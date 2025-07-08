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A sterling stop from Red Bull!— Formula 1 (@F1) July 7, 2025
The @DHL_Motorsports Fastest Pit Stop at Silverstone goes to Yuki Tsunoda https://t.co/F2dWiQFMhc#F1 #BritishGP #MomentsThatDeliver pic.twitter.com/6zzHtC9z9Q