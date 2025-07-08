ÆüËÜÂåÉ½MF¼éÅÄ±ÑÀµ¡¢¥¹¥Ý¥ë¥Æ¥£¥ó¥°»ÄÎ±³Î¼Â¡ª¡©¡Öº£¤Î¤È¤³¤í¥ª¥Õ¥¡¡¼¤Ï¤Ê¤¤¡×
¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¤ÎÌ¾Ìç¥¹¥Ý¥ë¥Æ¥£¥ó¥°CP¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¤¿ÆüËÜÂåÉ½MF¼éÅÄ±ÑÀµ¡£
30ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Èà¤Ï·ÀÌó±äÄ¹¤òÃÇ¤ê¡¢¤³¤Î²Æ¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤ò´õË¾¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤Þ¤ÀÆ°¤¤Ï¤Ê¤¤¡£
¤½¤¦¤·¤¿¤Ê¤«¡¢¡ØNoticias ao Minuto¡Ù¤Ï¡¢¡Ö·ÀÌóºÇ½ªÇ¯¤Î¼éÅÄ¤À¤¬¡¢»ÄÎ±¤Ï³Î¼Â¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¼éÅÄ¤ÏÍè¥·¡¼¥º¥ó¤Î¥¹¥Ý¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤Ç¤ÎÃÏ°Ì¤ò³ÎÌó¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎMF¤Ïº£¤Î¤È¤³¤í¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¼õ¤±¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¥ë¥¤¡¦¥Ü¥ë¥¸¥§¥¹´ÆÆÄ¤Î²¼¤Ç¥×¥ì¡¼¤òÂ³¤±¤ë¸«¹þ¤ß¤À¡£»Ø´ø´±¤Ï2025-26¥·¡¼¥º¥ó¤ËÃæÈ×¤ò¤è¤ê´°À®ÅÙ¤Î¹â¤¤¤â¤Î¤Ë¤¹¤ë¤À¤í¤¦¡£
¤³¤ÎÆüËÜ¿ÍÂåÉ½Áª¼ê¤Î·ÀÌó¤Ï2026Ç¯6·î¤Þ¤Ç¤À¤¬¡¢·ÀÌóËþÎ»»þ¤Ë¥Õ¥ê¡¼¤ÇÂàÃÄ¤¹¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢Èà¤Ï¤¹¤Ç¤Ë·ÀÌó¹¹¿·¤Î°Õ»×¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤òÄÌ¹ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤À¡£
ºÇ¶á¡¢¥Ù¥·¥¯¥¿¥·¥å¤¬³ÍÆÀ¤Ë¶½Ì£¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤ÎÊóÆ»¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢Èà¤ÏÆ±¥¯¥é¥Ö¤Ø¤Î°ÜÀÒ¤ò¶¯¤¯µñÈÝ¤·¤¿¡£
¤³¤³¿ô½µ´Ö¡¢¡ØA Bola¡Ù¤Ï¡¢¥¹¥Ý¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤¬¤³¤Î¥ê¥¹¥¯¤ÈºâÀ¯ÅªÉéÃ´¡ÊÇäµÑ¤»¤º¤ËÍè²Æ¥Õ¥ê¡¼¤ÇÂàÃÄ¡Ë¤ò´î¤ó¤Ç°ú¤¼õ¤±¤ë¤À¤í¤¦¤ÈÊó¤¸¤¿¡£
¼éÅÄ¤Ï2ÅÙ¤Î¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤Ë¹×¸¥¤·¤¿Áª¼ê¤Î°ì¿Í¤À¤Ã¤¿¤«¤é¤À¡£¤Þ¤¿¡¢¥¯¥é¥Ö¤¬¤³¤Î¥ê¥¹¥¯¤òÉé¤¦¤â¤¦°ì¤Ä¤ÎÍýÍ³¤Ï¡¢¥Ü¥ë¥¸¥§¥¹´ÆÆÄ¤Î²¼¤Ç¤è¤ê´°À®ÅÙ¤Î¹â¤¤ÃæÈ×¤òÃÛ¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Ç¤â¤¢¤ë¡×
¸½»þÅÀ¤Ç¤Ï¥ª¥Õ¥¡¡¼¤¬¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢»ÄÎ±¤Î²ÄÇ½À¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
ºÇ¤â²á¾®É¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¹¥¿¡¼TOP10
¤½¤Î°ìÊý¤Ç·ÀÌóÆâÍÆ¤ò²þÁ±¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢·ÀÌó¤ò±äÄ¹¤¹¤ë²ÄÇ½À¤âÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£