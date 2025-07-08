£·Æü¤ÎÊÆ³ô¼°»Ô¾ì¤Î³µ¶·¡¢£Î£Ù¥À¥¦£´£²£²¥É¥ë°Â¡¡´ØÀÇÄÌÃÎ¤Ç¿´Íý°²½
¡¡£·Æü¤ÎÊÆ³ô¼°»Ô¾ì¤Ç¤Ï¡¢£Î£Ù¥À¥¦¤¬Á°±Ä¶ÈÆüÈæ£´£²£²¡¥£±£·¥É¥ë°Â¤Î£´Ëü£´£´£°£¶¡¥£³£¶¥É¥ë¤ÈÈ¿Íî¤·¤¿¡£¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ¤¬ÆüËÜ¤ä´Ú¹ñ¤Ê¤É¤ËÂÐ¤·¡¢¿·¤¿¤Ê´ØÀÇÎ¨¤òÄÌÃÎ¤·¤¿¤ÈÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ò¼õ¤±Åê»ñ²È¿´Íý¤¬°²½¡££Î£Ù¥À¥¦¤Î²¼¤²Éý¤Ï°ì»þ£¶£°£°¥É¥ë¤òÄ¶¤¨¤¿¡£
¡¡¥´ー¥ë¥É¥Þ¥ó¡¦¥µ¥Ã¥¯¥¹¡¦¥°¥ëー¥×¡ãGS¡ä¤ä¥È¥é¥Ù¥éー¥º¡ãTRV¡ä¡¢¥¥ã¥¿¥Ô¥éー¡ãCAT¡ä¤¬Çä¤é¤ì¡¢¥¢¥á¥ê¥«¥ó¡¦¥¨¥¥¹¥×¥ì¥¹¡ãAXP¡ä¤ä¥¢¥à¥¸¥§¥ó¡ãAMGN¡ä¤¬ÆðÄ´¿ä°Ü¡££Í£Ð¥Þ¥Æ¥ê¥¢¥ë¥º¡ãMP¡ä¤¬³ô²Á¿å½à¤òÀÚ¤ê²¼¤²¤¿¡£È¾ÌÌ¡¢¥Üー¥¤¥ó¥°¡ãBA¡ä¤È¥¦¥©¥ë¥Þー¥È¡ãWMT¡ä¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¡£¥²¥ª¡¦¥°¥ëー¥×¡ãGEO¡ä¤È¥³¥¢¥·¥Ó¥Ã¥¯¡ãCXW¡ä¤¬ÃÍ¤ò¾å¤²¡¢£×£Î£Ó¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡ãWNS¡ä¤È¥¦¥ë¥Õ¥¹¥Ôー¥É¡ãWOLF¡ä¤¬ÂçÉý¹â¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ê¥¹¥À¥Ã¥¯Áí¹ç³ô²Á»Ø¿ô¤Ï£±£¸£¸¡¥£µ£¹¥Ý¥¤¥ó¥È°Â¤Î£²Ëü£°£´£±£²¡¥£µ£±¤È£³Æü¤Ö¤êÈ¿Íî¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥Æ¥¹¥é¡ãTSLA¡ä¤¬µÞÍî¡£¥¢¥Ã¥×¥ë¡ãAAPL¡ä¤ä¥¢¥É¥Ð¥ó¥¹¥È¡¦¥Þ¥¤¥¯¥í¡¦¥Ç¥Ð¥¤¥»¥º¡ãAMD¡ä¤¬²¼ÃÍ¤òÃµ¤Ã¤¿¤Û¤«¡¢¥³¥¢¥¦¥£ー¥Ö¡ãCRWV¡ä¤È¥×¥í¥°¥ì¥Ã¥·¥Ö¡ãPGR¡ä¡¢¥·¥ó¥¯¥ì¥¢¡¦¥Ö¥íー¥É¥¥ã¥¹¥È¡¦¥°¥ëー¥×¡ãSBGI¡ä¤¬°Â¤¯¡¢¥³¥¢¡¦¥µ¥¤¥¨¥ó¥Æ¥£¥Õ¥£¥Ã¥¯¡ãCORZ¡ä¤¬ÂçÉý°Â¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£°ìÊý¡¢¥¢¥Þ¥¾¥ó¡¦¥É¥Ã¥È¡¦¥³¥à¡ãAMZN¡ä¤¬Äì·ø¤¯¿ä°Ü¡£¥°¥íー¥Ð¥ë¥¹¥¿ー¡ãGSAT¡ä¤¬Çã¤ï¤ì¡¢¥«¥ë¥ô¥£¥¹¥¿¡¦¥Õ¥¡ー¥Þ¥·¥åー¥Æ¥£¥«¥ë¥º¡ãKALV¡ä¤¬µÞ¿¤·¤¿¡£
½Ð½ê¡§MINKABU PRESS
¡¡¥´ー¥ë¥É¥Þ¥ó¡¦¥µ¥Ã¥¯¥¹¡¦¥°¥ëー¥×¡ãGS¡ä¤ä¥È¥é¥Ù¥éー¥º¡ãTRV¡ä¡¢¥¥ã¥¿¥Ô¥éー¡ãCAT¡ä¤¬Çä¤é¤ì¡¢¥¢¥á¥ê¥«¥ó¡¦¥¨¥¥¹¥×¥ì¥¹¡ãAXP¡ä¤ä¥¢¥à¥¸¥§¥ó¡ãAMGN¡ä¤¬ÆðÄ´¿ä°Ü¡££Í£Ð¥Þ¥Æ¥ê¥¢¥ë¥º¡ãMP¡ä¤¬³ô²Á¿å½à¤òÀÚ¤ê²¼¤²¤¿¡£È¾ÌÌ¡¢¥Üー¥¤¥ó¥°¡ãBA¡ä¤È¥¦¥©¥ë¥Þー¥È¡ãWMT¡ä¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¡£¥²¥ª¡¦¥°¥ëー¥×¡ãGEO¡ä¤È¥³¥¢¥·¥Ó¥Ã¥¯¡ãCXW¡ä¤¬ÃÍ¤ò¾å¤²¡¢£×£Î£Ó¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡ãWNS¡ä¤È¥¦¥ë¥Õ¥¹¥Ôー¥É¡ãWOLF¡ä¤¬ÂçÉý¹â¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ê¥¹¥À¥Ã¥¯Áí¹ç³ô²Á»Ø¿ô¤Ï£±£¸£¸¡¥£µ£¹¥Ý¥¤¥ó¥È°Â¤Î£²Ëü£°£´£±£²¡¥£µ£±¤È£³Æü¤Ö¤êÈ¿Íî¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥Æ¥¹¥é¡ãTSLA¡ä¤¬µÞÍî¡£¥¢¥Ã¥×¥ë¡ãAAPL¡ä¤ä¥¢¥É¥Ð¥ó¥¹¥È¡¦¥Þ¥¤¥¯¥í¡¦¥Ç¥Ð¥¤¥»¥º¡ãAMD¡ä¤¬²¼ÃÍ¤òÃµ¤Ã¤¿¤Û¤«¡¢¥³¥¢¥¦¥£ー¥Ö¡ãCRWV¡ä¤È¥×¥í¥°¥ì¥Ã¥·¥Ö¡ãPGR¡ä¡¢¥·¥ó¥¯¥ì¥¢¡¦¥Ö¥íー¥É¥¥ã¥¹¥È¡¦¥°¥ëー¥×¡ãSBGI¡ä¤¬°Â¤¯¡¢¥³¥¢¡¦¥µ¥¤¥¨¥ó¥Æ¥£¥Õ¥£¥Ã¥¯¡ãCORZ¡ä¤¬ÂçÉý°Â¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£°ìÊý¡¢¥¢¥Þ¥¾¥ó¡¦¥É¥Ã¥È¡¦¥³¥à¡ãAMZN¡ä¤¬Äì·ø¤¯¿ä°Ü¡£¥°¥íー¥Ð¥ë¥¹¥¿ー¡ãGSAT¡ä¤¬Çã¤ï¤ì¡¢¥«¥ë¥ô¥£¥¹¥¿¡¦¥Õ¥¡ー¥Þ¥·¥åー¥Æ¥£¥«¥ë¥º¡ãKALV¡ä¤¬µÞ¿¤·¤¿¡£
½Ð½ê¡§MINKABU PRESS