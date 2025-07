北米で絶大な人気を誇るアメリカンフットボールの世界最高峰・NFL。フロリダ州ジャクソンビルに本拠地を置くジャガーズのチアリーダーチーム、ロアーで昨年まで6シーズン連続でチアリーダーを務めた本田景子さんは社会人3年目までチアの経験はなかったそうです。そこから──。(全2回中の1回)

社会人3年目 チア未経験で富士通のチームに合格し

ジャクソンビルに本拠地を置くジャガーズのチアリーダーとして昨年まで6季連続でフィールドに立った

── 本田さんが本格的にチアリーダーを始めたのは社会人3年目の2007年とのこと。ほかの方と比べると少し遅い印象ですが、なぜ社会人になってからチアリーダーを始めたのですか。

本田さん:実は高校時代に大学の文化祭でチアリーダー達の演技を見てひと目惚れして、そのときからずっとチアリーダーになりたいと思っていました。それまで大学受験で疲れていた心がとても元気になりました。でも学校には部活がなかったんです。それで大学ではチアリーダー部に入りたいと思っていましたが、自分が想像したものとは少しギャップがあって、ダンスサークルに入ってダンス力を磨くことにしました。

学校、ダンスの習い事、バイト、ダンスサークルと充実の日々でした。就職後は仕事が大変でダンスから少し離れていましたが、3年くらい経って仕事に慣れたころに「何かやりたいな」と考えるように。それがチアリーダーだったんです。いくつかチームを受けたなかで合格したのが富士通のチアリーダー部でした。ダンス経験があったとはいえ当時チアはまったくの未経験。本当によく受かったなと思います。

── 周囲は経験者が多かったと思います。未経験でチアになって大変なことや苦労が多かったのではないでしょうか。

本田さん:富士通のチアリーダー部に所属しているメンバーはチアの大会で優勝を経験したことのあるような実力者ばかり。まったく経験のない私がいきなりすごい実業団に入ってしまったので、最初はノイローゼになるくらい大変で。当時は商社に勤めていたんですが、仕事が大変な時期だったときは帰宅するのが毎日23、24時。チアのイベントがあるときは有休を使って対応するなど、両立させるために、本当に目まぐるしい日々を送っていました。

渡米して抱いたNFLチア挑戦の夢と挫折

チアを始めたのは社会人3年目の2007年。富士通チアリーダー部に未経験ながら合格した

── そのころにはすでにNFL(アメリカのアメリカンプロフットボールリーグ)でチアリーダーになりたいという夢を視野に入れて活動されていたんですか。

本田さん:プロボウルというNFLのオールスターゲームがあって。当時、プロボウルにチアリーダーやダンス経験がある人が参加できるというツアーがあったんです。そのツアーではプロボウルのチアリーダーから直接ダンスを教えてもらえて、さらに一緒にプロボウルのハーフタイムショーで踊れるという特権がついていて。NFLはチアをやっている人にとっては憧れの舞台。私は2008年に参加して、そのときに初めてNFLのチアリーダーにお会いすることができたんですが、ダンスはもちろん笑顔が素敵で立ち振る舞いなどすべてがカッコよくて。「この人のようになりたい」とあらためてNFLを目指したいと強く思うようになりました。

── そのツアーに参加された後、日本ではバスケットボールのプロリーグbjリーグの東京アパッチなどでもチアリーダーの経験を積まれました。2010年には初めてNFLのチアオーディションに参加されているんですよね。

本田さん:東京アパッチではTRFのSAMさん、CHIHARUさん、ETSUさんの元で活動して、厳しい練習を積んでかなり自信がついたんです。そのタイミングで思いきって会社の有休を取って、当時好きだったNFLの49nersのチアリーダーのオーディションを受けに渡米したんです。結果は不合格。でも、実は最初から最終オーディション前に帰国する日程で航空券を取っていたんです。もしファイナルに進めたら会社に話をしてみようかな…くらいの甘い考えだったんですよね。

2週間以上有給を取れなかったのもありますが、会社を辞めてまで受けに来ていた日本人の方がいたことを考えると、当時の私は本気度がたりなかったんだと思います。覚悟や決意が全然たりていなかった。それでもNFLチアは諦められなかったですね。日本でもっと修業をして、レベルを上げて、次は万全の準備をしてチャレンジしようと考えていました。

── 再びNFLのチアリーダーオーディションに挑戦するため、日本に帰国された後はどのようにアプローチされたんですか。

本田さん:ちょうど地元横浜にバスケットボールの新チーム、横浜ビー・コルセアーズができたタイミングだったこともあり、オーディションを受けて合格しチアをさせていただくことになりました。ただその年に腰を痛めてヘルニアを発症してしまって。病院や整骨院にもかなり通いましたが良くならず、チームを辞めることに。その後は1年間の休息期間を経て、チアリーダーを再開したい気持ちがおさまらず体も良くなってきたので、日立サンロッカーズ(現サンロッカーズ渋谷)のオーディションにチャレンジ。再びチアをすることになりました。

サンロッカーズでは4年間チアを務めたんですが、年齢も年齢でそろそろNFLのチアに挑戦しないといけないと考えが常にありました。ただ体はかなり限界にきていたのでNFLへの挑戦はいったん諦めたんです。そんなときにバスケットボール日本代表のチアチームが誕生すると聞き、オーディションを受けたら合格。そこでなぜか「日本代表になれたら世界を目指せる、世界に行くしかない」という謎の自信が沸いてきたんです。

「何かを手放さなくては」と10年以上勤めた会社を辞め

── 覚悟を決めて渡米したときは会社を退職されています。チアリーダーと会社を両立させながらキャリアを積み重ねてきたのに、それを捨てるのは大きな決断だったと思います。

本田さん:現実問題として会社を辞めれば定期的に入ってくるお金がなくなりますし、居場所もなくなる。もし失敗したとしてもそれはそれでまた別の道が開けるのかもしれませんが、私はそれをイメージすることがずっとできずにいました。

いっぽうで、会社を辞める決意をしてアメリカに挑戦するくらい本気を出さないと合格はしないこともわかっていました。バスケ日本代表のチアをしていたころはすでに年齢が34、35歳。今がラストチャンスだなと思いました。何かを得るには何かを手放さないといけないとよく言いますがまさにその通りで、NFLチアを掴み取るために、本気で取りかからないとだめだなと。だから、10年以上勤めた会社を辞めてアメリカに挑戦する決意をしました。

── 2010年以来、2度目の挑戦となるNFLチアオーディションでは見事ジャクソンビル・ジャガーズに合格されました。

本田さん:第1志望はニューオーリンズ・セインツというチームだったので最初はこのチームのオーディションに焦点を合わせていました。実は私たちのような外国人チアリーダーがアメリカで活動する際には「O-1ビザ」という特殊なビザが必要なんですが、それを取得するためにサポートしてほしいというお願いも事前にチームにしてオーディションに臨んでいたんです。

それにも関わらず、セインツを受ける前にチャレンジしたアトランタ・ファルコンズのオーディション後にセインツからビザのサポートをしない可能性がかなり高くなったと知らせがあったんです。セインツに全力を注いでいたのでかなりショックでしたが、ファルコンズもファイナルで落ちてしまい時間と余裕がなく急きょほかの選択肢を考えることになり、自分のダンススタイルにもあっていた、ジャガーズのオーディションを受けることになったんです。

──「このチームでなければダメだ」というようなこだわりが強ければ、突然のアクシデントで機転が利かなかったでしょうね。

本田さん:私の場合は年齢が年齢だったので、わがままも言っていられなかったというのが本音です。セインツが第1希望ではありましたが、それ以上にNFLチアになりたいという思いが強かったので、チームへのこだわりは捨てましたね。ファルコンズのオーディションに不合格になった翌朝にはジャクソンビルにすぐに移動して、オーディション参加者必須のプレップクラス(オーディション前の対策クラス)に参加しました。知り合いがいないので不安でしたけど、とにかく気持ちだけは強くもつように心がけていました。

── オーディションはチームごとにセレクションの傾向があり、それぞれの対策が必要となるそうですね。ジャガーズのオーディション対策をまったく行っていなかったなかで受験が決まり、限られた時間内での対応もかなり大変だったのではないでしょうか。

本田さん:ジャガーズが何年に発足したとか、どういうチームなのかなど、急ピッチでチームのことを調べてダンスの対策もしました。オーディションには黒のジャズシューズを持参しなければならなかったし、ファイナルではソロダンスの審査があるので、音楽や衣装も自分で用意しなければならなかったんですが、何も準備していないゼロの状態だったので、急ピッチで用意をして。ただ、運よく知り合った現地にお住まいの日本人の方が衣装探しなどいろいろサポートしてくださったんです。その方のサポートがなければ合格はなし得なかったですね。

35歳で叶った夢「これでやっとスタート地点」

NFLの試合でパフォーマンスをする本田さん

── NFLチアになりたいという願いが叶った瞬間はどんな気持ちでしたか。

本田さん:ジャガーズは自分で電話をして合否がわかるシステムで、指定の番号に電話をすると英語で合格者のナンバーがコールされるんです。だから怖くてなかなか電話ができなくて。落ちたらどうしようかな、仕事探さないといけないなとかいろんな思いがめぐっていました。合格がわかったときはそれまで大変だったことが走馬灯のように思い出されて、ホテルの部屋でひとり号泣していました。25歳のときに初めて抱いた夢が10年後の35歳でやっと叶った。その喜びは言葉では言い尽くせなかったですし、これでやっとスタート地点に立てるという思いでいっぱいでしたね。

── 初めてNFLの舞台に立ったときも感慨深いものがあったのではないでしょうか。

本田さん:フィールドに足を踏み入れたときは言葉に表せないほど感動し、全身に鳥肌が立ちました。観客の歓声やフィールドの規模の大きさに感極まりましたし、アメリカで夢が叶ったということをあらためて実感した瞬間でもありました。

── ジャガーズには2018~2024年の6シーズン所属していました。いちばん印象に残っているのはどんなシーンですか。

本田さん:2022-2023シーズンの地区優勝を決めたシーズンラストゲームのときのことです。この試合ではじめて、私が作ったダンスをメンバーで踊ったんです。ロアーにはコレオグラファー(振付師)がいないため、ダンスの制作を立候補メンバーがします。このプレーオフ進出がかかった大事な試合で私が作ったダンスを披露することができて、とても幸せでした。さらに毎試合チームメイトから1人選出される「チアリーダー・オブ・ザ・ゲーム」にも選ばれました。試合中にフィールドで発表されるので、スタジアムにいるファンのみなさんにも祝福されて、チームも勝利しプレーオフ進出を決め、一生忘れない最高の瞬間でした。

実はジャガーズ2年目にディレクターから「ダンスを作ってみない?」と話を持ちかけられていたんですがそのときは自信が持てずに断ったんです。大学では国際学部で英語に携わってきたにもかかわらず、英語が全然できないことをアメリカに来てから思い知らされて…。最初のころはチームメイトとも積極的に会話ができなかったですし、そういう状況のなか英語でダンスを教えることや自分が作ったダンスに自信が持てず、逃げてしまったんです。でも、それがずっと心に引っかかっていて。このままだと絶対に悔いが残ると思い、このときは挑戦することを決意したんです。

── ジャガーズ時代に本田さんが嬉しかったことはどんなことでしょうか。

本田さん:頑張った証として、チームの1年目のメンバーから「Rookie of the year」が、2年目以降のベテランメンバーから「Veterann of the year」がひとり、シーズン終了後のバンケットで毎年表彰されるのですが、私は1年目とラストイヤーに両方受賞することができたんです。それがとても誇りでしたし、チームに評価してもらえたことがとてもうれしかったですね。

「平均月収300ドル」貯金を切り崩す現実

── ジャガーズでの6シーズンは試練の連続でもあったと思います。ビザをはじめ、チアリーダーとしての活動を継続するために大変なことも多かったのではないでしょうか。

本田さん:アメリカで活動するために取得する「O-1ビザ」では原則的に就業できないんです。チアリーダー、ダンサー関連の活動しか許されていません。しかもチームで得られる収入はわずか。時給でいえば12~15ドル程度。多いときでも月に1000ドル程度で、シーズンオフの1~4月は収入はほぼ0なので、平均すると300~400ドルくらい。いろんな人に助けを借りてなんとかここまで来られていますが、日本で働いていた時代の貯金を切り崩しながらの生活で金銭的には厳しいのが現状ですね。

それなのに2年目以降のベテランになっても毎年オーディションを受けて合格しなければならず、合格の保証もありません。ベテランになっても落ちることもある厳しい世界なんです。チームはビザにサインはしてくれても費用を負担してくれるわけではないので、高額なビザ費用はすべて自己負担です。ビザ取得は本当に大変で苦労してきました。

── 今季は屋内アメフトのプロリーグ、インドアア・フットボールに加盟するシャークスのチアリーダーとして活動されています。

本田さん:チームの規約でジャガーズでの活動は5年がリミットと決まっていて、それ以上はチアリーダーとして活動することができないんです。2020年はコロナ禍のためフィールドで踊ることができなかったのでノーカウントとなり、私は6年間ジャガーズでチアをすることができました。

私は2023年に乳がんと診断され、ジャガーズの活動終了後に治療をしたのですが、シャークスのオーディションにチャレンジしたのは、治療から復帰してフィールドに戻ると宣言したことを有限実行したいという気持ちが大きかったです。大好きなチアを続けることでがんサバイバーとして前向きな気持ちとモチベーションをキープして前に進みたいということも大きな理由ですね。

手術、治療から1年たらずで合格し、チアのフィールドに復帰できて本当に嬉しく、幸せです。違うチーム、違う環境で戸惑うことや上手くいかないこともありますが、新しい学びを楽しみながら、命ある喜びを噛み締めています。もちろんビザの問題も少なからずあります。「O-1ビザ」を取得している限りはチアの活動をしていないのは好ましくないというアドバイスもあって、シャークスのオーディションを受けたんです。ただシャークスは7月にシーズンが終了するので次のことも考えなければいけなくて。

── すでに次のオーディションも視野に入っているんですね。

本田さん:実は、30回の放射線治療が終了した直後にMLBのオーディションに挑戦したのですが、そのときはすべて不合格。万全ではない体でチャレンジしましたが、やはり心に体が追いついていない状態では厳しいものがあり、この現状に悲しく残念な気持ちになりました。でも野球はもう1度チャレンジしたいなと思っていますし、シャークスでも、もう1シーズンチアを続けられたらと思っています。

それでも、チアの「笑顔の連鎖」が好きだから

2008年に現地でオールスター戦を体感し、NFLのチアになることを目指した

── ビザ問題などいろいろ大変なことがあったと思いますが、アメリカで暮らして7年ほど経過しました。将来的にアメリカと日本、どちらを拠点にしたいと考えているのでしょうか。

本田さん:いずれ日本に帰国したいとは思っていますが、まだアメリカで挑戦したいという気持ちがあります。日本には家族や心を開いて話せる友だちもいるので帰国すればもっと楽でいられるのかもしれません。アメリカにいれば人と話すのも、病院に行くのもすべてにハードルがあるし頑張らないといけない。それでも日本にいたほうがストレスやプレッシャー、頑張らないといけないという責任感が重いような気がするんです。日本にいるときはそういうものをずっと背負っていて、すごく窮屈さを私は感じていたような気がします。

性格的にはアメリカが合っているかなと感じています。こちらのほうが前向きでいられる気がするんです。すごく頑張っている人をほめるというか、ポジティブな声掛けをしてくれる。それが、頑張ろうというモチベーションや原動力になるんです。もちろん会社に属して働いているわけではないので、まだ見えていない部分や人間関係はあると思うのですが、それはどこの国でも絶対あるものだと思いますから。

── 本田さんが日ごろから大切にしていることはどんなことですか。

本田さん:闘病中も大切にしていたのはつらいときもできるだけ笑顔でいることでした。試合中もチアが笑顔だと観客も笑顔になるんです。そしてまた自分も元気をもらって笑顔でいられる。これってまさに笑顔の連鎖だと思うんです。私がチアを続けているのはそれが好きだからでもあります。だから子どもたちに指導するときも「チアでいちばん大切なのは笑顔だよ」と教えているんです。治療中も笑顔でいられたのはずっとチアをやってきたからこそだし、つらい治療も前向きに乗り越えられたのはチアでの学びが大きかったからだと思っています。

ジャガーズのチアリーダー「ザ・ロアー」として順調にキャリアを積み重ねてきた本田さんですが、同チーム集大成の6シーズン目に乳がんを患い、人知れず死への恐怖や不安と戦っていました。その経験があるからこそ、一度きりの人生を後悔がないように、そして頑張りすぎないように過ごしていきたいと語ってくれました。

取材・文/石井宏美 写真提供/本田景子