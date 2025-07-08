´ÆÆÄ¡õGM²òÇ¤¤Î¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥º¡¡¥«¥¤¥í¡¦¥³¡¼¥Á¤¬´ÆÆÄÂå¹Ô¤Ë½¢Ç¤ W¥½¥Ã¥¯¥¹¤Ç»Ø´ø·Ð¸³
¡¡¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥º¤Ï7Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö8Æü¡Ë¡¢¥ß¥²¥ë¡¦¥«¥¤¥í¡¦¥Ù¥ó¥Á¥³¡¼¥Á¡Ê51¡Ë¤Î´ÆÆÄÂå¹Ô½¢Ç¤¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°ÅìÃÏ¶èºÇ²¼°Ì¤Î¥Ê·³¤Ï6Æü¡ÊÆ±7Æü¡Ë¤Ë¥Ç¡¼¥Ö¡¦¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹´ÆÆÄ¡Ê60¡Ë¤È¥Þ¥¤¥¯¡¦¥ê¥¾GM¡Ê64¡Ë¤ò²òÇ¤¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥ê¥¾GM¤ËÂå¤ï¤ê6Æü¤ËGMÂå¹Ô¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¥Þ¥¤¥¯¡¦¥Ç¥Ð¡¼¥È¥íµåÃÄÉû¼ÒÄ¹¤Ï¡Ö¥ß¥²¥ë¤ÏµåÃÄÆâ³°¤ÇÂº·É¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¶ÐÊÙ¤Ç¸¦µæÇ®¿´¤ÊÈà¤Ï¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¾õ¶·¤ÇÎÏ¶¯¤¤¥ê¡¼¥À¡¼¥·¥Ã¥×¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¤¤¿¡£Èà¤ÎÀ¼¤È¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤¬¥·¡¼¥º¥ó¸åÈ¾Àï¤Ë¤ª¤¤¤Æ¥Á¡¼¥à¤È¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÎÂç¤¤Ê¸¶Æ°ÎÏ¤Ë¤Ê¤ë¤È³Î¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¥«¥¤¥í»á¤Ï¥Ù¥Í¥º¥¨¥é½Ð¿È¤Ç¡¢¸½Ìò»þÂå¤Ï¥æ¡¼¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£¡¼¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤È¤·¤Æ¥á¥¸¥ã¡¼ÄÌ»»1490»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¡£¥Û¥ï¥¤¥È¥½¥Ã¥¯¥¹¤Î¥³¡¼¥Á¤À¤Ã¤¿22Ç¯¤Ë¡¢·ò¹¯ÌäÂê¤Ç¥È¥Ë¡¼¡¦¥é¥ë¡¼¥µ´ÆÆÄ¡ÊÅö»þ¡Ë¤¬ÂàÇ¤¤·¤¿ºÝ¤Ë´ÆÆÄÂå¹Ô¤òÌ³¤á¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£»Ø´ø¤ò¼¹¤Ã¤¿»î¹ç¤Ï18¾¡16ÇÔ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥º¤Ï¾®³Þ¸¶¿µÇ·²ðÅê¼ê¡Ê27¡Ë¤¬¥á¥¸¥ã¡¼½éÅÐÈÄ½éÀèÈ¯¤·¤¿6Æü¤Î¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹Àï¤Ç3²óÅÓÃæ4¼ºÅÀ¤Ç¹ßÈÄ¤·¡¢3Ï¢ÇÔ¡£»î¹ç½ªÎ»¤«¤é5»þ´Ö¸å¤Ë¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹´ÆÆÄ¤é¤Î²òÇ¤¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£