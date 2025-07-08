JRÀÖÊæÀþ¡¡ÀþÏ©¤ÎÊÝ¼é¹©»ö¤Î¤¿¤á8Æü¡¦9Æü¡¡°ìÉôÎó¼Ö¤Î±¿Å¾¼è¤ê»ß¤á¡¡¥Ð¥¹¤Ë¤è¤ëÂåÂØÍ¢Á÷¤ò¼Â»Ü¡Ú²¬»³¡Û
JRÀ¾ÆüËÜ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢£··î£¸Æü¡Ê²Ð¡Ë～£··î£¹Æü¡Ê¿å¡Ë¤ÎÌë´Ö»þ´ÖÂÓ¤Ë
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡ÛJRÀÖÊæÀþ¡¡ÀþÏ©¤ÎÊÝ¼é¹©»ö¤Î¤¿¤á8Æü¡¦9Æü¡¡°ìÉôÎó¼Ö¤Î±¿Å¾¼è¤ê»ß¤á¡¡¥Ð¥¹¤Ë¤è¤ëÂåÂØÍ¢Á÷¤ò¼Â»Ü¡Ú²¬»³¡Û
ÀÖÊæÀþ¤ÎÅì²¬»³±Ø～Ä¹Á¥¡¦È÷Á°ÊÒ¾å±Ø´Ö¤Ç¡¢ÀþÏ©¤Î½¸Ãæ¹©»ö¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤¿¤á¡¢¼¡¤ÎÎó¼Ö¤Ï°ìÉô¶è´Ö¤Ç±¿Å¾¤ò¼è¤ê¤ä¤á¡¢¥Ð¥¹¤Ë¤è¤ëÂå¹ÔÍ¢Á÷¡Ú²èÁü①¡Û¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡ã£··î£¸Æü～£··î£¹Æü¡ä
¡ÚÀÖÊæÀþ¡§Åì²¬»³¢Í¡¡Ä¹Á¥¡¦È÷Á°ÊÒ¾åÊýÌÌ¡Û
¡¦²¬»³±Ø¡Ê¸á¸å10»þ4Ê¬È¯¡Ë¡¡Åì²¬»³±Ø¡Ê¸á¸å10»þ14Ê¬È¯¡Ë¡¡Ä¹Á¥¹Ô¤¡¡¡¡¡Ê¸á¸å10»þ34Ê¬Ãå¡Ë¡¡Åì²¬»³±Ø～Ä¹Á¥±Ø´Ö
¡ÚÀÖÊæÀþ¡§È÷Á°ÊÒ¾å¡¦Ä¹Á¥¢Í¡¡Åì²¬»³¡Û
¡¦ÇÅ½£ÀÖÊæ±Ø¡Ê¸á¸å9»þ28Ê¬È¯¡Ë¡¡È÷Á°ÊÒ¾å±Ø¡Ê¸á¸å9»þ55Ê¬È¯¡Ë¡¡²¬»³¹Ô¤¡Ê¸á¸å10»þ41Ê¬Ãå¡Ë¡¡È÷Á°ÊÒ¾å±Ø～Åì²¬»³±Ø´Ö
¡¦Ä¹Á¥±Ø¡Ê¸á¸å10»þ59Ê¬È¯¡Ë¡¡¡¡¡¡Åì²¬»³±Ø¡Ê¸á¸å11»þ19Ê¬È¯¡Ë¡¡²¬»³¹Ô¤¡Ê¸á¸å11»þ29Ê¬Ãå¡Ë¡¡Ä¹Á¥±Ø～²¬»³±Ø´Ö