R¥Þ¥É¥ê¡¼¥ÉÂàÃÄ¤Î¥â¥É¥ê¥Ã¥Á¤¬AC¥ß¥é¥ó²ÃÆþ¡¡¥¢¥Ã¥ì¥°¥ê´ÆÆÄ¤¬ÌÀ¤«¤¹
¡¡¥¤¥¿¥ê¥¢1ÉôAC¥ß¥é¥ó¤Î¥Þ¥Ã¥·¥ß¥ê¥¢¡¼¥Î¡¦¥¢¥Ã¥ì¥°¥ê´ÆÆÄ¤Ï7Æü¡¢º£µ¨¸Â¤ê¤Ç¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¡Ê¥¹¥Ú¥¤¥ó¡Ë¤òÂàÃÄ¤¹¤ë¥¯¥í¥¢¥Á¥¢ÂåÉ½MF¥ë¥«¡¦¥â¥É¥ê¥Ã¥Á¡Ê39¡Ë¤¬²ÃÆþ¤¹¤ë¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£¥í¥¤¥¿¡¼ÄÌ¿®¤Ê¤É¤¬Êó¤¸¤¿¡£
¡¡12µ¨¤Ö¤ê¤ËAC¥ß¥é¥ó¤ËÉüµ¢¤·¤¿¥¢¥Ã¥ì¥°¥ê´ÆÆÄ¤Ï½¢Ç¤²ñ¸«¤Ç¡¢¡Ö¥â¥É¥ê¥Ã¥Á¤Ï8·î¤Ë²Ã¤ï¤ë¤À¤í¤¦¡£Èà¤ÏÊÂ³°¤ì¤¿Áª¼ê¤À¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡12Ç¯¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿R¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤Ç4ÅÙ¤Î¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¡¢6ÅÙ¤Î²¤½£¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¡ÊCL¡ËÀ©ÇÆ¤Ê¤É¤Ë¹×¸¥¤·¡¢18Ç¯¤Ë¤Ï¥Ð¥í¥ó¥É¡¼¥ë¤Ëµ±¤¤¤¿¥â¥É¥ê¥Ã¥Á¤Ï5·î¤ËÂàÃÄ¤òÉ½ÌÀ¡£¸½ºß¤Ï¥¯¥é¥ÖWÇÕ½Ð¾ì¤Î¤¿¤áÊÆ¹ñ¤ËÂÚºßÃæ¤Ç¡¢R¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤Ï9Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö10Æü¡Ë¤Î½à·è¾¡¤Ç¥Ñ¥ê¡¦¥µ¥ó¥¸¥§¥ë¥Þ¥ó¡Ê¥Õ¥é¥ó¥¹¡Ë¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£
¡¡AC¥ß¥é¥ó¤Ïº£µ¨¡¢¥»¥ê¥¨A¤Ç8°Ì¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£10¡Á11Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤ËAC¥ß¥é¥ó¤òÍ¥¾¡¤ËÆ³¤¤¤¿¤Û¤«¡¢¥æ¥Ù¥ó¥È¥¹´ÆÆÄ¤È¤·¤Æ5ÅÙ¤Î¥ê¡¼¥°À©ÇÆ¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿¥¢¥Ã¥ì¥°¥ê´ÆÆÄ¤Ï¡ÖºÇ¤â½ÅÍ×¤Ê¤Î¤ÏËèÆü¡¢ÎÉ¤¤»Å»ö¤ò¤¹¤ë¤³¤È¡£Âº·É¤ò¼è¤êÌá¤¹Í£°ì¤ÎÊýË¡¤Ï¡¢ÀÕÇ¤´¶¤ò»ý¤Ã¤Æ·ë²Ì¤ò½Ð¤¹¤³¤È¤À¡×¤ÈÊúÉé¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£