¤é¡Ø¹á¤ê¤¬¶¯¤¤¤È¼Ö¿ì¤¤¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡Ù¡Ø¤½¤â¤½¤â¥Ë¥ª¥¤¤ò¾Ã¤·¤¿¤¤¤±¤É¹á¤ê¤Ï¤¤¤é¤Ê¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦¤ªÀ¼¤¬¾å°Ì¤Ë¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¼ÖÍÑ¤ÎË§¹á¾Ã½ºÞ¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¤ÎÌó4³ä¤¬Ìµ¹áÇÉ¤À¤È¤ï¤«¤ê¡¢¡ØÌµ¹á¶õ´Ö¡Ù¥Ö¥é¥ó¥É¤«¤é¼ÖÍÑ¤Î¾¦ÉÊ¤ò½Ð¤½¤¦¤È¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°Ã´Åö¡¡ÀÐÀî¤µ¤ó¡Ë
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¤âÌµ¹á¥¿¥¤¥×¤Î¼Ö¤Î¾Ã½ºÞ¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢»ÔÈÎÉÊ¤¬¾¯¤Ê¤¯Ç§ÃÎ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë²ÝÂê¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¾¦ÉÊ¥Ë¡¼¥º¤Ï¹â¤¯¡¢¿Í¤È¤Î¶¦ÍÑ¶õ´Ö¤Ç¤¢¤ë¼ÖÆâ¤Ç¤Ï¡ÈÌµ¹á¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¡É¤¬¤è¤êµá¤á¤é¤ì¤ë¡£ÆÃ¤Ë¥¨¥¢¥³¥ó¤«¤é½Ð¤ëÆÈÆÃ¤Î¥Ë¥ª¥¤¤Ë¡¢ÉÔ²÷¤Ë´¶¤¸¤¿·Ð¸³¤Î¤¢¤ë¿Í¤ÏÂ¿¤¤¤À¤í¤¦¡£º£²ó¤Î¡Ø¥¯¥ë¥ÞÍÑ¥¯¥ê¥Ã¥×¡Ù¤Ï¡¢¤½¤¦¤·¤¿²ÝÂê¤ò¸«»ö¤Ë²ò·è¤·¤¿¾¦ÉÊ¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¡Ø¥¯¥ë¥ÞÍÑ¥¯¥ê¥Ã¥×¡Ù¤Ë¤ÏÆó»À²½±öÁÇ¤È¾Ã½¥²¥ë¤Î£²¤Ä¤¬£±¤Ä¤ÎÀ½ÉÊ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Âç¤¤ÊÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£Æó»À²½±öÁÇ¤¬¥¨¥¢¥³¥ó¤Î¥«¥Ó½¤Ê¤É¤Ë¸ú¤¤¤Æ¡¢¥²¥ë¤¬¿©¤ÙÊª¡¢°û¤ßÊª¡¢´À¡¢·¤¤Ê¤É¤Î¥Ë¥ª¥¤¤Ë¸ú¤¤Þ¤¹¡££²¤ÄÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é£±¤Ä¤ÎÀ½ÉÊ¤ÇÉý¹¤¤°½¤ò¥«¥Ð¡¼¤Ç¤¤ë¡£¤½¤ì¤¬¤³¤Î¾¦ÉÊ¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£¥¨¥¢¥³¥ó¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¾¦ÉÊ¤òÁ÷É÷¸ý¤Ë¼è¤êÉÕ¤±¡¢¥¨¥¢¥³¥ó¤òÄä»ß¤·¤Æ°ìÈÕÃÖ¤¯¤È¡¢¾¦ÉÊ¤ÎÀ®Ê¬¤¬¥¨¥¢¥³¥ó¤ÎÇÛ´É¤ÎÃæ¤Ë½¼Ëþ¤·¤Æ¡¢ÆÈÆÃ¤Ê¥¨¥¢¥³¥ó½¤òÊ¬²ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£ÍâÄ«¼Ö¤Ë¾è¤ë¤È¤¤Ë¤Ï¡¢¤Û¤Ü¥¨¥¢¥³¥ó½¤¬¤Ê¤¤É÷¤¬½Ð¤Æ¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÀÐÀî¤µ¤ó¡Ë
¢£¡ÖÌµ¹á¤Ï¥È¥ì¥ó¥É¤Ç¤Ï¤Ê¤¯ÉáÊ×¡×º£¸å¤â¥æ¡¼¥¶¡¼¤¬Ë¾¤à¡ÈÌµ¹á¥·¡¼¥ó¡É¤ò¤È¤é¤¨¤Æ¤¤¤¯
¡¡¹á¤ê¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¥È¥ì¥ó¥É¤Ï¡¢»þÂå¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊÑ²½¤¬¸«¤é¤ì¤ë¡£Æ±¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÃ´Åö¼Ô¤Ï¡¢¶áÇ¯¤Î³è¼Ô¤ÎÆ°¸þ¡¢¥È¥ì¥ó¥É¤ÎÊÑ²½¤ò¤É¤¦Âª¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¡ÖÌµ¹á¶õ´Ö¤ÎÃ´Åö¼ÔÌÜÀþ¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¹á¤ê¤Î¤¢¤ë¤â¤Î¤ÈÌµ¹á¤Î¤â¤Î¤Î£²¼´¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¹á¿å¤Î¤è¤¦¤Ê¹á¤ê¤òÓÌ¤°¤Èµ¤Ê¬¤¬¾å¤¬¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿¿´ÍýÅª¤ÊºîÍÑ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢°ìÊý¡¢³¤¤ä»³¤ÎÃæ¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¡¢¿Í¹©Åª¤Ê¹á¤ê¤¬¤Ê¤¤¾õÂÖ¤ÇÀ¶¡¹¤·¤µ¤äÍî¤ÁÃå¤¡¢¿´ÃÏÎÉ¤¤¾õÂÖ¤ò´¶¤¸¤ë¤È¤¤¤¦¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡º£¤Î¥È¥ì¥ó¥É¤Ç¸À¤¦¤È¡¢²ÈÄíÆâ²ð¸î¤ÎÁý²Ã¤ä¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤«¤é¥Ú¥Ã¥È¤Î»ô°é¤ÎÁý²Ã¤¬¤¢¤ê¡¢¤Þ¤¿½»Âð¤Ç¤Ï3LDK¡¢4LDK¤¬¸º¤Ã¤Æ¡¢Âç¤¤¤1LDK¤Ê¤É¥ê¥Ó¥ó¥°¤¬¤É¤ó¤É¤ó¹¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²ÈÂ²¤¬1¤Ä¤ÎÉô²°¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤¿»þ¡¢Á´°÷¤¬¹¥¤¤Ê¹á¤ê¤ò¥ê¥Ó¥ó¥°¤ËÃÖ¤¯¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢²ÈÂ²¤ß¤ó¤Ê¤¬¿´ÃÏÎÉ¤¤¶õ´Ö¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢Ìµ¹á¤Ç¤¢¤ì¤Ð¤è¤¤¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¾Ã½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤¬Á°Äó¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿»þÂåÇØ·Ê¤¬¡¢Ìµ¹á¤ÎÄÉ¤¤É÷¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ê¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×(²¼Ãç¤µ¤ó)
¡¡30Ç¯¤ÎÀáÌÜ¤ò·Þ¤¨¤¿¡ØÌµ¹á¶õ´Ö¡Ù¤À¤¬¡¢º£¸å¤Ï¡ÉÌµ¹á¤¬Ë¾¤Þ¤ì¤ë¥·¡¼¥ó¡É¤ò¤¤¤«¤Ë¸«¤Ä¤±¤ë¤«¤¬¥«¥®¤À¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¹á¤ê¤Ï»þÂå¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥È¥ì¥ó¥É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Ìµ¹á¤Ï¥È¥ì¥ó¥É¤Ç¤Ï¤Ê¤¯ÉáÊ×¤Î¤â¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤É¤Á¤é¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢¤ªµÒÍÍ¤¬Ìµ¹á¤òË¾¤Þ¤ì¤ë¥·¡¼¥ó¤òÂª¤¨¤Æ¤¤¤¯¤Î¤¬Âç»ö¤Ê¤Î¤«¤Ê¤È¡£2020Ç¯10·î¤Ë¥Ú¥Ã¥ÈÍÑ¡¢º£´ü4·î¤Ë¼ÖÍÑ¤òÈ¯Çä¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¥·¡¼¥ó¤ò¤¤¤«¤Ë¸«¤Ä¤±½Ð¤·¡¢Ìµ¹á¤Ç¤Ç¤¤ë¤³¤È¤òÄó¶¡¤Ç¤¤ë¤«¤ò¹Í¤¨¤ë¤Î¤¬²æ¡¹¤Î»ÈÌ¿¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×(²¼Ãç¤µ¤ó)
¢£¹á¤ê¤Ï¤¤¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡ÈÌµ¹áÇÉ¡É¤Ë¸þ¤±¤Æ³«È¯¡¢30Ç¯Á°¤Ï¡Ö¥Ë¥Ã¥Á¤Ê¾¦ÉÊ¤À¤Ã¤¿¡×
¡¡¡Ö¹á¤ê¤´¤Þ¤«¤µ¤Ê¤¤¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤È¤·¤¿¾Ã½ºÞ¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖÌµ¹á¶õ´Ö¡×¤Ï¡¢1995Ç¯¤ËÈ¯Çä¡£Åö»þ¡¢¾®ÎÓÀ½Ìô¤Ç¤Ï¡Ö¥µ¥ï¥Ç¡¼¡×¤Ê¤É¶¯¤¤¹á¤ê¤Ç°½¤ò¥Þ¥¹¥¥ó¥°¤¹¤ë¥¿¥¤¥×¤Î¾¦ÉÊ¤¬»Ù»ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤¢¤ë°ì¤Ä¤Î²¾Àâ¤¬¡ÖÌµ¹á¶õ´Ö¡×¤Î³«È¯¤Î¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡ÖÅö»þ¤Î³«È¯Ã´Åö¼Ô¤ÎÃæ¤Ç¡Ø¹á¤ê¤¬¶ì¼ê¤Ê¿Í¤â¤¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡©¡Ù¤È¤¤¤¦²¾Àâ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¼ÂºÝ¤ËÄ´ºº¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¤ä¤Ï¤ê10¡óÄøÅÙ¤Ç¡ÉÌµ¹áÇÉ¡É¤ÎÊý¤¬¤¤¤ë¤È³ÎÇ§¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¾®ÎÓÀ½Ìô¤Ï¥Ë¥Ã¥Á¤Ê»Ô¾ì¤òÌÜ»Ø¤¹¤³¤È¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢10%¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¡Ø¹á¤ê¤ÏÍ×¤é¤Ê¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦Ìµ¹áÇÉÁØ¤ÎÊý¤¿¤Á¤¬¤¤¤ë¡¢¤½¤ÎÊý¤¿¤Á¤Ë»É¤µ¤ì¤Ð¤¤¤¤¡¢¤È¤Î»×¤¤¤Ç³«È¯¤ò»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡×(²¼Ãç¤µ¤ó)
¡¡¡Ö¹áÎÁ¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤³¤È¤ò¡ÖÌµ¹á¡×¤ÎÄêµÁ¤È¤·¡¢¡ØÌµ¹á¶õ´Ö¡Ù¤È¤¤¤¦¥Í¡¼¥ß¥ó¥°¤Ë·èÄê¡£¾¦ÉÊ¤Ë¤Ï¡¢¾Ã½ºîÍÑ¤ò»ý¤Ä¥¢¥ß¥Î»À·Ï¾Ã½À®Ê¬¤¬ÇÛ¹ç¤µ¤ì¤¿Æ©ÌÀ¥Ó¡¼¥º¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£¡Ö¥Ó¡¼¥º¤ò»È¤¦¤³¤È¤Ç°½¤ÈÀÜ¿¨¤¹¤ëÉ½ÌÌÀÑ¤òÂç¤¤¯¤Ç¤¤ëÅÀ¡¢¤Þ¤¿¥Ó¡¼¥º¤ÎÃæ¤Ë¾Ã½ºÞ¤ò¹âÇ»ÅÙ¤ÇÇÛ¹ç¤·¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡×(¸¦µæ³«È¯Ã´Åö¡¡°ËÆ£¤µ¤ó)
¡¡¾¦ÉÊ³«È¯¤ò¹Ô¤¦Ãæ¤Ç¡¢¤³¤Î¥Ó¡¼¥º¤òºî¤ëºÝ¤Ë¤Ï¿ô¡¹¤Î¼ºÇÔÃÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¥Ó¡¼¥º¤òËÄ¤é¤Þ¤»¤Æ¡¢¤º¤Ã¤ÈÆ©ÌÀ¤Ê¾õÂÖ¤Ç°Ý»ý¤¹¤ë¤Î¤Ï¤È¤Æ¤âÆñ¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¾Ã½¸ú²Ì¤ò¾å¤²¤ë¤È¥Ó¡¼¥º¤¬Ãã¿§¤ËÊÑ¿§¤·¤¿¤ê¡¢¥«¥Ó¤¬À¸¤¨¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤â¡£¾Ã½¸ú²Ì¤ÈÀ½ÉÊÉÊ¼Á¤¬¥È¥ì¡¼¥É¥ª¥Õ¤Î´Ø·¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢Î¾Êý¤òÅ¬Àµ¤Ê¥Ð¥é¥ó¥¹¤Ç°Ý»ý¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤È¤Æ¤âÆñ¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤ì¤ò²ò·è¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¾Ã½ºÞ¤Ê¤É¤ÎÇÛ¹çÈæÎ¨¤ò¾¯¤·¤º¤ÄÊÑ¤¨¤Ê¤¬¤éÅ¬À¤Î¥é¥¤¥ó¤ò¸«¶Ë¤á¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡×(°ËÆ£¤µ¤ó)
¡¡¡Ö¤³¤ì¤À¤Ã¤¿¤é¾Ã½¤¬¼Â´¶¤Ç¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×¤È¤¤¤¦ÃÊ³¬¤Þ¤Ç¡¢Ìó150²ó¤â»î¸³¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¼ÒÆâ¤Ç¤Ï¡ÖÌµ¹áÎÁ¤Î¤â¤Î¤Ç¡¢ËÜÅö¤Ë¥Ë¥ª¥¤¤ò¾Ã¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦²ûµ¿Åª¤Ê°Õ¸«¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£Åö»þ¤Î³«È¯Ã´Åö¼Ô¤¬ ³«È¯ÉÊ¤ò»î¤·¤Æ¤¤¤¿ºÝ¤Ë¡¢¥¥ã¥ó¥×ÍÑÉÊ¤¬¤¿¤¯¤µ¤óµÍ¤á¹þ¤Þ¤ì¤¿¼«Æ°¼Ö¤Î¥È¥é¥ó¥¯¤Î¥Ë¥ª¥¤¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¶Ã¤¡¢¡Öµ¤¤Ë¤Ê¤ë¥Ë¥ª¥¤¤¬¾Ã¤¨¤ë¤³¤È¤³¤½¤¬¡Ø¼Â´¶¡Ù¤ËÂ¾¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È³Î¿®¤·¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤·¤Æ¡Ö¹á¤ê¤¬¤¤¤é¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¤ë¿Í¤¿¤Á¤Ë¤µ¤¨¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤ì¤Ð¤¤¤¤¡×¤È¤¤¤¦³ä¤êÀÚ¤Ã¤¿¥Ë¥Ã¥ÁÀïÎ¬»×¹Í¤Ç¡¢¡ÖÌµ¹á¶õ´Ö¡×¤Î³«È¯¤Ï¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡× ¡£
¢£È¯Çä¤µ¤ì¤ë¤äÂ¨¥Ò¥Ã¥È¡¢½çÄ´¤ËÇä¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¿¡ØÌµ¹á¶õ´Ö¡Ù¤ËË¬¤ì¤¿Å¾µ¡¡Ä°ì»þ¤ÏÇä¾å¤â3Ê¬¤Î1¤Ë
¡¡¤³¤¦¤·¤Æ1995Ç¯¤ËÃÂÀ¸¤·¤¿¡ØÌµ¹á¶õ´Ö¡Ù¤Ï¡¢È¯Çä¤µ¤ì¤ë¤äÂ¨Âç¥Ò¥Ã¥È¡£ÁÛÄê¤·¤Æ¤¤¤¿Ç¯´ÖÇä¾å¤²ÌÜÉ¸¤ò£´¥õ·î¤ÇÃ£À®¤·¡¢£²Ç¯ÌÜ°Ê¹ß¤â¤·¤Ð¤é¤¯Çä¾å¤²¤ò¿¤Ð¤·Â³¤±¤ë¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢Æ±¤¸¤¯95Ç¯¤Ë¾®ÎÓÀ½¤«¤é¡Ö¾Ã½¸µ¡×¤¬È¯Çä¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ç°ì¤Ä¤ÎÅ¾µ¡¤¬Ë¬¤ì¤ë¡£
¡¡¡Ö¾Ã½¸µ¡×¤Ï¡¢1990Ç¯Âå¤Ë³¤³°¤ÇÇä¤ì¤Æ¤¤¤¿¡¢¤í»æ¤ò°ú¤¾å¤²¤ë¥¿¥¤¥×¤ÎÀ½ÉÊ¤ò¥Ò¥ó¥È¤Ë¡¢¾®ÎÓ°ì²í¼ÒÄ¹¡Ê¸½¡¦²ñÄ¹¡Ë¤¬¡ÖÆüËÜ¤Ç¤â¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÀ½ÉÊ¤ò³«È¯¤Ç¤¤Ê¤¤¤«¡×¤È³«È¯¤ËÃå¼ê¡£È¯Çä¸å¡¢ÆüËÜ¤Ç¤ÏÄÁ¤·¤«¤Ã¤¿±ÕÂÎ¥¿¥¤¥×¤ÎË§¹á¡¦¾Ã½ºÞ¤È¤¤¤¦¿·¤·¤¤»Ô¾ì¤òÃÛ¤¤¤¿¤Î¤À¤¬¡¢¤³¤ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡ØÌµ¹á¶õ´Ö¡Ù¤¬²¡¤µ¤ì¤ë·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤½¤ì¤Þ¤Ç¡ØÌµ¹á¶õ´Ö¡Ù¤ò»È¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ªµÒÍÍ¤¬¡Ø¾Ã½¸µ¡Ù¤Ë°Ü¤é¤ì¤¿¥±¡¼¥¹¤ÏÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤Ç¡ØÌµ¹á¶õ´Ö¡Ù¤ÎÇä¾å¤Ï°ìÃ¶¥¬¥¯¥Ã¤ÈÍî¤Á¡¢È¯Çä»þ¤ÎÈ¾Ê¬¤«¤é£±¡¿£³¤Û¤É¤Î¿å½à¤Ç¤º¤Ã¤È¿ä°Ü¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×(²¼Ãç¤µ¤ó)
¡¡¤½¤Î¸å2014Ç¯¡¢¡ØÌµ¹á¶õ´Ö¡Ù¥Ö¥é¥ó¥É¤«¤é¡¢½¾Íè¤è¤ê¤âÂçÍÆÎÌ¤Î¡Ø¥É¤Ç¤«Ìµ¹á¶õ´Ö¡Ù¤¬È¯Çä¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤³¤«¤é¤â¤¦°ìÅÙÇä¤ê¾å¤²¤¬¸þ¾å¤·»Ï¤á¡¢¸½ºß¤Ë»ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¡ØÌµ¹á¶õ´Ö¡Ù¤ò»È¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¤ªµÒÍÍ¤«¤é¡Ø¤â¤Ã¤ÈÂç¤¤¤¥µ¥¤¥º¤¬¤Û¤·¤¤¡Ù¡Ø¤â¤Ã¤ÈÄ¹¤¯»È¤¤¤¿¤¤¡Ù¤È¤Î¤ªÀ¼¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤Ç¤¤ë¸Â¤êÄ¹¤¯»È¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¥Ë¡¼¥º¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×(²¼Ãç¤µ¤ó)
¡¡È¯Çä¤«¤é30¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿2025Ç¯¡¢¡ØÌµ¹á¶õ´Ö¡Ù¤ÏÁ´ÌÌ¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤ò´º¹Ô¡£¼¼Æâ¤Ç¤Î¥Ú¥Ã¥È¤Î»ô°é¤ä¹á¤ê¤Î¹¥¤ß¤ÎÂ¿ÍÍ²½¤Ê¤É¡¢»þÂåÇØ·Ê¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ½èÊý¤òÂçÉý¤Ë²þÎÉ¡£¾Ã½À®Ê¬¤òÌó3ÇÜÇÛ¹ç¤·¤¿¿·¤·¤¤Ç»¸ü½èÊý¢¨¤Ë¤è¤ê¡¢¾Ã½¥Ó¡¼¥º¤Î¥Ë¥ª¥¤µÛÃåÎÏ¤òÂçÉý¤Ë¥¢¥Ã¥×¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¥Ö¥é¥ó¥É¥í¥´¤â°ì¿·¡£¡ÖÌµ¹á¤Î¥Ë¡¼¥º¤Ï¤º¤Ã¤È°ìÄê¿ô¤¤¤Æ¡¢¤µ¤é¤ËÁý¤¨Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤Þ¤À¡ØÌµ¹á¶õ´Ö¡Ù¤ò»È¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤Êý¤Ë¤â»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢Ìµ¹á¾Ã½¤ÎÎÉ¤µ¡¢Ì¥ÎÏ¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡£º£²ó¤Î¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤Ë¤Ï¡¢¤½¤¦¤¤¤¦»×¤¤¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×(²¼Ãç¤µ¤ó)
¢¨¾®ÎÓÀ½Ìô½¾ÍèÉÊ¡ÊÌµ¹á¶õ´Ö2025Ç¯4·î16Æü¤Þ¤ÇÈÎÇä)¤È¤ÎÈæ³Ó¡£¤Û¤Î¤«¤Ê¤»¤Ã¤±¤ó¤Î¹á¤ê¡¢¥Ú¥Ã¥ÈÍÑ¤Ï½ü¤¯
¢£¿·¤¿¤Ë¥¯¥ë¥ÞÍÑ¤Ø¤ÎÄ©Àï¤â¡¢°ìÉô¥¨¥ê¥¢¤Ç¹¥Ä´¤ÊÇä¾å¤ò¥Þ¡¼¥¯
¡¡º£Ç¯4·î¤Ë¤Ï¡¢¼ÖÆâ¤Î°½¤òÌµ¹áÎÁ¾Ã½¤Ç¤¤ë¡¢¥¯¥ê¥Ã¥×ÉÕ¤¾Ã½ºÞ¡ØÌµ¹á¶õ´Ö ¥¯¥ë¥ÞÍÑ¥¯¥ê¥Ã¥×¡Ù¤òÈ¯Çä¡£¤³¤ì¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê°Õ¿Þ¤ÇÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¤Î¤«¡©
¡Ö¼ÖÍÑ¤ÎË§¹á¾Ã½ºÞ¤Î¤ªµÒÍÍ¤«¤é¡Ø¹á¤ê¤¬¶¯¤¤¤È¼Ö¿ì¤¤¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡Ù¡Ø¤½¤â¤½¤â¥Ë¥ª¥¤¤ò¾Ã¤·¤¿¤¤¤±¤É¹á¤ê¤Ï¤¤¤é¤Ê¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦¤ªÀ¼¤¬¾å°Ì¤Ë¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¼ÖÍÑ¤ÎË§¹á¾Ã½ºÞ¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¤ÎÌó4³ä¤¬Ìµ¹áÇÉ¤À¤È¤ï¤«¤ê¡¢¡ØÌµ¹á¶õ´Ö¡Ù¥Ö¥é¥ó¥É¤«¤é¼ÖÍÑ¤Î¾¦ÉÊ¤ò½Ð¤½¤¦¤È¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°Ã´Åö¡¡ÀÐÀî¤µ¤ó¡Ë
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¤âÌµ¹á¥¿¥¤¥×¤Î¼Ö¤Î¾Ã½ºÞ¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢»ÔÈÎÉÊ¤¬¾¯¤Ê¤¯Ç§ÃÎ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë²ÝÂê¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¾¦ÉÊ¥Ë¡¼¥º¤Ï¹â¤¯¡¢¿Í¤È¤Î¶¦ÍÑ¶õ´Ö¤Ç¤¢¤ë¼ÖÆâ¤Ç¤Ï¡ÈÌµ¹á¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¡É¤¬¤è¤êµá¤á¤é¤ì¤ë¡£ÆÃ¤Ë¥¨¥¢¥³¥ó¤«¤é½Ð¤ëÆÈÆÃ¤Î¥Ë¥ª¥¤¤Ë¡¢ÉÔ²÷¤Ë´¶¤¸¤¿·Ð¸³¤Î¤¢¤ë¿Í¤ÏÂ¿¤¤¤À¤í¤¦¡£º£²ó¤Î¡Ø¥¯¥ë¥ÞÍÑ¥¯¥ê¥Ã¥×¡Ù¤Ï¡¢¤½¤¦¤·¤¿²ÝÂê¤ò¸«»ö¤Ë²ò·è¤·¤¿¾¦ÉÊ¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¡Ø¥¯¥ë¥ÞÍÑ¥¯¥ê¥Ã¥×¡Ù¤Ë¤ÏÆó»À²½±öÁÇ¤È¾Ã½¥²¥ë¤Î£²¤Ä¤¬£±¤Ä¤ÎÀ½ÉÊ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Âç¤¤ÊÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£Æó»À²½±öÁÇ¤¬¥¨¥¢¥³¥ó¤Î¥«¥Ó½¤Ê¤É¤Ë¸ú¤¤¤Æ¡¢¥²¥ë¤¬¿©¤ÙÊª¡¢°û¤ßÊª¡¢´À¡¢·¤¤Ê¤É¤Î¥Ë¥ª¥¤¤Ë¸ú¤¤Þ¤¹¡££²¤ÄÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é£±¤Ä¤ÎÀ½ÉÊ¤ÇÉý¹¤¤°½¤ò¥«¥Ð¡¼¤Ç¤¤ë¡£¤½¤ì¤¬¤³¤Î¾¦ÉÊ¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£¥¨¥¢¥³¥ó¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¾¦ÉÊ¤òÁ÷É÷¸ý¤Ë¼è¤êÉÕ¤±¡¢¥¨¥¢¥³¥ó¤òÄä»ß¤·¤Æ°ìÈÕÃÖ¤¯¤È¡¢¾¦ÉÊ¤ÎÀ®Ê¬¤¬¥¨¥¢¥³¥ó¤ÎÇÛ´É¤ÎÃæ¤Ë½¼Ëþ¤·¤Æ¡¢ÆÈÆÃ¤Ê¥¨¥¢¥³¥ó½¤òÊ¬²ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£ÍâÄ«¼Ö¤Ë¾è¤ë¤È¤¤Ë¤Ï¡¢¤Û¤Ü¥¨¥¢¥³¥ó½¤¬¤Ê¤¤É÷¤¬½Ð¤Æ¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÀÐÀî¤µ¤ó¡Ë
¢£¡ÖÌµ¹á¤Ï¥È¥ì¥ó¥É¤Ç¤Ï¤Ê¤¯ÉáÊ×¡×º£¸å¤â¥æ¡¼¥¶¡¼¤¬Ë¾¤à¡ÈÌµ¹á¥·¡¼¥ó¡É¤ò¤È¤é¤¨¤Æ¤¤¤¯
¡¡¹á¤ê¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¥È¥ì¥ó¥É¤Ï¡¢»þÂå¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊÑ²½¤¬¸«¤é¤ì¤ë¡£Æ±¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÃ´Åö¼Ô¤Ï¡¢¶áÇ¯¤Î³è¼Ô¤ÎÆ°¸þ¡¢¥È¥ì¥ó¥É¤ÎÊÑ²½¤ò¤É¤¦Âª¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¡ÖÌµ¹á¶õ´Ö¤ÎÃ´Åö¼ÔÌÜÀþ¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¹á¤ê¤Î¤¢¤ë¤â¤Î¤ÈÌµ¹á¤Î¤â¤Î¤Î£²¼´¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¹á¿å¤Î¤è¤¦¤Ê¹á¤ê¤òÓÌ¤°¤Èµ¤Ê¬¤¬¾å¤¬¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿¿´ÍýÅª¤ÊºîÍÑ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢°ìÊý¡¢³¤¤ä»³¤ÎÃæ¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¡¢¿Í¹©Åª¤Ê¹á¤ê¤¬¤Ê¤¤¾õÂÖ¤ÇÀ¶¡¹¤·¤µ¤äÍî¤ÁÃå¤¡¢¿´ÃÏÎÉ¤¤¾õÂÖ¤ò´¶¤¸¤ë¤È¤¤¤¦¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡º£¤Î¥È¥ì¥ó¥É¤Ç¸À¤¦¤È¡¢²ÈÄíÆâ²ð¸î¤ÎÁý²Ã¤ä¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤«¤é¥Ú¥Ã¥È¤Î»ô°é¤ÎÁý²Ã¤¬¤¢¤ê¡¢¤Þ¤¿½»Âð¤Ç¤Ï3LDK¡¢4LDK¤¬¸º¤Ã¤Æ¡¢Âç¤¤¤1LDK¤Ê¤É¥ê¥Ó¥ó¥°¤¬¤É¤ó¤É¤ó¹¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²ÈÂ²¤¬1¤Ä¤ÎÉô²°¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤¿»þ¡¢Á´°÷¤¬¹¥¤¤Ê¹á¤ê¤ò¥ê¥Ó¥ó¥°¤ËÃÖ¤¯¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢²ÈÂ²¤ß¤ó¤Ê¤¬¿´ÃÏÎÉ¤¤¶õ´Ö¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢Ìµ¹á¤Ç¤¢¤ì¤Ð¤è¤¤¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¾Ã½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤¬Á°Äó¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿»þÂåÇØ·Ê¤¬¡¢Ìµ¹á¤ÎÄÉ¤¤É÷¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ê¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×(²¼Ãç¤µ¤ó)
¡¡30Ç¯¤ÎÀáÌÜ¤ò·Þ¤¨¤¿¡ØÌµ¹á¶õ´Ö¡Ù¤À¤¬¡¢º£¸å¤Ï¡ÉÌµ¹á¤¬Ë¾¤Þ¤ì¤ë¥·¡¼¥ó¡É¤ò¤¤¤«¤Ë¸«¤Ä¤±¤ë¤«¤¬¥«¥®¤À¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¹á¤ê¤Ï»þÂå¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥È¥ì¥ó¥É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Ìµ¹á¤Ï¥È¥ì¥ó¥É¤Ç¤Ï¤Ê¤¯ÉáÊ×¤Î¤â¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤É¤Á¤é¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢¤ªµÒÍÍ¤¬Ìµ¹á¤òË¾¤Þ¤ì¤ë¥·¡¼¥ó¤òÂª¤¨¤Æ¤¤¤¯¤Î¤¬Âç»ö¤Ê¤Î¤«¤Ê¤È¡£2020Ç¯10·î¤Ë¥Ú¥Ã¥ÈÍÑ¡¢º£´ü4·î¤Ë¼ÖÍÑ¤òÈ¯Çä¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¥·¡¼¥ó¤ò¤¤¤«¤Ë¸«¤Ä¤±½Ð¤·¡¢Ìµ¹á¤Ç¤Ç¤¤ë¤³¤È¤òÄó¶¡¤Ç¤¤ë¤«¤ò¹Í¤¨¤ë¤Î¤¬²æ¡¹¤Î»ÈÌ¿¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×(²¼Ãç¤µ¤ó)