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Ãæ¿´°ÌÃÖ ËÌ°Þ38ÅÙ00Ê¬ (38.0ÅÙ)
Åì·Ð148ÅÙ05Ê¬ (148.1ÅÙ)
¿Ê¹ÔÊý¸þ¡¢Â®¤µ ËÌ 25 km/h (14 kt)
Ãæ¿´µ¤°µ 998 hPa
Ãæ¿´ÉÕ¶á¤ÎºÇÂçÉ÷Â® 18 m/s (35 kt)
ºÇÂç½Ö´ÖÉ÷Â® 25 m/s (50 kt)
15m/s°Ê¾å¤Î¶¯É÷°è ÅìÂ¦ 165 km (90 NM)
À¾Â¦ 110 km (60 NM)
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Í½Êó±ß¤ÎÃæ¿´ ËÌ°Þ40ÅÙ55Ê¬ (40.9ÅÙ)
Åì·Ð150ÅÙ20Ê¬ (150.3ÅÙ)
¿Ê¹ÔÊý¸þ¡¢Â®¤µ ËÌËÌÅì 30 km/h (17 kt)
Ãæ¿´µ¤°µ 998 hPa
Ãæ¿´ÉÕ¶á¤ÎºÇÂçÉ÷Â® 18 m/s (35 kt)
ºÇÂç½Ö´ÖÉ÷Â® 25 m/s (50 kt)
Í½Êó±ß¤ÎÈ¾·Â 75 km (40 NM)
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Í½Êó±ß¤ÎÃæ¿´ ËÌ°Þ44ÅÙ50Ê¬ (44.8ÅÙ)
Åì·Ð157ÅÙ10Ê¬ (157.2ÅÙ)
¿Ê¹ÔÊý¸þ¡¢Â®¤µ ËÌÅì 60 km/h (32 kt)
Ãæ¿´µ¤°µ 1004 hPa
Í½Êó±ß¤ÎÈ¾·Â 120 km (65 NM)
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¿Ê¹ÔÊý¸þ¡¢Â®¤µ ËÌÅì 15 km/h (7 kt)
Ãæ¿´µ¤°µ 990 hPa
Ãæ¿´ÉÕ¶á¤ÎºÇÂçÉ÷Â® 23 m/s (45 kt)
ºÇÂç½Ö´ÖÉ÷Â® 35 m/s (65 kt)
15m/s°Ê¾å¤Î¶¯É÷°è Á´°è 220 km (120 NM)
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Åì·Ð121ÅÙ55Ê¬ (121.9ÅÙ)
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Ãæ¿´µ¤°µ 994 hPa
Ãæ¿´ÉÕ¶á¤ÎºÇÂçÉ÷Â® 20 m/s (40 kt)
ºÇÂç½Ö´ÖÉ÷Â® 30 m/s (60 kt)
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Í½Êó±ß¤ÎÃæ¿´ ËÌ°Þ27ÅÙ50Ê¬ (27.8ÅÙ)
Åì·Ð120ÅÙ30Ê¬ (120.5ÅÙ)
¿Ê¹ÔÊý¸þ¡¢Â®¤µ À¾ÆîÀ¾ 10 km/h (6 kt)
Ãæ¿´µ¤°µ 994 hPa
Ãæ¿´ÉÕ¶á¤ÎºÇÂçÉ÷Â® 20 m/s (40 kt)
ºÇÂç½Ö´ÖÉ÷Â® 30 m/s (60 kt)
Í½Êó±ß¤ÎÈ¾·Â 105 km (57 NM)
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Í½Êó±ß¤ÎÃæ¿´ ËÌ°Þ26ÅÙ20Ê¬ (26.3ÅÙ)
Åì·Ð117ÅÙ05Ê¬ (117.1ÅÙ)
¿Ê¹ÔÊý¸þ¡¢Â®¤µ À¾ÆîÀ¾ 15 km/h (8 kt)
Ãæ¿´µ¤°µ 998 hPa
Í½Êó±ß¤ÎÈ¾·Â 210 km (115 NM)
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