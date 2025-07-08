CWC¤ÇÂç¥Ö¥ì¥¤¥¯¤ÎG¡¦¥¬¥ë¥·¥¢¤Ï¥ì¥¢¥ë¤ÎFW1ÈÖ¼ê¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤Î¤«¡¡¥à¥Ð¥Ã¥Ú¡¢¥ô¥£¥Ë¥·¥¦¥¹¤é¤È¸·¤·¤¹¤®¤ëÁè¤¤
¥¯¥é¥Ö¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×2025¤Ë¤Æ¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥ÉFW¥´¥ó¥µ¥í¡¦¥¬¥ë¥·¥¢¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£ÀèÆü¹Ô¤ï¤ì¤¿¥É¥ë¥È¥à¥ó¥È¤È¤Î½à¡¹·è¾¡¤Ç¤âÀèÀ©¥´¡¼¥ë¤òµÏ¿¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤Çº£Âç²ñ4ÅÀÌÜ¤À¡£
º£Âç²ñ¤ÎNo.1¥Ö¥ì¥¤¥¯Áª¼ê¤È¸À¤Ã¤Æ¤âÂç·¶ºÀ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬º£¸å¤Îµ¯ÍÑË¡¤À¡£º£Âç²ñ¤Ï¥¨¡¼¥¹¤Î¥¥ê¥¢¥ó¡¦¥à¥Ð¥Ã¥Ú¤¬µÞÀ°ßÄ²±ê¤Î±Æ¶Á¤ÇÎ¥Ã¦¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢¥¬¥ë¥·¥¢¤Î½ÐÈÖ¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ØESPN¡Ù¤Ï¥ì¥¢¥ë¤¬Æñ¤·¤¤Çº¤ß¤òÊú¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤Æ¡¢²¾¤Ë¥¬¥ë¥·¥¢¤¬º£Âç²ñ¤ÇÆÀÅÀ²¦¤Ëµ±¤¤¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¥ì¥¢¥ë¤Î¥¹¥¿¥á¥óÆþ¤ê¤¬³ÎÌó¤µ¤ì¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È»ØÅ¦¡£¥¬¥ë¥·¥¢¤Ï¥¯¥é¥Ö¤Î¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¤Ç°é¤Ã¤Æ¤¤¿Áª¼ê¤À¤¬¡¢¥é¥¦¡¼¥ë¡¦¥´¥ó¥¶¥ì¥¹¤ä¥¨¥ß¥ê¥ª¡¦¥Ö¥È¥é¥²¡¼¥Ë¥ç¤È¤¤¤Ã¤¿¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤ò½ü¤±¤Ð¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼½Ð¿È¤Î¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤¬¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤Ç¥¹¥¿¥á¥ó¤ò³ÎÊÝ¤·¤¿»öÎã¤Ï¾¯¤Ê¤¤¡£
Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¥¬¥ë¥·¥¢¤¬¥é¥¦¡¼¥ë¤ä¥Ö¥È¥é¥²¡¼¥Ë¥ç¤ËÂ³¤¯¤Î¤«¡¢¤½¤ì¤È¤â¥¢¥ë¥Ð¥í¡¦¥Í¥°¥ì¥É¤ä¥Ø¥»¡¢¥Û¥»¥ë¡¢¥í¥Ù¥ë¥È¡¦¥½¥ë¥À¡¼¥É¤È¤¤¤Ã¤¿Áª¼ê¤¿¤Á¤Î¤è¤¦¤Ë¿·Å·ÃÏ¤òÃµ¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¡¢¤É¤Á¤é¤Î¥ë¡¼¥È¤ËÆþ¤ë¤Î¤«¤ÈÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
CWC¤Ç¤Î³èÌö¤«¤é¥¬¥ë¥·¥¢¤Î¿Íµ¤¤Ï¸þ¾å¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢²¾¤Ë¥ì¥¢¥ë¤Ç½ÐÈÖ¤¬Áý¤¨¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¥¬¥ë¥·¥¢³ÍÆÀ¤ËËÜ¹ø¤òÆþ¤ì¤ë¥¯¥é¥Ö¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¡£¥¬¥ë¥·¥¢¤òÌ¤Íè¤Î¥¨¡¼¥¹¸õÊä¤È¤·¤Æ½ÐÈÖ¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡¢¤½¤ì¤È¤â½ÐÈÖ¤¬Áý¤¨¤Ì¤Þ¤ÞÂ¾¥¯¥é¥Ö¤Ø¸þ¤«¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¡£
º£Âç²ñ¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤«¤é¥ì¥¢¥ë¤ÇÄ¹¤¯³èÌö¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È´ê¤¦¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤ÏÂ¿¤¤¤Ï¤º¤À¤¬¡¢¤³¤Î¤¢¤¿¤ê¤ò»Ø´ø´±¥¢¥í¥ó¥½¤¬¤É¤¦¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¡£