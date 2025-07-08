¡ÖËÜÎÝÂÇ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é£±Ëü±ß½Ð¤¹¤è¡×¡ÄÄÉÅé¡¦Ä¹ÅèÌÐÍº¤µ¤ó¡Ö¥Ç¡¼¥ÖÂçµ×ÊÝ¤¬ÌÀ¤«¤¹¡×¿ÀÍÍ¤¬¤ß¤»¤¿µ¤¸¯¤¤
¡ÖÄ¹Åè¤µ¤ó¤Ë¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤â¤³¤¦¸À¤ï¤ì¤ÆÎå¤Þ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ø¥Ö¡¼¤Á¤ã¤ó¡¢¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤ÏÅ·ºÍÅª¤À¤«¤éÂç¾æÉ×¡£¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤¤¤¤¤è¡Ù¤È¡×
£¶·î£³Æü¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡Ö¥ß¥¹¥¿¡¼¥×¥íÌîµå¡×Ä¹ÅèÌÐÍº¤µ¤ó¡ÊµýÇ¯89¡Ë¤È¤Î»×¤¤½Ð¤ò¡¢¤³¤¦¿¶¤êÊÖ¤ë¤Î¤Ï¸µ¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤Î¥Ç¡¼¥ÖÂçµ×ÊÝ»á¡Ê58¡Ë¤À¡£¥Ç¡¼¥Ö»á¤¬À¾Éð¤«¤éµð¿Í¤Ø°ÜÀÒ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥×¥íÆþ¤ê£¸Ç¯ÌÜ¤Î1992Ç¯¤Î¤³¤È¡£µð¿Í¤ËÆþ¤Ã¤Æ£²Ç¯ÌÜ¤Î1993Ç¯¡¢Æ£ÅÄ¸µ»Ê»á¤ËÂå¤ï¤êÄ¹Åè¤µ¤ó¤¬´ÆÆÄ¤Ë½¢Ç¤¤¹¤ë¡£¥Ç¡¼¥Ö»á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢Ä¹Åè¤µ¤ó¤ÏÍÄ¤¤º¢¤«¤éÆ´¤ì¤Æ¤¤¤¿¿ÀÍÍ¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤À¡£¥Ç¡¼¥Ö»áËÜ¿Í¤Î¸ÀÍÕ¤Ç¡¢Ä¹Åè¤µ¤ó¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤ä°ìÀ¸Ëº¤ì¤ë¤³¤È¤Î¤Ç¤¤Ê¤¤µ®½Å¤Ê·Ð¸³¤ò°Ê²¼¤Ë¿¶¤êÊÖ¤ê¤¿¤¤¡½¡½¡£
Ä¹Åè¤µ¤ó¤È½é¤á¤Æ²ñ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢À¾Éð£²Ç¯ÌÜ¤Î½Õ¤Î¹âÃÎ¥¥ã¥ó¥×¤Ç¤¹¡£Ä¹Åè¤µ¤ó¤Ï¡¢¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥ë¡¼¥¡¼À¶¸¶ÏÂÇî¤ò¸«¤ËÍè¤Æ¤¤¤¿¡£¤¿¤Þ¤¿¤Þ¥¹¥ì°ã¤Ã¤¿»þ¤Ë¡¢¥ª¥ì¤ÏÄ¾Î©ÉÔÆ°¤Ë¤Ê¤êÂçÀ¼¤Ç¡Ö¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¡ª¡×¤È°§»¢¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ä¹Åè¤µ¤ó¤Ï¡¢¤³¤¦¸À¤Ã¤ÆÂÐ±þ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤ª¤©¡¢¸µµ¤¤¬¤¤¤¤¤Í¡Á¡£ÇØÈÖ¹æ45ÈÖ¤Ï¡Ä¡ÄÂçµ×ÊÝ·¯¤«¡£¤¬¤ó¤Ð¤Ã¤Æ¡×
¤â¤¦Âç´¶·ã¤Ç¤¹¤è¡£ÍâÇ¯¤â¹âÃÎ¥¥ã¥ó¥×¤ËÍè¤¿Ä¹Åè¤µ¤ó¤Ï¡¢Áª¼êÁ´°÷¤ÎÁ°¤Ç¹Ö±é¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥ª¥ì¤òÌ¾»Ø¤·¤ÆË«¤á¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¡ÖÎý½¬¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢Âçµ×ÊÝ·¯¤Î¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤¬Èó¾ï¤ËÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£ÂÀ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤âÂç¾æÉ×¡£¥×¥í¤ÏÂÇ¤Æ¤Ð¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«¤é¡×
¡ÖÂè59Âå¤Î£´ÈÖ¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤Ë»ØÌ¾¤·¤Þ¤¹¤è¡×
Åö»þ¤Î¥ª¥ì¤Ï¾¯¤·Éå¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¡Ö¡Ê½Ð¿ÈÃÏ¡Ë°ñ¾ë¤Î¥É¥«¥Ù¥ó¡×¤È¤¤¤¦¿¨¤ì¹þ¤ß¤Ç¥×¥íÆþ¤ê¤·¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢À¾Éð¤Ç¤Ï87Ô¤ËÂÎ½ÅÀ©¸Â¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¸¼ÊÆ¤äÌîºÚ¤Ð¤«¤ê¤ò¿©¤Ù¤µ¤»¤é¤ì¡ÖÂÀ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¼è¤êÊÁ¤Ê¤Î¤Ë¤Ê¤ó¤ÇÁé¤»¤Ê¤¤ã¤Ê¤é¤Ê¤¤¤ó¤À¡×¤ÈÉÔËþ¤Ç¤Í¡£¤½¤ì¤¬¡¢¿ÀÍÍ¡¦Ä¹Åè¤µ¤ó¤¬¡Öº£¤Î¤Þ¤Þ¤ÇÂç¾æÉ×¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£½é¤á¤Æ¼«Ê¬¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢Á´¿È¤¬¿Ì¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
µð¿Í¤Ë°ÜÀÒ¤·¤Æ£²Ç¯ÌÜ¤Î¤³¤È¡£Ä¹Åè¤µ¤ó¤¬´ÆÆÄ¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥ª¥ì¤Ï±É¸÷¤¢¤ë¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤Î£´ÈÖ¤ËÈ´Å§¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£Ä¹Åè¤µ¤ó¤Ï´ÆÆÄ¼¼¤Ë¥ª¥ì¤ò¸Æ¤Ó¤³¤¦·ãÎå¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Öµð¿Í·³Âè59Âå¤Î£´ÈÖ¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤Ë»ØÌ¾¤·¤Þ¤¹¤è¡£¥Ö¡¼¤Á¤ã¤ó¤ÏÊá¼ê¤À¤«¤éº£¤Þ¤Ç£¸ÈÖ¤À¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¥¯¥ê¡¼¥ó¥Ê¥Ã¥×ÂÇ¤Æ¤ëÎÏ¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¤«¤é¡×
¤¢¤ë»þ¡¢ÂÇ·â»ØÆ³¤ò¼õ¤±¤è¤¦¤È½ÉÇñÀè¤Î´ÆÆÄ¤ÎÉô²°¤òË¬¤Í¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥É¥¢¤ò¥Î¥Ã¥¯¤¹¤ë¤È¡¢¥·¥ã¥ï¡¼¤òÍá¤Ó¤¿Ä¾¸å¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¥¿¥ª¥ë£±Ëç¤ò¹ø¤Ë´¬¤¤¤¿¤À¤±¤Î´ÆÆÄ¤¬Éô²°¤ËÆþ¤ì¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£Ä¹Åè¤µ¤ó¤Ï¡Ö¥Ð¥Ã¥È¤òÂß¤·¤Æ¤´¤é¤ó¡×¤È¸À¤Ã¤Æ£³²ó¤Û¤É¥Ö¥ó¥Ö¥ó¿¶¤Ã¤Æ¡Ä¡Ä¡£
¡Ö¤É¤¦¤À¥Ö¡¼¤Á¤ã¤ó¡¢¥ª¥ì¤Î¥¹¥¤¥ó¥°¡£¥¹¥´¥¤¤À¤í¤¦¡£¤ªÈè¤ì¤µ¤ó¡ª¡×
¡Ö¥Ö¡¼¤Á¤ã¤ó¡¢¥ª¥ì¤ÈÅÒ¤±¤è¤¦¡×
¤³¤ì¤Ç½ª¤ï¤ê¤Ç¤¹¡£¤ª¤½¤é¤¯Ä¹Åè¤µ¤ó¤Ï¡¢ÂÇ·â¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¿´ÇÛ¤Ê¤¤¤È¸À¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡Ä¡Ä¡£
¤¿¤À¥ª¥ì¤Ï¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À¼ÂÎÏÉÔÂ¡£¥ì¥®¥å¥é¡¼¤ò¤Ä¤«¤ßÀÚ¤ë¤Þ¤Ç¤Ë¤Ï»ê¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÈ¾¿ÍÁ°¤Î¥ª¥ì¤Ç¤â¡¢Ä¹Åè¤µ¤ó¤ÏÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤¢¤ë»î¹ç¤ÎÁ°¡¢¥ì¥®¥å¥é¡¼¿Ø¤¬ÂÇ·âÎý½¬¤ò½ª¤¨¥ª¥ì¤¿¤Á¹µ¤¨Áª¼ê¤¬¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤ò»Ï¤á¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤È¡¢¥²¡¼¥¸¤ËÊÒÂ¤ò¤«¤±¤¿Ä¹Åè¤µ¤ó¤¬À¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¡Ö¥Ö¡¼¤Á¤ã¤ó¡¢¥ª¥ì¤ÈÅÒ¤±¤è¤¦¡£º£¤«¤é£µËÜÂÇ¤Ä¤¦¤Á¤Ë£±ËÜ¤Ç¤âËÜÎÝÂÇ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é£±Ëü±ß½Ð¤¹¤è¡×
¥ª¥ì¤Ïµ¤¹ç¤¬Æþ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥¹¥¿¥ó¥É¤ËÂÇµå¤òÊü¤ê¹þ¤à¤È¡¢Ä¹Åè¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤ä¤é¤ì¤¿¤Í¤§¡×¤È¥Ý¥Ä¥ê¡£»î¹ç¸å¤Î¥Ð¥¹¤ÎÃæ¤Ç¡Ö¥Ï¥¤¡¢¿©»öÂå¤Ë¤·¤Æ¡×¤È±ôÉ®¤ÇÄ¹Åè¤µ¤ó¤ÎÅö»þ¤ÎÇØÈÖ¹æ¡Ö33¡×¤È½ñ¤«¤ì¤¿ÉõÅû¤ËÆþ¤Ã¤¿£±Ëü±ß¤òÅÏ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¥¹¥¿¥á¥ó¤ËÆþ¤ì¤ºÉå¤ê¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¥ª¥ì¤Î¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Ä¹Åè¤µ¤ó¤Ê¤ê¤Îµ¤¸¯¤¤¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¿ÀÍÍ¡¦Ä¹Åè¤µ¤ó¤Î¸ÀÍÕ¡¢¶¦Í¤·¤¿»ö·ï¤Ï·è¤·¤ÆËº¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¥ª¥ì¤Î¿´¤Ë±Ê±ó¤Ë¹ï¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£