¡Ú£Ê¥ê¡¼¥°Ï¢ºÜ¡ÛÅìµþ¥ô¥§¥ë¥Ç¥£¤Î¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¤¬Êú¤¨¤Æ¤¤¤¿¶ìÇº¡Ö¤³¤³²¿Ç¯¤«¤Ï¥Ö¥é¥ó¥ÉÎÏ¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ...¡×
Åìµþ¥ô¥§¥ë¥Ç¥£¡¦¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¤Î¼ÂÂÖ
¡Á¥×¥í¤ÇÀï¤¨¤ëÁª¼ê¤¬°é¤Ä¤ï¤±¡ÊÏ¢ºÜ¢¡Âè£³²ó¡Ë
£Ê¥ê¡¼¥°È¯Â°ÊÁ°¤«¤é¡¢¥×¥í¤Ç³èÌö¤¹¤ëÁª¼ê¤¿¤Á¤ò¼¡¡¹¤ËÇÚ½Ð¤·¤Æ¤¤¿Åìµþ¥ô¥§¥ë¥Ç¥£¤Î°éÀ®ÁÈ¿¥¡£¤³¤ÎÏ¢ºÜ¤Ç¤Ï¡¢¤½¤Î°éÀ®¤ÎÈëÌ©¤ËÇ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡½¡½¡£
Áª¼ê¤¿¤Á¤ò¥Ô¥Ã¥Á¤ËÁ÷¤ê½Ð¤¹Åìµþ¥ô¥§¥ë¥Ç¥£¥æ¡¼¥¹¤Î¾®³Þ¸¶»ñ¶Ç´ÆÆÄ¡¡photo by Sano Miki
¡¡º£µ¨¤«¤é¿·¤¿¤ËÅìµþ¥ô¥§¥ë¥Ç¥£¥æ¡¼¥¹¤Î´ÆÆÄ¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¾®³Þ¸¶»ñ¶Ç¤Ï¡¢º£Ç¯¤Ç¥¯¥é¥ÖºßÀÒ19Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤¿¡£
¡¡¾®³ØÀ¸¸þ¤±¥µ¥Ã¥«¡¼¥¹¥¯¡¼¥ë¤Î¥³¡¼¥Á¤È¤·¤Æ¡¢¾®³Þ¸¶¤¬¥ô¥§¥ë¥Ç¥£¤Ë²Ã¤ï¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢2007Ç¯¤Î¤³¤È¡£µ¤¤¬¤Ä¤±¤Ð¡¢¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¤Ë·È¤ï¤ë¥³¡¼¥Á¥ó¥°¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î¤Ê¤«¤Ç¤Ï¡¢¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¥À¥¤¥ì¥¯¥¿¡¼¤Î»ûÃ«¿¿µÝ¤Ë¼¡¤¤¤ÇºÇ¸Å»²¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê°éÀ®Ç¯Âå¤Î¥¨¥¥¹¥Ñ¡¼¥È¤â¤Þ¤¿¡¢¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤¬Ä¹¤é¤¯J2¤òÈ´¤±½Ð¤»¤º¤Ë¤¤¤¿¤³¤È¤Î±Æ¶Á¤ò¡¢¤Ï¤Ã¤¤ê¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤Ò¤È¤ê¤Ç¤¢¤ë¡£
¡ÖÀÎ¤Ï¡¢¤³¤Î¤¢¤¿¤ê¤ÎÃÏ°è¤Ç¥È¥Ã¥×¤ÎÁª¼ê¤¬¡Ê¥ô¥§¥ë¥Ç¥£¤Î¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¤Ë¡ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤¿¤±¤É¡¢¤³¤³²¿Ç¯¤«¤Ï¤½¤Î¥Ö¥é¥ó¥ÉÎÏ¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢£±ÈÖ¼ê¤ä£²ÈÖ¼ê¤ÎÁª¼ê¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤â¤Ê¤«¤Ê¤«Íè¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¡££³ÈÖ¼ê¤È¤«¡¢£´ÈÖ¼ê¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦Áª¼ê¤¿¤Á¤¬Íè¤Æ¤¯¤ì¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤Ç¤·¤¿¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢Æþ¤Ã¤Æ¤¤¿»þÅÀ¤Ç¤ÎÁª¼ê¤Î¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢ÀÎ¤È¤Ï¤«¤Ê¤ê°ã¤¦¾õÂÖ¤Ë¤Ï¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¤½¤ì¤Ï¡¢¾®³Þ¸¶¤¬¥ô¥§¥ë¥Ç¥£¤Ë¤ä¤Ã¤ÆÍè¤¿Åö½é¤«¤é¡¢¤¹¤Ç¤ËÃû¤·¤¬¸«¤¨»Ï¤á¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Ç¤â¤¢¤ë¡£
¡¡¾®³Þ¸¶¤¬¥µ¥Ã¥«¡¼¥¹¥¯¡¼¥ë¤Î³èÆ°¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢ÃÏ¸µ¤Î¾®³Ø¹»¤Ç¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ë¿¨¤ì¤Æ¤â¤é¤¦³Ø¹»½ä²ó¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤Î¤³¤È¤À¡£»ùÆ¸¤òÁ°¤Ë¡ÖÅìµþ¥ô¥§¥ë¥Ç¥£¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¡©¡×¤ÈÌä¤¤¤«¤±¤Æ¤â¡¢¤Û¤È¤ó¤É¼ê¤¬µó¤¬¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡ÖÀÎ¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¤ß¤ó¤Ê¼ê¤òµó¤²¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É......¡¢¤½¤ó¤Ê¾õÂÖ¤Ç¤·¤¿¤«¤é¡×
¡¡¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢1994Ç¯À¸¤Þ¤ì¤ÎÃæÅçæÆºÈ¤¬¥ô¥§¥ë¥Ç¥£¤Î¥¸¥å¥Ë¥¢¥Á¡¼¥à¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿º¢¤Ï¡¢¤Þ¤À¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤¬J1¤Ë¤¤¤¿»þÂå¤À¤Ã¤¿¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢ÃæÅç¤Î¤è¤¦¤Ê°ïºà¤â¥ô¥§¥ë¥Ç¥£¤Ë¤ä¤Ã¤ÆÍè¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢¡Ö»³ËÜÍý¿Î¤È¤«¡¢¤¢¤ÎÇ¯Âå¤¬¡Ê£±ÈÖ¼ê¤ÎÁª¼ê¤¬Íè¤Æ¤¯¤ì¤¿À¤Âå¤Î¡ËºÇ¸å¤°¤é¤¤¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤Ï¡¢¾®³Þ¸¶¤ÎÈ©´¶¤Ç¤¢¤ë¡£
¡Ö¤½¤ÎÁ°¸å¤°¤é¤¤¤«¤é¡¢¿¹ÅÄ¹¸¼ù¤ÎÂå¤â¤½¤¦¤À¤·¡¢¤½¤Î¾å¤ÎÃ«¸ý±ÉÅÍ¤ÎÂå¤â¤½¤¦¤À¤·¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤º¤Ä¤³¤¦......¡¢Çö¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦´¶¤¸¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢2014Ç¯¤òºÇ¸å¤Ë¥æ¡¼¥¹¥Á¡¼¥à¤¬¡¢¹â¹»Ç¯Âå¤ÎºÇ¹âÊö¥ê¡¼¥°¤Ë°ÌÃÖ¤Å¤±¤é¤ì¤ë¹â±ßµÜÇÕ£Õ¡Ý18¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤«¤é¹ß³Ê¤·¤¿¤³¤È¤â¡¢¸«²á¤´¤»¤Ê¤¤¥Ï¥ó¥Ç¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¾®³Þ¸¶¤¬¸ì¤ë¡£
¡Ö¥¸¥å¥Ë¥¢¥æ¡¼¥¹¤«¤é¥æ¡¼¥¹¤Ë¾å¤¬¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤Î¥¹¥«¥¦¥È¤Ç¤â¡¢¤¦¤Á¤Ë¤ÏÍè¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤è¤½¤Ø¹Ô¤Ã¤Á¤ã¤¦Áª¼ê¤ÏÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤¤¤¤Áª¼ê¤Ï¥×¥ì¥ß¥¢¤Ç¤ä¤ê¤¿¤¤¤Ã¤Æ»×¤¦¤À¤í¤¦¤·¡¢µîÇ¯À¼¤ò¤«¤±¤¿Áª¼ê¤â¡¢·ë¹½Íè¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤Áª¼ê¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×
¡¡º£µ¨¡¢¥ô¥§¥ë¥Ç¥£¤Î¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤Ë¤Ï¡¢10¿Í¤Î¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼½Ð¿ÈÁª¼ê¤¬ÅÐÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤½¤Î¤¦¤Á£²¿Í¤¬¥¸¥å¥Ë¥¢¥æ¡¼¥¹¤«¤é¡¢»Ä¤ë£¸¿Í¤Ï¥¸¥å¥Ë¥¢¤«¤é¤Î¥ô¥§¥ë¥Ç¥£°é¤Á¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¤½¤Î»ö¼Â¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÎÇ¯Îð¤¬¾å¤¬¤ì¤Ð¾å¤¬¤ë¤Û¤É¡¢¥ô¥§¥ë¥Ç¥£¤Î¿Íºà³ÍÆÀ¤¬Æñ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¡¢¿Þ¤é¤º¤â¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡¤È¤ê¤ï¤±´ØÅì¥¨¥ê¥¢¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î£Ê¥¯¥é¥Ö¤¬¤Ò¤·¤á¤¹ç¤¦Á´¹ñ¶þ»Ø¤Î·ãÀï¶è¤À¡£¤Ê¤«¤Ç¤â¥ô¥§¥ë¥Ç¥£¤¬³èÆ°µòÅÀ¤òÃÖ¤¯ÅìµþÅÔÀ¾Éô¤Ï¡¢FCÅìµþ¡¢FCÄ®ÅÄ¥¼¥ë¥Ó¥¢¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Î¤³¤È¡¢¿ÀÆàÀî¸©¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ëÀîºê¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ì¡¢²£ÉÍ£Æ¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹¡¢²£ÉÍFC¤Ê¤É¤â¡¢¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¤ÎÁª¼ê³ÍÆÀ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¶¥¹çÁê¼ê¤È¤Ê¤ë¡£¤³¤Î¥¨¥ê¥¢¤Ï¿Í¸ý¤âÂ¿¤¤¤¬¡¢Æ±»þ¤ËÁèÃ¥Àï¤â·ã¤·¤¤¡£
¡¡¥Ø¥Ã¥É¥ª¥Ö¥³¡¼¥Á¥ó¥°¤ÎÃæÂ¼Ãé¤â¡¢¤³¤¦¸ì¤ë¡£
¡Ö»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬¥ô¥§¥ë¥Ç¥£¤ËÌÜ¤ò¸þ¤±¤ÆÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ëÍ×ÁÇ¤Î¤Ò¤È¤Ä¤È¤·¤Æ¡¢ÅöÁ³¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤¬J1¤Ë¤¤¤ë¤³¤È¤¬°ìÈÖÂç¤¤ÊÍ×ÁÇ¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥æ¡¼¥¹¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ëÁª¼ê¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¥×¥ê¥ó¥¹¤è¤ê¥×¥ì¥ß¥¢¤Ç¤ä¤ê¤¿¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦Áª¼ê¤¬ÅöÁ³Â¿¤¤¡£¥¸¥å¥Ë¥¢¥æ¡¼¥¹¤âÆ±¤¸¤Ç¡¢´ØÅì£±Éô¥ê¡¼¥°¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤êÁª¼ê¤â¿Æ¤â¡¢¤Ç¤¤ë¤À¤±¶¯¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤ä¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡£
¡¡¤½¤ì¤Ë¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥×¥ì¥ß¥¢¤Ç¤ä¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÅöÁ³¥×¥ê¥ó¥¹¤è¤ê»î¹ç¤Î¥ì¥Ù¥ë¤ÎÊ¿¶ÑÃÍ¤¬¹â¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢Áª¼ê¤Î¿¤ÓÎ¨¤¬¾å¤¬¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡ÃæÂ¼¤Ï¡¢FCÅìµþ¤Î¥æ¡¼¥¹¥Á¡¼¥à¤Ç´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿»þÂå¤Ë¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤È¥×¥ê¥ó¥¹¥ê¡¼¥°¤ÎÎ¾Êý¤ò·Ð¸³¤·¤¿¡£¡Ö¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï¥×¥ê¥ó¥¹¤Î¤È¤¤Î¤Û¤¦¤¬¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¿§¤Î¤¢¤ë¥Á¡¼¥à¤ÈÂÐÀï¤Ç¤¤Æ³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¤¬¡¢¤½¤ì¤æ¤¨¡¢¸½¼Â¤â¤è¤¯Íý²ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥¯¥é¥Ö¤È¤·¤Æ¤ÏÅöÁ³¡¢¥È¥Ã¥×¥ê¡¼¥°¡Ê¤Ç¤¢¤ë¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¡Ë¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Û¤¦¤¬¡¢³°¤Î¿Í¤ÎÌÜ¤ò¸þ¤±¤µ¤»¤ë¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤ÏÂç»ö¤Ê¤³¤È¡£¤½¤ì¤Ï¤·¤ç¤¦¤¬¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤«¤Ê¡¢¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡ÊÊ¸Ãæ·É¾ÎÎ¬¡¿¤Ä¤Å¤¯¡Ë