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HMS Prince of Wales Partners with British Esports
https://britishesports.org/the-hub/press-releases/esports-suite-aircraft-carrier-royal-navy-hms-prince-of-wales/
https://esportsinsider.com/2025/07/royal-navy-launches-esports-suite
UK Royal Navy builds 'esports suite' loaded with gaming PCs onboard its newest warship - eight high-powered PC battle stations added to war room | Tom's Hardware
https://www.tomshardware.com/video-games/pc-gaming/uk-royal-navy-builds-esports-suite-loaded-with-gaming-pcs-onboard-its-newest-warship-eight-high-powered-pc-battle-stations-added-to-war-room
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by Fabio Bruna
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