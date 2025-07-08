°¤Éô¥µ¥À¥ò¡ß¾¾¤¿¤«»Ò¡Ø¤·¤¢¤ï¤»¤Ê·ëº§¡Ù¾ìÌÌ¼Ì¿¿¸ø³«¡¡JRÉÊÀî±Ø¥¹¥¯¥êー¥ó¹¹ð¥¸¥ã¥Ã¥¯¤â
¡¡7·î17Æü¤è¤ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¤ÇÊüÁ÷¤¬¥¹¥¿ー¥È¤¹¤ë¡¢°¤Éô¥µ¥À¥ò¼ç±é¡¢¾¾¤¿¤«»Ò¶¦±é¤ÎÌÚÍË¥É¥é¥Þ¡Ø¤·¤¢¤ï¤»¤Ê·ëº§¡Ù¤Î¾ìÌÌ¼Ì¿¿¤¬Àè¹Ô¸ø³«¡£¤Þ¤¿¡¢JRÉÊÀî±Ø¼«Í³ÄÌÏ©¤ÎÁ´¥¹¥¯¥êー¥ó¹¹ð¥¸¥ã¥Ã¥¯¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
»²¹Í¡§¿ùÌîÍÚÎ¼¡¢°¤Éô¥µ¥À¥ò¡ß¾¾¤¿¤«»Ò¡Ø¤·¤¢¤ï¤»¤Ê·ëº§¡Ù½Ð±é·èÄê¡¡Êª¸ì¤Î¸°¤ò°®¤ë¡ÈÆæ¤ÎÃË¡ÉÌò¤Ë
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢NHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ø¸÷¤ë·¯¤Ø¡Ù¡Ê2024Ç¯¡Ë°Ê¹ß¡¢½é¤ÎÏ¢Â³¥É¥é¥Þ¤È¤Ê¤ëÂçÀÐÀÅ¤¬µÓËÜ¤ò¼ê¤¬¤±¤ë¡¢É×ÉØ¤Î°¦¤òÌä¤¦¡È´°Á´¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ûー¥à¥É¥é¥Þ¡É¤Ç¤¢¤ê¡¢ÎáÏÂ¤Î¡È¥Þ¥ê¥Ã¥¸¡¦¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¡É¡£¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¤ÎÏ¢Â³¥É¥é¥Þ½é¼ç±é¤È¤Ê¤ë°¤Éô¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¡¢ËÜºî¤Î¥«¥®¤ò°®¤ë¥ß¥¹¥Æ¥ê¥¢¥¹¤ÊºÊÌò¤È¤·¤Æ¡¢ÂçÀÐºîÉÊ¤ª¤è¤Ó¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¤ÎÏ¢Â³¥É¥é¥Þ½é½Ð±é¤Î¾¾¤¿¤«»Ò¤¬½Ð±é¤¹¤ë¡£¸ý¤òÂ·¤¨¤Æ¡Ö¤¤¤Á¤Ð¤ó¶¦±é¤¬Â¿¤¤¤«¤â¡×¤È¤¤¤¦°¤Éô¤È¾¾¤Ï¡¢¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥É¥é¥Þ¡Ø¥¹¥¤¥Ã¥Á¡Ù¡Ê2020Ç¯¡¿¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢±Ç²è¤äÉñÂæ¤Ç²¿ÅÙ¤â¶¦±é¡£±Ç²è¡Ø¥¸¥Ì¤è¤µ¤é¤Ð～¤«¤à¤í¤ÐÂ¼¤Ø～¡Ù¡Ê2015Ç¯¡Ë°ÊÍè¡¢¼Â¤Ë10Ç¯¤Ö¤ê¤ËÉ×ÉØÌò¤ò±é¤¸¤ë¡£
¡¡JRÉÊÀî±Ø¤Ç¤Ï7·î13Æü¡¢Ãæ±û²þ»¥³°¤Ë¤¢¤ëÃæ±û²þ»¥¤È¿·´´Àþ¾è¤ê¾ì¤ä¹ÁÆî¸ý¤ò·ë¤Ö¼«Í³ÄÌÏ©¤Ç¡Ø¤·¤¢¤ï¤»¤Ê·ëº§¡Ù¤¬Á´¥¹¥¯¥êー¥ó¹¹ð¥¸¥ã¥Ã¥¯¤ò¼Â»Ü¡£¥¢ー¥È¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¡¦¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥Ç¥¶¥¤¥Êー¤ÎµÈÅÄ¥æ¥Ë¤¬¼ê³Ý¤±¤¿²¾ÌÌ¤ò¥Öー¥±¤Ë¸«Î©¤Æ¤¿¥Æ¥£¥¶ー¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤È¡¢»ØÎØ¤ò¥â¥Áー¥Õ¤Ë¤·¤¿¥á¥¤¥ó¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡¢¤½¤·¤Æ¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Ï¡¢²È¤Ëµ¢¤ê¤¿¤¤¡©¡×¤È¤¤¤¦Ìä¤¤¤«¤±¤¬¡¢Á´²èÌÌ¤Ë±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢¥³¥á¥ó¥Æー¥¿ー¤È¤·¤Æ³èÌöÃæ¤Î¹¬ÂÀÏº¡Ê°¤Éô¥µ¥À¥ò¡Ë¤ä¡¢¼ø¶ÈÃæ¤ÎÈþ½Ñ¶µ»Õ¡¦¥Í¥ë¥é¡Ê¾¾¤¿¤«»Ò¡Ë¤Î¾ìÌÌ¼Ì¿¿¤â½é¸ø³«¡£¤µ¤é¤Ë¥Æ¥£¥¶ーPR¤Ç¤â±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤¿ÉÂ±¡Á°¤Î2¿Í¤Î¥·ー¥ó¤â¡£¤³¤ì¤ÏÆþ±¡Ãæ¤Î¹¬ÂÀÏº¤È¥¨¥ì¥Ùー¥¿ー¤Ç¶öÁ³½Ð²ñ¤Ã¤¿¥Í¥ë¥é¤¬¡¢Âà±¡¤ÎÆü¤ËÆÍÁ³¡Ö¤¦¤Á¹Ô¤¤Þ¤»¤ó¤«¡©¡×¤È·Þ¤¨¤ËÍè¤¿¡¢2¿Í¤¬¡È¤·¤¢¤ï¤»¤Ê·ëº§¡É¤ËÆÍ¤¿Ê¤à¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë±¿Ì¿¤Î½Ö´Ö¤À¡£¤½¤·¤Æ·ëº§¸å¡¢¥¨¥ì¥Ùー¥¿ー¤Ç¤Î½Ð²ñ¤¤¤ò»×¤¤½Ð¤·¡¢¤Û¤Û¾Ð¤à¹¬ÂÀÏº¤È¥Í¥ë¥éÉ×ºÊ¤ÎÆü¾ï¤Ê¤É¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ï¤¿¤·¤Æ¡¢¤³¤Î¤·¤¢¤ï¤»¤ÊÉ×ÉØ¤¬Ä¾ÌÌ¤¹¤ë¡ÈÈëÌ©¡É¤È¤Ï°ìÂÎ¡£
¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë