ÂçÂ´¥ë¡¼¥¡¼Í£°ì¤ÎE-1ÆüËÜÂåÉ½Æþ¤ê! ÃæÂ¼ÁðÂÀ¡Ö¹Åç¤Ç¤ÎÆü¡¹¤ÎÀÑ¤ß½Å¤Í¤¬¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡ÂçÂ´¥ë¡¼¥¡¼¤ÇÍ£°ìÆüËÜÂåÉ½¤Ë½é¾·½¸¤µ¤ì¤¿FWÃæÂ¼ÁðÂÀ(¹Åç)¤¬´Ú¹ñ¤Ç¤ÎÁ´ÂÎÎý½¬½éÆü¤ò½ª¤¨¡¢¡ÖÂåÉ½¤ÏÊ·°Ïµ¤¤â¼Á¤Î¤È¤³¤í¤âÁ´Á³°ã¤¦¤Ê¤È´¶¤¸¤¿¡£°ì¿Í°ì¿Í¤Î½ÐÍè¤ëÉý¤È¤¤¤¦¤«¡¢¸Ä¿ÍÀï½Ñ¤¬¹â¤¤¤È´¶¤¸¤ë¤·¡¢Ê·°Ïµ¤¤âÁ´Á³°ã¤¦¡×¤ÈÂç¤¤¤Ë»É·ã¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡6Æü¤Ë´Ú¹ñÆþ¤ê¤·¤Æ¤«¤é¤¹¤Ç¤Ë¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤â¹Ô¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¡¢WÇÕÍ¥¾¡¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¯¾å¤Ç¤Î¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¥Ó¥Ç¥ª¤òÁ´°÷¤Ç´Õ¾Þ¡£¡ÖWÇÕ¤Ë½Ð¤ë¤¿¤á¡¢Í¥¾¡¤¹¤ë¤¿¤á¤Î±ÇÁü¤ò¸«¤Æ¡¢¥È¥Ã¥×¥È¥Ã¥×¤Î´ð½à¤¬¶¦ÄÌÇ§¼±¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤ÈÌÜ¤òµ±¤«¤»¤ë¡£
¡¡ÌÀ¼£Âç4Ç¯¤À¤Ã¤¿ºòÇ¯¤Ï´ØÅìÂç³Ø¥ê¡¼¥°¤Ç»Ë¾å½é¤È¤Ê¤ë¡ÖÆÀÅÀ²¦&¥¢¥·¥¹¥È²¦¡×¤ò2Ç¯Ï¢Â³¤ÇÃ£À®¤·¡¢¥×¥íÆþ¤ê¤¹¤ë¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¡Öº£Ç¯¤ÏE-1¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÇºÇÂç¤ÎÌÜÉ¸¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦ÃæÂ¼¡£¹Åç¤Ç¤Ï¤³¤³¤Þ¤Ç22»î¹ç3ÆÀÅÀ6¥¢¥·¥¹¥È¤òµÏ¿¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢7·î5Æü¤ÎJ1Âè23Àá²¬»³Àï¤Ç¤Ï¸åÈ¾¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à¤Ë1-0¤Î·àÅª¤Ê·è¾¡¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¡¢°Õµ¤ÍÈ¡¹¤ÈÂåÉ½¤Ë¹çÎ®¤·¤¿¡£
¡Öº£Ç¯¤ÎºÇ½é¤Ï¤Þ¤À(ÂåÉ½¤Ë)Æþ¤ë¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤Þ¤µ¤«¤³¤³¤Ë¼«Ê¬¤¬¤¤¤ë¤È»×¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤Ï¸À¤¦¤¬¡¢¡Ö¹Åç¤Ç¤ÎÆü¡¹¤ÎÀÑ¤ß½Å¤Í¤¬¤¤ç¤¦¤Î¼«Ê¬¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¡×¤È¤â¸ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢·è¤·¤Æ¥µ¥×¥é¥¤¥º¤À¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡¿¹ÊÝ°ì´ÆÆÄ¤Ïº£Âç²ñ¤ò´ðËÜÅª¤Ë3¥Ð¥Ã¥¯¤ÇÀï¤¦¤ÈÌÀ¸À¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¦¥¤¥ó¥°¥Ð¥Ã¥¯¤Ç¤â¥·¥ã¥É¡¼¤Ç¤â»ý¤ÁÌ£¤ò½Ð¤»¤ëÃæÂ¼¤Ø¤Î´üÂÔ¤ÏÂç¤¤¤¤Ï¤º¤À¡£º£Âç²ñ¤Î½Ð¾ì¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ï3»î¹ç¡£ÃæÂ¼¤Ï¡Ö¸Ä¿Í¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¤ä¡¢¥´¡¼¥ë¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¯¥×¥ì¡¼¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤·¡¢¥Á¡¼¥àÀï½Ñ¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤ò¤É¤Ã¤Á¤â½Ð¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
(¼èºà¡¦Ê¸¡¡ÌðÆâÍ³Èþ»Ò)
¡¡6Æü¤Ë´Ú¹ñÆþ¤ê¤·¤Æ¤«¤é¤¹¤Ç¤Ë¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤â¹Ô¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¡¢WÇÕÍ¥¾¡¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¯¾å¤Ç¤Î¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¥Ó¥Ç¥ª¤òÁ´°÷¤Ç´Õ¾Þ¡£¡ÖWÇÕ¤Ë½Ð¤ë¤¿¤á¡¢Í¥¾¡¤¹¤ë¤¿¤á¤Î±ÇÁü¤ò¸«¤Æ¡¢¥È¥Ã¥×¥È¥Ã¥×¤Î´ð½à¤¬¶¦ÄÌÇ§¼±¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤ÈÌÜ¤òµ±¤«¤»¤ë¡£
¡Öº£Ç¯¤ÎºÇ½é¤Ï¤Þ¤À(ÂåÉ½¤Ë)Æþ¤ë¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤Þ¤µ¤«¤³¤³¤Ë¼«Ê¬¤¬¤¤¤ë¤È»×¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤Ï¸À¤¦¤¬¡¢¡Ö¹Åç¤Ç¤ÎÆü¡¹¤ÎÀÑ¤ß½Å¤Í¤¬¤¤ç¤¦¤Î¼«Ê¬¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¡×¤È¤â¸ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢·è¤·¤Æ¥µ¥×¥é¥¤¥º¤À¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡¿¹ÊÝ°ì´ÆÆÄ¤Ïº£Âç²ñ¤ò´ðËÜÅª¤Ë3¥Ð¥Ã¥¯¤ÇÀï¤¦¤ÈÌÀ¸À¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¦¥¤¥ó¥°¥Ð¥Ã¥¯¤Ç¤â¥·¥ã¥É¡¼¤Ç¤â»ý¤ÁÌ£¤ò½Ð¤»¤ëÃæÂ¼¤Ø¤Î´üÂÔ¤ÏÂç¤¤¤¤Ï¤º¤À¡£º£Âç²ñ¤Î½Ð¾ì¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ï3»î¹ç¡£ÃæÂ¼¤Ï¡Ö¸Ä¿Í¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¤ä¡¢¥´¡¼¥ë¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¯¥×¥ì¡¼¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤·¡¢¥Á¡¼¥àÀï½Ñ¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤ò¤É¤Ã¤Á¤â½Ð¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
(¼èºà¡¦Ê¸¡¡ÌðÆâÍ³Èþ»Ò)