Ž¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤ß¤ó¤Ê¤Ç¸À¤¤¤Ë¹Ô¤¯Ž£¤ÏÏÀ³°¡Ä°Ò°µÅª¤Ê¾å»Ê¤ÈÙæ¤á¤º¤ËŽ¢Ä¾¤·¤Æ¤Û¤·¤¤Ž£¤òÅÁ¤¨¤ëÊýË¡
¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢¸ÍÅÄµ×¼Â¡Ø¤¹¤´¤¤¥Õ¥£¡¼¥É¥Ð¥Ã¥¯¡Á¿´¤¬Æ°¤¡¢¹ÔÆ°¤¬ÊÑ¤ï¤ë¡Á¡Ù¡Ê¤«¤ó¤½ÐÈÇ¡Ë¤Î°ìÉô¤òºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£Ã»¤¤¸ÀÍÕ¤Ç·«¤êÊÖ¤·¤ÆÅÁ¤¨¤ë
µ¤Ê¬¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂÖÅÙ¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤ê¡¢°Ò°µÅª¤À¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¾å»Ê¤Ë¤Ï¡¢ËÜÅö¤ËÄ¾¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤³¤í¤òÃ»¤¤¸ÀÍÕ¤Ç·«¤êÊÖ¤·ÅÁ¤¨¤ëÊýË¡¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢»Ø¼¨ÆâÍÆ¤òÊÑ¤¨¤ë¤¦¤¨¤Ë°Ò°µÅª¤ÊÂÖÅÙ¤Î¾å»Ê¤Ë¤Ï¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÅÁ¤¨¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Éô²¼¡Ö»Ø¼¨ÆâÍÆ¤¬Ã»¤¤¥¹¥Ñ¥ó¤ÇÊÑ¤ï¤ë¤Î¤Ç¡¢¤ä¤êÄ¾¤·¤¬ÂçÊÑ¤Ê¾õ¶·¤Ç¤¹¡£ÊÑ¤¨¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢´ü¸Â¤Î1½µ´ÖÁ°¤Þ¤Ç¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤«¡×
¾å»Ê¡Ö¤À¤Ã¤Æ¡¢ÆÍÈ¯»ö¹à¤äµÞ¤ÊÊó¹ð¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡£¤½¤¦¤¤¤¦»ö¾ð¤â¤ï¤«¤ë¤è¤Í¡×
Éô²¼¡Ö¤Ï¤¤¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡¢ÊÑ¹¹¤Ï¤»¤á¤Æ´ü¸Â¤Î1½µ´ÖÁ°¤Þ¤Ç¤Ë¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤È½õ¤«¤ê¤Þ¤¹¡×
¾å»Ê¡Ö¤¨¤¨¡©¡¡¤Ç¤â¡¢¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤¦¤±¤É¡¢¤¤¤Þ¤Þ¤Ç¤Ï¤Ç¤¤¿¤ó¤À¤«¤é¤Ê¤ó¤È¤«¤Ê¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¡©¡×
Éô²¼¡Ö¤¤¤Þ¤Þ¤Ç¤Ï¤½¤¦¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£¸å¤Ï1½µ´Ö¡¢Æñ¤·¤±¤ì¤Ð¤»¤á¤Æ3ÆüÁ°¤Þ¤Ç¤Ë¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×
¡ÖËÜÅö¤Ëº¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤òÅÁ¤¨¤ë
¥¢¥µ¡¼¥Æ¥£¥Ö¡¦¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¡Ê¤ª¸ß¤¤¤Î¼çÄ¥¤äÎ©¾ì¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤¿¼«¸Ê¼çÄ¥¡¦¼«¸ÊÉ½¸½¡Ë¤Î¸¦½¤¤Ç¤â¡¢°ìÈÖ¤ï¤«¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤³¤È¤òÃ¼Åª¤Ë·«¤êÊÖ¤·ÅÁ¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£·«¤êÊÖ¤·ÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¡ÖËÜÅö¤Ëº¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈËÜµ¤ÅÙ¤¬ÅÁ¤ï¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¡Ö¤³¤³¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ê¤Î¤«¡×¤ÈÁê¼ê¤Îµ²±¤Ë¤â»Ä¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¡¢ÌäÂê¤Î²þÁ±¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
µ¤Ê¬¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂÖÅÙ¤¬ÊÑ¤ï¤ë°Ò°µÅª¤Ê¾å»Ê¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¤³¤Î¿Í¤Ï¸À¤¦¤³¤È¤¬¥Ö¥ì¤Ê¤¤¤·¡¢·ë¹½ËÜµ¤¤À¤Ê¡×¤È»×¤ï¤»¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£Áê¼ê¤Î¥Ú¡¼¥¹¤Ç¸À¤¤Éé¤«¤µ¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤ÊÅÁ¤¨Êý¤òËá¤¤¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¢£¤Ç¤¤ì¤Ð¡Ö1¿Í¡×¤Ç¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡ÖÌÀ³Î¡×¤Ë
¾å»Ê¤Ë¥Õ¥£¡¼¥É¥Ð¥Ã¥¯¤¹¤ë¾ì¹ç¡¢1ÂÐ1¤Ç¤â¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼Ê£¿ôÌ¾¤Ç¤â¡¢ÅÁ¤¨¤ëºÝ¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÏÆ±¤¸¤Ç¤¹¡£
¤¿¤À¡¢Éô²¼¤¬2¡Á3¿Í¤Ç¡¢
¡ÖU¤µ¤ó¤Î¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤¬¥À¥á¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡ª¡×
¤È¾å»Ê¤òÀÕ¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ÈÄß¤·¾å¤²¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£Ê£¿ôÌ¾¤Ç¸À¤¦¤Î¤Ï¡¢Áê¼ê¤Î¥Ñ¥ï¡¼¤¬¶¯¤¹¤®¤Æ¸À¤¤Éé¤«¤µ¤ì¤½¤¦¤Ê¤È¤¤À¤±¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
1ÂÐ1¤Ç¸À¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê´ÖÊÁ¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢1ÂÐ1¤ÇÅÁ¤¨¤ë¤Î¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
ÅÁ¤¨¤ë¤È¤¤Ï¡¢¤Þ¤ï¤ê¤¯¤É¤¯¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£
¡Öº£¸å¤Î¥Á¡¼¥à¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢U¤µ¤ó¤Ë¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤ª»þ´Ö¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¤ª»þ´Ö¤òÀß¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×
¡ÚNGÎã¡Û
¡Ö¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¥Á¡¼¥àÄ¹¤Ë¸À¤¦¤Î¤ÏËÜÅö¤Ëµ¤¤¬°ú¤±¤Æ¡¢¼ºÎé¤Ê¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¸í²ò¤Î¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡Ä¡×
Ä¹¤¯ÏÃ¤·¤¹¤®¤ë¤È¡¢¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬Û£Ëæ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£ÏÃ¤¹Á°¤«¤éÍ×ÅÀ¤ò¤Þ¤È¤á¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢£¤¤¤Ã¤¿¤ó°Õ¸«¤òÊ¹¤¯
¥¢¥µ¡¼¥Æ¥£¥Ö¡¦¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¸¦½¤¤Ç¤Ï¡¢ÅÁ¤¨¤ë¤¿¤á¤ÎÎý½¬¤ò¤·¤Þ¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ç¤¹¡£
¡ÖÁ´ÂÎ¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤Ç¡Ø¤ß¤ó¤Ê°Õ¸«¤ò¸À¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¤³¤È¤Ï¡¢ÂçÊÑ¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¼ÂºÝ¤ËÃ¯¤«¤¬¡Ø¤³¤ó¤Ê²þÁ±¤ò¤·¤Æ¤¤¤±¤Ð¤¤¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡Ù¤È¸À¤¦¤È¡¢¡Ø¤¤¤ä¤¤¤ä¡¢¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ç¤¤Ã¤³¤Ê¤¤¡£Á°Îã¤â¤Ê¤¤¤·¡Ä¡Ù¤È¡¢¤¤¤Þ¤Þ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤Î»öÎã¤òÆ§½±¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢°Õ¸«¤ò¸À¤Ã¤Æ¤â¡¢¼õ¤±¤È¤á¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿µ¤¤¬¤·¤Ê¤¤¥±¡¼¥¹¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢Äó°Æ¤¹¤ëµ¤¤Ë¤Ê¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¥á¥ó¥Ð¡¼¤â½Ð¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ç¤Ï¡¢º£¸å¡¢»ä¤¿¤Á¤Î¥Á¡¼¥à¤Î¿·¤¿¤Ê¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤Ï¤Ä¤Ê¤¬¤é¤Ê¤¤²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤È´í×ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¥Á¡¼¥à¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÈ¯¸À¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢¡Ø¤ä¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡Ù¡ØÁ°Îã¤¬¤Ê¤¤¡Ù¡Ø¤¦¤Þ¤¯¤¤¤¯¤Ï¤º¤¬¤Ê¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦È¯¸À¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤¤¤Ã¤¿¤ó°Õ¸«¤òÊ¹¤¤¤ÆµÄÏÀ¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×
¢£¥´¡¼¥ë¤¬¤Ö¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë
¤³¤³¤Ç¶¯Ä´¤·¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡¢Áê¼ê¤òÀÕ¤á¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤ª¤¤Ê¤¬¤é¡¢Ê¹¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡×
¤ÈÀÕ¤á¤ë¤è¤¦¤Ê¸À¤¤Êý¤ò¤¹¤ë¤È¡¢Ùæ¤á¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö°Õ¸«¡¦Äó°Æ¡¦¤ª´ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥¹¥¿¥ó¥¹¤Ç¡¢¾å»Ê¤Ë¥Õ¥£¡¼¥É¥Ð¥Ã¥¯¤ò¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤½¤·¤ÆºÇ¸å¤Ï¡¢
¡Ö¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¡£¤³¤Á¤é¤â¡¢¤¤¤Þ¤Þ¤Ç¤ä¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¤Ä¤¤ÌµÍý¤À¤í¤¦¤È»×¤¦µ¤»ý¤Á¤¬Æ¯¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤À¡×
¤È¾å»Ê¤¬ÊÖ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢
¡Ö¤Ï¤¤¡£¤´Íý²ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£º£¸å¤È¤â¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×
¤ÈÁ°¸þ¤¤Ë½ª¤ï¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¥Õ¥£¡¼¥É¥Ð¥Ã¥¯¤¹¤ëÁê¼ê¤¬¾å»Ê¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤âÉô²¼¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¡Ö¥Á¡¼¥à¤¬ÍýÁÛÅª¤Ê»Ñ¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥´¡¼¥ë¤¬¥Ö¥ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
¥Õ¥£¡¼¥É¥Ð¥Ã¥¯¤Î»þ´Ö¤Ï¡¢Áê¼ê¤òÀÕ¤á¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢º£¸å¤Î¥Á¡¼¥à¤¬¤è¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¡¢Á°¸þ¤¤Ê¾õÂÖ¤Ç½ª¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¿´¤¬¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢£¾å»Ê¤À¤Ã¤Æ¤Û¤á¤é¤ì¤¿¤¤
¡ÖS¤µ¤ó¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¡¢Ìµ»ö¤Ë¿Ê¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡ÖY¤µ¤ó¤Î¡û¡û¤ò¸«½¬¤Ã¤¿¤ª¤«¤²¤Ç¡¢¤¦¤Þ¤¯¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×
¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¥Õ¥£¡¼¥É¥Ð¥Ã¥¯¤ò¤â¤é¤¨¤¿¤é¡¢¾å»Ê¤Ï¤È¤Æ¤â´î¤Ö¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
»ä¼«¿È¤¬¸À¤ï¤ì¤Æ´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢
¡Ö¸ÍÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡¢ºÙ¤«¤¤¤³¤È¤ò¸À¤ï¤º¤ËÇ¤¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¤È¤Æ¤âÆ°¤¤ä¤¹¤¤¤Ç¤¹¡×
¤È¤¤¤¦¥Õ¥£¡¼¥É¥Ð¥Ã¥¯¤Ç¤·¤¿¡£
¤ï¤¿¤·¤ÎÃÎ¿Í¤Ï¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¸À¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤¬¡¢¤È¤Æ¤â´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ö°ÊÁ°¡¢¡Øº£¸å¤³¤¦¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¡Ù¤È¥Õ¥£¡¼¥É¥Ð¥Ã¥¯¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ª¤«¤²¤Ç¡¢¤ï¤¿¤·¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤È¤Æ¤â¤è¤¤±Æ¶Á¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤ï¤¿¤·¤âº£¸åI¤µ¤ó¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¼«Ê¬¤ÎÉô²¼¤ËÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¢£¾å»Ê¤Ø¤Î¾å¼ê¤Ê¡Ö¥è¥¤½Ð¤·¡×ÊýË¡
¡ÖÉô²¼¤Î¼«Ê¬¤¬¡¢¾å»Ê¤Ë¥Õ¥£¡¼¥É¥Ð¥Ã¥¯¤¹¤ë¤Î¤Ï¤ª¤³¤¬¤Þ¤·¤¤¤«¤Ê¡Ä¡×¤È¡¢µ¤¤¬°ú¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¾å»Ê¤âÍ¦µ¤¤Å¤±¤Î¥Õ¥£¡¼¥É¥Ð¥Ã¥¯¤¬¤¢¤ë¤È¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
µ¤¤Å¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ì¤Ð´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤òÅÁ¤¨¡¢¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤Ê¡×¤È»×¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ï¤¼¤Ò¸ÀÍÕ¤Ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ö¤Ê¤«¤Ê¤«¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¾å¤«¤éÌÜÀþ¤Î¸ÀÍÕ
¡ÚOKÎã¡Û
¡Ö½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë»Ø¼¨¤¬¡¢¤È¤Æ¤â¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¤ÆÆ°¤¤ä¤¹¤¤¤Ç¤¹¡×
É¾²Á¤ò¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¸ÀÍÕ¤Ï¡Ö¾å¤«¤éÌÜÀþ¡×¤È´¶¤¸¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Éô²¼¤«¤é¾å»Ê¤Ø¤Î¥À¥á½Ð¤·¤Ê¤é¤Ì¡Ö¥è¥¤½Ð¤·¡×¤ä´¶¼Õ¤Î¸ÀÍÕ¤Ï¡¢¥¢¥É¥é¡¼¿´Íý³Ø¤Ç¤¤¤¦Í¦µ¤¤Å¤±¡Êº¤Æñ¤ò¹îÉþ¤¹¤ë³èÎÏ¤òÍ¿¤¨¤ë¤³¤È¡Ë¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
----------
¸ÍÅÄ µ×¼Â¡Ê¤È¤À¡¦¤¯¤ß¡Ë
¥¢¥É¥Ã¥È¡¦¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥óÂåÉ½
ÆüËÜ¥¢¥ó¥¬¡¼¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¶¨²ñÍý»ö¡£Î©¶µÂç³ØÊ¸³ØÉôÂ´¶È¸å¡¢ÉþÉô¥»¥¤¥³¡¼¡Ê¸½¡¡¥»¥¤¥³¡¼¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¡Ë¤Ë¤Æ±Ä¶È¡¢¤½¤Î¸å²»³Ú¶È³¦´ë¶È¤Ë¤Æ¼ÒÄ¹Èë½ñ¤ò·Ð¤Æ2008Ç¯¤Ë¥¢¥É¥Ã¥È¡¦¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤òÀßÎ©¡£¸¦½¤¹Ö»Õ¤È¤·¤ÆÌ±´Ö´ë¶È¡¢´±¸øÄ£¤Î¸¦½¤¡¦¹Ö±é¤Î¹Ö»Õ¤Î»Å»ö¤òÎòÇ¤¤¹¤ë¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ø¥¢¥ó¥¬¡¼¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È ÅÜ¤é¤Ê¤¤ÅÁ¤¨Êý¡Ù¤Ê¤É¡£
----------
¡Ê¥¢¥É¥Ã¥È¡¦¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥óÂåÉ½ ¸ÍÅÄ µ×¼Â¡Ë