現地時間の2025年7月2日、 イギリスeスポーツ連盟 がイギリス海軍との幅広いパートナーシップの一環として、空母「プリンス・オブ・ウェールズ」の中にeスポーツ設備を導入したと発表しました。HMS Prince of Wales Partners with British Esportshttps://britishesports.org/the-hub/press-releases/esports-suite-aircraft-carrier-royal-navy-hms-prince-of-wales/

Royal Navy launches esports suite on HMS Prince of Waleshttps://esportsinsider.com/2025/07/royal-navy-launches-esports-suiteUK Royal Navy builds 'esports suite' loaded with gaming PCs onboard its newest warship - eight high-powered PC battle stations added to war room | Tom's Hardwarehttps://www.tomshardware.com/video-games/pc-gaming/uk-royal-navy-builds-esports-suite-loaded-with-gaming-pcs-onboard-its-newest-warship-eight-high-powered-pc-battle-stations-added-to-war-roomイギリス軍の本部であるイギリス国防省とイギリスeスポーツ連盟の緊密な提携により、イギリス海軍の旗艦であるプリンス・オブ・ウェールズに、本格的なeスポーツ設備が導入されることとなりました。by Fabio Brunaプリンス・オブ・ウェールズ内に導入されるeスポーツ設備には、グラフィックボードにNVIDIAのGeForce RTX 4080、CPUにIntelのCore i7プロセッサを搭載したハイエンドゲーミングPC「Alienware Aurora R15」が12台含まれます。なお、プリンス・オブ・ウェールズのeスポーツ設備は、同空母内のジム、ボウリング、卓球、ランニングマシンなどがあるスポーツ施設に導入されるそうです。イギリスの国防省は2024年3月にeスポーツを公式軍事スポーツに認定し、軍艦の乗組員や民間人がeスポーツに取り組むことを奨励するようになりました。そのため、イギリス海軍が現役で運用している軍艦にはXboxやPlayStation、Nintendo Switchといった家庭用ゲーム機用のスペースが設けられているそうです。しかし、本格的なゲーミングPCを導入したのはプリンス・オブ・ウェールズが初です。LET(CIS)Specのビクトリア・マーリー氏は、「プリンス・オブ・ウェールズで乗組員がeスポーツスイートを利用できることは、乗組員の士気にとって大きなメリットです。スイートを利用する乗組員は趣味を楽しんだり、新しい趣味を発見したりできると同時に、通常の部署の枠を超えた人々と交流することができます」と語り、eスポーツ設備を導入する意義を語りました。イギリスeスポーツ連盟のチェスター・キング社長は、「我々は2019年から軍と協力しており、デル、Intel、Alienwareとの幅広いパートナーシップの一環として、プリンス・オブ・ウェールズ内のeスポーツ施設にハイスペック機器を提供できるようになりました」と説明しています。これに加えて、イギリスeスポーツ連盟は「イギリス海軍および国防省と提携できることを大変嬉しく思います。ゲームはコミュニケーション能力、リーダーシップ、戦略スキルの育成など、多くのメリットがあり、隊員の絆を深め、リラックスし、良好な精神状態を維持することに役立つため、軍隊にとってますます重要になっています。近いうちにさらにエキサイティングなパートナーシップを発表できることを楽しみにしています」と記し、eスポーツがイギリス海軍にもたらす恩恵について語りました。国防eスポーツネットワークで議長を務めるスティーブン・レニー中尉は、「eスポーツは急速に数十億ポンド(数千億円)規模の産業に成長しており、世界のエンターテイメント、テクノロジー、軍事訓練に影響を与えています。イギリスの防衛部門は、eスポーツを戦略的ツールとして活用し、主要なスキルを促進し、コミュニティを育成し、より広範な社会を反映して次世代の人材を引き付ける必要があります。このeスポーツ施設はそれをまさに証明しています」と語りました。イギリス海軍のeスポーツ委員会で副委員長を務めるマーティン・ミラー上等兵曹は、今回のプログラムを監督し、「シドマイヤーズ シヴィライゼーション VI」のソロゲームセッションに参加しています。ミラー上等兵曹によると、プリンス・オブ・ウェールズが航行中はオンラインマルチプレイが利用不可能となるため、乗組員のリーダーは週に3回程度、eスポーツ設備をチームで利用するべく予約しているそうです。なお、イギリス政府は2025年初頭に軍隊に新しい採用制度を導入することで、ゲーマーをサイバー防衛の任務に就けるようにしました。