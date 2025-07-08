ÆüËÜÂåÉ½¤È¤âÀï¤¦´Ú¹ñ¡¢3-4-3¥·¥¹¥Æ¥à¤ò½éºÎÍÑ¡ª¥Û¥ó¡¦¥ß¥ç¥ó¥Ü´ÆÆÄ¤¬ÀâÌÀ¡Ö²ÄÊÑ3¥Ð¥Ã¥¯¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¡Ä¡×
ÆüËÜÂåÉ½¤â½Ð¾ì¤¹¤ëÅì¥¢¥¸¥¢E-1Áª¼ê¸¢¤¬³«Ëë¤ò·Þ¤¨¤¿¡£
7Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿³«ËëÀï¤Ç¤Ï³«ºÅ¹ñ¤Î´Ú¹ñ¤¬Ãæ¹ñ¤ò3-0¤Ç²¼¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÆü¡¢6Áª¼ê¤òÂåÉ½¥Ç¥Ó¥å¡¼¤µ¤»¤¿¥Û¥ó¡¦¥ß¥ç¥ó¥Ü´ÆÆÄ¤Ï¡¢½é¤á¤Æ3¥Ð¥Ã¥¯¤òºÎÍÑ¤·¡¢3-4-3¥·¥¹¥Æ¥à¤ÇÎ×¤ó¤À¡£
ºòÇ¯6·î¤Î¥¯¥¦¥§¡¼¥ÈÀï¤Ç²ÄÊÑ3¥Ð¥Ã¥¯¤ò»È¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ºÇ½é¤«¤é3¥Ð¥Ã¥¯¤Ë¤¹¤ë¤Î¤Ï½¢Ç¤¸å½é¤À¤È¤«¡£
¡ØNews1¡Ù¤Ê¤É¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢»Ø´ø´±¤Ï¤³¤¦ÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¡£
¡Ö²ÄÊÑ3¥Ð¥Ã¥¯¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¡¢º£Æü¤ÏÅÁÅýÅª¤Ê3¥Ð¥Ã¥¯¥·¥¹¥Æ¥à¤òÁÈ¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£
¹¶·â¤Ï°ÊÁ°¤è¤ê¤â¤è¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£¥ß¥¹¤Ï¤¤¤¯¤Ä¤«¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤È½¸ÃæÎÏ¤ÏÎÉ¹¥¡£3¿Í¤Î¥Ü¡¼¥ëÇÛµå¤È¥È¥é¥ó¥¸¥·¥ç¥ó¤â¤è¤«¤Ã¤¿¡£
3¥Ð¥Ã¥¯¥·¥¹¥Æ¥à¤Ï¥×¥é¥óA¤Ë¤â¥×¥é¥óB¤Ë¤â¤Ê¤êÆÀ¤ë¡£Àï½Ñ¤è¤ê¤âÁª¼ê¤¿¤Á¤¬¤É¤ì¤À¤±¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò°Ý»ý¤Ç¤¤ë¤«¤¬½ÅÍ×¤À¡×
¡ØKhan¡Ù¤Ï¡¢½é¤Î3¥Ð¥Ã¥¯ºÎÍÑ¤ò¤³¤¦É¾²Á¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö3-4-3¥·¥¹¥Æ¥à¤Ï¡¢»î¹ç³«»ÏÄ¾¸å¤«¤é³Î¤«¤ÊÀ®²Ì¤ò¸«¤»¤¿¡£¼éÈ÷¤Î°ÂÄê¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë3¿Í¤Î¥»¥ó¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¤òÇÛÃÖ¤·¡¢º¸±¦¤Î¥¦¥£¥ó¥°¥Ð¥Ã¥¯¤¬Áê¼ê¿Ø¿¼¤¯¤Þ¤Ç¹¶¤á¹þ¤ß¡¢Ãæ¹ñ¼éÈ÷¿Ø¤òÌµÎÏ²½¤·¤¿¡£
½¾Íè¤Î4¥Ð¥Ã¥¯¥·¥¹¥Æ¥à¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¡¢Áê¼êDF¥é¥¤¥ó¤ò¸åÂà¤µ¤»¡¢¥¦¥£¥ó¥°¥Ð¥Ã¥¯¤¬¥µ¥¤¥É¤Î¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ØÀÑ¶ËÅª¤Ë¹¶¤á¹þ¤à¤³¤È¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤ë·ä¤òÆÍ¤¯ÀïÎ¬¤À¤Ã¤¿¡£
Ãæ¹ñ¤ÏWÇÕ½Ð¾ì¤òÆ¨¤·¤¿¼å¾®¥Á¡¼¥à¤Ç¤¢¤ê¡¢»ÃÄê´ÆÆÄÂÎÀ©¤Î²¼¤ÇÀ¤Âå¸òÂå¤Î·ãÆ°´ü¤Ë¤¢¤ë¤³¤È¤òÇ°Æ¬¤ËÃÖ¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢¥Û¥ó¡¦¥ß¥ç¥ó¥Ü´ÆÆÄ¤Î3¥Ð¥Ã¥¯¼Â¸³¤Ï½½Ê¬¤Ê²ÄÇ½À¤ò¼¨¤·¤¿¡×
¤Ê¤ª¡¢Ãæ¹ñ¤ÏWÇÕÍ½Áª¸å¤Ë´ÆÆÄ¤ò²òÇ¤¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢º£Âç²ñ¤Ï·Ð¸³¤¬Àõ¤¤¥á¥ó¥Ð¡¼¤âÂ¿¤¤¡£
ÆüËÜÀï¤ÇÈÚ¹Ô¡ª°äº¨¤ò»Ä¤·¤¿´Ú¹ñ¿Í¥¹¥¿¡¼3¿Í
´Ú¹ñ¤Ï15Æü¤ËÆüËÜ¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¤¬¡¢¸µJ¥ê¡¼¥¬¡¼¤Ç¤â¤¢¤ë¥Û¥ó¡¦¥ß¥ç¥ó¥Ü´ÆÆÄ¤¬¤É¤ó¤ÊÀï½Ñ¤ÇÄ©¤ó¤Ç¤¯¤ë¤Î¤«ÃíÌÜ¤À¡£