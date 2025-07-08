µ´±Û¥È¥Þ¥Û¡¼¥¯¡¢¡È¹âÂ´·Ý¿Í¡É¤ÎÀèÇÚ¤ËÆÇÀå¥³¥á¥ó¥È¡ÖµÈËÜ¤Ë¤¤¤ë¸Â¤ê¤Ï¡Ä¡×
7·î4Æü¡Ê¶â¡Ë¤Î¡Ø¤·¤¯¤¸¤êÀèÀ¸¡¡²¶¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ê¤ë¤Ê!!¡Ù¤Ç¤Ï¡¢µ´±Û¥È¥Þ¥Û¡¼¥¯¤Ë¤è¤ë¡È¤ª¾Ð¤¤¸¦µæÉô¡ÉºÇ¿·ºî¡ÖÉ¬¤ºÍè¤ë¹âÂ´¤ª¥Ð¥«·Ý¿Í»þÂå¤ËÈ÷¤¨¤è¤¦¡ª¡×´°·ëÊÔ¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£
Á°ÊÔ¤Ç¤Ï¡¢º£¡¢¤ª¾Ð¤¤³¦¤Çµ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤ëÌäÂê¤È¤·¤Æ¡ÖÅìµþNSC¡ÊµÈËÜÁí¹ç·ÝÇ½³Ø±¡¡Ë¤¬¡ÈÂç³Ø¤ª¾Ð¤¤¡É¤Ë¾è¤Ã¼è¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ª¡×¤È¼çÄ¥¤·¤¿µ´±Û¥È¥Þ¥Û¡¼¥¯¡£
º£²ó¤Ï¡¢ÅìµþNSCÂ´¶ÈÀ¸¤Ø¤Î¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ò¤â¤È¤Ë¡¢Âç³Ø¤ª¾Ð¤¤½Ð¿È°Ê³°¤Î¼ã¼ê¤¿¤Á¤¬Êú¤¨¤ë¥ê¥¢¥ë¤ÊÌäÂêÅÀ¤òÀö¤¤½Ð¤·¤¿¡£
¢¡¡ÈÂç³Ø¤ª¾Ð¤¤½Ð¿È¡É¤È¡È¹âÂ´·Ý¿Í¡É¤Î¹¤¬¤ë³Êº¹
ÅìµþNSCÂ´¶ÈÀ¸66¿Í¤Ø¤Î¥¢¥ó¥±¡¼¥ÈÄ´ºº¤Î·ë²Ì¡¢Ìó8³ä¤¬Âç³Ø¤ª¾Ð¤¤¤ËÂÐ¤·¤Æ¡ÈÈÝÄêÇÉ¡É¤Ç¤¢¤ë¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿µ´±Û¥È¥Þ¥Û¡¼¥¯¤Ï¡¢¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤Ç¡ÖÂç¤¤ÊÌäÂê¤¬Éâ¤«¤Ó¾å¤¬¤Ã¤¿¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤¹¡£
1¤ÄÌÜ¤ÎÌäÂê¤Ï¡ÖÂç³Ø¤ª¾Ð¤¤½Ð¿È°Ê³°¤Î¸ª¿È¤¬¶¹¤¤¡×¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ëNSCÂ´¶ÈÀ¸¤¬Â¿¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£
¡Ö½¸µÒ¤Î¤È¤¤ËÂç³Ø¤ª¾Ð¤¤¤Î¿Í¤¿¤Á¤ß¤¿¤¤¤Ë¤ª¾Ð¤¤¥Õ¥¡¥ó¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤éÂçÊÑ¡×¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤ò¾Ò²ð¤·¤¿µ´±Û¥È¥Þ¥Û¡¼¥¯¤ÎÎÉ¤Á¤ã¤ó¤Ï¡¢¡ÖÀ¸¤Î¤ªµÒ¤µ¤ó¤Ë¤ª¤â¤·¤í¤¤¥Í¥¿¤«È½ÊÌ¤·¤Æ¤â¤é¤¦ºß³ØÀ¸¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ê¤Î¤Ë¡ÊÂç³Ø¤ª¾Ð¤¤¤Î¡Ë¥Õ¥¡¥ó¤¬Íè¤Á¤ã¤¦¡£¤½¤Î·Ý¿Í¤Ç¤·¤«¾Ð¤ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÀâÌÀ¡£
ÁêÊý¤Î¶â¤Á¤ã¤ó¤â¡Ö¹âÂ´¤ª¾Ð¤¤¤Ï¤½¤³¤Ç¤Î¤·¾å¤¬¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¹âÂ´·Ý¿Í¤¿¤Á¤Î¶ìÇº¤òÂåÊÛ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢µ´±Û¥È¥Þ¥Û¡¼¥¯¤ÏÌäÂê²ò·è¤Î¤¿¤á¡ÖÂç³Ø¤ª¾Ð¤¤¤ÏÍÜÀ®½ê¤ËÄÌ¤ï¤º40Ëü±ß¤òÊ§¤Ã¤Æ»öÌ³½ê½êÂ°¤Î¸¢Íø¤òÇã¤¨¤Ð¤¤¤¤¡×¤ÈÄó¸À¡£
¡Ö¤Ê¤ë¤Û¤É¡×¡Ö¤¿¤·¤«¤Ë¡×¤È¤¤¤¦À¼¤¬¾å¤¬¤ë¤Ê¤«¡¢Ê¿À®¥Î¥Ö¥·¥³¥Ö¥·¤ÎµÈÂ¼¿ò¤Ï¡Ö¡Ê¹âÂ´¤Ï¡ËÆ²¡¹¤È¼õ¤±¤ÆÎ©¤Ä¤Î¤â¤¢¤ê¡×¡Ö¾¡¤Ä¤Î¤¬¹âÂ´¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×¤È¡¢¹âÂ´·Ý¿Í¤ÎÀèÇÚ¤È¤·¤Æ¸ÝÉñ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢¥ª¡¼¥É¥ê¡¼¤Î¼ãÎÓÀµ¶³¤«¤é¡ÖµÈËÜ¤Î¾å¤Î¿Í¤Ë¸À¤¤¤Ë¹Ô¤±¤ë¤Î¡©¡×¤È¼ÁÌä¤µ¤ì¤ë¤È¡¢µÈÂ¼¤Ï¡Ö¤Þ¤¿·ù¤ï¤ì¤Þ¤¹¡×¤ÈÅÓÃ¼¤Ë¼åµ¤¤Ë¡£
ÎÉ¤Á¤ã¤ó¤Ï¡ÖµÈÂ¼¤µ¤ó¤Î¼þ¤ê¤Ë¤¤¤ëµÈËÜ¼Ò°÷¤Ï½ÐÀ¤¤òÄü¤á¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ö¼çÎ®ÇÉ¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¤ÈË½Ïª¤¹¤ë¤È¡¢¡ÖµÈÂ¼¤µ¤ó¤¬Å·²¼¤ò³Í¤ëÍ£°ì¤ÎÆ»¤Ï¡¢ÍµÈ¡Ê¹°¹Ô¡Ë¤µ¤ó¤òÍê¤Ã¤ÆÂÀÅÄ¥×¥í°ÜÀÒ¡×¡ÖµÈËÜ¤Ë¤¤¤ë¸Â¤ê¤Ï°ìÀ¸Ãæ·ø¤Ç¤¹¡×¤ÈÆÇÀå¥³¥á¥ó¥È¡£
µÈÂ¼¤Ï¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤½¤ó¤Ê¤³¤È¸À¤¦¤ó¤À¡¢¤ªÁ°¤Ï¡ª¡×¤ÈÈ¿ÏÀ¤·¡¢¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ÇÂ³½Ð¤·¤¿¡Ö¤½¤â¤½¤â·ÝÎò¤ËÂç³Ø¤ª¾Ð¤¤»þÂå¤òÆþ¤ì¤ë¤Ù¤¡×¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤Ë¡¢µ´±Û¥È¥Þ¥Û¡¼¥¯¤Ï¡ÖÂç³Ø¤ª¾Ð¤¤»þÂå¤Ë¾Þ¥ì¡¼¥¹¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤¿¤Ê¤é¤½¤ÎÇ¯¤«¤é¥¥ã¥ê¥¢¥¹¥¿¡¼¥È¤Ë¤¹¤ë¤Ù¤¡×¤ÈÄó¸À¤·¤¿¡£
¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¡¢NSCÂ´¶ÈÀ¸¤¿¤Á¤ÎËÜ²»¤òÃÎ¤ê¡¢¼ãÎÓ¤Ï¡Öµ´±Û¤ÈµÈÂ¼¤ÇÎ©¤Á¾å¤¬¤Ã¤Æ¡¢¡ÈÎëÍö¹â¹»¡É¤ß¤¿¤¤¤ÊNSCºî¤ì¤Ð¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¡©¡×¤ÈÅê¤²¤«¤±¤ë¡£
¤·¤«¤·¡¢ÎÉ¤Á¤ã¤ó¤Ï¡ÖµÈÂ¼¤µ¤ó¤È²æ¡¹¤¬¸À¤Ã¤Æ¤â²¿¤âÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡×¤È¶ì¾Ð¤¹¤ë¤È¡¢¡Ö¤Ê¤ó¤ÇÆâÎØ¤ÎÌäÂê¤òÊ¹¤«¤»¤¿¤¤¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢´¬¤¹þ¤ó¤ÇÂç¤¤ÊÌäÂê¤Ë¤·¤Ê¤¤¤È²¿¤âÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤«¤é¡×¤È¹ðÇò¡£
ÀÚ¼Â¤ÊÎÉ¤Á¤ã¤ó¤Î¸ÀÍÕ¤Ë°ìÆ±Çú¾Ð¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£