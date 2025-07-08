¡Ö¤³¤ì¤ÏÄË¤¤¡×ºÇ¶²½÷²¦¤¬¡ÈÃÝÅá¥á¥Ã¥¿ÂÇ¤Á¡É¤ÇÌåÀä¡ÄÍÆ¼Ï¤Ê¤¤¥Õ¥ë¥¹¥¤¥ó¥°¤Î±þ½·¤Ë¥Õ¥¡¥óÀïØË¡Ö½÷»Ò¤Î»î¹ç¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¡×
¡¡°µÅÝÅª¤Ê¼ÂÎÏ¤ò¸Ø¤ë¡ÈºÇ¶²¡É½÷»Ò¥ì¥¹¥é¡¼¤â»×¤ï¤º´é¤òÏÄ¤á¤ë¡ÈÃÝÅá¥á¥Ã¥¿ÂÇ¤Á¡É¹¶·â¡£¥Õ¥¡¥ó¤âÀïØË¤¹¤ë¤½¤Î±ÇÁü¤ËÂ¿¤¯¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¤³¤ì¤ÏÄË¤¤¡ÄºÇ¶²½÷²¦¤¬¡ÈÃÝÅá¥á¥Ã¥¿ÂÇ¤Á¡É¤ÇÌåÀä
¡¡ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏWWE½÷»Ò¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¤Î¥ê¥¢¡¦¥ê¥×¥ê¡¼¤À¡£¡ÈºÇ¶²½÷»Ò¡É¤³¤È¥ê¥¢¤Ï¥Ñ¥ó¥¯¥í¥Ã¥¯¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ç¡¢¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë·Ï¤Ë¶á¤¤¹õ¤ä»ç¤ò¥Ù¡¼¥¹¤È¤·¤¿¥á¥¤¥¯¤ÈÄ¹¿È¤«¤é·«¤ê½Ð¤µ¤ì¤ë¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ç°µÅÝÅª¤Ê¿Íµ¤¤òÇî¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¥ê¥¢¤¬ÀèÆü»²Àï¤·¤¿¡Ö¥Ê¥¤¥È¡¦¥ª¥Ö¡¦¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¡×¤Ç¤ÎÆ°²è¤¬ÅþÃå¡£¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¡¦¥ê¥ä¥É¤ÎÃÏ¤Ç¡¢¹³ÁèÃæ¤Î¥é¥±¥ë¡¦¥í¥É¥ê¥²¥¹¤È¤Î¥é¥¹¥È¡¦¥¦¡¼¥Þ¥ó¡¦¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Þ¥Ã¥Á¤ËÄ©Àï¤·¤¿¡£
¡¡¸ýÀè¤Ç¹ß»²¤·¤¿¤éÉé¤±¤È¤¤¤¦¸·¤·¤¤¾õ¶·¤ÎÃæ¡¢¥ê¥¢¤Ï¥í¡¼¥×¤¬ÏÓ¤ËÍí¤Þ¤Ã¤Æ¿ÈÆ°¤¤¬¼è¤ì¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ë¡£¥Á¥ã¥ó¥¹¤È¤Ð¤«¤ê¤Ë¥é¥±¥ë¤¬ÃÝÅá¤ò»ý¤Á¹þ¤ß¡¢¥Õ¥ë¥¹¥¤¥ó¥°¤Ç¥ê¥¢¤ò¥á¥Ã¥¿ÂÇ¤Á¤Ë¤¹¤ë¡£¥é¥Ð¡¼¥¹¡¼¥ÄÉ÷¤Î°áÁõ¤òÃå¤¿¥ê¥¢¤ÏÈáÌÄ¤ò¤¢¤²ÌåÀä¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç¹ß»²¤ÎÆóÊ¸»ú¤ò¸ý¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡»î¹ç¤Ï¸·¤·¤¤¾õ¶·¤òÂÑ¤¨¤¤Ã¤¿¥ê¥¢¤¬¥é¥±¥ë¤ò²¼¤·¤Æ¾¡Íø¡£·ãÆ®¤ò¿¶¤êÊÖ¤ëÆ°²è¤ò¸ø³«¤·¤¿WWE¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ë¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¡Ö½÷»Ò¤Î»î¹ç¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¡×¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¥¿¥Õ¤Ê»î¹ç¤À¤Ã¤¿¤Ê¡×¡Ö¤µ¤¹¤¬¡ÈºÇ¶²¡É½÷»Ò¤À¤ï¡×¤Ê¤É¤È¥³¥á¥ó¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
Ⓒ2025 WWE, Inc. All Rights Reserved