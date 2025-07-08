¡ÖÌ©¤«¤Ë¹Ô¤¦ÀÅª¤Ê¤³¤È¤Ë¶½Ê³¤·¤¿¡×½÷»ù5¿Í¤ò¼¡¡¹¤ËÆÇ²ç¤Ë¡Ä½ÀÆ»½ÎÄ¹¤Îàµ´ÃÜ¤Î½ê¶Èá°ìÉô»Ï½ª
£¶·î¤Ë¤â£·²óÌÜ¤ÎÂáÊá
¡Ö¥Ð¥ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÀ¹Ô°Ù¤ËµÚ¤Ö¤³¤È¤ä¡¢Åð»£¤Ê¤É¡¢¿Í¤ËÃÎ¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯Ì©¤«¤ËÀÅª¤Ê¤³¤È¤ò¤·¤¿¤ê¡¢ÀÅª¤ÊÉôÊ¬¤ò¸«¤ë¤³¤È¤Ë¶½Ê³¤ò³Ð¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢ÈÈ¹Ô¤ËµÚ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
½ÀÆ»¤Î¹ç½É¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë»ÜÀß¤Ê¤É¤Ç¡¢Ê£¿ô¤Î½÷»ù¤ËÀÅªË½¹Ô¤ò²Ã¤¨¤¿¸µ½ÀÆ»½Î¤Î½ÎÄ¹¤Ï¸¡»¡´±¤Î¼è¤êÄ´¤Ù¤Î¤Ê¤«¤Ç¤³¤Î¤è¤¦¤ËÆ°µ¡¤ò½Ò¤Ù¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¡Ç24Ç¯11·î27Æü¡¢ÀéÍÕ¸©·Ù»Ô¸¶½ð¤Ï¡¢¡Ç23Ç¯£µ·î¤Î¹ç½ÉÃæ¡¢ÃË»Ò»ùÆ¸A·¯¡ÊÅö»þ11¡Ë¤Î¸ý¤ËÌµÍý¤ä¤ê¤·¤ç¤¦¤æ¤òÎ®¤·¹þ¤ó¤À¤È¤·¤Æ¡¢Ë½¹Ô¤Îµ¿¤¤¤Ç½ÀÆ»½Î¤Î½ÎÄ¹¡¦ÀÐÌîÍ¦ÂÀÈï¹ð¡Ê32¡Ë¤òÂáÊá¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÀÐÌîÈï¹ð¤Ï12·î26Æü¤Ë¤âA·¯¤ËÊÌ¤ÎË½¹Ô¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¤ÆºÆÂáÊá¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
A·¯¤ÎÊÝ¸î¼Ô¤¬·Ù»¡¤ËÁêÃÌ¤·¤¿¤³¤È¤«¤éÈ¯³Ð¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÁÜºº¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢ÀÐÌîÈï¹ð¤¬»£±Æ¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ëÂçÎÌ¤Î»ùÆ¸¥Ý¥ë¥Î¤¬¡¢ÀÐÌîÈï¹ð¤¬½êÍ¤¹¤ë¥¹¥Þ¥Û¤«¤é¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£²èÁü¤äÆ°²è¤ò²òÀÏ¤·¤¿·ë²Ì¡¢»Ô¸¶½ð¤Ïº£Ç¯£±·î£·Æü¡¢»ö·ïÅö»þ13ºÐÌ¤Ëþ¤À¤Ã¤¿B¤Á¤ã¤ó¤ËÀÅªË½¹Ô¤ò²Ã¤¨¤¿¤È¤·¤ÆÀÐÌîÈï¹ð¤òÉÔÆ±°ÕÀ¸òÅù¤Îµ¿¤¤¤ÇºÆÂáÊá¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
ÁÜºº¤ò¿Ê¤á¤ë¤Ê¤«¤Ç¡¢¼¡¡¹¤ËÍ¾ºá¤¬È¯³Ð¡£¡Ç21Ç¯¤Ë18ºÐÌ¤Ëþ¤À¤Ã¤¿X¤µ¤ó¤Ë¼«Âð¤Ç¤ß¤À¤é¤Ê¹Ô°Ù¤ò¤·¤¿µ¿¤¤¤Ç£¶·î10Æü¤ËºÆÂáÊá¤µ¤ì¡¢£·²óÌÜ¤ÎÂáÊá¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Á¤é¤Ï»ùÆ¸Ê¡»ãË¡°ãÈ¿¤Îºá¤Ç£¶·î30Æü¤ËÄÉµ¯ÁÊ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Á´ÆüËÜ½ÀÆ»Ï¢ÌÁ¤Ï£³·î27Æü¡¢ÀÐÌîÈï¹ð¤òºÇ¤â½Å¤¤½èÊ¬¤Ç¤¢¤ë½üÌ¾½èÊ¬¤Ë·è¤á¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÁ´¹ñ»æ¼Ò²ñÉôµ¼Ô¡Ë
½÷»ù¤ò¿çÌ²Ìô¤ÇÌ²¤é¤»¤ÆÀ²Ã³²¤ò¡Ä
£¶·î27Æü¡¢ÀéÍÕÃÏºÛ¤ÇÀÐÌîÈï¹ð¤Î½é¸øÈ½¤¬³«¤«¤ì¤¿¡£ÀÐÌîÈï¹ð¤ÏA·¯¤Ø¤ÎË½¹Ô¤È¡¢13ºÐ°Ê²¼¤Î¾¯½÷£µ¿Í¡Êµ¯ÁÊ¤µ¤ì¤¿½ç¤ËB¡ÁF¤Á¤ã¤ó¡Ë¤Ø¤ÎÉÔÆ±°ÕÀ¸òÅù¤äÉÔÆ±°Õ¤ï¤¤¤»¤Ä¡¢ÀÅª»ÑÂÖÅù»£±Æ¡¢»ùÆ¸¥Ý¥ë¥Î¶Ø»ßË¡°ãÈ¿¤Ê¤É¡¢¹ç¤ï¤»¤Æ£¹¤Ä¤Îºá¤ËÌä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥°¥ì¡¼¤ÎT¥·¥ã¥Ä¤È¥¹¥¦¥§¥Ã¥È¥Ñ¥ó¥Ä¤ÇÆþÄî¤·¤¿ÀÐÌîÈï¹ð¤ÏË·¼çÆ¬¤Ç¡¢½ÎÄ¹»þÂå¤Î¼Ì¿¿¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤ÈÂÎ¤¬¤Ò¤È²ó¤ê¾®¤µ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤¿¡£
¡ÖÄ¹¤¯¤Ê¤ë¤Î¤ÇºÂ¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ÈµÜËÜÁïºÛÈ½Ä¹¤Ë¤¦¤Ê¤¬¤µ¤ì¤ÆÀÐÌîÈï¹ð¤¬¾Ú¸ÀÂæ¤ËºÂ¤ë¤È¡¢¸¡»¡´±¤¬30Ê¬°Ê¾å¤ò¤«¤±¤Æ£¶ÄÌÊ¬¤Îµ¯ÁÊ¾õ¤òÆÉ¤ß¾å¤²¤¿¡£¤Þ¤º¡¢A·¯¤ËÂÐ¤¹¤ëË½¹Ô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Îµ¯ÁÊ¾õ¤òÏ¯ÆÉ¤·¤¿¡£
¡ÖÎáÏÂ£¶Ç¯£µ·î£³Æü¡¢ÀéÍÕ¸©Æâ¤Î½ÉÇñ»ÜÀß¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿½ÀÆ»½Î¤Î¹ç½É¤Ç¡¢A¤µ¤ó¤ÎÂÖÅÙ¤Ë·ã¹â¤·¤¿Èï¹ð¿Í¤Ï¤¦¤ÄÉú¤»¤Ë¤·¤¿A¤µ¤ó¤ÎðôÉô¤ò±¦ÏÓ¤ÇÄù¤á¾å¤²¤ë¤Ê¤É¤ÎË½¹Ô¤ò²Ã¤¨¡¢¤µ¤é¤ËÍ¼¿©¸å¡¢¡Ø¤ªÁ°¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¿²¤í¡Ù¤Ê¤É¤È¸À¤Ã¤Æ¶Ä¸þ¤±¤Ë¤µ¤»¡¢A¤µ¤ó¤Î¸ý¤ÎÃæ¤Ë¤·¤ç¤¦¤æ¤òÎ®¤·Æþ¤ì¤ëË½¹Ô¤ò²Ã¤¨¤Þ¤·¤¿¡×
¡Ç22Ç¯¡Á¡Ç24Ç¯¤Î´Ö¤Ë¡¢»ö·ïÅö»þ13ºÐÌ¤Ëþ¤À¤Ã¤¿B¡ÁF¤Á¤ã¤ó£µ¿Í¤Î¸µ½ÎÀ¸½÷»ù¤é¤Ë²Ã¤¨¤é¤ì¤¿ÀÅªË½¹Ô¤Ï¡¢¤¹¤Ù¤ÆÈï³²¼Ô¤¬¿²¤Æ¤¤¤ë´Ö¤Ç¡¢Èï³²¤ËÁø¤Ã¤¿¤³¤È¤¹¤éµ¤¤Å¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£ÀÐÌîÈï¹ð¤«¤é¤Î¥¹¥Þ¥Û¤«¤é¤Ï¡ÖÌ²ºÞ¹ç½É¡¡¿²¤ë¤È¤¤Ë¿çÌ²Ìô¤ò°û¤Þ¤»¤ë¡×¤Ê¤É¤ÈµºÜ¤µ¤ì¤¿¥á¥â¤¬È¯¸«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö±¢Éô¤ò¿¨¤ê¡¢ÎýÆý¤ò¤«¤±¤¿¡×
¿çÌ²Æ³ÆþºÞ¤Þ¤Ç»È¤Ã¤Æ¼«¿È¤ÎÍßË¾¤òËþ¤¿¤½¤¦¤È¤¹¤ë¤ª¤¾¤Þ¤·¤¤ÈÈ¹Ô¤Î¿ô¡¹¤òµ¯ÁÊ¾õ¤äËÁÆ¬ÄÄ½Ò¤ÎÃæ¤«¤éÎóµó¤¹¤ë¡£
¡ÖÈï¹ð¿Í¤Ï¡¢¹ç½É¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤¿B¤µ¤ó¤ËÀÅª¤Ê¤³¤È¤ò¤·¤è¤¦¤È¹Í¤¨¡¢¿çÌ²Æ³ÆþºÞ¤¬Æþ¤Ã¤¿¥¸¥å¡¼¥¹¤ò°û¤Þ¤»¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¿²¤Æ¤¤¤ëB¤µ¤ó¤È¸ý¹ÐÀ¸ò¤ËµÚ¤Ó¤Þ¤·¤¿¡×
¡ÖÈï¹ð¿Í¤Ï¹ç½É¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤¿C¤µ¤ó¤¬½¢¿²Ãæ¡¢±¢Éô¤Ë»Ø¤òÁÞÆþ¤·¤ÆÀ¹ÔÅù¤ËµÚ¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢ÊÌ¤Î¹ç½É¤Ç¤Ï¿çÌ²Æ³ÆþºÞ¤ÎÆþ¤Ã¤¿¥¸¥å¡¼¥¹¤ò°û¤Þ¤»¤Æ¡¢¿²¤Æ¤¤¤ëC¤µ¤ó¤È¸ý¹ÐÀ¸ò¤·¤è¤¦¤È¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢C¤µ¤ó¤¬´é¤òÆ°¤«¤·¤¿¤¿¤á¡¢¸ý¹ÐÀ¸ò¤ò¤¹¤ë¤Ë»ê¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×
¡ÖÈï¹ð¿Í¤Ï¥µ¡¼¥Ó¥¹¥¨¥ê¥¢¤Ë»ß¤á¤¿¼ÖÃæ¤Ç¿²¤Æ¤¤¤ëD¤µ¤ó¤ÎÃå°á¤ò¤á¤¯¤Ã¤ÆÂÎ¤ò¿¨¤Ã¤¿¤ê¡¢¸ý¹ÐÀ¸ò¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¹ç½ÉÃæ¡¢¿²¤Æ¤¤¤ëD¤µ¤ó¤Î±¢Éô¤Ë»Ø¤òÁÞÆþ¤·¡¢À¸òÅù¤ËµÚ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£ÊÌ¤ÎÆü¤Ë¤Ï¡¢¤ä¤Ï¤ê¼ÖÃæ¤Ç¿²¤Æ¤¤¤ëD¤µ¤ó¤Î´éÌÌ¤Ë¼ÍÀº¤·¤¿¾å¡¢¸ý¤ÎÃæ¤ËÀº±Õ¤òÆþ¤ì¤ë¤ï¤¤¤»¤Ä¤Ê¹Ô°Ù¤ËµÚ¤Ó¤Þ¤·¤¿¡×
¡ÖÈï¹ð¿Í¤Ï¹ç½ÉÃæ¡¢¿²¤Æ¤¤¤ëE¤Á¤ã¤ó¤ÎÃå°á¤òÃ¦¤¬¤·¤Æ¡¢±¢Éô¤ò¿¨¤ê¡¢¤½¤ÎÂÀ¤â¤â¤ÎÉôÊ¬¤Ë¼ÍÀº¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿ÊÌ¤Î¹ç½É¤Ç¤Ï¡¢¿²¤Æ¤¤¤ëE¤Á¤ã¤ó¤ÎÃå°á¤ò¤á¤¯¤Ã¤ÆÂÎ¤ò¿¨¤ë¤Ê¤É¤ï¤¤¤»¤Ä¤Ê¹Ô°Ù¤ËµÚ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡×
¡ÖÈï¹ð¿Í¤Ï¹ç½É¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤¿F¤µ¤ó¤¬½¢¿²Ãæ¤Ë¡¢Ãå°á¤ò¤á¤¯¤Ã¤Æ±¢Éô¤ò¿¨¤ê¡¢¤½¤Î¼þÊÕ¤ËÎýÆý¤ò¤«¤±¤ë¤ï¤¤¤»¤Ä¤Ê¹Ô°Ù¤ËµÚ¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿ÊÌ¤Î¹ç½É¤Ç¤Ï¸ý¹ÐÀ¸ò¤ËµÚ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡×
ÀÐÌîÈï¹ð¤Ï¡¢¼«¿È¤¬½÷»ù¤ËÀÅªË½¹Ô¤ò²Ã¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤ä¡¢½÷»ù¤¬°áÉþ¤ò¿È¤ËÃå¤±¤Æ¤¤¤Ê¤¤»Ñ¤ò¥¹¥Þ¥Û¤Ç»£±Æ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢B¡ÁF¤Á¤ã¤ó¤Ø¤ÎÈÈ¹Ô¤òµÏ¿¤·¤¿¤â¤Î¤Ï¡¢Æ°²è¥Ç¡¼¥¿Ìó100ÅÀ¡¢ÀÅ»ß²è¥Ç¡¼¥¿Ìó450ÅÀ¤Ë¤â¾å¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¸øÈ½¤Î¤Ê¤«¤Ç¤Ï¡¢Èï³²½÷»ù¤ÎÊÝ¸î¼Ô¤é¤Î¶¡½ÒÄ´½ñ¤Î°ìÉô¤¬ÆÉ¤ß¾å¤²¤é¤ì¤¿¤¬¡¢¡ÖÈï¹ð¿Í¤Î¤³¤È¤ÏÀäÂÐ¤Ëµö¤»¤Ê¤¤¡×¡Ö¸·¤·¤¤½èÊ¬¤òµá¤á¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¤É¤ì¤â¸·¤·¤¤½èÈ³´¶¾ð¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤¹¤Ù¤Æ´Ö°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤Èµ¯ÁÊÆâÍÆ¤òÇ§¤á¤¿ÀÐÌîÈï¹ð¡£¤³¤ì¤«¤é¤Î¸øÈ½¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢Èï³²¼Ô¤ä¤½¤ÎÊÝ¸î¼Ô¤ËÂÐ¤·¤ÆÀ¿°Õ¤Î¤¢¤ë¼Õºá¤Î¸ÀÍÕ¤òÊ¹¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤À¤í¤¦¤«¡£
¢¨¡ÖFRIDAY¥Ç¥¸¥¿¥ë¡×¤Ç¤Ï¡¢³§ÍÍ¤«¤é¤Î¾ðÊóÄó¶¡¡¦¥¿¥ì¥³¥ß¤ò¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²¼µ¤Î¾ðÊóÄó¶¡¥Õ¥©¡¼¥à¤Þ¤¿¤Ï¸ø¼°X¤Þ¤Ç¾ðÊó¤ò¤ª´ó¤»²¼¤µ¤¤¡£
¾ðÊóÄó¶¡¥Õ¥©¡¼¥à¡§https://friday.kodansha.co.jp/tips
¸ø¼°X¡§https://x.com/FRIDAY_twit
¼èºà¡¦Ê¸¡¦¼Ì¿¿¡§ÃæÊ¿ÎÉ