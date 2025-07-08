ºØÆ£¹©¤¬¿ÀÈëÅª¤ÊÂ¸ºß´¶¤Çµ²±ÁÓ¼º¤ÎÉºÃå¼Ô¤ò±é¤¸¤ë¡ªÇòÀÐËã°á¡¢À¸À¥¾¡µ×¶¦±é¤Î¥É¥é¥Þ¡ÖÉºÃå¼Ô¡×
7·î¤è¤êÊüÁ÷¤Î¡¢Í¶²ýÈÈ¤Èµ²±ÁÓ¼º¤ÎÅ·ºÍ¾¯½÷¤¬¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤à¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¥É¥é¥Þ¡ÖÍ¶²ý¤ÎÆü¡×¤Ç¼ç±é¤òÌ³¤á¤ëºØÆ£¹©¡£¤½¤Î±éµ»ÎÏ¤È¿§µ¤¤ÇÂ¸ºß´¶¤òÊü¤Á¡¢Âè°ìÀþ¤Ç³èÌö¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤ó¤ÊºØÆ£¤¬¡¢³¤´ß¤ËÂÇ¤Á¾å¤²¤é¤ì¤¿ÀµÂÎÉÔÌÀ¤ÎÃË¤ò±é¤¸¤¿¤Î¤¬¡¢2021Ç¯¤Î¼ç±é¥É¥é¥Þ¡ÖÉºÃå¼Ô¡×¤À¡£
½÷»Ò¹âÀ¸¤¿¤Á¤ËÈ¯¸«¤µ¤ì¤¿Ææ¤ÎÉºÃå¼Ô¤ÎÃË¤Ï"¥Ø¥ß¥ó¥°¥¦¥§¥¤"¤ÈÌ¾ÉÕ¤±¤é¤ì¡¢´ü¤»¤º¤·¤ÆSNS¤Ç°ìÌö¡¢»þ¤Î¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¼ç¿Í¸ø¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢¼¡¡¹¤Èµ¯¤³¤ë»ö·ï¤â¥ª¥«¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¤ÇÆæ¤á¤¤¤Æ¤¤¤ëËÜºî¤Ï¡¢¹Í»¡¤·¤¿¤¯¤Ê¤ëÆâÍÆ¤À¡£
´ë²è¡¦¸¶ºî¡¦µÓËÜ¤ò¼ê³Ý¤±¤¿¤Î¤Ï¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤ÎÈÖ¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤Î¥Ò¥Ã¥Èºî¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿½©¸µ¹¯¡£½÷»ùÏ¢Â³»¦¿Í»ö·ï¤òÄÉ¤¦¿·³ãËÌÎ¦¿·Ê¹¼Ò²ñÉô¤Îµ¼Ô¡¦¿·Ã«±ÓÈþ¤òÇòÀÐËã°á¤¬¡¢¾¼ÏÂ´¶Á´³«¤ÎÁÜºº°ì²Ý·º»ö¡¦¼ÆÅÄ½ÓºÈ¤òÀ¸À¥¾¡µ×¤¬±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¿¿µ¶¤Î¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¾ðÊó¤¬¤¹¤´¤¤¥¹¥Ô¡¼¥É¤ÇÎ®¤ì¤Æ¤¤¤¡¢¤¦¤ä¤à¤ä¤Ê¤Þ¤Þ¡¢¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤«É÷²½¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤½¤ó¤Ê¸½Âå¼Ò²ñ¤òÇØ·Ê¤ËÉÁ¤«¤ì¤¿ËÜºî¤Ç¡¢ÆÀÂÎ¤ÎÃÎ¤ì¤Ê¤¤¥ª¡¼¥é¤ÈÂ¸ºß´¶¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢ºØÆ£¤¬±é¤¸¤ëÆæ¤ÎÉºÃå¼Ô¤À¡£Ä¹È±¤ËÉ¦¤òÀ¸¤ä¤·¤¿ºØÆ£¤¬¡¢¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¤«¤é¶¯Îõ¤Ê¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ç»ëÄ°¼Ô¤ò¼æ¤¤Ä¤±¤ë¡£
¢£Ä¶Ç½ÎÏ¼Ô¤«¡¢¿À¤«¡©"Âç¥Ð¥º¥ê"¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦ÉâÀ¤Î¥¤ì¤·¤¿¼ç¿Í¸ø
¡Ö¤¢¤ì¡¢¿Í¤Ã¤Ý¤¯¤Ê¤¤¡©¡×¡¢¡Ö¤Ê¤ó¤ÇÁ´Íç¡©¡×¤ÈÁû¤°½÷»Ò¹âÀ¸3¿ÍÁÈ¤ËÉÍÊÕ¤ÇÈ¯¸«¤µ¤ì¤¿Ææ¤ÎÃË¡£Æ°²è¤ò»£±Æ¤µ¤ì¡¢¤µ¤é¤Ë¤ÏSNS¤Ë¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¡¢ÃË¤Ï¡Ö#¥¤¥±¥á¥óÁ´ÍçÉºÃå¼Ô¡×¤È¤·¤Æ¥È¥ì¥ó¥ÉÆþ¤ê¡£°Õ¼±¤ò¼è¤êÌá¤·¤¿»þ¤ËÒì¤¤¤¿¸ÀÍÕ¤¬ÍÌ¾¤Ê¾®Àâ¤Î°ìÀá¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢"¥Ø¥ß¥ó¥°¥¦¥§¥¤"¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¤½¤Î¸åÉÂ±¡¤Ë±¿¤Ó¹þ¤Þ¤ì¤ë¤È¡¢Àº¿À²Ê°å¡¦¹ñ¸¶±É°ì(Á¥±Û±Ñ°ìÏº)¤Ë¡Ö²¿¤â³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÏÃ¤¹¥Ø¥ß¥ó¥°¥¦¥§¥¤¡£½÷»Ò¹âÀ¸¤¿¤Á¤«¤é"Ã¯¤«ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬¸½¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤"¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¡¢»ÅÊý¤Ê¤¯Æ°²è»£±Æ¤òÂ³¤±¤ë¤³¤È¤ò¾µÂú¤¹¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢ÍÎÏ¤Ê¾ðÊó¤Ï°ì¸þ¤ËÌµ¤¤¡£
¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢»×¤¤½Ð¤·¤¿¤³¤È¤ò½ñ¤¯¤è¤¦¤Ë¤ÈÅÏ¤µ¤ì¤¿¥¹¥±¥Ã¥Á¥Ö¥Ã¥¯¤ËÉÁ¤¤¤¿³¨¤¬¡¢Í¶²ý¤µ¤ì¤¿½÷»ù¤¬È¯¸«¤µ¤ì¤¿¾ì½ê¤Ë¹ó»÷¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢¥Ø¥ß¥ó¥°¥¦¥§¥¤¤Ï¥Í¥Ã¥È¤ÇÄ¶Ç½ÎÏ¼Ô¤È¤·¤Æ¿À¤Î¤è¤¦¤Ë¿ò¤á¤é¤ì¡¢¥ï¥¤¥É¥·¥ç¡¼¤Ç¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£µ¼Ô¤Î¿·Ã«¤¬ÉÂ¼¼¤Ë¼èºà¤ËË¬¤ì¡¢Æ±¤¸»ö·ï¤òÄÉ¤Ã¤Æ¤¤¤ë·º»ö¡¦¼ÆÅÄ¤¿¤Á¤âÀÜ¿¨¤·¤Æ¤¯¤ëÃæ¡¢ÉÔ²Ä²ò¤Ê½ÐÍè»ö¤¬¼¡¡¹¤Ëµ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
À¤´Ö¤¬¤É¤ó¤É¤óÁû¤¬¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤â¡¢1¿Í¤À¤±"ÀÅ¼ä"¤Î¥ô¥§¡¼¥ë¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¼ç¿Í¸ø¤ò¡¢ºØÆ£¤¬»ëÀþ¤ä¥»¥ê¥Õ¤Î¥È¡¼¥ó¡¢½êºî¤Ê¤ÉÁ´¿È¤ÇÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£Ç»¤¤¥¥ã¥¹¥È¡¢¥¸¥ã¥ó¥ëÊ¬¤±ÉÔÇ½¤ÎÊª¸ì¤ÎÃì¤òºØÆ£¤¬Ã´¤¦
ÉÔ»×µÄ¤ÊÇ½ÎÏ¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢½ù¡¹¤Ë¥Ø¥ß¥ó¥°¥¦¥§¥¤¤Ë¼æ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¯µ¼Ô¤ò±é¤¸¤¿ÇòÀÐ¡£¸·¤·¤¯¤â¿Í¾ð¿¼¤¤·º»ö¤ò±é¤¸¤¿À¸À¥¡¢¤Þ¤ë¤Ç¥Ú¥Æ¥ó»Õ¤Î¤è¤¦¤Ê»û¤Î½»¿¦¤ò²ø±é¤·¤¿¥ê¥ê¡¼¡¦¥Õ¥é¥ó¥¡¼¡¢¥Ø¥ß¥ó¥°¥¦¥§¥¤¤Îº§Ìó¼Ô¤òÌ¾¾è¤ë½÷À¤ò±é¤¸¤¿¥·¥·¥É¡¦¥«¥Õ¥«¡¢¤½¤·¤Æ¡¢¥Ø¥ß¥ó¥°¥¦¥§¥¤¤ÎÁ°¤ËÆÍÁ³¸½¤ì¤Æ¿È¸µ°ú¼õ¿Í¤È¤Ê¤Ã¤¿NPOË¡¿Í¡Ö¤·¤¢¤ï¤»¤Î¾â¤Î²È¡×¤ÎÂåÉ½¡¦¥í¡¼¥¼¥ó´ßËÜ¤òÉÔµ¤Ì£¤Ë±é¤¸¤¿Ìî´Ö¸ýÅ°¡£
¥¥ã¥¹¥È¤¿¤Á¤â¸ÄÀ¤Î¶¯¤¤ÌÌ¡¹¤¬Â·¤Ã¤Æ¤¤¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¥ª¥«¥ë¥È¡¢¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¡¢¥é¥Ö¥í¥Þ¥ó¥¹¡¢¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡¢¥³¥á¥Ç¥£¤Ê¤É¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÍ×ÁÇ¤¬Æþ¤êÍð¤ì¤ë¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤â¡¢¾ðÊóÎÌËþºÜ¤ÎËÜºî¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¤Ç¤âÊª¸ì¤Î¾ÇÅÀ¤Ï¡¢ºÇ½é¤«¤éºÇ¸å¤Þ¤Ç"¥Ø¥ß¥ó¥°¥¦¥§¥¤¤ÎÀµÂÎ"¤ËÅö¤Æ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
"ÂèÏ»´¶"¤ÏËÜºî¤Î1¤Ä¤Î¥¡¼¥ï¡¼¥É¡£¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¤À¤±¤Ç¡¢¤½¤ÎÎ¢¤Ë¤¢¤ë¿´Íý¤ò¤Ä¤¤ÆÉ¤ß²ò¤¤¿¤¯¤Ê¤ë¡£¤½¤ó¤ÊÆæ¤ÎÃË¤ò±é¤¸¤¿ºØÆ£¤Î¼Çµï¤½¤Î¤â¤Î¤¬¡¢¿ÀÈëÅª¤È¤¤¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
Ê¸¡á»³ËÜ¹°»Ò
ÊüÁ÷¾ðÊó¡Ú¥¹¥«¥Ñ¡¼¡ª¡Û
ÉºÃå¼Ô #1
ÊüÁ÷Æü»þ¡§2025Ç¯7·î8Æü(²Ð)19:00¡Á
¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡§¥Æ¥ìÄ«¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë1
¢¨ÊüÁ÷¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤ÏÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹