³°¹ñ¿ÍÀ¯ºö¡Öµ¬À©¤È¶¦À¸¡×µÄÏÀ³èÈ¯¡ÄÅÔµÄÁª¤Ç»²À¯Ìö¿Ê¡¢³ÆÅÞ¤³¤¾¤Ã¤ÆÄÉ¿ï
¡¡»²±¡Áª¤ÇÍ¿ÌîÅÞ¤¬ºßÎ±³°¹ñ¿Í¤Ë´Ø¤¹¤ëÀ¯ºö¤ò¤³¤¾¤Ã¤ÆÂÇ¤Á½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡£¶·î¤ÎÅìµþÅÔµÄÁª¤Ç¡ÖÆüËÜ¿Í¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¡×¤ò·Ç¤²¤¿»²À¯ÅÞ¤¬Ìö¿Ê¤·¤¿¤¿¤á¤À¡£¼«Ì±ÅÞ¤ÏÊÝ¼éÉ¼¤Î¼è¤ê¹þ¤ß¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤È¤ß¤ÆÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Êº´Æ£Îµ°ì¡¢»³ºê¿ò»Ë¡Ë
¼«Ì±¡¢ÊÝ¼éÉ¼ÁÀ¤¦
¡¡ÀÐÇË¼óÁê¡Ê¼«Ì±ÁíºÛ¡Ë¤Ï£µÆü¡¢¥¯¥ë¥É¿Í¤¬Â¿¤¯½¸¤Þ¤ëºë¶Ì¸©Àî¸ý»Ô¤Ç¤Î³¹Æ¬±éÀâ¤Ç¡¢¡Ö³°¹ñ¤ÎÊý¡¹¤Ë¿§¡¹¤ÊÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤¬Âç»ö¤À¡£ÆüËÜ¤Î½¬´·¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¡¢¥ë¡¼¥ë¤ò¼é¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¡×¤ÈÁÊ¤¨¤¿¡£Â¾¤Î¼«Ì±µÄ°÷¤«¤é¤â³°¹ñ¿ÍÀ¯ºö¤Ø¤ÎÈ¯¸À¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¼«Ì±¤Ï¸øÌó¤Ç¡Ö¡Ø°ãË¡³°¹ñ¿Í¥¼¥í¡Ù¤Ë¸þ¤±¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤ò²ÃÂ®¤¹¤ë¡×¤È¤¦¤¿¤Ã¤¿¡£³°¹ñ¤Î±¿Å¾ÌÈµö¾Ú¤òÆüËÜ¤ÎÌÈµö¾Ú¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤ë¡Ö³°¹ñÌÈµöÀÚÂØ¡Ê³°ÌÈÀÚÂØ¡Ë¡×¤Î¿³ºº¸·³Ê²½¤ä¡¢À¯ÉÜ¤¬Íè½µÀßÃÖ¤¹¤ë»ÊÎáÅãÁÈ¿¥¤Î¿·Àß¤Ê¤É¤âÂÇ¤Á½Ð¤·¤¿¡£
¡¡¼«Ì±Æâ¤Ç¤Ï¡Ö´äÈ×»Ù»ýÁØ¤¬Î¥¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤Î´íµ¡´¶¤¬¶¯¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢³°¹ñ¿ÍÀ¯ºö¤ËÃíÎÏ¤¹¤ë»ÑÀª¤òÂÇ¤Á½Ð¤¹¤³¤È¤Ç¡¢ÊÝ¼éÁØ¤ò¤Ä¤Ê¤®Î±¤á¤¿¤¤»×ÏÇ¤¬Æ©¤±¤ë¡£
¡¡¸øÌÀÅÞ¤â¡¢³°¹ñ¿Í¤Ë¤è¤ë¼Ò²ñÊÝ¸±ÎÁ¤ÎÌ¤Ç¼¾ðÊó¤òºßÎ±¿³ºº¤ËÈ¿±Ç¤µ¤»¤ë¤Ê¤É¡¢ºßÎ±´ÉÍý¤Î¹âÅÙ²½¤ò·Ç¤²¤ë¡£
¡¡³°¹ñ¿ÍÀ¯ºö¤Ë³ÆÅÞ¤¬ÃíÎÏ¤·½Ð¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ÅÔµÄÁª¤Ç³°¹ñ¿Í¤ÎÉÔË¡ÂÚºß¤Î¼è¤êÄù¤Þ¤ê¶¯²½¤Ê¤É¤òÁÊ¤¨¤¿»²À¯¤¬£³µÄÀÊ¤ò³ÍÆÀ¤·¤ÆÌö¿Ê¤·¤¿¤³¤È¤¬Âç¤¤¤¡£Áê¼¡¤°³°¹ñ¿Í¤ÎÈÈºá¹Ô°Ù¤ËÉÔ°Â¤òÊú¤¯Í¸¢¼Ô¤Î»Ù»ý¤¬»²À¯¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤¿¤È¤ß¤Æ¡¢³ÆÅÞ¤È¤â¤³¤¾¤Ã¤ÆÎÏ¤òÆþ¤ì»Ï¤á¤¿·Á¤À¡£
¡¡ÌîÅÞ¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤¬¸øÌó¤Ç³°¹ñ¿ÍÈæÎ¨¤Î¾å¾ºÍÞÀ©¤äÁíÎÌµ¬À©¤ò´Þ¤à¿Í¸ýÀïÎ¬¤ÎºöÄê¤Ê¤Éµ¬À©¶¯²½¤òÁÊ¤¨¤ë¡£°ìÊý¤ÇÎ©·ûÌ±¼çÅÞ¤È¶¦»ºÅÞ¤Ï³°¹ñ¿Í¤È¤Î¶¦À¸¤Ë½Å¤¤òÃÖ¤¯¡£Î©Ì±¤Ï¸øÌó¤Ë¿Í¼ï¤Ê¤É¤òÍýÍ³¤È¤¹¤ëº¹ÊÌÅª¸ÀÆ°¤ò¶Ø»ß¤¹¤ëË¡Î§¤ÎÀ©Äê¤òÌÀµ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÌîÅÄÂåÉ½¤Ï£·Æü¡¢·²ÇÏ¸©°ËÀªºê»Ô¤Çµ¼ÔÃÄ¤Ë¡Ö³°¹ñ¤ÎÊý¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤â¤é¤ï¤Ê¤¤¤ÈÆüËÜ¤Ï²ó¤é¤Ê¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡³ÆÅÞ¤È¤â¡ÖÇÓ³°¼çµÁ¡×¤È¸«¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ø¤Î·Ù²ü¤â¶¯¤¤¡£ÆüËÜ¤ÏµÞÂ®¤Ê¿Í¸ý¸º¾¯¤ËÄ¾ÌÌ¤·¡¢Ï«Æ¯ÎÏ¿Í¸ý¤â¸º¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Ê¤«¡¢³°¹ñ¿Í¤Î³èÎÏ¤ò¼è¤ê¹þ¤à¤³¤È¤¬ÉÔ²Ä·ç¤Ê¾õ¶·¤Ç¡¢µ¬À©¶¯²½¤È¶¦À¸¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¤È¤ë¤³¤È¤Ë¶ìÎ¸¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤Ï¸øÌó¤ËÅö½éÀ¹¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡Ö³°¹ñ¿Í¤ËÂÐ¤¹¤ë²áÅÙ¤ÊÍ¥¶ø¤ò¸«Ä¾¤¹¡×¤È¤ÎÉ½¸½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö³°¹ñ¿Í¤ËÂÐ¤·¤ÆÅ¬ÍÑ¤µ¤ì¤ë½ôÀ©ÅÙ¤Î±¿ÍÑ¤ÎÅ¬Àµ²½¤ò¹Ô¤¦¡×¤È½¤Àµ¤·¤¿¡£¶ÌÌÚÂåÉ½¤Ï¡ÖÇÓ³°¼çµÁÅª¤À¤È¤¤¤¦ÈãÈ½¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¡£¸í²ò¤ò²ò¤¯°ÕÌ£¤Ç½¤Àµ¤·¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£