ºå¿À¡¦°Ë¸¶ÎÍ¿Í¡¢ÃæÆü¡¦¶â´ÝÌ´ÅÍ¡¢¥ä¥¯¥ë¥È¡¦Áñ»Ê¹¨ÂÀ ¥ë¡¼¥¡¼º¸ÏÓ£³¿Í¤Î¡Ö¸½ºßÃÏ¤È²ÄÇ½À¡×¤ò°¤ÇÈÌî½¨¹¬¤¬Å°Äì²òÀâ¡ª
¡¡£±Ç¯ÌÜ¤«¤é¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥óÅê¼ê¤È¤·¤ÆÊ³Æ®¤¹¤ëºå¿À¡¦°Ë¸¶ÎÍ¿Í¡£¤Þ¤À¥×¥íÌ¤¾¡Íø¤À¤¬ÁÇºà¤Î¤è¤µ¤¬¸÷¤ëÃæÆü¤Î¶â´ÝÌ´ÅÍ¡£¤½¤·¤ÆÈ´·²¤Î¥Á¥§¥ó¥¸¥¢¥Ã¥×¤òÉð´ï¤Ë²÷Åê¤òÂ³¤±¤ë¥ä¥¯¥ë¥È¤ÎÁñ»Ê¹¨ÂÀ¡£¤¤¤º¤ì¤â¥×¥í£±Ç¯ÌÜ¤Îº¸ÏÓ¤¿¤Á¤¬¡¢¸ÄÀ¤òÈ¯´ø¤·¤Ê¤¬¤é¥×¥í¤ÎÀ¤³¦¤ÇÀï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥×¥í£±Ç¯ÌÜ¤Ë15¾¡¡¢201Ã¥»°¿¶¤Ç¿·¿Í²¦¤Ëµ±¤¤¤¿¸µ¶áÅ´¤Î¥¨¡¼¥¹¡¦°¤ÇÈÌî½¨¹¬»á¤Ë¡¢£³¿Í¤Î¸½ºßÃÏ¤Èº£¸å¤Î²ÝÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£
¢¨À®ÀÓ¤Ï¤¹¤Ù¤Æ£··î£·Æü¸½ºß
¡ÚËÉ¸æÎ¨£±ÅÀÂæ¤ò»Ù¤¨¤ëÈ´·²¤ÎÀ©µåÎÏ¡Û
ºå¿À¤Î¥É¥é¥Õ¥È£±°Ì¥ë¡¼¥¡¼¡¦°Ë¸¶°½¿Í¡¡photo by Koike Yoshihiro
¨¡¨¡¡¡¤Þ¤º¤Ïºå¿À¤Î¥É¥é¥Õ¥È£±°Ì¥ë¡¼¥¡¼¡¦°Ë¸¶Åê¼ê¤Ç¤¹¡£¤³¤³¤Þ¤Ç17»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¡ÊÀèÈ¯11»î¹ç¡Ë¤·¤Æ¡¢£µ¾¡£²ÇÔ£±¥Û¡¼¥ë¥É¡¢ËÉ¸æÎ¨1.26¤ÎÀ®ÀÓ¤Ç¤¹¡£
°¤ÇÈÌî¡¡Âç³Ø¤«¤é¼Ò²ñ¿Í·ÐÍ³¤ÎÂ¨ÀïÎÏ¤È¤·¤Æ¡¢¥Á¡¼¥à¤Î´üÂÔ¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê±þ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¨¡¨¡¡¡°Ë¸¶Åê¼ê¤Ï¿ÈÄ¹170¥»¥ó¥Á¤È¾®ÊÁ¤Ç¡¢¼´Â¡Êº¸Â¡Ë¤«¤éÆ°¤¯Åêµå¥Õ¥©¡¼¥à¤Ï¡¢¥ä¥¯¥ë¥È¤Î¹â¶¶Ô÷ÆóÅê¼ê¤Ë»÷¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°¤ÇÈÌî¡¡¾®ÊÁ¤ÇºÙ¿È¤ÎÅê¼ê¤Ï¡¢È¿Æ°¤ò¤Ä¤±¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢½éÆ°¤ÇÂÆ§¤ß¤ò¤·¤¿¤ê¡¢¤«¤«¤È¤ò¾å¤²¤¿¤ê¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¥»¥Ã¥È¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤«¤é¤ÎÅêµå¥Õ¥©¡¼¥à¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢º¸ÏÓ¤Î»È¤¤Êý¤¬¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ç°ÂÄê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸½ºß¤Ï190¥»¥ó¥ÁÂæ¤ÎÂç·¿Åê¼ê¤¬ÌÜÎ©¤Ä»þÂå¤Ç¤¹¤¬¡¢¾®ÊÁ¤ÊÅê¼ê¤ÏÂÎ¤Î»È¤¤Êý¤¬´ïÍÑ¤Ç¤¹¤Í¡£°Ë¸¶¤Î¾ì¹ç¡¢ÂÇ¼Ô¤«¤é¤¹¤ë¤È¡¢Åêµå¤Ëº¹¤·¹þ¤Þ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¨¡¨¡¡¡³«Ëë£¶»î¹ç¤ÏÃæ·Ñ¤®¤ÇÅÐÈÄ¡£¤½¤ì¤«¤éÀèÈ¯¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤ËÆþ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
°¤ÇÈÌî¡¡ºÇ¶á¤Ï¿·¿ÍÅê¼ê¤¬Âç»ö¤Ëµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤ë·¹¸þ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Èà¤Ï³«Ëë¤«¤é¥ê¥ê¡¼¥Õ¤Ç·ë²Ì¤ò»Ä¤·¡¢ÀèÈ¯¤ÎºÂ¤ò¾¡¤Á¼è¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥É¥é¥Õ¥È£±°Ì¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤â¤È¤â¤ÈÇ½ÎÏ¤Ï¹â¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤¬¡¢¥×¥í½éÀèÈ¯½é¾¡Íø¡Ê£´·î20Æü¤Î¹ÅçÀï¡Ë°Ê¹ß¡¢Ìó£²¥«·î¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢Ãæ£¶Æü¤Ç¥³¥ó¥¹¥¿¥ó¥È¤ËÅÐÈÄ¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î»Ñ¤«¤é¤Ï¡¢»î¹ç¤Ë¸þ¤±¤¿½àÈ÷¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤È¹½ÃÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
¨¡¨¡¡¡71²ó2/3¤òÅê¤²¤Æ¡¢52Ã¥»°¿¶¡¢13»Íµå¡£¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ëÈ´·²¤Ê¤Î¤Ï¹â¹»¡ÊÃÒíç³Ø±à¡Ë¤ÎÀèÇÚ¤Ç¤¢¤ëÂ¼¾åðó¼ùÅê¼ê¤ò×Ç×Ê¤È¤µ¤»¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æº¸Åê¼ê¤Ï¤ä¤Ï¤ê¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤È¥Á¥§¥ó¥¸¥¢¥Ã¥×¤Î¥³¥ó¥Ó¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤¬Âç»ö¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
°¤ÇÈÌî¡¡¥Á¥§¥ó¥¸¥¢¥Ã¥×¤â»þÀÞÅê¤²¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¼õ¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¸½»þÅÀ¤Ç¤ÎÅêµå¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ï¡¢±¦ÂÇ¼Ô¤Ø¤ÎÆâ³Ñ¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤È¥«¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤ò¼´¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿·¿Í¤Ê¤¬¤é¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È¹¶¤á¤ëÅêµå¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤ÆÈà¤ÎºÇÂç¤ÎÆÃÄ¹¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤È¸À¤Ã¤Æ¤âÍ¥¤ì¤¿À©µåÎÏ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¤³¤³¤Þ¤ÇÈïËÜÎÝÂÇ£°¤È¤¤¤¦¤Î¤â¤¹¤Ð¤é¤·¤¤¡£¿·¿Í¤È¤·¤Æ¤³¤ì¤¬¤É¤³¤Þ¤ÇÂ³¤¯¤Î¤«¡¢º£¸å¤âÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¨¡¨¡¡¡º£¸å¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÅêµå¤ò¤¹¤Ù¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
°¤ÇÈÌî¡¡¥»¡¦¥ê¡¼¥°¤Î¥Ú¥Ê¥ó¥È¥ì¡¼¥¹¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¡¢¸òÎ®Àï¤ò¶´¤ó¤Ç¡¢ºÆ¤Ó¥Ú¥Ê¥ó¥È¥ì¡¼¥¹¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¡¢Áê¼ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â½é¸«¤ÎÅê¼ê¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢º£¸å¤ÏÁê¼ê¤âÇÛµå¤Î·¹¸þ¤ä¼ê¤ÎÆâ¤òÇÄ°®¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¤ÎÂÐÀï¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤³¤«¤é¤¬¡¢ËÜÅö¤Î°ÕÌ£¤Ç¿¿²Á¤òÌä¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤¦¤·¤¿¤Ê¤«¤Ç¡¢¤¿¤È¤¨¤Ð³°³Ñ¤Ø¤Î¥Á¥§¥ó¥¸¥¢¥Ã¥×¤Î¤è¤¦¤Ê¿·¤¿¤Ê¥³¥ó¥Ó¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ë»È¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë¤«¤Ç¤¹¤Í¡£
¡ÚÂÇ¼Ô¤ÎÆÃÄ§¤ò¸«¶Ë¤á¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬½ÅÍ×¡Û
ÃæÆü¤Î¥É¥é¥Õ¥È£±°Ì¥ë¡¼¥¡¼¡¦¶â´ÝÌ´ÅÍ¡¡photo by Koike Yoshihiro
¨¡¨¡¡¡¶â´ÝÅê¼ê¤Ï¥É¥é¥Õ¥È¤Ç£´µåÃÄ¤¬£±°Ì»ØÌ¾¤·¤¿°ïºà¤Ç¤¹¡£¼ÂºÝ¤ÎÅêµå¤ò¸«¤Æ¤¤¤«¤¬¤Ç¤¹¤«¡£
°¤ÇÈÌî¡¡º£Ç¯¤Î¿·¿Í¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢ÁÇºà¤È¤·¤Æ¤Ï¥º¥ÐÈ´¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇÂ®154¥¥í¤Î¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤¬Ì¥ÎÏ¤Ç¤¹¤Í¡£ºÇ¶á¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡¢ËÜ³ÊÇÉ¤Î¾ÝÄ§¤Ç¤¢¤ë¥ï¥¤¥ó¥É¥¢¥Ã¥×¥â¡¼¥·¥ç¥ó¤â¡¢»ä¤È¤·¤Æ¤Ï¼æ¤«¤ì¤Þ¤¹¡£
¨¡¨¡¡¡¤³¤³¤Þ¤Ç37²ó1/3¤òÅê¤²¤Æ37Ã¥»°¿¶¤Ç¤¹¡£¥«¡¼¥Ö¤Ï±ýÇ¯¤ÎÃæÆü¥¨¡¼¥¹¡¦º£Ãæ¿µÆóÅê¼ê¤ò×Ç×Ê¤È¤µ¤»¤Þ¤¹¡£
°¤ÇÈÌî¡¡¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤¬¤¤¤¤¤È¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¡Ê¥«¡¼¥Ö¤Ç¡Ë¤³¤ì¤À¤±»°¿¶¤òÂ¿¤¯Ã¥¤¨¤ë¤Î¤ÏÂç¤¤Ê¶¯¤ß¤Ç¤¹¤Í¡£¤¢¤È¤Ï´ËµÞ¤Ç¤¹¡£¤â¤¦¾¯¤·´Ë¤¤"¥ª¥Õ¥¹¥Ô¡¼¥É"¤Î¥Ü¡¼¥ë¤ò¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡¢ÂÇ¼Ô¤Ï¤µ¤é¤Ë¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ë¼ê¤¬½Ð¤·¤Å¤é¤¯¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£º£ÃæÅê¼ê¤Î¥«¡¼¥Ö¤Ï¡¢¤â¤Ã¤ÈÃÙ¤¤¥Ü¡¼¥ë¤Ç¤·¤¿¤Í¡£
¨¡¨¡¡¡¤¤¤Þ¤ÀÌ¤¾¡Íø¤Ê¤Î¤¬ÉÔ»×µÄ¤Ê¤°¤é¤¤¤Ç¤¹¡£
°¤ÇÈÌî¡¡ºò½Õ¤Ë¹ø¤òÄË¤á¤¿±Æ¶Á¤â¤¢¤ê¡¢¥¥ã¥ó¥×¤Ç¤Ï¤«¤Ê¤ê¿µ½Å¤ËÄ´À°¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¡¢³«Ëë¤âÆó·³¥¹¥¿¡¼¥È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£°ì·³¤Ç¤Î½éÅÐÈÄ¤Ï£µ·î£µÆü¤Ç¤·¤¿¡£¾¡¤ÁÀ±¤Ë´Ø¤·¤Æ¸À¤¨¤Ð¡¢º£µ¨¤Îºå¿À¤ÈÃæÆü¤Ç¤Ï¡¢£±»î¹çÊ¿¶ÑÆÀÅÀ¤¬¤Á¤ç¤¦¤É£±ÅÀ¤Û¤É¤Îº¹¤¬¤¢¤ê¡¢ÂÇÀþ¤Î±ç¸î¤¬¾¯¤Ê¤¤¤Ê¤É¤Î±Æ¶Á¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤¿¤À¡¢¹¤¤¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¥É¡¼¥à¤òËÜµòÃÏ¤È¤¹¤ë¥Á¡¼¥à¤ËÆþÃÄ¤·¤¿°Ê¾å¡¢¾¡¤ÁÀ±¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¡Ö£±ÅÀ¤Î½Å¤ß¡×¤ò¤è¤ê¶¯¤¯°Õ¼±¤·¤Ê¤¬¤éÅê¤²¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¨¡¨¡¡¡ÈïËÜÎÝÂÇ¤Ï£²ËÜ¤Ç¤¹¤Í¡£
°¤ÇÈÌî¡¡£µ·î16Æü¤Îµð¿ÍÀï¡ÊÅìµþ¥É¡¼¥à¡Ë¤Ç¤Ï¡¢£´²ó¤ËÁýÅÄÎ¦¤Ë³°³Ñ¹â¤á¤Î¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤òº¸Ãæ´Ö¤Ø±¿¤Ð¤ì¤Þ¤¿¡££¶·î£µÆü¤Î¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯Àï¡Ê¤ß¤º¤Û¥Ú¥¤¥Ú¥¤¥É¡¼¥à¡Ë¤Ç¤Ï¡¢½é²ó¤ËÌîÂ¼Í¦¤Ë¿¿¤óÃæ¤Î¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤òº¸Ãæ´Ö¤Ø±¿¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤Õ¤¿¤ê¤È¤â¤¤¤ï¤æ¤ëËÜ³ÊÅª¤Ê¥Û¡¼¥à¥é¥ó¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢°ìÈ¯¤Î¥Ñ¥ó¥ÁÎÏ¤Ï½½Ê¬¤ËÈë¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢¤â¤¦¾¯¤·¿µ½Å¤µ¤¬É¬Í×¤Ç¤·¤¿¤Í¡£
¨¡¨¡¡¡ÁýÅÄÁª¼ê¤ÏÀèÀ©ËÜÎÝÂÇ¡¢ÌîÂ¼Áª¼ê¤ÏµÕÅ¾ËÜÎÝÂÇ¤Ç¤·¤¿¡£
°¤ÇÈÌî¡¡Àè½Ò¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢£µ·î¤Ë½é¤á¤Æ°ì·³¤ËÅÓÃæ¹çÎ®¤·¡¢¤Þ¤À¥×¥í¤ÎÂÇ¼Ô¤Î·¹¸þ¤¬½½Ê¬¤Ë¤Ä¤«¤á¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢º£¤Ï¼«Ê¬¤Î¤Ê¤«¤Î¥Ù¥¹¥È¥Ü¡¼¥ë¤òÅê¤²¤Æ¤¤¤ëÃÊ³¬¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£º£¸å¤Ï¡¢"¥é¥ó¥¯Ê¬¤±"¤ä"¥«¥Æ¥´¥ê¡¼Ê¬¤±"¤ò¹Ô¤Ê¤¤¡¢ÂÇ¼Ô¤ÎÆÃÄ§¤ò¸«¶Ë¤á¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢²ó¤ÎÀèÆ¬¤Ç½ÐÎÝ¤µ¤»¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤½ÓÂ¤ÎÂÇ¼Ô¡¢ÉÔÍÑ°Õ¤ËÅê¤²¤ë¤È°ìÈ¯¤òÍá¤Ó¤ëÄ¹ÂÇÎÏ¤Î¤¢¤ëÂÇ¼Ô¡¢Èæ³ÓÅª¾Ê¥¨¥Í¤ÇÂÐ½è¤Ç¤¤ëÂÇ¼Ô¤Ê¤É¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Ë±þ¤¸¤¿ÂÇ¤Á¼è¤êÊý¤òÄÉµæ¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ç¡¢¾¡¤ÁÀ±¤â¿¤Ó¤Æ¤¤¤¯¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£¥¹¥¿¥ß¥Ê¤ò²¹Â¸¤¹¤ë¤³¤È¤âÂç»ö¤Ç¤¹¤«¤é¡£
¨¡¨¡¡¡Áê¼êÂÇ¼Ô¤ä»î¹çÅ¸³«¤òÆÉ¤à¤³¤È¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¡©
°¤ÇÈÌî¡¡¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£º£Ç¯¤Î¥±¡¼¥¹¤Ç¸À¤¨¤Ð¡¢°Ë¸¶¤Î¾ì¹ç¤Ï£¶²ó¤òÅê¤²½ª¤¨¤¿»þÅÀ¤Ç¡¢£±ÅÀ¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤Ç¤â¥Ð¥Ã¥¯¤Î±ç¸î¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤ë¤¿¤áÂ³Åê¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¶â´Ý¤Î¾ì¹ç¤ÏÂåÂÇ¤òÁ÷¤é¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÏÀèÈ¯ÅÐÈÄ¤Î´Ö³Ö¤ò10Æü¤«¤é£·Æü¤Û¤É¶õ¤±¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£¸å¤ÏÃæ£¶Æü¤Ç¤ÎÀèÈ¯¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤ò»ëÌî¤ËÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤âÉ¬Í×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú¥Á¥§¥ó¥¸¥¢¥Ã¥×¤Ï½¨°ï¡Û
¥ä¥¯¥ë¥È¤Î¥É¥é¥Õ¥È£³°Ì¥ë¡¼¥¡¼¡¦Áñ»Ê¹¨ÂÀ¡¡photo by Koike Yoshihiro
¨¡¨¡¡¡¥É¥é¥Õ¥È£³°Ì¤ÎÁñ»ÊÅê¼ê¤Ï³«Ëë¤«¤é12»î¹çÏ¢Â³Ìµ¼ºÅÀ¤òµÏ¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
°¤ÇÈÌî¡¡Èà¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ï¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤È¥Á¥§¥ó¥¸¥¢¥Ã¥×¤Î¥³¥ó¥Ó¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¥Á¥§¥ó¥¸¥¢¥Ã¥×¤ÎÈ´¤±Êý¤¬Èó¾ï¤ËÍ¥¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÂÎÁ´ÂÎ¤ò»È¤Ã¤¿ÌöÆ°´¶¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Î¤è¤¦¤ÊÏÓ¤Î¿¶¤ê¤«¤é¡¢¹ª¤ß¤Ë¥Á¥§¥ó¥¸¥¢¥Ã¥×¤òÅê¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¨¡¨¡¡¡¥Á¥§¥ó¥¸¥¢¥Ã¥×°Ê³°¤Ï¤É¤¦¤Ç¤¹¤«¡©
°¤ÇÈÌî¡¡Ê¿¶ÑµåÂ®¤Ï140¥¥í¤Ç¤¹¤¬¡¢¤â¤¦¾¯¤·¥¹¥Ô¡¼¥É¤¬¾å¤¬¤ì¤Ð¤µ¤é¤Ë¤è¤¯¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î£³¿Í¤Î¤Ê¤«¤Ç¤Ï¡¢¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ëÌÌ¤Ç¤Ï¤ä¤äÁÆ¤µ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÉáÄÌ¤Ë¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤òÅê¤²¤ëÇ½ÎÏ¤Ï»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¨¡¨¡¡¡Áñ»ÊÅê¼ê¤Î¥Õ¥©¡¼¥à¤Ï¡¢²¬Åç½¨¼ù¤µ¤ó¡Ê¸µµð¿Í¤Û¤«¡Ë¤Ë»÷¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤«¡©
°¤ÇÈÌî¡¡Áñ»Ê¤Î¤Û¤¦¤¬¡¢¤â¤¦¾¯¤·Êá¼ê¤ò¸«¤ÆÅê¤²¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡Ê¾Ð¡Ë¡£ÎÏÅêÇÉ¤Ê¤Î¤ÇÈèÏ«¤ÎÃßÀÑ¤ÏÂç¤¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¤ª¤â¤Ë£²µå¼ï¤Ç¾¡Éé¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢Ã»¤¤¥¤¥Ë¥ó¥°¤Î¥ê¥ê¡¼¥ÕÅÐÈÄ¤¬Ãæ¿´¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤Ç¤¹¤¬¡¢ÂÇ¼Ô¤Ë¸«¶Ë¤á¤é¤ì¤¿»þ¤Ë¤É¤¦ÂÑ¤¨È´¤¯¤«¤¬º£¸å¤Î²ÝÂê¤Ç¤¹¡£Åêµå²ó¿ô¤Ï¾¯¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢¤Þ¤ÀÈïËÜÎÝÂÇ¤¬¤Ê¤¤¤Î¤ÏÎ©ÇÉ¤Ê¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¨¡¨¡¡¡¤³¤Îº¸ÏÓ¥È¥ê¥ª¤¬¡¢º£¸å¿·¿Í²¦¸õÊä¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤òÍá¤Ó¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
°¤ÇÈÌî¡¡°Ë¸¶¤Ï¸½ºß¡¢ËÉ¸æÎ¨1.26¤Çµ¬ÄêÅêµå²ó¤ËÃ£¤¹¤ì¤Ð¡¢¥¿¥¤¥È¥ëÁè¤¤¤ËÍí¤ó¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤Þ¤Þ¥·¡¼¥º¥ó¤òÄÌ¤·¤ÆËÉ¸æÎ¨£±ÅÀÂæ¤ò°Ý»ý¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢¿·¿Í¤È¤·¤Æ¤¹¤´¤¤À®ÀÓ¤Ç¤¹¡£¤¢¤È¤Ï¡¢¤½¤ì¤òÄÉ¤¦¶â´Ý¤¬¤É¤ì¤À¤±¾¡¤ÁÀ±¤ò¿¤Ð¤»¤ë¤«¤Ç¤¹¤Í¡£
¨¡¨¡¡¡¤«¤Ä¤Æ°¤ÇÈÌî¤µ¤ó¤ÈÆüËÜ¥Ï¥à¤ÎÀ¾ºê¹¬¹¤µ¤ó¡ÊÆüËÜ¥Ï¥à¡Ë¤Ï¡¢¤È¤â¤Ë15¾¡¤ò¥Þ¡¼¥¯¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥Ï¥¤¥ì¥Ù¥ë¤Ê¿·¿Í²¦¥ì¡¼¥¹¤ò·«¤ê¹¤²¤Þ¤·¤¿¡£
°¤ÇÈÌî¡¡»ä¤âÀ¾ºêÅê¼ê¤âÂç³Ø¤Ç¤Ï½Õ¤È½©¤Î¥ê¡¼¥°Àï¤¬¼ç¤À¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¥×¥í¤Î½ë¤¤²Æ¾ì¤ÎÅÐÈÄ¤ò¾è¤êÀÚ¤ë¤Î¤ÏÂçÊÑ¤Ç¤·¤¿¡£Åê¼ê½Ð¿È¤ÎÆ£Àîµå»ù´ÆÆÄ¤Ï¡¢¤½¤Î¤¢¤¿¤ê¤Î¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥óÌÌ¤ò¤è¤¯Íý²ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¡Ê°Ë¸¶¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡Ë¤È¤Æ¤â¿´¶¯¤¯´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°¤ÇÈÌî½¨¹¬¡Ê¤¢¤ï¤Î¡¦¤Ò¤Ç¤æ¤¡Ë¡¿1964Ç¯£··î28Æü¡¢¿ÀÆàÀî¸©½Ð¿È¡£ºùµÖ¹â¤«¤é°¡ºÙ°¡Âç³Ø¤ò·Ð¤Æ¡¢86Ç¯¤Î¥É¥é¥Õ¥È¤Ç¶áÅ´¡¢µð¿Í¡¢ÂçÍÎ¤Ë¤è¤ë¶¥¹ç¤ÎËö¡¢¶áÅ´¤¬¸ò¾Ä¸¢¤ò³ÍÆÀ¤·ÆþÃÄ¡£ÆþÃÄ1Ç¯ÌÜ¤Ë¡¢ºÇÂ¿Ã¥»°¿¶²¦¡Ê201¸Ä¡Ë¡¢¿·¿Í²¦¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³ÍÆÀ¡£88Ç¯¡¢ÅÁÀâ¤È¤Ê¤ë¡Ö10.19¡×¤Î¥À¥Ö¥ë¥Ø¥Ã¥À¡¼¤ËÏ¢Åê¤·Èá·à¤ò·Ð¸³¡£89Ç¯¡¢ºÇÂ¿Ã¥»°¿¶¡Ê183¸Ä¡Ë¤ÈºÇÂ¿¾¡Íø¡Ê19¾¡¡Ë¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢Èá´ê¤Î¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤¹¡£¤½¤Î¸å¡¢95Ç¯¤Ëµð¿Í¡¢98Ç¯¤Ë²£ÉÍ¡Ê¸½¡¦DeNA¡Ë¤Ë°ÜÀÒ¡£98Ç¯¤Ï50»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤¹¤ë¤Ê¤ÉÆüËÜ°ì¤Ë¹×¸¥¡£2000Ç¯¤Ë¸½Ìò¤ò°úÂà¡£¸½Ìò°úÂà¸å¤Ïµð¿Í¡¢²£ÉÍ¡¢ÃæÆü¤Î¥³¡¼¥Á¤òÎòÇ¤¡£¸½ºß¤Ï²òÀâ¼Ô¤È¤·¤Æ³èÌö¤ÎËµ¤é¡¢¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¤Î¥³¡¼¥Á¤âÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë