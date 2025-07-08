¡ÖËèÆüÆ±¤¸Èý¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¡Ö¥¢¥¤¥é¥¤¥ó¤¬¤¦¤Þ¤¯ÉÁ¤±¤Ê¤¤¡×¶À¤ò¸«¤Æ¥â¥ä¥â¥ä¤·¤¿¤é¡£¿Í¤ËÁêÃÌ¤Ç¤¤Ê¤¤¥á¥¤¥¯¤ÎÇº¤ß¤ò²ò·è¤¹¤ë¤Ë¤Ï
¡Ö¥á¥¤¥¯¤¬·è¤Þ¤é¤Ê¤¤¡×¡Ö¥¤¥á¡¼¥¸¤É¤ª¤ê¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Çº¤ß¤ò»ý¤Ä¿Í¤ÏÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¡Ö¤½¤ÎÍýÍ³¤Ï¡Ø¤É¤ó¤Ê¥á¥¤¥¯¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¡¢¿Í¤«¤é¤É¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤Ë¸«¤¨¤Æ¤¤¤ë¤«¡Ù¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤é¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤¹¤Î¤Ï¡¢¥Ø¥¢¥á¥¤¥¯¥¢¥Ã¥×¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ÎYUTA.¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢YUTA.¤µ¤ó¤ÎÃø½ñ¡Ø¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯¤Î¼«¸ÊÎ®¤«¤éÈ´¤±½Ð¤¹¡¡º£¤Î¼«Ê¬¤Ë¹ç¤¦¥á¥¤¥¯¤ÎÀµ²ò¡Ù¤«¤é°ìÉô¤òÈ´¿è¤·¡¢¥á¥¤¥¯¤ÈÈþÍÆ¤Î´ðËÜ¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú½ñ±Æ¡Û2Ëü¿Í°Ê¾å¤òÊÑ¤¨¤¿¥×¥í¤Î¥Ø¥¢¥á¥¤¥¯¤¬¶µ¤¨¤ë¡¢¥á¥¤¥¯¤ÈÈþÍÆ¤Î´ðËÜ¡£YUTA.¡Ø¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯¤Î¼«¸ÊÎ®¤«¤éÈ´¤±½Ð¤¹¡¡º£¤Î¼«Ê¬¤Ë¹ç¤¦¥á¥¤¥¯¤ÎÀµ²ò¡Ù
* * * * * * *
Çº¤ß¤Î¼ï¤ò½ñ¤½Ð¤¹
¼«Ê¬¤Î´é¤Ø¤ÎÉÔËþ¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¿Í¤ËÁêÃÌ¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Çº¤ß¤Î¼ï¤ò½ñ¤½Ð¤¹¤³¤È¤Ç¡¢µÒ´ÑÅª¤Ë¤½¤Î¸¶°ø¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¤³¤ó¤ÊÆü¤Ã¤Æ¡¢¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡©
Ä«¡¢½Ð¤«¤±¤ëÄ¾Á°¤Î¶À¤ÎÁ°¡£¤Õ¤È´¶¤¸¤ë¡Ö¥â¥ä¥Ã¡×¤È¤·¤¿°ãÏÂ´¶¤òÊú¤¨¤¿¤Þ¤Þ¡¢£±Æü¤¬¤Ï¤¸¤Þ¤ë¡£
µ¤Ê¬¤¬¾å¤¬¤é¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¤¹¤´¤·¡¢Èè¤ì¤Æµ¢Âð¡£½Ð¤«¤±¤ëÄ¾Á°¤Î¡Ö¥â¥ä¥Ã¡×¤È¤·¤¿µ¤»ý¤Á¤Ï»Ä¤Ã¤¿¤Þ¤Þ¡£
¤½¤Î¡Ö¥â¥ä¥Ã¡×¤È¤·¤¿µ¤»ý¤Á¡¢¤¸¤Ä¤Ï¤½¤ì¤Ï¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î¥á¥¤¥¯¤äÈ±·¿¡¢´éÎ©¤Á¤ËÂÐ¤¹¤ë°ãÏÂ´¶¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¼«Ê¬¤Îµ¤»ý¤Á¤ò»æ¤Ë½ñ¤½Ð¤·¤Æ¤ß¤ë
»×¤¤¤Ä¤¯¤Þ¤Þ¼«Ê¬¤Îµ¤»ý¤Á¤ò»æ¤Ë½ñ¤½Ð¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Î¥á¥¤¥¯¹ÖºÂ¤Ç¤â¼ÂºÝ¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ëÊýË¡¤Ç¤¹¡£
ºÇ½é¤Ë¡¢¼«Ê¬¤Î´é¤ÎÇº¤ß¤ò50¸Ä½ñ¤½Ð¤·¡¢¤½¤Î¤¢¤È¡¢Ä¹½ê¤ò50¸Ä½ñ¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£Çº¤ß¤ò½ñ¤¯¤³¤È¤Ç¡Ö¼«Ê¬¤ÎÆâÂ¦¤Ë¤¢¤ëËÜ²»¡×¤È¸þ¤¹ç¤¤¡¢Ä¹½ê¤ò½ñ¤¯¤³¤È¤Ç¡Ö¼«Ê¬¤òµÒ´ÑÅª¤Ë¸«¤Ä¤á¤ë»ëÅÀ¡×¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¡ÖËèÆüÆ±¤¸Èý¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¡ÖÈý¤¬º¸±¦ÂÐ¾Î¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¡Ö¥¢¥¤¥é¥¤¥ó¤¬¤¦¤Þ¤¯ÉÁ¤±¤Ê¤¤¡×¡Ö¥·¥ß¤¬±£¤ì¤Ê¤¤¡×¡£¤³¤¦¤·¤¿Çº¤ß¤Ï¿Ô¤¤Ê¤¤¤â¤Î¡£
»æ¤Ë½ñ¤«¤ì¤¿¸ÀÍÕ¤Ï¡¢Æ¬¤ÎÃæ¤Ç¥â¥ä¥â¥ä¤È½ä¤ëÇº¤ß¤ò¤Ï¤Ã¤¤ê¤È¸À¸ì²½¤·À°Íý¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤Ï¡¢¤¢¤Ê¤¿¤¬ÍýÁÛ¤È¤¹¤ë»Ñ¤Èº£¤Î¼«Ê¬¤È¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤ò²Ä»ë²½¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿ËÜÅö¤Î¼«Ê¬¤Ë°ìÊâ¤º¤Ä¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¤¯
¤½¤·¤Æ¡¢¼¡¤Î¥×¥í¥»¥¹¤òÄÌ¤·¤ÆÇº¤ß¤ò²ò·è¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ç¡¢¤Ê¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿ËÜÅö¤Î¼«Ê¬¤Ë°ìÊâ¤º¤Ä¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤º¡¢¼«»£¤ê¤ò¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ê¼Ì¿¿Äó¶¡¡§Photo AC¡Ë
º¿¹ü¤Î²¼¤¯¤é¤¤¤«¤éÆ¬¤Î¾å¤Þ¤Ç¤¬Æþ¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¥«¥á¥é¤ò¾¯¤·Î¥¤·¤Æ»£±Æ¤·¤Þ¤¹¡£
ÀµÌÌ¤Ç£±Ëç¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Î°ÌÃÖ¤ÇÌÜ¤ò·Ú¤¯ÊÄ¤¸¤Æ£±Ëç¡¢º¸±¦¤Î²£´é¤Î¼Ì¿¿¤Î¹ç·×£´Ëç¤ò»£±Æ¤·¤Þ¤¹¡£ÌÜ¤òÊÄ¤¸¤¿¼Ì¿¿¤ò»£¤ëÍýÍ³¤Î£±¤Ä¤Ï¡¢¤Þ¤Ð¤¿¤¤ò¤¹¤ë¤¿¤Ó¤ËÈý¤Î°ÌÃÖ¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤Î¤Ç¡¢Èý¤Î°ÌÃÖ¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿´éÁ´ÂÎ¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤¿¤á¤Ç¤¹¡£
»£±Æ¤·¤¿¼Ì¿¿¤È¡¢Àè¤Ë½ñ¤½Ð¤·¤¿50¸Ä¤ÎÇº¤ß¤ÈÄ¹½ê¤ò¸«Èæ¤Ù¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¡ÖÈý¤¬·ù¤¤¡×¤ÈÇº¤ß¤Ç½ñ¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤·¤Þ¤¹¡£
¸ÀÍÕ¤Ç¤ÏÇùÁ³¤È¡ÖÈý¤¬·ù¤¤¡×¤È½ñ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¼Ì¿¿¤Ç¸«¤ë¤ÈÈýÆ¬¤¬Î¥¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ëµ¤¤¬¤Ä¤¡¢¡ÖÈý¤¬Î¥¤ì¤Æ¤¤¤¿¤«¤é°ãÏÂ´¶¤ò´¶¤¸¤Æ¡¢¼«Ê¬¤ÎÈý¤¬·ù¤¤¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¡ª¡×¤È¤ï¤«¤ë¡£
¡Ö¤¸¤ã¤¢¡¢¤³¤ÎÎ¥¤ì¤¿Èý¤ò¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¥Ð¥é¥ó¥¹¤è¤¯¸«¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ç¤¤ë¤«¤Ê¡×¤È¹Í¤¨¤Æ¡¢¤½¤Î²þÁ±ºö¤òÇº¤ß¤Î¤¢¤È¤ËÌð°õ¤ò¤Ä¤±¤Æ½ñ¤½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡Ä¡Ä¡£
Çº¤ß¡¦Èý¤¬·ù¤¤
¢ªÈý¤ÈÈý¤Î´Ö¤¬¹¤¯¸«¤¨¤ë¤Î¤Ç¡¢¾¯¤·¶á¤Å¤¯¤è¤¦¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¤ÆÈý¤ò»Å¾å¤²¤Æ¤ß¤ë
¤½¤Î¤Û¤«¤Ë¤â¡¢¤È¤¯¤Ë²£´é¤Î¼Ì¿¿¤ò¸«¤Æ¡¢¤¢¤´¤äËË¤Î¤¿¤ë¤ß¤ËØ³Á³¤È¤¹¤ë¿Í¤ÏÂ¿¤¤¤Ç¤¹¡£
Çº¤ß¡¦´é¤Î¤¿¤ë¤ß
¢ªËË¤ä¤¢¤´¤Î²¼¤Î¤¿¤ë¤ß¤Ë¤Ï¡¢ËèÆü¥¹¥¥ó¥±¥¢¤Î¤È¤¤Ë¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸¤Ë»þ´Ö¤ò¤«¤±¤ë
Çº¤ß¡¦´é¤¬¥Æ¥«¤Ã¤Æ¥á¥¤¥¯¤¬Êø¤ì¤ä¤¹¤¤
¢ª¤ª¤Ç¤³¤ÈËË¤¬¥Æ¥«¥Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ÌÓ·ê¥±¥¢¤ò¤¹¤ë¤Î¤È¡¢¥á¥¤¥¯Êø¤ì¤·¤Ë¤¯¤¤²¼ÃÏ¤ËÊÑ¤¨¤Æ¤ß¤ë
Çº¤ß¤ò½ñ¤½Ð¤¹¤³¤È¤ÇÆâÌÌ¤È³°¸«¤ÎÎ¾Êý¤¬Ëá¤«¤ì¤ë
Í¥Àè¤·¤Æ²þÁ±¤·¤Æ¤¤¤¯¤Ù¤¤Ï¡¢²Õ¾ò½ñ¤¤Ë¤·¤¿Çº¤ß¤È¡¢¼Ì¿¿¤Çµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤¬°ìÃ×¤¹¤ëÉôÊ¬¤Ç¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢²þÁ±¤¹¤Ù¤¯¡¢¹Í¤¨¤Æ»Å¾å¤²¤¿¥á¥¤¥¯¤òºÆÅÙ¼«»£¤ê¤ò¤·¤Æ¼Ì¿¿¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¡£¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤Î°õ¾Ý¤Î°ã¤¤¤Ëµ¤¤¬¤Ä¤¯¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
¥á¥¤¥¯¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤ÈÇº¤ó¤Ç¤¤¤ëÊý¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¡¢¶À¤ÎÃæ¤À¤±¤Ç¤Ï¤½¤Î°ã¤¤¤äÊÑ²½¤Ëµ¤¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¼Ì¿¿¤ò»£¤Ã¤Æ¤¸¤Ã¤¯¤ê¸«Èæ¤Ù¤Æ¤¤¤¯¤È¤ï¤«¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¸¶°ø¡×¤È¡Ö²þÁ±ÅÀ¡×¡¢¤½¤·¤Æ¡Ö¤¤¤¤¤È¤³¤í¡×¤¬¤ï¤«¤ë¤«¤é¼«Ê¬¤Ë¹ç¤¦¥á¥¤¥¯¤¬¤ï¤«¤ë¡¢¼«Ê¬¤é¤·¤¯µ±¤¤¤Æ¤¤¤¯¡¢¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤ËÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤È¤á¤ë¤È¡¢¤³¤¦¤Ç¤¹¡£
1¡¡¡ÖÇº¤ß¡×¤È¡Ö¤¤¤¤¤È¤³¤í¡ÊÄ¹½ê¡Ë¡×¤ò½ñ¤½Ð¤¹
2¡¡¼«»£¤ê¤¹¤ë
3¡¡¼Ì¿¿¤ò¸«¤Æ¡¢¤¤¤¤¤È¤³¤í¤ò¸«Èæ¤Ù¡¢²þÁ±ÅÀ¤ò½ñ¤½Ð¤¹
4¡¡¼ÂÁ©¡Ê²þÁ±¤·¤¿¥á¥¤¥¯¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤ë¡Ë
5¡¡¼«»£¤ê¤Ç³ÎÇ§¤¹¤ë
¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢¡Ø¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯¤Î¼«¸ÊÎ®¤«¤éÈ´¤±½Ð¤¹¡¡º£¤Î¼«Ê¬¤Ë¹ç¤¦¥á¥¤¥¯¤ÎÀµ²ò¡Ù¡ÊÆüËÜ¼Â¶È½ÐÈÇ¼Ò¡Ë¤Î°ìÉô¤òºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£