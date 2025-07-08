¡ÖËèÆü»ä¤Ï¤½¤ì¤ò²ó¤·¤Æ¤ë¤ó¤À¤±¤É¡×¥ï¥ó¥ª¥Ú°é»ù¤Î¸½¼Â¤ò¤ß¤¿É×¤ÎÏÃ
¤â¤·¤«¤·¤Æ¡¢¤¢¤Ê¤¿¤ÎÃ¶Æá¤µ¤ó¤â¤½¤¦¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡©¡Ö²¶¤Ï²È»ö¤â°é»ù¤â¼êÅÁ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸À¤¤¤Ä¤Ä¡¢¼Â¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤¢¤Ê¤¿Ç¤¤»¡Ä¡Ä¡£º£²ó¤Ï¡¢¤½¤ó¤ÊÉ×¤¬¡Ö¥ï¥ó¥ª¥Ú°é»ù¡×¤Î¸½¼Â¤òÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤·¡¢°é»ù¤ÎÂçÊÑ¤µ¤òÍý²ò¤·¤¿ÏÃ¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
É×¤¬ÃÎ¤Ã¤¿¡¢¥ï¥ó¥ª¥Ú°é»ù¤Î¥ê¥¢¥ë
¡Ö¤¢¤ëÆü¡¢·ò¹¯¿ÇÃÇ¤Ç¾®¤µ¤¤¼ðáç¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¼ê½Ñ¤Î¤¿¤á°ì»þÆþ±¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»ä¡£É×¤Ë»Ò¤É¤â¤Î¤³¤È¤ò¤ª´ê¤¤¤·¡¢²ñ¼Ò¤ÎÊý¤ÏÂç¾æÉ×¤À¤Ã¤¿¤«¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¤È¤ê¤¢¤¨¤º°ì½µ´Ö»Ä¶È¤Ê¤·¤Çµ¢¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£¤·¤«¤·¡¢Èà¤Ï¡Ö»Ò¤É¤âÆó¿Í¤ÎÊÝ°é±à¤Î¤ª·Þ¤¨¤È³ØÆ¸¤ÎÂ©»Ò¤Î·Þ¤¨¤â¤¤¤Ã¤Æ¡¢Í¼ÈÓ¤Î½àÈ÷¤Ç¥Ð¥¿¥Ð¥¿¤À¤Ê¤¡¡×¤È¤¤¤«¤Ë¤â¼«Ê¬¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤Î»þ¡¢»ä¤Ï»×¤ï¤º¡ÖËèÆü»ä¤Ï¤½¤ì¤ò²ó¤·¤Æ¤ë¤ó¤À¤±¤É¡×¤È¥Ü¥½¥Ã¤È¤Ä¤Ö¤ä¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ°ì½µ´Ö¸å¡¢É×¤Ï»ä¤Î¸µ¤Ø¤ä¤Ã¤Æ¤¤Æ¡Ö»Å»ö¤âÂçÊÑ¤À¤±¤É¡¢°é»ù¤âÂçÊÑ¤À¤ï¡×¡ÖËèÆü¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤È¡£¤É¤¦¤ä¤é¿È¤ËÀ÷¤ß¤ÆÊ¬¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£ÉáÃÊ¤«¤é»Ò¤É¤â¤ÎÌÌÅÝ¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤ªÉã¤µ¤ó¤ÏÂ¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤Ê¤«¤Ë¤ÏµÙÆü¤À¤±¤Î°é»ù¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢ºÊ¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤¬¤¢¤Ã¤ÆÀ®¤êÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ê¤Î¤Ë¡Ö¼«Ê¬¤Ï¤Ç¤¤ë¡ª¡×¤È»×¤¤¹þ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¤â¤Î¡£É×¤Î¡ÖËèÆü¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤Î°ì¸À¤¬Ê¹¤±¤¿¤Î¤Ï¡¢»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÂç¤¤Ê¼ý³Ï¤Ç¤¹¡×¡ÊÂÎ¸³¼Ô¡§30Âå¡¦½÷À¡¦²ñ¼Ò°÷¡¿²óÅú»þ´ü¡§2025Ç¯2·î¡Ë
¢¦ ºÊ¤ÎÆþ±¡¤È¤¤¤¦¤¤Ã¤«¤±¤Ç¡¢É×¤¬°é»ù¤ÎÂçÊÑ¤µ¤ò¿È¤ò¤â¤Ã¤ÆÃÎ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ÆËÜÅö¤ËÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£¤³¤ì¤òµ¡¤Ë¡¢É×ÉØ¤Ç¶¨ÎÏ¤·¡¢¤µ¤é¤ËÎÉ¤¤´Ø·¸¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¤±¤ë¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨Googirl¤¬ÆÈ¼«¤Ë¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ò¼Â»Ü¤·¡¢½¸¤á¤¿GoogirlÆÉ¼ÔÍÍ¤ÎÂÎ¸³ÃÌ¤ò¤â¤È¤Ëµ»ö²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹