@onefive¡ßTaco Bell¤Î²Æ¸ÂÄê¥³¥é¥Ü♡¿ä¤·¤ÎÌ£¤ò¾¤¤·¾å¤¬¤ì¢ö
ÏÃÂêÊ¨ÆÃæ¤Î¥¬ー¥ë¥º¥°¥ëー¥×@onefive¤¬¡¢¥¢¥á¥ê¥«È¯¡¦ËÜ³Ê¥á¥¥·¥«¥ó¡ÖTaco Bell¡×¤ÈÌ´¤Î¥³¥é¥Ü♡2025Ç¯7·î14Æü¤«¤éÁ´¹ñ¤ÎÅ¹ÊÞ¤Ç¡¢¥á¥ó¥Ðー¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤·¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥á¥Ë¥åー¤¬´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇÅÐ¾ì¡ª¡È¿ä¤·¤ÎÌ£¡É¤Ç¡¢¤³¤Î²Æ¤ò¤â¤Ã¤È¤ª¤¤¤·¤¯³Ú¤·¤¯²á¤´¤·¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡©
@onefive¤¬¡È¿ä¤·Ì£¡É¤ò¥×¥í¥Ç¥åー¥¹♡
º£²ó¤Î¥³¥é¥Ü¤Ç¤Ï¡¢MOMO¡¦KANO¡¦SOYO¡¦GUMI¤Î4¿Í¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¥á¥Ë¥åー³«È¯¤Ë»²²Ã¡£
´Å¤¸¤ç¤Ã¤Ñ¤µ¤¬¥¯¥»¤Ë¤Ê¤ë¡Ö¥Áー¥º¡ß¥Á¥ç¥³¥È¥ë¥Æ¥£ー¥ä¡×¤ä¡¢¥¹¥Ñ¥¤¥·ー¤ÇÇ»¸ü¤Ê¡Ö¥¿¥³¥¹¡õ¥¢¥Ü¥«¥É¥Ý¥Æ¥Á¡×¤Ê¤É¡¢¸ÄÀ¤¢¤Õ¤ì¤ëÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¬Àª¤¾¤í¤¤¡£
´ÅÅÞÇÉ¤â¿ÉÅÞÇÉ¤â¡¢¿ä¤·¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿¥»¥Ã¥È¤Ë¤¤Ã¤ÈÌ´Ãæ¤Ë¤Ê¤ë¤Ï¤º♡
µí³Ñ¤Ç¡ÈÁ´½¸Ãæ¡É¤Î²Æ¢öµ´ÌÇ¤Î¿Ï¥³¥é¥Ü¤Ç¿ä¤·³è¤´¤Ï¤ó¤ò³Ú¤·¤â¤¦
ÆÃÊÌ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç²ñ¤¨¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤â¡ª
¥³¥é¥Ü¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢@onefive¤Î¥á¥ó¥Ðー¤¬°ìÆüÅ¹Ä¹¤È¤·¤ÆTaco Bell³ÆÅ¹¤ËÅÐ¾ì♡
7·î14Æü～8·î13Æü¤Î´ü´Ö¡¢ÅÔÆâ5Å¹ÊÞ¤Ç³«ºÅÍ½Äê¡£
¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¥á¥ó¥Ðー¤ËÄ¾ÀÜ¡È¥ªー¥Àー¡É¤Ç¤¤ëÌ´¤Î¤è¤¦¤Êµ¡²ñ¤Ç¤¹¡£
Á´°÷½¸¹ç¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤âÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢²Æ¤Î»×¤¤½Ð¤Å¤¯¤ê¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¢ö
¿©¤Ù¤Æ¡¢±þ±ç¤·¤Æ¡¢¤â¤Ã¤ÈHAPPY¤Ë♡
¡Ö¥¿¥³¥¹¾Â¤«¤éÈ´¤±½Ð¤»¤Ê¤¤♡¡×¤ÈSOYO¤µ¤ó¤¬¥³¥á¥ó¥È¤¹¤ë¤Û¤É¡¢¥á¥Ë¥åー¤Î´°À®ÅÙ¤Ï¤ªËÏÉÕ¤¡£
Á´4¼ï2¥»¥Ã¥È¤Î¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ï¡¢¿ä¤·³è¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¯¤ì¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Taco Bell½é¿´¼Ô¤Ë¤â´ò¤·¤¤ÆâÍÆ¡£
@onefive¤Î²»³Ú¤Ë¥Ñ¥ïー¤ò¤â¤é¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¤ª¤¤¤·¤¯¡¢¤¿¤Î¤·¤¯¡¢¸µµ¤¥Á¥ãー¥¸¤·¤Þ¤·¤ç¢ö
@onefive¤È²Æ¤Î¿ä¤·³è¥¹¥¿ー¥È♡
¤³¤Î²Æ¤ÏTaco Bell¤Ç¡¢@onefive¤È°ì½ï¤Ë¡È¤ª¤¤¤·¤¤¿ä¤·³è¡É¤ò»Ï¤á¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¡©
¥á¥ó¥Ðー¤Î¸ÄÀ¤È°¦¾ð¤¬¤¿¤Ã¤×¤êµÍ¤Þ¤Ã¤¿¸ÂÄê¥»¥Ã¥È¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ê¤é¤º¤È¤âÃíÌÜÉ¬»ê♡
¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î³«ºÅ¾ðÊó¤â¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Ê¤¬¤é¡¢2025Ç¯¤Î²Æ¤òºÇ¹â¤Î»×¤¤½Ð¤ÇºÌ¤Ã¤Æ¢ö