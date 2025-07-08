Ãæ¹ñÀ½¥É¥í¡¼¥ó¤Ø¤Î°ÍÂ¸¸º¤Ø¡¢ÂæÏÑ¤¬¸°¤Ë¡½ÆÈ¥á¥Ç¥£¥¢
2025Ç¯7·î7Æü¡¢ÆÈ¹ñºÝÊüÁ÷¶É¥É¥¤¥Á¥§¡¦¥ô¥§¥ì¤ÎÃæ¹ñ¸ìÈÇ¥µ¥¤¥È¤Ï¡¢¥É¥¤¥Ä¤¬Ãæ¹ñÀ½¥É¥í¡¼¥ó¤Ø¤Î°ÍÂ¸ÅÙ¤ò·Ú¸º¤¹¤ë¾å¤ÇÂæÏÑ¤¬½ÅÍ×¤ÊÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤¹²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤òÊó¤¸¤¿¡£
µ»ö¤Ï¡¢¥É¥¤¥ÄÏ¢Ë®¹ñËÉ·³Âç³Ø¤Î¥¸¥ã¥¯¥½¥ó¸¦µæ°÷¤ÎÏÃ¤È¤·¤Æ¡¢Ãæ¹ñÀ½¥É¥í¡¼¥ó¤¬À¤³¦¤ÎÀ¸»ºÎÌ¤Î70¡Á80¡ó¤òÀê¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢¥É¥¤¥Ä¤â°ÍÁ³¤È¤·¤Æ¥É¥í¡¼¥ó¤È¤½¤ÎÉôÉÊ¤ÇÃæ¹ñ¤ËÂç¤¤¯°ÍÂ¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¾Ò²ð¡£°ìÊý¤Ç¥É¥¤¥Ä¤Ï22Ç¯¤Î¥í¥·¥¢¤Ë¤è¤ë¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¿¯¹¶¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¥µ¥¤¥Ð¡¼¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¡¼¤È¥É¥í¡¼¥óÊ¬Ìî¤Ë¤ª¤±¤ëÃæ¹ñ¤Î¶¼°Ò¤òÇ§¼±¤·»Ï¤á¡¢24Ç¯12·î¤ËEU¤¬¥í¥·¥¢·³¤Ë¥É¥í¡¼¥óÉôÉÊ¤Ê¤É¤ò¶¡µë¤·¤¿¤È¤·¤ÆÃæ¹ñ´ë¶È4¼Ò¤ËÀ©ºÛ¤ò²Ê¤·¤¿ºÝ¤Ë¤âÅö»þ¤Î¥É¥¤¥Ä³°Áê¤¬¡ÖÃæ¹ñÀ½¥É¥í¡¼¥ó¤¬²¤½£¤ÎÊ¿ÏÂ¤òÂ»¤Ê¤¦¡×¤È·Ù¹ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¤½¤Î¾å¤Ç¡¢ÂæÏÑ¤¬22Ç¯°Ê¹ß¡¢Ãæ¹ñ¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤Ê¤¤¡Ö¥Á¥ã¥¤¥Ê¡¦¥Õ¥ê¡¼¡×¤ÎÀ¸»º¥Á¥§¡¼¥ó¹½ÃÛ¤ËÃíÎÏ¤·¡¢¼«¹ñ¤Î¥É¥í¡¼¥ó»º¶È¤ÎÈ¯Å¸¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¸ÀµÚ¡£Ãæ¹ñ¤¬¹ñ²È°ÂÁ´ÊÝ¾ã¾å¤Î·üÇ°¤«¤é¥É¥í¡¼¥ó¤È¤½¤Î·³»öÅ¾ÍÑ²ÄÇ½¤ÊÉôÉÊ¤ÎÍ¢½Ð´ÉÍý¤ò¶¯²½¤·¤¿24Ç¯²¼È¾´ü°Ê¹ß¤Ë¤Ï²¤½£¤¬ÊÆ¹ñ¤ËÂå¤ï¤Ã¤ÆÂæÏÑÀ½¥É¥í¡¼¥ó¤Î¼çÍ×¤ÊÍ¢½ÐÀè¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÂæÏÑ¤Î¥·¥ó¥¯¥¿¥ó¥¯¤Ë¤è¤ë¤Èº£Ç¯1¡Á3·î¤Ë¤Ï¥É¥¤¥Ä¤¬ÂæÏÑÀ½¥É¥í¡¼¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ2ÈÖÌÜ¤ËÂç¤¤ÊÍ¢½ÐÀè¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¥É¥¤¥Ä¤¬Ãæ¹ñ¤«¤é¤Î´°Á´¤Ê¥Ç¥«¥Ã¥×¥ê¥ó¥°¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÈó¸½¼ÂÅª¤À¤ÈÇ§¼±¤·¤Ä¤Ä¡¢¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¡¢¥»¥ó¥µ¡¼¡¢¥Á¥Ã¥×¤Ê¤É¹ñ²È°ÂÁ´ÊÝ¾ã¾å¤Î¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤¤À½ÉÊ¤Î¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§¡¼¥ó¤ÎÂ¿ÍÍ²½¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÂæÏÑ´ë¶È¤Ï¥¨¥ó¥¸¥ó¤ä¥Á¥Ã¥×¤Ê¤É¤ÎÈó¾ï¤Ë½ÅÍ×¤ÊÉôÉÊ¤È¥·¥¹¥Æ¥à¥¤¥ó¥Æ¥°¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Î·Ð¸³¤ÇÂç¤¤Ê¶¯¤ß¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤¿¡£
µ»ö¤Ï¡¢ÂæÏÑ¤Î¥É¥í¡¼¥ó»º¶È¤¬Êú¤¨¤ë²ÝÂê¤È¤·¤Æ¡¢À¸»ºÇ½ÎÏ¤ÎÄã¤µ¡¢Ãæ¹ñÀ½¤è¤ê¤â¹â¤¤¥³¥¹¥È¡¢¥µ¥¤¥Ð¡¼¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¡¼¤ÎÊÝ¾Ú¤òµó¤²¤¿¡£À¸»ºÇ½ÎÏ¤Ï28Ç¯¤Þ¤Ç¤ËÇ¯»º18ËüÂæ¤È¤¤¤¦ÌÜÉ¸¤ËÂÐ¤·¤Æ¸½¼Â¤Ï1ËüÂæ¼å¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¡¢¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¡¼ÌÌ¤Ç¤ÏÊÆ¹ñ¤Î°ÂÁ´´ð½à¤Ë¹ç¤ï¤»¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤ÈÅÁ¤¨¡¢¤³¤ì¤é¤Î²ÝÂê¤¬¹îÉþ¤Ç¤¤ì¤Ð²¤½£»Ô¾ì¤Ø¤ÎÈâ¤¬³«¤«¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤¹¤ëÀìÌç²È¤Î¸«Êý¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢ÂæÏÑÀ½¥É¥í¡¼¥ó¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¥É¥¤¥Ä¤Ë¤â²ÝÂê¤¬¤¢¤ë¤È»ØÅ¦¤·¡¢¥³¥¹¥È½Å»ë¤ÎÄ´Ã£ÊýË¡¤ò²þ¤á¤ë¤³¤È¡¢¥µ¥¤¥Ð¡¼¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¡¼ÂÐºö¤ò½¼¼Â¤µ¤»¤ë¤³¤È¡¢¥É¥¤¥ÄÀ¯³¦¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ê¤ª¤âÃæ¹ñÀ½¥É¥í¡¼¥ó¤Ø¤Î»Ù»ý¤¬¸«¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤òµó¤²¤¿¡£¡ÊÊÔ½¸¡¦ËÝÌõ/Àî¿¬¡Ë