µÈÅÄ±Éºî¡Ê56¡Ë¤Ø¤Î°¦ºÊÊÛÅö¤¬ÏÃÂê¡¦Æâ»³ÍýÌ¾¡Ê43¡Ë¡¢»Ä¤êÊª¤òÏÂÉ÷¤Ë¥¢¥ì¥ó¥¸¤·¤¿¥Ö¥é¥ó¥ÁÈäÏª
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÆâ»³ÍýÌ¾¡Ê43¡Ë¤¬¡¢»Ä¤êÊª¤ò¥¢¥ì¥ó¥¸¤·¤Æºî¤Ã¤¿¥Ö¥é¥ó¥Á¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛµÈÅÄ±Éºî¤Ø¤Î°¦ºÊÊÛÅö¤ä¥×¥í¤Î´éÉé¤±¤Î¼êÎÁÍý
¡¡2021Ç¯¡¢ÇÐÍ¥¤ÎµÈÅÄ±Éºî¡Ê56¡Ë¤È·ëº§¤·¤¿Æâ»³¡£Instagram¤Ç¤Ï¡¢µÈÅÄ¤Î¤¿¤á¤Ëºî¤Ã¤¿¡Ö¹õ¿Ý¤Î¿ÝÆÚÊÛÅö¡×¡¢¡Ö¥¡¼¥Þ¥«¥ì¡¼ÊÛÅö¡×¤Ê¤É¤Î°¦ºÊÊÛÅö¤ä¡¢¥×¥í´éÉé¤±¤Î¼êÎÁÍý¤Î¿ô¡¹¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
»Ä¤êÊª¤òÏÂÉ÷¤Ë¥¢¥ì¥ó¥¸¤·¤¿¥Ö¥é¥ó¥ÁÈäÏª
¡¡2025Ç¯7·î7Æü¤Ë¤Ï¡¢¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤ò¹¹¿·¡£Á°Æü¤Ë¡¢É×¤¬½Ð±é¤¹¤ëÉñÂæ¡ÖÉ¹±ð¡×¤ò´Õ¾Þ¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£¡Ö¾ÈÌÀ¤â²»³Ú¤â¥«¥Ã¥³¤è¤¯¡¢¥×¥í¤Î¥¹¥±¡¼¥¿¡¼¤µ¤ó¤¿¤Á¤ÎµÛ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊÈþ¤·¤¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ë°µÅÝ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÁÇÀ²¤é¤·¤¤ÉñÂæ¤Ç¤·¤¿¡£¡×
¡¡¼¡¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡¢¤ª¤·¤ã¤ì¤Ê¥Ö¥é¥ó¥Á¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥°¥ê¡¼¥ó¥«¥ì¡¼¤òÏÂÉ÷¤Ë¥¢¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¡¢¥°¥ê¡¼¥ó¥«¥ì¡¼¤Ä¤±ÌÍ¡£¥ë¡¼¤Ë¾¯¤·¤ÎÌÍ¤Ä¤æÂ¤·¤Æ¡¢ÂçÍÕ¡¦¥ß¥ç¥¦¥¬¡¦¥Ð¥¸¥ë¡¦¶Ì»Ò¤ò²Ã¤¨¤Æ¥Ñ¥ë¥á¥¶¥ó¥Á¡¼¥º¤ò¤«¤±¤Æ¡£¾ø¤·½ë¤¤»þ¥µ¥é¥Ã¤È¿©¤Ù¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¡×¡Ê¡ØABEMA NEWS¡Ù¤è¤ê¡Ë