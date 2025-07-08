²Æ¤ÎÅÐ»³¤Ï³Ú¤·¤¤¤¾¡ªMVPÃË¡¦Âé¸ïÂç¡¢Æñ½êÀÚ¤êÈ´¤±µÕÅ¾Ëþ´Ó ¼ó°Ì¤Ç¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ø¡Ö³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡×2°ÌÄÌ²á¤Ï¹â±ÀÈô¡¿Ëã¿ý¡¦M¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È
¡¡»î¹ç½ªÈ×¤ÎµÕÅ¾Ëþ´Ó¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤ËMVPÃË¤Î¥Ñ¥ï¡¼¤À¤Ã¤¿¡£M¥ê¡¼¥¬¡¼¡¢³Æ¥×¥íÃÄÂÎ¿äÁ¦¼Ô¤¬½Ð¾ì¤¹¤ë¡ÖM¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È2025¡×Í½Áª2nd¥¹¥Æ¡¼¥¸BÂî¤¬7·î7Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢M¥ê¡¼¥°¤ÎÍ¥¾¡¥Á¡¼¥à¤ËÍ¿¤¨¤é¤ì¤ë¥·¡¼¥ÉÏÈ¤Ç¤³¤ÎÆü¤«¤é½Ð¾ì¤·¤¿Âé¸ïÂç¡Ê¥»¥¬¥µ¥ß¡¼¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡¦ºÇ¹â°ÌÀï¡Ë¤¬¼ó°ÌÄÌ²á¤Ç¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤¿¡£2°Ì¤Ï¹â±ÀÈô¡ÊºÇ¹â°ÌÀï¡Ë¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¿ÍÊÂ¤ß³°¤ì¤¿¾¡Éé¶¯¤µ¡ªÂé¸ïÂç¤¬ÁÔÀä¤Ê¤á¤¯¤ê¹ç¤¤¤òÀ©¤·¤¿¾ìÌÌ
¡¡Âè1»î¹ç¤ÏÅì²È¤«¤éÇòÄ»æÆ¡Ê½ÂÃ«ABEMAS¡¦Ï¢ÌÁ¡Ë¡¢Âé¸ï¡¢»°±ºÃÒÇî¡ÊÏ¢ÌÁ¡Ë¡¢¹â¤ÎÊÂ¤Ó¤Ç³«»Ï¡£»î¹ç¤Ï¹â¤ËÆÈÁö¤òµö¤¹Å¸³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Âé¸ï¤ÏÆî1¶É1ËÜ¾ì¡¢1Ëü8800ÅÀ»ý¤Á¤Î3ÃåÌÜ¤«¤é¡¢ÀÖ2Ëç¤È¥É¥é1Ëç¤¬¤¢¤ë¼ê¤Ç¥ê¡¼¥Á¤ò¤«¤±¤¿¡£4ÃåÌÜ¤ÎÇòÄ»¤«¤é¥¢¥¬¤ë¤È¡¢Î¢¥É¥é¤¬2Ëç¾è¤êÄ·Ëþ¤ØµÞÆ¡£¹â¤ËÌÔÄÉ¤¹¤ë¤â¡¢2Ãå¤Ç½ªÎ»¤·¤¿¡£
¡¡Âè2»î¹ç¤ÏÅì²È¤«¤éÂé¸ï¡¢¹â¡¢ÇòÄ»¡¢»°±º¤ÎÊÂ¤Ó¤Ç³«»Ï¡£Âè1»î¹ç¤Ç4Ãå¤À¤Ã¤¿ÇòÄ»¤¬¥È¥Ã¥×ÌÜ¤òÁö¤ëÃæ¤Ç¡¢Âé¸ï¤ÏÅì4¶É1ËÜ¾ì¤Ë¥Á¥ã¥ó¥¹¡£¥É¥é»ÍËü¤ò¿ýÆ¬¤Ë¤·¤¿5¡¦8ÅûÂÔ¤Á¤Î¥ê¡¼¥Á¤ò5½äÌÜ¤Ë¤«¤±¤ë¤È¡¢Æñ¤Ê¤¯8Åû¤ò¥Ä¥â¡£¥ê¡¼¥Á¡¦¥Ä¥â¡¦¥É¥é2¡¦Î¢¥É¥é¤Î8000ÅÀ¡Ê¡Ü300ÅÀ¡¢¶¡Â÷2000ÅÀ¡Ë¤Î²ÃÅÀ¤Ç¥È¥Ã¥×ÌÜ¤ËÎ©¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·Æî2¶É1ËÜ¾ì¡¢»°±º¤ÎÁá¤¤¥ê¡¼¥Á¤Ë¼êµÍ¤Þ¤ê¤òµ¯¤³¤·ÄËº¨¤ÎËþ´ÓÊü½Æ¡£3Ãå¤ØÍî¤Á¤¿¡£
¡¡4¿Í¤¬¤Û¤Ü²£ÊÂ¤Ó¤Ç·Þ¤¨¤¿Æî3¶É¡¢ÇòÄ»¤¬»°±º¤«¤é¿ÆËþ´Ó¤ò¥¢¥¬¤ë¡£¤³¤ì¤ÇÂé¸ï¤ÏÄÉ¤¤µÍ¤á¤é¤ì¤¿¤¬¡¢Â³¤¯Æ±1ËÜ¾ì¤ËºÇ¸å¤ÎÈ¿·â¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£Æó¡¦¸Þ¡¦È¬ËüÂÔ¤Á¤Î¥Æ¥ó¥Ñ¥¤¤·¤Æ¥ê¡¼¥Á¡£Æ¨¤²ÀÚ¤ê¤ò¿Þ¤ëÇòÄ»¤È¿¿¤Ã¸þ¾¡Éé¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£»³¤Ë¤Ï¤Ê¤ó¤È8Ëç¤â»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¤À¤¤¤´¤µ¤ó¡¼¡ª¡ª¡×¡Ö¥Ç¥£¥¨¥´¤³¤¤¡ª¡×¡ÖÂé¸ï¤â¤Ã¤Æ¤³¤¤¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤Î´¿À¼¤â¹¤¬¤Ã¤¿Ãæ¤Ç¡¢·èÃå¤ÏÇòÄ»¤¬ÆóËü¤ò¥¥ã¥Ã¥Á¡£Âé¸ï¤¬²ñ¿´¤Î¥í¥ó¤ò·è¤á¡¢¥ê¡¼¥Á¡¦¥¿¥ó¥ä¥ª¡¦Ê¿ÏÂ¡¦ÀÖ¤Î8000ÅÀ¤ÇºÆµÕÅ¾¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£
¡¡¾¡Íø¼Ô¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤Ï¡Ö¥Û¥Ã¤È¤·¤¿¡×¤È¤Þ¤º°ì¸À¡£¹â¤È¤ÏÆ±¤¸ÃÄÂÎ¤Ê¤¬¤é¤âÂÐÀï·Ð¸³¤Ï¾¯¤Ê¤¯¡¢»°±º¤È¤â½éÂÐÀï¤È¸ì¤ê¡Ö¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡£¤ß¤ó¤ÊÎÉ¤¤¥á¥ó¥Ä¡£¡ÊÁªÂò¤Ï¡ËÆñ¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤è¡£°ìÊâ´Ö°ã¤¨¤ì¤Ð¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¾ìÌÌ¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤ÎAÂî¤Ç¤Ïº£´ü¸Â¤ê¤Ç¥Á¡¼¥à¤Î´ÆÆÄ¤òÂàÇ¤¤·¡¢Áª¼ê¤È¤·¤ÆM¥ê¡¼¥°¤Ø¤ÎÉüµ¢¤òÌÜ»Ø¤¹¶áÆ£À¿°ì¡ÊºÇ¹â°ÌÀï¡Ë¤¬ÄÌ²á¤ò·è¤á¤¿¡£¼¡Àï¤ÏÄ¾ÀÜÂÐ·è¤À¡£Âé¸ï¤Ï¤³¤Î½ä¤ê¹ç¤ï¤»¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÀ¿°ì¤µ¤ó¤È¤³¤¦¤¤¤¦ÉñÂæ¤ÇÅö¤¿¤ì¤ë¤Î¤Ï¤¦¤ì¤·¤¤¡¢¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¾Ð´é¤Ç¿´ÂÔ¤Á¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡»³ÅÐ¤ê¤ò¼ñÌ£¤È¤¹¤ëMVPÃË¤¬¡¢Æñ½ê¤ò¾è¤ê±Û¤¨Æ²¡¹¤Î¼ó°ÌÄÌ²á¡£Äº¾å¤Þ¤Ç¤Î¸±¤·¤¤Æ»¤ÎÅÓÃæ¤Ë¸½¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¼«¿È¤ÎM¥ê¡¼¥°Æþ¤ê¤ò¶¯¤¯¸å²¡¤·¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿²¸¿Í¤À¡£¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¥Õ¥§¥Ë2¿Í¾¡¤Ã¤Æ¤ë¡ª¡×¡Ö·ã¥¢¥Ä¤ä¤ó¤±¡ª¡×¡Ö¤³¤ì¤Ï¸«¤â¤Î¡×¡Ö³Ú¤·¤ß¤À¤Ê¡×¤ÈÇ®Æ®¤ò´üÂÔ¤¹¤ëÀ¼¤¬Â¿¿ô¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÚÂè1»î¹ç·ë²Ì¡Û
1Ãå¡¡¹â±ÀÈô¡ÊºÇ¹â°ÌÀï¡Ë4Ëü2200ÅÀ¡¿¡Ü62.2
2Ãå¡¡Âé¸ïÂç¡Ê¥»¥¬¥µ¥ß¡¼¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡¦ºÇ¹â°ÌÀï¡Ë2Ëü7100ÅÀ¡¿¡Ü7.1
3Ãå¡¡»°±ºÃÒÇî¡ÊÏ¢ÌÁ¡Ë2Ëü6900ÅÀ¡¿¢¥13.1
4Ãå¡¡ÇòÄ»æÆ¡Ê½ÂÃ«ABEMAS¡¦Ï¢ÌÁ¡Ë3800ÅÀ¡¿¢¥56.2
¡ÚÂè2»î¹ç·ë²Ì¡Û
1Ãå¡¡Âé¸ïÂç¡Ê¥»¥¬¥µ¥ß¡¼¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡¦ºÇ¹â°ÌÀï¡Ë3Ëü6800ÅÀ¡¿¡Ü56.8
2Ãå¡¡ÇòÄ»æÆ¡Ê½ÂÃ«ABEMAS¡¦Ï¢ÌÁ¡Ë3Ëü100ÅÀ¡¿¡Ü10.1
3Ãå¡¡¹â±ÀÈô¡ÊºÇ¹â°ÌÀï¡Ë2Ëü4000ÅÀ¡¿¢¥16.0
4Ãå¡¡»°±ºÃÒÇî¡ÊÏ¢ÌÁ¡Ë9100ÅÀ¡¿¢¥50.9
¡ÚºÇ½ª·ë²Ì¡Û
1°Ì¡¡Âé¸ïÂç¡Ê¥»¥¬¥µ¥ß¡¼¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡¦ºÇ¹â°ÌÀï¡Ë¡¿¡Ü63.9
2°Ì¡¡¹â±ÀÈô¡ÊºÇ¹â°ÌÀï¡Ë¡¿¡Ü46.2
3°Ì¡¡ÇòÄ»æÆ¡Ê½ÂÃ«ABEMAS¡¦Ï¢ÌÁ¡Ë¡¿¢¥46.1
4°Ì¡¡»°±ºÃÒÇî¡ÊÏ¢ÌÁ¡Ë¡¿¢¥64.0
¢¨Ï¢ÌÁ¡áÆüËÜ¥×¥íËã¿ýÏ¢ÌÁ¡¢ºÇ¹â°ÌÀï¡áºÇ¹â°ÌÀïÆüËÜ¥×¥íËã¿ý¶¨²ñ¡¢¶¨²ñ¡áÆüËÜ¥×¥íËã¿ý¶¨²ñ
¢¡M¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¡¡¥×¥íËã¿ý¥ê¡¼¥°¡ÖM¥ê¡¼¥°¡×½é¤È¤Ê¤ë´§Âç²ñ¤Ç¸Ä¿Í¤Ë¤è¤ë¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥ÈÀï¡£¸½M¥ê¡¼¥¬¡¼36¿Í¤È¸µM¥ê¡¼¥¬¡¼¤ä¥¿¥¤¥È¥ë¥Û¥ë¥À¡¼¤Ê¤É¥×¥í5ÃÄÂÎ¤«¤é¤Î¿äÁ¦¼Ô24¿Í¡¢·×60¿Í¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£M¥ê¡¼¥°¤Îºò¥·¡¼¥º¥óÍ¥¾¡¥Á¡¼¥à½êÂ°¤Î4Áª¼ê¤Ï¡¢Í½Áª2nd¥¹¥Æ¡¼¥¸¤«¤é¥·¡¼¥É½Ð¾ì¤È¤Ê¤ë¡£Á´»î¹ç¡ÖM¥ê¡¼¥°¥ë¡¼¥ë¡×¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢Í½Áª¤Ï1st¥¹¥Æ¡¼¥¸¡¢2nd¥¹¥Æ¡¼¥¸¡¢¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÊ¬¤±¤Æ¹Ô¤ï¤ì¡¢¤½¤ì¤¾¤ì2°Ì¤Þ¤Ç¤¬¼¡¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¿Ê½Ð¡£¥»¥ß¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¡Ê¥Ù¥¹¥È8¡Ë¡¢¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤ò·Ð¤ÆÍ¥¾¡¼Ô¤ò·è¤á¤ë¡£
¡ÊABEMA¡¿Ëã¿ý¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤è¤ê¡Ë