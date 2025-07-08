¥Ë¥å¡¼¥¹¥È¥Ã¥× > IT ·ÐºÑ¥Ë¥å¡¼¥¹ > ¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¥Ë¥å¡¼¥¹ > ÆüËÜÀ¯ÉÜ¡¡9»þ10Ê¬¤«¤éÊÆ´ØÀÇÁ¼ÃÖ¤Ë´Ø¤¹¤ëÁí¹çÂÐºöËÜÉô³«ºÅ ÆüËÜÀ¯ÉÜ¡¡9»þ10Ê¬¤«¤éÊÆ´ØÀÇÁ¼ÃÖ¤Ë´Ø¤¹¤ëÁí¹çÂÐºöËÜÉô³«ºÅ ÆüËÜÀ¯ÉÜ¡¡9»þ10Ê¬¤«¤éÊÆ´ØÀÇÁ¼ÃÖ¤Ë´Ø¤¹¤ëÁí¹çÂÐºöËÜÉô³«ºÅ 2025Ç¯7·î8Æü 8»þ7Ê¬ ¤ß¤ó¤«¤ÖFX ¥ê¥ó¥¯¤ò¥³¥Ô¡¼¤¹¤ë ¤ß¤ó¤Ê¤Î´¶ÁÛ¤Ï¡© ÆüËÜÀ¯ÉÜ¡¡9»þ10Ê¬¤«¤éÊÆ´ØÀÇÁ¼ÃÖ¤Ë´Ø¤¹¤ëÁí¹çÂÐºöËÜÉô³«ºÅ ¥ê¥ó¥¯¤ò¥³¥Ô¡¼¤¹¤ë ¤ß¤ó¤Ê¤Î´¶ÁÛ¤Ï¡© ³°Éô¥µ¥¤¥È ÊÆ¹ñ¤¬EU¤Ë¾ò·ïÉÕ¤¤Ç10%´ØÀÇ¤òÄó¼¨¡¡¥æー¥í¥É¥ë¾å¾º BRICSµÄÄ¹¹ñ¡¡¥È¥é¥ó¥×´ØÀÇ¶¼¤·¤ÏÌµÀÕÇ¤¡¢¥É¥ë°ÍÂ¸¸º¤é¤¹ÊýË¡¸«¤Ä¤±¤ë¤è¤¦À¤³¦¤Ë¸Æ¤Ó¤«¤±¤ë ¡ÚËÜÆü¤Î¸«ÄÌ¤·¡Û¥É¥ë¹â·Ù²ü·ÑÂ³