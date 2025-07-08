¡Ú°æ¸¶ÀµÌ¦¡¡²æ¤¬Æ»8¡Û²ÃÆ£µ×¤µ¤ó¤Î¸å·Ñ¼Ô¤Ç½éÂåÉ½¡¡²£»³¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î°ì°÷¤È¤·¤ÆÃæÅì±óÀ¬¤Ø
¡¡ÃÞÇÈÂç³Ø1Ç¯À¸¤Î»þ¤Ï¡¢5·î¤Î¥¢¥¸¥¢¥æ¡¼¥¹¤ËÂ³¤¤¤Æ¡¢7·î17Æü¤«¤é8·î7Æü¤Þ¤Ç¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤ÎBÂåÉ½¤Ë¤¢¤¿¤ë¥¸¥å¥Ë¥¢ÂåÉ½¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤Æ¡¢ÆîÊÆ¤Ë±óÀ¬¤·¤¿¡£¥¢¥¸¥¢¤«¤é½Ð¤¿¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤Ç¡¢´ÆÆÄ¤Ï»³¸ýË§Ãé¤µ¤ó¡£ÆüËÜ¥ê¡¼¥°¤Î¼ã¼ê¤ÈÂç³ØÀ¸¤ÇÊÔÀ®¤µ¤ì¡¢5·î¤Î¥¢¥¸¥¢¥æ¡¼¥¹ÂåÉ½¤«¤é¤Ï»ä¤ÈÃæ»³²í»Ë¤¬Áª¤Ð¤ì¤¿¡£¥¨¥³¥Î¥ß¡¼¥¯¥é¥¹¤ÇÊÆ¹ñ¤ò·ÐÍ³¤·¡¢´Ý1Æü¤«¤±¤Æ¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥ó¤Î¼óÅÔ¥Ö¥¨¥Î¥¹¥¢¥¤¥ì¥¹¤Ø¹Ô¤Ã¤¿¡£¸½ÃÏ¤ÇÎý½¬¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¸½ÃÏ¤Î¥¯¥é¥Ö¥Á¡¼¥à¤äÁªÈ´¥Á¡¼¥à¤ÈÂÐÀï¡£½éÀï¤Ç¥Ö¥¨¥Î¥¹¥¢¥¤¥ì¥¹½£Î©¶ä¹Ô¤È°ú¤Ê¬¤±¡¢Âè3Àï¤Ï¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥ó¥ê¡¼¥°¤ÎÁ°ºÂ»î¹ç¤Ç¡¢¥³¥ë¥É¥Ð½£¥¸¥å¥Ë¥¢ÁªÈ´¤Ë3¡½0¤Ç¾¡¤Ã¤¿µ²±¤¬¤¢¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¥Ö¥é¥¸¥ë¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ2»î¹çÀï¤¤¡¢ÄÌ»»À®ÀÓ¤Ï1¾¡1Ê¬¤±3ÇÔ¤À¤Ã¤¿¡£»ä¤ÏÁ´»î¹ç¤Ë¥Õ¥ë½Ð¾ì¤·¡¢¡Ö¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë¡×¤È¡¢DF¤È¤·¤Æ¤Î¼«¿®¤â¤Ä¤¤¤¿¡£
¡¡¥×¥í¥ê¡¼¥°¤Î»î¹ç¤â´ÑÀï¡£¤Þ¤À¡ÖÀ¤³¦¡×¤È¤¤¤¦»ëÅÀ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼¤Î°ã¤¤¤ò´¶¤¸¤¿¡£»î¹ç¤Ç¤â1ÂÐ1¤äÁê¼ê¤È¤Î¶î¤±°ú¤¤Ê¤É¡¢ÆüËÜ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤â¤Î¤ÈÁ´Á³°ã¤Ã¤¿¡£¤·¤¿¤¿¤«¤Çµ»½ÑÅª¤Ê°ã¤¤¤â¤¢¤Ã¤¿¡£DF¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤À8¥«·î¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¡ÖDF¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤«¤é¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤ËÁª¤Ð¤ì¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¤â¤é¤¨¤¿¡×¤È¡¢±¿Ì¿¤Ë´¶¼Õ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î±óÀ¬¤Ç¡¢»î¹ç°Ê¾å¤Ëµ²±¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¥³¥¤¥ó¥é¥ó¥É¥ê¡¼¤ËÄÌ¤Ã¤¿¤³¤È¤À¡£¥¸¥å¥Ë¥¢ÂåÉ½¤ÏÍÑ¶ñ·¸¤¬¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢Îý½¬¤¬½ª¤ï¤ë¤È¡¢°ìÈÖÇ¯²¼¤Î»ä¤ÈÃæ»³¤¬ÀèÇÚ¤¿¤Á¤ÎÎý½¬Ãå¤ò½¸¤á¤Æ¡¢¥Û¥Æ¥ë¶á¤¯¤Î¥³¥¤¥ó¥é¥ó¥É¥ê¡¼¤Ø¹Ô¤Ã¤¿¡£Ìó1»þ´Ö¡¢ÀöÂõ¤¬½ª¤ï¤ë¤È¡¢ÀèÇÚ¤¿¤Á¤ËÅÏ¤·¤Æ³Æ¼«¤ÇÉô²°¤Ë´³¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£Îý½¬¤Ï¸áÁ°¤È¸á¸å¤Î2ÅÙ¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ÀöÂõ¤âÃë¤ÈÍ¼Êý¤Î2ÅÙ¡£¤ª¤«¤²¤ÇÉô²°¤Ç¤¯¤Ä¤í¤°»þ´Ö¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡ÃÞÇÈÂç³Ø¤Ç¤Ï1Ç¯À¸¤«¤é»î¹ç¤Ë»È¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤¬¡¢ºÇ½é¤Ï¼éÈ÷ÅªÃæÈ×¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡£¥æ¡¼¥¹ÂåÉ½¤ä¥¸¥å¥Ë¥¢ÂåÉ½¤Ç¤ÏCB¡¢Âç³Ø¤Ç¤ÏMF¤À¤¬¡¢°ã¤¦¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ò¤ä¤ë¤Î¤â¤¤¤¤·Ð¸³¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡2Ç¯À¸¤Î1988Ç¯¡Ê¾¼63¡Ë1·î¾å½Ü¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼Éô¤Î»³ÃæË®É×ÀèÀ¸¤Ë¶µ´±¼¼¤Ë¸Æ¤Ð¤ì¡¢¡ÖÆüËÜÂåÉ½¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¤¾¡×¤È¡¢ÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿¡£Á°Ç¯9¡Á10·î¤Î¥½¥¦¥ë¸ÞÎØÍ½Áª¤Ç¤¢¤È°ìÊâ¤Þ¤Ç¹Ô¤¤Ê¤¬¤é½Ð¾ì¸¢¤òÆ¨¤·¡¢ÀÐ°æµÁ¿®´ÆÆÄ¤¬ÂàÇ¤¡¢²£»³¸¬»°´ÆÆÄ¤¬½¢Ç¤¤·¤¿¡£1·î²¼½Ü¤«¤éÃæÅì±óÀ¬¤¬¤¢¤ê¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤â¼ãÊÖ¤ê¤·¤¿¡£ÃìÃ«Å¯Æó¤µ¤ó¡ÊÆü»º¡Ë¤äÁ°ÅÄ¼£¤µ¤ó¡ÊÅì³¤Âç¡Ë¤é¤â¿·¤¿¤Ë¾·½¸¤µ¤ì¤¿¡£CB¤Ï¤½¤ì¤Þ¤ÇÆüËÜÂåÉ½¤ò¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤È¤·¤Æ°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¿²ÃÆ£µ×¤µ¤ó¤¬Ä¹Ç¯Ì³¤á¤Æ¤¤¤¿¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ç¡¢²ÃÆ£¤µ¤ó¤¬³°¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¸å·Ñ¼Ô¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤¬¡¢¡Ö¤½¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Î¤«¡×¤È»×¤¦È¾ÌÌ¡¢¡Ö¤³¤Î¤Þ¤ÞÁª¤Ð¤ìÂ³¤±¤¿¤¤¡¢¼«Ê¬¤ò¿¤Ð¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¡Ö»ä¤òÁª¤ó¤À¤Î¤Ï¥µ¥Ã¥«¡¼¶¨²ñ¡¢¤ä¤ì¤ë¤³¤È¤ò¤ä¤ë¤À¤±¡£Íî¤È¤µ¤ì¤¿¤é»ÅÊý¤¬¤Ê¤¤¡£»×¤¤ÀÚ¤Ã¤Æ¤ä¤í¤¦¡×¤È³«¤Ä¾¤ëµ¤»ý¤Á¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¡þ°æ¸¶¡¡ÀµÌ¦¡Ê¤¤¤Ï¤é¡¦¤Þ¤µ¤ß¡Ë1967Ç¯¡Ê¾¼42¡Ë9·î18ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢¼¢²ì¸©½Ð¿È¤Î57ºÐ¡£¼é»³¹â¤«¤éÃÞÇÈÂç¤ò·Ð¤Æ²£ÉÍM¤ÎÁ°¿È¤ÎÆü»ºÆþ¤ê¡£ÈØÅÄ¤È±ºÏÂ¤Ç¤â¥×¥ì¡¼¡£¥¢¥¸¥¢¤ÎÊÉ¤È¸À¤ï¤ì¡¢Âç³Ø2Ç¯À¸¤Î»þ¤ËÆüËÜÂåÉ½Æþ¤ê¡¢¥É¡¼¥Ï¤ÎÈá·à¤È¥¸¥ç¥Û¡¼¥ë¥Ð¥ë¤Î´¿´î¤ò·Ð¸³¡¢98Ç¯WÇÕ¥Õ¥é¥ó¥¹Âç²ñ¤Ë¼ç¾¤È¤·¤Æ½Ð¾ì¡£ÂåÉ½ÄÌ»»122»î¹ç¡£°úÂà¸å¤ÏËÌµþ¸ÞÎØÂåÉ½¥³¡¼¥Á¡¢Çð¥³¡¼¥Á¡¢Ê¡²¬´ÆÆÄ¡¢Çð´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤¿¡£¸½ºß¤Ï²òÀâ¼Ô¡¢6·î¤ËU¡½20J¥ê¡¼¥°ÁªÈ´´ÆÆÄ¤âÌ³¤á¤¿¡£7·î¤«¤é´Ú¹ñ2Éô¡¦¿å¸¶¥³¡¼¥Á¡£