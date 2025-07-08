BRICSµÄÄ¹¹ñ¡¡¥È¥é¥ó¥×´ØÀÇ¶¼¤·¤ÏÌµÀÕÇ¤¡¢¥É¥ë°ÍÂ¸¸º¤é¤¹ÊýË¡¸«¤Ä¤±¤ë¤è¤¦À¤³¦¤Ë¸Æ¤Ó¤«¤±¤ë
BRICSµÄÄ¹¹ñ¡¡¥È¥é¥ó¥×´ØÀÇ¶¼¤·¤ÏÌµÀÕÇ¤¡¢¥É¥ë°ÍÂ¸¸º¤é¤¹ÊýË¡¸«¤Ä¤±¤ë¤è¤¦À¤³¦¤Ë¸Æ¤Ó¤«¤±¤ë
BRICSµÄÄ¹¹ñ¥Ö¥é¥¸¥ë¤Î¥ë¥éÂçÅýÎÎ¤Ï¥È¥é¥ó¥×»á¤Î¶¼¤·¤ÏÌµÀÕÇ¤¤À¤ÈÈóÆñ¤·¤¿¡£¥È¥é¥ó¥×»á¤Ï¤¤Î¤¦¡ÖBRICS¤Ë¶¨Ä´¤¹¤ë¹ñ¤Ï10%¤ÎÄÉ²Ã´ØÀÇ¤ËÄ¾ÌÌ¤¹¤ë¡¢Îã³°¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È·Ù¹ð¡£¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¡¢¥ë¥é»á¤Ï´ØÀÇ¶¼Ç÷¤ÏÌµÀÕÇ¤¤À¤È¤·¤Æ¡¢À¤³¦¤Î»ØÆ³¼Ô¤Ë¥É¥ë°ÍÂ¸¤ò¸º¤é¤¹ÊýË¡¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤è¤¦¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
Æî¥¢¥Õ¥ê¥«¤Î¥é¥Þ¥Ýー¥¶ÂçÅýÎÎ¤â¥È¥é¥ó¥×»á¤Î´ØÀÇ¶¼¤·¤òÈóÆñ¡£ÎÏ¤Î¤¢¤ë¼Ô¤¬À¤³¦¤ÇÁ±¹Ô¤ò¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¼Ô¤ËÉü½²¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢ÎÏ¤³¤½¤¬ÀµµÁ¤Ê¤É¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤¢¤êÆÀ¤Ê¤¤¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
BRICSµÄÄ¹¹ñ¥Ö¥é¥¸¥ë¤Î¥ë¥éÂçÅýÎÎ¤Ï¥È¥é¥ó¥×»á¤Î¶¼¤·¤ÏÌµÀÕÇ¤¤À¤ÈÈóÆñ¤·¤¿¡£¥È¥é¥ó¥×»á¤Ï¤¤Î¤¦¡ÖBRICS¤Ë¶¨Ä´¤¹¤ë¹ñ¤Ï10%¤ÎÄÉ²Ã´ØÀÇ¤ËÄ¾ÌÌ¤¹¤ë¡¢Îã³°¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È·Ù¹ð¡£¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¡¢¥ë¥é»á¤Ï´ØÀÇ¶¼Ç÷¤ÏÌµÀÕÇ¤¤À¤È¤·¤Æ¡¢À¤³¦¤Î»ØÆ³¼Ô¤Ë¥É¥ë°ÍÂ¸¤ò¸º¤é¤¹ÊýË¡¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤è¤¦¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
Æî¥¢¥Õ¥ê¥«¤Î¥é¥Þ¥Ýー¥¶ÂçÅýÎÎ¤â¥È¥é¥ó¥×»á¤Î´ØÀÇ¶¼¤·¤òÈóÆñ¡£ÎÏ¤Î¤¢¤ë¼Ô¤¬À¤³¦¤ÇÁ±¹Ô¤ò¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¼Ô¤ËÉü½²¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢ÎÏ¤³¤½¤¬ÀµµÁ¤Ê¤É¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤¢¤êÆÀ¤Ê¤¤¤È½Ò¤Ù¤¿¡£