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From Rolling Stone US.
Green Day lead singer Billie Joe Armstrong led the crowd in a ¡ÉFuck Donald Trump¡É chant at their show last night pic.twitter.com/f4c6FSK3k5
- Marco Foster (@MarcoFoster_) July 6, 2025
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