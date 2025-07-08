Áó°æÍ¥¡¢ÇÜ¾ÞÀé·Ã»Ò¤Î¼ã¤Æü¡¢Í¥¹á¤¬ÌÚÂ¼ÂóºÈ¤ÎºÊÌò¤Ë¡¡±Ç²è¡ØTOKYO¥¿¥¯¥·¡¼¡ÙÄÉ²Ã¥¥ã¥¹¥ÈÈ¯É½
¡¡¼ç±é¡¦ÇÜ¾ÞÀé·Ã»Ò¡¢¶¦±é¡¦ÌÚÂ¼ÂóºÈ¤Ë¤è¤ë»³ÅÄÍÎ¼¡´ÆÆÄ¤Î91ËÜÌÜ¤È¤Ê¤ëºÇ¿·ºî¡ØTOKYO¥¿¥¯¥·¡¼¡Ù¡Ê11·î21Æü¸ø³«¡ËÄÉ²Ã¥¥ã¥¹¥È¤¬È¯É½¤µ¤ì¡¢Áó°æÍ¥¡¢Ç÷ÅÄ¹§Ìé¡¢Í¥¹á¡¢ÃæÅçÎÜºÚ¡¢¿ÀÌî»°Îë¡¢¥¤¡¦¥¸¥å¥Ë¥ç¥ó¡¢ºûÌî¹â»Ë¤é¤¬½Ð±é¤¹¤ë¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛËÜÊÔ±ÇÁü½é²ò¶Ø¡ª»×¤ï¤º¥¯¥¹¥Ã¤È¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¥¿¥¯¥·¡¼±¿Å¾¼ê¤È¾èµÒ¤Î³Ý¤±¹ç¤¤
¡¡¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ç½éÅÐ¾ì¿·ºî1°Ì¤ò³ÍÆÀ¡¢2022Ç¯¤ËÆüËÜ¤Ç¤â¸ø³«¤·¥Ò¥Ã¥È¤·¤¿¥Õ¥é¥ó¥¹±Ç²è¡Ø¥Ñ¥ê¥¿¥¯¥·¡¼¡Ù¤ò¸¶ºî¤Ë¡¢¾¼ÏÂ¤«¤éÊ¿À®¡¢ÎáÏÂ¤È¡¢ÆüËÜ¤ËÀ¸¤¤ë¿Í¡¹¤òÄ¹Ç¯ÉÁ¤Â³¤±¤Æ¤¤¿»³ÅÄ´ÆÆÄ¤¬¡¢¹ï¡¹¤ÈÊÑ²½¤¹¤ëÂçÅÔ»Ô¡ãÅìµþ¡ä¤òÉñÂæ¤Ë¡¢¿ÍÀ¸¤Î´î¤Ó¤òëð¤¤¤¢¤²¤ë¡¢´¶Æ°¤Î¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó¥É¥é¥Þ¡£
¡¡¥¿¥¯¥·¡¼±¿Å¾¼ê¤Î±§º´Èþ¹ÀÆó¡ÊÌÚÂ¼¡Ë¤Ï¡¢¤¢¤ëÆü85ºÐ¤Î¹âÌî¤¹¤ß¤ì¡ÊÇÜ¾Þ¡Ë¤òÅìµþ¡¦¼ÆËô¤«¤é¡¢¿ÀÆàÀî¤ÎÍÕ»³¤Ë¤¢¤ë¹âÎð¼Ô»ÜÀß¤Þ¤ÇÁ÷¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤¹¤ß¤ì¤Ï¹ÀÆó¤Ë¡¢¡ÖÅìµþ¤Î¸«Ç¼¤á¤Ë¡¢¤¤¤¯¤Ä¤«´ó¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¡×¤È´ó¤êÆ»¤ò°ÍÍê¤¹¤ë¡£¥¿¥¯¥·¡¼¤ÇÎ¹¤ò¶¦¤Ë¤¹¤ë¤¦¤Á¼¡Âè¤Ë¿´¤òµö¤·¤¿¤¹¤ß¤ì¤Ï¡¢¼«¤é¤ÎÁÔÀä¤Ê²áµî¤ò¸ì¤ê»Ï¤á¤ë¡£¶öÁ³½Ð²ñ¤Ã¤¿2¿Í¤Î¿´¤¬¡¢¤½¤·¤Æ¿ÍÀ¸¤¬Âç¤¤¯Æ°¤¤¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡¼ç¿Í¸ø¤¹¤ß¤ì¤Î¼ã¤Æü¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤ÏÁó°æ¡£»³ÅÄÁÈ¤Ë¤Ï¡ØºÊ¤èé¬é¯¤Î¤è¤¦¤Ë ²ÈÂ²¤Ï¤Ä¤é¤¤¤èIII¡Ù¡Ê18¡Ë°ÊÍè6ÅÙÌÜ¤Î½Ð±é¤È¤Ê¤ëÁó°æ¤¬¡¢¥¿¥¯¥·¡¼¤ÎÆ»Ãæ¤Ç¤Ò¤â²ò¤«¤ì¤Æ¤¤¤¯¤¹¤ß¤ì¤Î¡ÈÃÎ¤é¤ì¤¶¤ë²áµî¡É¤òÂÎ¸½¤¹¤ë¡£¤½¤ó¤Ê¤¹¤ß¤ì¤Î·ëº§Áê¼ê¤Ç¡¢¤¹¤ß¤ì¤Î¿ÍÀ¸¤ËÉÔ²º¤Ê±Æ¤òÍî¤È¤·¤Æ¤¤¤¯¾®Àîµ£Ìò¤Ë¤Ï¡¢Ç÷ÅÄ¡£º£ºî¤¬3ÅÙÌÜ¤Î»³ÅÄÁÈ»²²Ã¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡ÌÚÂ¼±é¤¸¤ë¹ÀÆó¤ÎºÊ¡¦±§º´Èþ·°Ìò¤ÏÍ¥¹á¡£¹ÀÆó¤ÎÌ¼¡¦±§º´ÈþÆàºÚÌò¤ËÃæÅç¡£¼ã¤Æü¤Î¤¹¤ß¤ì¤ÎÊì¤Ç¡¢½÷¼ê°ì¤Ä¤ÇÌ¼¤ò°é¤Æ¤ë¹âÌî¿®»ÒÌò¤Ï¿ÀÌî¡£¤¹¤ß¤ì¤Î½éÎø¤ÎÁê¼ê¡¢¥¥à¡¦¥è¥ó¥®Ìò¤Ï¡¢¥¤¡¦¥¸¥å¥Ë¥ç¥ó¤¬·èÄê¡£¤Þ¤¿¸½Âå¤Î¤¹¤ß¤ì¤Î»ÊË¡½ñ»Î¤È¤·¤Æ¡¢Èà½÷¤Î½ª³è¤ò»Ù¤¨¤ë°¤ÉôÀ¿°ìÏºÌò¤Ï¡¢»³ÅÄÁÈ¾ïÏ¢¤ÎºûÌî¤¬½Ð±é¤¹¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢11Æü¤è¤ê¥à¥Ó¥Á¥±Á°Çä·ô¡Ê¥«¡¼¥É¡õ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡Ë¤âÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¡£
¢£¥¥ã¥¹¥È¥³¥á¥ó¥È
¢§Áó°æÍ¥
»³ÅÄÁÈ¤Î¸½¾ì¤ÏÍ¥¤·¤µ¤È¶ÛÄ¥´¶¤ËËþ¤Á¤¿Ì´¤Î¤è¤¦¤ÊÆü¡¹¤Ç¡¢»£±Æ¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤ËÜÅö¤Ë¼ä¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¼ã¤Æü¤Î¤¹¤ß¤ìÌò¤Ï¡¢¾¯¤·¥Ø¥Ó¡¼¤Ê¥·¡¼¥ó¤¬Â¿¤¤Ìò¤É¤³¤í¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢Ç÷ÅÄ¤µ¤ó¤¬¾ï¤ËÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤ª¤«¤²¤Ç¡¢³Ú¤·¤¯¾è¤ê±Û¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤Ï²óÁÛ¥·¡¼¥ó¤Ç¤ÎÅÐ¾ì¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤¬¡¢Ê¬¤«¤ê¤ä¤¹¤µ¤Èµ¹æÅª¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò°Õ¼±¤·¤Æ»£±Æ¤ËÎ×¤á¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÇÜ¾Þ¤µ¤ó¤È¤Ï½½Âå¤Îº¢¤Ë¤´°ì½ï¤·¤Æ°ÊÍè¤ÎºÆ²ñ¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢²ÈÂ²¤Î¤è¤¦¤Ë²¹¤«¤¯·Þ¤¨Æþ¤ì¤Æ¤¯¤À¤µ¤ê¡¢¤È¤Æ¤â¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤³¤Î±Ç²è¤Ï¿Í¤Î¼ä¤·¤µ¤ä²¹¤«¤µ¡¢¿ÍÀ¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¼¤¯¹Í¤¨¤µ¤»¤é¤ì¤ë¡¢¶»¤Ë¶Á¤¯ºîÉÊ¤Ç¤¹¡£³§¤µ¤Þ¡¢¸ø³«¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢§Ç÷ÅÄ¹§Ìé
º£²ó¤Ç3ÅÙÌÜ¤Î»³ÅÄÁÈ»²²Ã¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢ÇÐÍ¥¤ò»Ö¤¹¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿»³ÅÄ´ÆÆÄ¤È¤Î»Å»ö¤Ï¡¢°ì½Ö°ì½Ö¤¬ÆÃÊÌ¤Ç¤·¤¿¡£¾ï¤Ë½¸Ãæ¤·¤ÆÎ×¤Þ¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤ÂçÊÑ¤À¤±¤É¡¢½¼¼Â´¶¤¬¤¢¤ë¸½¾ì¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Ìµ»ö¤Ë»£±Æ¤ò½ª¤¨¤é¤ì¤Æ¡¢º£¤Ï¥Û¥Ã¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾®Àîµ£¤ò±é¤¸¤ë¾å¤Ç¡¢»ä¼«¿È¤Ïº¬¤¬¤¤¤¤¿Í¤Ç¤¹¤«¤é¡Ê¾Ð¡Ë¡¢¥À¡¼¥¯¤ÊÂ¦ÌÌ¤È¤¤¤¦¤«°¤¤¿Í´Ö¤ÎÉôÊ¬¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤ËÉ½¸½¤¹¤ë¤«¤È¤Æ¤â¶ìÏ«¤·¤Þ¤·¤¿¡£Áó°æ¤µ¤ó¤È¤Ï½é¶¦±é¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢±éµ»ÌÌ¤Ç¤â»³ÅÄÁÈ»²²Ã¤ÎÌÌ¤Ç¤âÍê¤ê¤Ë¤Ê¤ëÁêËÀ¤À¤Ã¤¿¤Ê¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Æ¡¢Èà½÷¤¬¤¹¤ß¤ìÌò¤ÇËÜÅö¤Ë¿´¶¯¤«¤Ã¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
±Ç²è¡ØTOKYO¥¿¥¯¥·¡¼¡Ù¤ÏÂç¤¤Ê¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ç´Õ¾Þ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤ºîÉÊ¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¡¢·à¾ì¤ËÂ¤ò±¿¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡£
¢§Í¥¹á
½é»²²Ã¤Î»³ÅÄÁÈ¤Ï¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¶ÛÄ¥¤ÎÏ¢Â³¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢Äø¤è¤¤¶ÛÄ¥´¶¤ÎÃæ¤Ç±é¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢Ìµ»ö¤Ë½ª¤¨¤é¤ì¤Æ¥Û¥Ã¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»³ÅÄ´ÆÆÄ¤Ë¤Ï¼ê¤ÎÆ°¤¤ä¸ÀÍÕ¸¯¤¤¤Þ¤Ç¡¢ÃúÇ«¤Ë±é½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¡¢ÌÚÂ¼¤µ¤ó±é¤¸¤ë¹ÀÆó¤ÎºÊ¡¦·°Ìò¤ò±é¤¸¤Þ¤·¤¿¡£ºîÃæ¤Ç¤Ï¹ÀÆó¤ËÂÐ¤·¤ÆÅÜ¤ë¾ìÌÌ¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Ì¼¤ò»×¤¦µ¤»ý¤Á¤ä¡¢³ØÀ¸»þÂå¤«¤éÄ¹Ç¯Ï¢¤ìÅº¤Ã¤¿°¦¾ð¤òº¬Äì¤Ë°Õ¼±¤·¤Æ±é¤¸¤ë¤³¤È¤ò¿´³Ý¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎºîÉÊ¤ÏËÜÅö¤ËÁÇÅ¨¤Ê±Ç²è¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤ÒÂ¿¤¯¤ÎÊý¤Ë¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¢§ÃæÅçÎÜºÚ
»£±ÆÁ°¤Ï¶ÛÄ¥¤äÉÔ°Â¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢»³ÅÄ´ÆÆÄ¤«¤é¤´»ØÆ³¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤³¤È¤Ë¸÷±É¤Êµ¤»ý¤Á¤È´î¤Ó¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡£
»³ÅÄÁÈ¤Î¸½¾ì¤ÏÎÉ¤¤¶ÛÄ¥´¶¤¬¤¢¤ê¡¢Â¿¤¯¤ò³Ø¤Ù¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢»ä¼«¿È¤Î²ÝÂê¤âÄË´¶¤µ¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤Ï¹ÀÆó¤È·°¤ÎÌ¼¡¦ÆàºÚ¤È¤·¤Æ¡¢ËÛÊü¤µ¤ÎÃæ¤Ë²»³Ú¤Ø¤Î¿¿·õ¤µ¤ä¡¢Éã¿Æ¤Ø¤Î°¦¾ð¤òÉ½¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÌÀ¤ë¤¤À¼¤Î¥È¡¼¥ó¤ò°Õ¼±¤·¤Æ±é¤¸¤Þ¤·¤¿¡£»£±Æ´ü´ÖÃæ¡¢ÌÚÂ¼¤µ¤ó¤ÈÍ¥¹á¤µ¤ó¤ÏËÜÅö¤Î²ÈÂ²¤Î¤è¤¦¤Ë²¹¤«¤¯ÀÜ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ê¡¢´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£±Ç²è¡ÖTOKYO¥¿¥¯¥·¡¼¡×¤Ï¤¹¤ß¤ì¤Î¿ÍÀ¸¤¬Èþ¤·¤¯ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¹¤Æ¤¤ÊºîÉÊ¤Ç¤¹¡£¤¼¤Ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢§¿ÀÌî»°Îë
¥¹¥¿¥¸¥ª¤ËÆþ¤Ã¤¿½Ö´Ö¡¢±Ç²è¤ò¡Ö¥·¥ã¥·¥ó¡×¤È¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤¿»þÂå¡¢¤¢¤ÎÀ¤³¦¤¬Â¸ºß¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¾ðÇ®¤ËËþ¤Á¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥»¥Ã¥È¤ÎºÙÉô¤Þ¤Çº²¤¬½É¤ë¡¢¤³¤ì¤¬¡Ö»³ÅÄÁÈ¡×¤Ê¤Î¤À¤È¡£¼«Ê¬¤¬¤³¤³¤Ë¤¤¤ë»ö¤¬Ì´¤Î¤è¤¦¤Ç¤·¤¿¡£
²ÈÂ²¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤ÎÍ¥¡ÊÁó°æÍ¥¡Ë¤È½é¤á¤Æ¤Î¿Æ»ÒÌò¡£¶ÛÄ¥¤È¾È¤ì½¤µ¤Ç¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤·¤Æ¤¤¤ë»ä¤ò¤¤¤Ä¤â¤ÎÍ¥¤·¤µ¤È¥æ¡¼¥â¥¢¤Ç»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤Î¸½¾ì¤ÇÇÐÍ¥Éô¤È¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿ËÜÊª¤Î¡Ö±Ç²èÇÐÍ¥¡×¤Îââ»ý¡Ê¤¤ç¤¦¤¸¡Ë¤ò´¶¤¸¡¢âÁ¤·¤«¤Ã¤¿¡£
Âç¹¥¤¤ÊÇ÷ÅÄ¤µ¤ó¤ÎÂ¸ºß¤âÂç¤¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎºîÉÊ¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢º£¡¢Êë¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤Î³¹¤Î²áµî¤ä¡¢À¸¤±ä¤Ó¤¿¿Í¤¿¤Á¤¬¤Ä¤Ê¤¤¤ÀÌ¿¤òÊú¤¤·¤á¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ¥ËÅÙ¤È¤³¤Î³¹¤òÀï¾ì¤Ë¤Ï¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
À¸¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï´ñÀ×¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¢§¥¤¡¦¥¸¥å¥Ë¥ç¥ó
Ã»¤¤»£±Æ´ü´Ö¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢½é¤á¤Æ¤ÎÆüËÜ±Ç²è»²²Ã¤Ï¡¢¿§¡¹¤Ê´¶¾ð¤¬Æþ¤êº®¤¸¤ë³Ú¤·¤¤·Ð¸³¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÆÃ¤Ë»³ÅÄ´ÆÆÄ¤Î´¶¾ðË¤«¤Ê¥Ç¥£¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ÏÌò¤ò±é¤¸¤ä¤¹¤¯¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ê´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶â¾ë±É´ðÌò¤Î¤ªÏÃ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿ºÝ¤Ë¡¢Åö»þ¤Î¿Í¡¹¤Î¿´¾ð¤òÉ½¸½¤¹¤ë¤³¤È¤¬¸°¤À¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¼ÂºÝ¡¢±é¤¸¤Æ¤¤¤¯¤Ê¤«¤Ç¤Ï¥À¥ó¥¹¥·¡¼¥ó¤¬ÉÔ°Â¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Áó°æ¤µ¤ó¤ä¿¶ÉÕ»Õ¤ÎÀèÀ¸Êý¤Î¤ª¤«¤²¤ÇÍÙ¤ê¤¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£½é¶¦±é¤·¤¿ÇÜ¾Þ¤µ¤ó¤ÈÁó°æ¤µ¤ó¤ÏÌÜ¤¬¤È¤Æ¤âåºÎï¤Ê½÷Í¥¤µ¤óÃ£¤Ç¡¢¥¹¥Ã¤ÈÌò¤Ë½¸Ãæ¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿°ì½ï¤Ë»£±Æ¤Ç¤¤ë¤è¤¦´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡£º£ºî¤Ï¡¢¿Í´Ö¤Î²¹¤«¤µ¤ò¤·¤Ã¤«¤ê´¶¤¸¤é¤ì¤ëºîÉÊ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¸«¤ë¿Í¤¿¤Á¤âÆ±¤¸µ¤»ý¤Á¤Ç³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¢§ºûÌî¹â»Ë
º£²ó¡¢µ×¡¹¤Ë»³ÅÄÁÈ¤Ë»²²Ã¤·¡¢»³ÅÄ´ÆÆÄ¡¢ÇÜ¾Þ¤µ¤ó¡¢ÌÚÂ¼¤µ¤ó¤È¤´°ì½ï¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ë¡¢Èó¾ï¤Ëµ¤¹ç¤¬Æþ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤ª»°Êý¤Ë¤ÏÆÃÊÌ¤Ê»×¤¤Æþ¤ì¤¬¤¢¤ê¡¢»£±Æ¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿º£¡¢°ÂÅÈ¤È¼ä¤·¤µ¤¬Æþ¤êº®¤¸¤ëÉÔ»×µÄ¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¤¹¡£
»³ÅÄ´ÆÆÄ¤Ï¡¢Ç¯Îð¤ò½Å¤Í¤é¤ì¤Æ¤âÊÑ¤ï¤é¤ºÇ®¿´¤Ë¤´»ØÆ³¤¯¤À¤µ¤ê¡¢²¿ÅÙ¤â»£¤êÄ¾¤·¤ä¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤ò½Å¤Í¡¢Âç´À¤ò¤«¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤ë¤Ç¸Î¶¿¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¤è¤¦¤Ê²¹¤«¤¤Æü¡¹¤Ç¡¢ËèÆü¤¬ËÜÅö¤Ë³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤¤Ã¤È¿´²¹¤Þ¤ë¤¹¤Æ¤¤ÊºîÉÊ¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢³§ÍÍ¡¢³Ú¤·¤ß¤Ë¤ªÂÔ¤Á¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛËÜÊÔ±ÇÁü½é²ò¶Ø¡ª»×¤ï¤º¥¯¥¹¥Ã¤È¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¥¿¥¯¥·¡¼±¿Å¾¼ê¤È¾èµÒ¤Î³Ý¤±¹ç¤¤
¡¡¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ç½éÅÐ¾ì¿·ºî1°Ì¤ò³ÍÆÀ¡¢2022Ç¯¤ËÆüËÜ¤Ç¤â¸ø³«¤·¥Ò¥Ã¥È¤·¤¿¥Õ¥é¥ó¥¹±Ç²è¡Ø¥Ñ¥ê¥¿¥¯¥·¡¼¡Ù¤ò¸¶ºî¤Ë¡¢¾¼ÏÂ¤«¤éÊ¿À®¡¢ÎáÏÂ¤È¡¢ÆüËÜ¤ËÀ¸¤¤ë¿Í¡¹¤òÄ¹Ç¯ÉÁ¤Â³¤±¤Æ¤¤¿»³ÅÄ´ÆÆÄ¤¬¡¢¹ï¡¹¤ÈÊÑ²½¤¹¤ëÂçÅÔ»Ô¡ãÅìµþ¡ä¤òÉñÂæ¤Ë¡¢¿ÍÀ¸¤Î´î¤Ó¤òëð¤¤¤¢¤²¤ë¡¢´¶Æ°¤Î¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó¥É¥é¥Þ¡£
¡¡¼ç¿Í¸ø¤¹¤ß¤ì¤Î¼ã¤Æü¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤ÏÁó°æ¡£»³ÅÄÁÈ¤Ë¤Ï¡ØºÊ¤èé¬é¯¤Î¤è¤¦¤Ë ²ÈÂ²¤Ï¤Ä¤é¤¤¤èIII¡Ù¡Ê18¡Ë°ÊÍè6ÅÙÌÜ¤Î½Ð±é¤È¤Ê¤ëÁó°æ¤¬¡¢¥¿¥¯¥·¡¼¤ÎÆ»Ãæ¤Ç¤Ò¤â²ò¤«¤ì¤Æ¤¤¤¯¤¹¤ß¤ì¤Î¡ÈÃÎ¤é¤ì¤¶¤ë²áµî¡É¤òÂÎ¸½¤¹¤ë¡£¤½¤ó¤Ê¤¹¤ß¤ì¤Î·ëº§Áê¼ê¤Ç¡¢¤¹¤ß¤ì¤Î¿ÍÀ¸¤ËÉÔ²º¤Ê±Æ¤òÍî¤È¤·¤Æ¤¤¤¯¾®Àîµ£Ìò¤Ë¤Ï¡¢Ç÷ÅÄ¡£º£ºî¤¬3ÅÙÌÜ¤Î»³ÅÄÁÈ»²²Ã¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡ÌÚÂ¼±é¤¸¤ë¹ÀÆó¤ÎºÊ¡¦±§º´Èþ·°Ìò¤ÏÍ¥¹á¡£¹ÀÆó¤ÎÌ¼¡¦±§º´ÈþÆàºÚÌò¤ËÃæÅç¡£¼ã¤Æü¤Î¤¹¤ß¤ì¤ÎÊì¤Ç¡¢½÷¼ê°ì¤Ä¤ÇÌ¼¤ò°é¤Æ¤ë¹âÌî¿®»ÒÌò¤Ï¿ÀÌî¡£¤¹¤ß¤ì¤Î½éÎø¤ÎÁê¼ê¡¢¥¥à¡¦¥è¥ó¥®Ìò¤Ï¡¢¥¤¡¦¥¸¥å¥Ë¥ç¥ó¤¬·èÄê¡£¤Þ¤¿¸½Âå¤Î¤¹¤ß¤ì¤Î»ÊË¡½ñ»Î¤È¤·¤Æ¡¢Èà½÷¤Î½ª³è¤ò»Ù¤¨¤ë°¤ÉôÀ¿°ìÏºÌò¤Ï¡¢»³ÅÄÁÈ¾ïÏ¢¤ÎºûÌî¤¬½Ð±é¤¹¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢11Æü¤è¤ê¥à¥Ó¥Á¥±Á°Çä·ô¡Ê¥«¡¼¥É¡õ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡Ë¤âÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¡£
¢£¥¥ã¥¹¥È¥³¥á¥ó¥È
¢§Áó°æÍ¥
»³ÅÄÁÈ¤Î¸½¾ì¤ÏÍ¥¤·¤µ¤È¶ÛÄ¥´¶¤ËËþ¤Á¤¿Ì´¤Î¤è¤¦¤ÊÆü¡¹¤Ç¡¢»£±Æ¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤ËÜÅö¤Ë¼ä¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¼ã¤Æü¤Î¤¹¤ß¤ìÌò¤Ï¡¢¾¯¤·¥Ø¥Ó¡¼¤Ê¥·¡¼¥ó¤¬Â¿¤¤Ìò¤É¤³¤í¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢Ç÷ÅÄ¤µ¤ó¤¬¾ï¤ËÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤ª¤«¤²¤Ç¡¢³Ú¤·¤¯¾è¤ê±Û¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤Ï²óÁÛ¥·¡¼¥ó¤Ç¤ÎÅÐ¾ì¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤¬¡¢Ê¬¤«¤ê¤ä¤¹¤µ¤Èµ¹æÅª¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò°Õ¼±¤·¤Æ»£±Æ¤ËÎ×¤á¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÇÜ¾Þ¤µ¤ó¤È¤Ï½½Âå¤Îº¢¤Ë¤´°ì½ï¤·¤Æ°ÊÍè¤ÎºÆ²ñ¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢²ÈÂ²¤Î¤è¤¦¤Ë²¹¤«¤¯·Þ¤¨Æþ¤ì¤Æ¤¯¤À¤µ¤ê¡¢¤È¤Æ¤â¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤³¤Î±Ç²è¤Ï¿Í¤Î¼ä¤·¤µ¤ä²¹¤«¤µ¡¢¿ÍÀ¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¼¤¯¹Í¤¨¤µ¤»¤é¤ì¤ë¡¢¶»¤Ë¶Á¤¯ºîÉÊ¤Ç¤¹¡£³§¤µ¤Þ¡¢¸ø³«¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢§Ç÷ÅÄ¹§Ìé
º£²ó¤Ç3ÅÙÌÜ¤Î»³ÅÄÁÈ»²²Ã¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢ÇÐÍ¥¤ò»Ö¤¹¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿»³ÅÄ´ÆÆÄ¤È¤Î»Å»ö¤Ï¡¢°ì½Ö°ì½Ö¤¬ÆÃÊÌ¤Ç¤·¤¿¡£¾ï¤Ë½¸Ãæ¤·¤ÆÎ×¤Þ¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤ÂçÊÑ¤À¤±¤É¡¢½¼¼Â´¶¤¬¤¢¤ë¸½¾ì¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Ìµ»ö¤Ë»£±Æ¤ò½ª¤¨¤é¤ì¤Æ¡¢º£¤Ï¥Û¥Ã¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾®Àîµ£¤ò±é¤¸¤ë¾å¤Ç¡¢»ä¼«¿È¤Ïº¬¤¬¤¤¤¤¿Í¤Ç¤¹¤«¤é¡Ê¾Ð¡Ë¡¢¥À¡¼¥¯¤ÊÂ¦ÌÌ¤È¤¤¤¦¤«°¤¤¿Í´Ö¤ÎÉôÊ¬¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤ËÉ½¸½¤¹¤ë¤«¤È¤Æ¤â¶ìÏ«¤·¤Þ¤·¤¿¡£Áó°æ¤µ¤ó¤È¤Ï½é¶¦±é¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢±éµ»ÌÌ¤Ç¤â»³ÅÄÁÈ»²²Ã¤ÎÌÌ¤Ç¤âÍê¤ê¤Ë¤Ê¤ëÁêËÀ¤À¤Ã¤¿¤Ê¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Æ¡¢Èà½÷¤¬¤¹¤ß¤ìÌò¤ÇËÜÅö¤Ë¿´¶¯¤«¤Ã¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
±Ç²è¡ØTOKYO¥¿¥¯¥·¡¼¡Ù¤ÏÂç¤¤Ê¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ç´Õ¾Þ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤ºîÉÊ¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¡¢·à¾ì¤ËÂ¤ò±¿¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡£
¢§Í¥¹á
½é»²²Ã¤Î»³ÅÄÁÈ¤Ï¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¶ÛÄ¥¤ÎÏ¢Â³¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢Äø¤è¤¤¶ÛÄ¥´¶¤ÎÃæ¤Ç±é¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢Ìµ»ö¤Ë½ª¤¨¤é¤ì¤Æ¥Û¥Ã¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»³ÅÄ´ÆÆÄ¤Ë¤Ï¼ê¤ÎÆ°¤¤ä¸ÀÍÕ¸¯¤¤¤Þ¤Ç¡¢ÃúÇ«¤Ë±é½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¡¢ÌÚÂ¼¤µ¤ó±é¤¸¤ë¹ÀÆó¤ÎºÊ¡¦·°Ìò¤ò±é¤¸¤Þ¤·¤¿¡£ºîÃæ¤Ç¤Ï¹ÀÆó¤ËÂÐ¤·¤ÆÅÜ¤ë¾ìÌÌ¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Ì¼¤ò»×¤¦µ¤»ý¤Á¤ä¡¢³ØÀ¸»þÂå¤«¤éÄ¹Ç¯Ï¢¤ìÅº¤Ã¤¿°¦¾ð¤òº¬Äì¤Ë°Õ¼±¤·¤Æ±é¤¸¤ë¤³¤È¤ò¿´³Ý¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎºîÉÊ¤ÏËÜÅö¤ËÁÇÅ¨¤Ê±Ç²è¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤ÒÂ¿¤¯¤ÎÊý¤Ë¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¢§ÃæÅçÎÜºÚ
»£±ÆÁ°¤Ï¶ÛÄ¥¤äÉÔ°Â¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢»³ÅÄ´ÆÆÄ¤«¤é¤´»ØÆ³¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤³¤È¤Ë¸÷±É¤Êµ¤»ý¤Á¤È´î¤Ó¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡£
»³ÅÄÁÈ¤Î¸½¾ì¤ÏÎÉ¤¤¶ÛÄ¥´¶¤¬¤¢¤ê¡¢Â¿¤¯¤ò³Ø¤Ù¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢»ä¼«¿È¤Î²ÝÂê¤âÄË´¶¤µ¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤Ï¹ÀÆó¤È·°¤ÎÌ¼¡¦ÆàºÚ¤È¤·¤Æ¡¢ËÛÊü¤µ¤ÎÃæ¤Ë²»³Ú¤Ø¤Î¿¿·õ¤µ¤ä¡¢Éã¿Æ¤Ø¤Î°¦¾ð¤òÉ½¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÌÀ¤ë¤¤À¼¤Î¥È¡¼¥ó¤ò°Õ¼±¤·¤Æ±é¤¸¤Þ¤·¤¿¡£»£±Æ´ü´ÖÃæ¡¢ÌÚÂ¼¤µ¤ó¤ÈÍ¥¹á¤µ¤ó¤ÏËÜÅö¤Î²ÈÂ²¤Î¤è¤¦¤Ë²¹¤«¤¯ÀÜ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ê¡¢´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£±Ç²è¡ÖTOKYO¥¿¥¯¥·¡¼¡×¤Ï¤¹¤ß¤ì¤Î¿ÍÀ¸¤¬Èþ¤·¤¯ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¹¤Æ¤¤ÊºîÉÊ¤Ç¤¹¡£¤¼¤Ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢§¿ÀÌî»°Îë
¥¹¥¿¥¸¥ª¤ËÆþ¤Ã¤¿½Ö´Ö¡¢±Ç²è¤ò¡Ö¥·¥ã¥·¥ó¡×¤È¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤¿»þÂå¡¢¤¢¤ÎÀ¤³¦¤¬Â¸ºß¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¾ðÇ®¤ËËþ¤Á¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥»¥Ã¥È¤ÎºÙÉô¤Þ¤Çº²¤¬½É¤ë¡¢¤³¤ì¤¬¡Ö»³ÅÄÁÈ¡×¤Ê¤Î¤À¤È¡£¼«Ê¬¤¬¤³¤³¤Ë¤¤¤ë»ö¤¬Ì´¤Î¤è¤¦¤Ç¤·¤¿¡£
²ÈÂ²¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤ÎÍ¥¡ÊÁó°æÍ¥¡Ë¤È½é¤á¤Æ¤Î¿Æ»ÒÌò¡£¶ÛÄ¥¤È¾È¤ì½¤µ¤Ç¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤·¤Æ¤¤¤ë»ä¤ò¤¤¤Ä¤â¤ÎÍ¥¤·¤µ¤È¥æ¡¼¥â¥¢¤Ç»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤Î¸½¾ì¤ÇÇÐÍ¥Éô¤È¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿ËÜÊª¤Î¡Ö±Ç²èÇÐÍ¥¡×¤Îââ»ý¡Ê¤¤ç¤¦¤¸¡Ë¤ò´¶¤¸¡¢âÁ¤·¤«¤Ã¤¿¡£
Âç¹¥¤¤ÊÇ÷ÅÄ¤µ¤ó¤ÎÂ¸ºß¤âÂç¤¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎºîÉÊ¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢º£¡¢Êë¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤Î³¹¤Î²áµî¤ä¡¢À¸¤±ä¤Ó¤¿¿Í¤¿¤Á¤¬¤Ä¤Ê¤¤¤ÀÌ¿¤òÊú¤¤·¤á¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ¥ËÅÙ¤È¤³¤Î³¹¤òÀï¾ì¤Ë¤Ï¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
À¸¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï´ñÀ×¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¢§¥¤¡¦¥¸¥å¥Ë¥ç¥ó
Ã»¤¤»£±Æ´ü´Ö¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢½é¤á¤Æ¤ÎÆüËÜ±Ç²è»²²Ã¤Ï¡¢¿§¡¹¤Ê´¶¾ð¤¬Æþ¤êº®¤¸¤ë³Ú¤·¤¤·Ð¸³¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÆÃ¤Ë»³ÅÄ´ÆÆÄ¤Î´¶¾ðË¤«¤Ê¥Ç¥£¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ÏÌò¤ò±é¤¸¤ä¤¹¤¯¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ê´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶â¾ë±É´ðÌò¤Î¤ªÏÃ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿ºÝ¤Ë¡¢Åö»þ¤Î¿Í¡¹¤Î¿´¾ð¤òÉ½¸½¤¹¤ë¤³¤È¤¬¸°¤À¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¼ÂºÝ¡¢±é¤¸¤Æ¤¤¤¯¤Ê¤«¤Ç¤Ï¥À¥ó¥¹¥·¡¼¥ó¤¬ÉÔ°Â¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Áó°æ¤µ¤ó¤ä¿¶ÉÕ»Õ¤ÎÀèÀ¸Êý¤Î¤ª¤«¤²¤ÇÍÙ¤ê¤¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£½é¶¦±é¤·¤¿ÇÜ¾Þ¤µ¤ó¤ÈÁó°æ¤µ¤ó¤ÏÌÜ¤¬¤È¤Æ¤âåºÎï¤Ê½÷Í¥¤µ¤óÃ£¤Ç¡¢¥¹¥Ã¤ÈÌò¤Ë½¸Ãæ¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿°ì½ï¤Ë»£±Æ¤Ç¤¤ë¤è¤¦´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡£º£ºî¤Ï¡¢¿Í´Ö¤Î²¹¤«¤µ¤ò¤·¤Ã¤«¤ê´¶¤¸¤é¤ì¤ëºîÉÊ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¸«¤ë¿Í¤¿¤Á¤âÆ±¤¸µ¤»ý¤Á¤Ç³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¢§ºûÌî¹â»Ë
º£²ó¡¢µ×¡¹¤Ë»³ÅÄÁÈ¤Ë»²²Ã¤·¡¢»³ÅÄ´ÆÆÄ¡¢ÇÜ¾Þ¤µ¤ó¡¢ÌÚÂ¼¤µ¤ó¤È¤´°ì½ï¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ë¡¢Èó¾ï¤Ëµ¤¹ç¤¬Æþ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤ª»°Êý¤Ë¤ÏÆÃÊÌ¤Ê»×¤¤Æþ¤ì¤¬¤¢¤ê¡¢»£±Æ¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿º£¡¢°ÂÅÈ¤È¼ä¤·¤µ¤¬Æþ¤êº®¤¸¤ëÉÔ»×µÄ¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¤¹¡£
»³ÅÄ´ÆÆÄ¤Ï¡¢Ç¯Îð¤ò½Å¤Í¤é¤ì¤Æ¤âÊÑ¤ï¤é¤ºÇ®¿´¤Ë¤´»ØÆ³¤¯¤À¤µ¤ê¡¢²¿ÅÙ¤â»£¤êÄ¾¤·¤ä¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤ò½Å¤Í¡¢Âç´À¤ò¤«¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤ë¤Ç¸Î¶¿¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¤è¤¦¤Ê²¹¤«¤¤Æü¡¹¤Ç¡¢ËèÆü¤¬ËÜÅö¤Ë³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤¤Ã¤È¿´²¹¤Þ¤ë¤¹¤Æ¤¤ÊºîÉÊ¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢³§ÍÍ¡¢³Ú¤·¤ß¤Ë¤ªÂÔ¤Á¤¯¤À¤µ¤¤¡£