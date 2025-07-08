¡ÖÁª¼ê¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¤ª´ê¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¡¡¹â¹»Ìîµå¡¢Áª¼êÀëÀÀ¤Ç°ÛÎã¤Î¡ÈÄó°Æ¡É¤Ë¹þ¤á¤é¤ì¤¿¼ç¾¤ÎÁÛ¤¤¡½¡½·ÄØæ¡¦»³ÅÄË¾°Õ
¿ÀÆàÀîÂç²ñ³«²ñ¼°
¡¡¹â¹»Ìîµå¤ÎÂè107²óÁ´¹ñÁª¼ê¸¢¿ÀÆàÀîÂç²ñ¤Î³«²ñ¼°¤¬7Æü¡¢²£ÉÍ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»ÃêÁª²ñ¤Ç107¿Í¤Î´õË¾¼Ô¤«¤é¤¯¤¸¤ò°ú¤Åö¤Æ¤¿¡¢·ÄØæ¤Î¼ç¾¡¦»³ÅÄË¾°Õ¡Ê¤Î¤¤¡¦3Ç¯¡Ë¤¬Áª¼êÀëÀÀ¡£¡Ö³§¤µ¤ó¤Ë¤ª´ê¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È°ÛÎã¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£1²óÀï¤Ï9Æü¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¡¢·è¾¡¤Ï27Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£
¡¡7·î7Æü¡¢¼·Í¼¡£¿¥É±¤ÈÉ§À±¤ËÎÏ¤ò¼Ú¤ê¤¿¡£ÆâÌî¥¹¥¿¥ó¥É¤òËä¤á¿Ô¤¯¤¹´ÑµÒ¤¬µÍ¤á¤«¤±¤¿²£ÉÍ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡£»³ÅÄ¤Ï172¥Á¡¼¥à¤Î»×¤¤¤ò¶»¤Ë¥Þ¥¤¥¯¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ136ÉÃ´Ö¡¢¸ÀÍÕ¤òËÂ¤¤¤À¡£Í½ÁÛ¤òÄ¶¤¨¤ë´ÑµÒ¤ä´Ø·¸¼Ô¤ÎÂ¿¤µ¤Ë¡Ö75ÅÀ¤Ç¤¹¡£°µÅÝ¤µ¤ì¤¿´¶¤¸¤Ï¾¯¤·¤¢¤Ã¤¿¡×¤È¿É¸ýÉ¾²Á¡£¤½¤ì¤Ç¤âºÇ¸å¤ÏÆ²¡¹¤ÈÂçÌò¤ò½ª¤¨¤¿¡£
¡ÖÁª¼ê¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¤ª´ê¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£º£Âç²ñÃæ¡¢¤ª¸ß¤¤¤Î¹¥¥×¥ì¡¼¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢Çï¼ê¤ä´¿À¼¤òÁ÷¤ê¡¢¾Î¤¨¹ç¤¦¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤»¤ó¤«¡©¡×
¡¡ÀëÀÀ¤ÎºÇÃæ¡¢ÆÍÇ¡¡¢°ÛÎã¤Î¸Æ¤Ó¤«¤±¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£¡ÖËÜÅö¤Ë¤ª¸ß¤¤¤òÇ§¤á¹ç¤¤¡¢¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤·¤¢¤Ã¤Æ»î¹ç¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤º¤Ã¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÈ¯¸À¤Î°Õ¿Þ¤ò¸ì¤ë¡£¡ÖÁê¼ê¤ò¾Î¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¤ä¤Ã¤ÆÂ»¤Ï¤Ê¤¤¡£Âç²ñ¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤é¤¹¤´¤¤ÎÉ¤¤¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¡×¡£ÅÁÅýÅª¤Ë¡Ö¥¨¥ó¥¸¥ç¥¤¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡×¤ò·Ç¤²¡¢¹â¹»Ìîµå¤Ç¾ï¤Ë¾ï¼±¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤Ê¤¤Àè¿ÊÅª¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò´Ó¤¤¤Æ¤¤¿·ÄØæ¤Î¼ç¾¤é¤·¤¤ÁÛ¤¤¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡6·î14Æü¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»ÃêÁª²ñ¤Ç¤Ï¡¢ÂåÍý¤Ç½ÐÀÊ¤·¤¿¼çÌ³¤ÎÅÄÃæÎÉÂÁ¡Ê3Ç¯¡Ë¤¬Áª¼êÀëÀÀ¤Î¤¯¤¸¤ò°ú¤Åö¤Æ¤¿¡£¡Ö¤Þ¤µ¤«¼«Ê¬¤¬¡×¤ÈÅö½é¤Ï¶Ã¤¤ò±£¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡Ö¤³¤³¤Ç¼«Ê¬¤¬ÎÉ¤¤¤³¤È¤ò¸À¤¨¤Ð¡¢¤³¤ÎÂç²ñ¤¬ÎÉ¤¤¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È½ÅÀÕ¤ò¥×¥é¥¹¤ËÂª¤¨¡¢ÆâÍÆ¤òÇÏ¾ìÍ´°ìÉûÉôÄ¹¤ÈÁêÃÌ¤·¤Ê¤¬¤é´°À®¤µ¤»¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ï¡Ö»ä¤¿¤ÁÁª¼ê°ìÆ±¤Ï¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤Îµ¤»ý¤Á¤òËº¤ì¤º¡¢ÎÉ¤¤´é¤Ç¾ï¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·Â³¤±¤ë¤³¤È¤òÀÀ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È»×¤¤¤Î¾æ¤ò¤Ö¤Ä¤±¤¿¡£¼«Ê¬¤Î¤¿¤á¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Ã¯¤«¤Ë´î¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¡£¿¿·õ¤Ê´é¤äÌîµå¤ò»×¤¤¤¤ê³Ú¤·¤à´é¤Ç¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡£´ÑµÒ¤«¤é¤ÎËüÍë¤ÎÇï¼ê¤ò¼õ¤±¡¢»³ÅÄ¤Ï¡ÈÎÉ¤¤¡ÉÉ½¾ð¤Ç¥Þ¥¤¥¯¤ËÇØ¤ò¸þ¤±¤¿¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡¦¸ÍÅÄ Í¯Âç / Yudai Toda¡Ë