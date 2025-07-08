¥Ð¥ë¥µ¤¬GK¥·¥å¥Á¥§¥¹¥Ë¡¼¤È¤Î·ÀÌó¤ò2027Ç¯¤Þ¤Ç±äÄ¹¡ª¡Ä°ÛÎã¤Î¸½ÌòÉüµ¢¤«¤é¹ñÆâ3´§¤Ë¹×¸¥

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𝐖𝐨𝐣𝐜𝐢𝐞𝐜𝐡 𝐒𝐳𝐜𝐳𝐞̨𝐬𝐧𝐲.#laligahighlights pic.twitter.com/9grNf92Cnm— FC Barcelona (@FCBarcelona) July 7, 2025