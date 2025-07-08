¡Ú¿·´©¾Ò²ð¡ÛÊÝ¿È¤Î¤¿¤á¤Î±³¤äÀ¹¤Ã¤¿ÏÃ¤¬¼þ°Ï¤ò¥¸¥ï¥¸¥ï¿¯¿©¤¹¤ë¡ÄÄ¾ÌÚ¾Þ¸õÊä¤È¤Ê¤Ã¤¿ÃíÌÜºî¡Ø±³¤ÈÎÙ¿Í¡Ù¤Ê¤É4ºý
¡¡ÍÏ¤±¤ë¤è¤¦¤Ê½ë¤µ¤¬Â³¤¯º£Ç¯¤Î²Æ¡£¤½¤ó¤Ê¸½¼Â¤òËº¤ì¤ë¤¿¤á¤Ë¤â¡¢ËÜ¤ÎÀ¤³¦¤Ë¥À¥¤¥Ö¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¿·´©¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ø±³¤ÈÎÙ¿Í¡Ù°²Âô±û¡¿Ê¸éº½Õ½©¡¿1760±ß
¡¡¿ÀÆàÀî¸©·Ù¤òÄêÇ¯Âà¿¦¤·¥Ù¥é¥ó¥ÀºÚ±à¤ËÎå¤àÀµÂÀÏº¡£Èà¤Ë»ý¤Á¹þ¤Þ¤ì¤¿º¤¤ê»ö¤ä¡¢µ²±¤ËÉâ¤«¤Ö¸½Ìò»þÂå¤Î»ö·ï¤òÉÁ¤¯¡£¥¹¥È¡¼¥«¡¼¡¢¥Þ¥¿¥Ï¥é¡¢ÃÔ´ÁÑÍºá¡¢³°¹ñ¿ÍÏ«Æ¯¼Ô¡¢SNS¤Ë¤è¤ëÈðëîÃæ½ý¤Ê¤É¡¢¤É¤ì¤â¿È¶á¤Ê¥Æ¡¼¥Þ¡£ÊÝ¿È¤Î¤¿¤á¤Î±³¤äÀ¹¤Ã¤¿ÏÃ¤¬¡¢¼þ°Ï¤ò¥¸¥ï¥¸¥ï¿»¿©¤·¤Æ¤¤¤¯ÍÍ¤Ï¸½ÂåÉÂ¤Î¤è¤¦¤À¡£ÀµÂÀÏº¤Îº£¸å¤¬É½Âêºî¤Î¥é¥¹¥È¤Ç¼¨º¶¤µ¤ì¤ë¡£¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç³Ú¤·¤ß¡£
¡Ø¥¹¥Î¡¼¥É¡¼¥à¤Î¼Î¤Æ¤«¤¿¡Ù¤¯¤É¤¦¤ì¤¤¤ó¡¿¹ÖÃÌ¼Ò¡¿1705±ß
¡¡Ãø¼Ô¤Ï²Î¿Í¡¦ÇÐ¿Í¡¦¥¨¥Ã¥»¥¤¥¹¥È¡£¾®Àâ¤Ï¤³¤ì¤¬2ºîÌÜ¡£6Ã»ÊÔ¤ÎÃæ¤Î1ÊÔ¤¬ËÜ½ñ¤ÎÀ³Ê¤ò¤è¤¯É½¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë»×¤¦¡£»×¤¤½Ð¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤»ØÎØ¤ò»×¤¤½Ð¤¹µ¡²ñ¤¬¤Ê¤¤¤è¤¦½èÊ¬¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤¿¤¤½÷À¤ÎÏÃ¤À¡£Èà½÷¤Î´ê¤¤¤Ï¡ÈÈóÊª¸ì²½¡É¡£¤Þ¤¿ÊÌ¤Î1ÊÔ¤Ç¤Ï¡¢¼ã¤¤ÃË½÷¤Î´Ö¤ÎÎø¤ÎÍ½´¶¤â¤¢¤Ã¤µ¤ê¾ÃÌÇ¤¹¤ë¡£µã¤«¤»¤Ø¤âÇú¾Ð¤Ø¤âÍ¶Æ³¤·¤Ê¤¤½ñ¤Êý¤¬¡¢Åù¿ÈÂç¤Îü¥»äÃ£ü¥¤Î¿´²»¤òÅÁ¤¨¤Æ¿´ÃÏ¤¤¤¤¡£
¡Ø¿ÍÀ¸¤ÎÂçÌäÂê¤ÈÀµ¤·¤¯¸þ¤¹ç¤¦¤¿¤á¤ÎÇ§ÃÎ¿´Íý³Ø¡Ùº£°æ¤à¤Ä¤ß¡¿Æü·ÐBP¡¿990±ß
¡¡Æü¾ï¤Ç¤â»Å»ö¤Ç¤â¤·¤Ð¤·¤Ðµ¯¤³¤ë¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥óÉÔÁ´¡£¤³¤ì¤ÏÎ¾¼Ô¤Î¥¹¥¡¼¥Þ¡Ê°Õ¼±²¼¤ÎÃÎ¼±¤ÎÏÈÁÈ¡Ë¤¬°ã¤¦¤«¤é¡£²æ¡¹¤Ï¥¹¥¡¼¥Þ¤ò»È¤Ã¤Æ¹Ô´Ö¤òËä¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£µ¹æÀÜÃÏ¤È¤¤¤¦Æñ¤·¤¤¸ÀÍÕ¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¡£¤³¤ì¤Ï¥ê¥ó¥´¤Ê¤é¥ê¥ó¥´¤òÓÌ³Ð¤Ê¤É¤Î´¶³Ð´ï´±¤â»È¤Ã¤Æ³µÇ°Åý¹ç¡¢¥ß¥«¥ó¤È¶èÊÌ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¡£¥¹¥¡¼¥Þ¤ò¿¼¤á¡¢µ¹æÀÜÃÏ¤òÁý¤ä¤¹¤³¤È¤Ç¤è¤ê¤è¤¯À¸¤¤é¤ì¤½¤¦¤À¡£
¡ØÊÔ¤á¤ÐÊÔ¤à¤Û¤É¤ï¤¿¤·¤Ï¤ï¤¿¤·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡Ù»°Ô¢ËüÎ¤»Ò¡¿¿·Ä¬Ê¸¸Ë¡¿781±ß
¡¡ÊÔ¤ßÊªºî²È¤Ç¤¢¤ëÃø¼Ô¤ÎÈ¾¼«ÅÁÅª¥¨¥Ã¥»¥¤¡£¿·³ã¤ÎÃæ³Ø»þÂå¡¢Éô³è¤Î²ÈÄí²ÊÉô¤ÇÊÔ¤ßÊª¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈËÜÍè¤Î¼«Ê¬¤ËÌá¤Ã¤¿µ¤¤¬¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£Ê©Ê¸²ÊÂ´¶È¸å¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹Î±³ØÈñÍÑ¤òÃù¤á¤è¤¦¤È»³±ü¤Î²¹Àô½É¤ÎÃçµï¤Ë¡£Ìá¤Ã¤¿Åìµþ¤Î¥Ð¥¤¥ÈÀè¤Ç»°Ô¢¤µ¤ó¡ÊÈ¾Ç¯¸å¤ÎÉ×¡Ë¤ËÎø¤ò¤¹¤ë¡£Âç¤¤Ê»Å»ö¤¬ÊÒÉÕ¤¯¤ÈµÇ°ÉÊ¤È¤·¤ÆÇã¤¦ÏÓ»þ·×¤ä»ØÎØ¤Ê¤É¤Î¹üÆ¡ÉÊ¡¢¼«ºî¤Î¿Í·ÁÍÑ¥Ë¥Ã¥È¤Ê¤É¤Î¼Ì¿¿¤âÌÜ¤Ë³Ú¤·¤¤¡£
Ê¸¡¿²¹¿å¤æ¤«¤ê
¢¨½÷À¥»¥Ö¥ó2025Ç¯7·î17Æü¹æ