¡Ö¹õ»ú¤Ê¤Î¤Ë±¿ÄÂ¹â¤¹¤®¡×¤Ê¤Î¤Ï¤Ê¤¼¡© Äê´üÂå¤òÊ§¤¨¤Ê¤¤²ñ¼Ò¤â¡Ä¡È¥Ê¥¾¤Î½ªÃå±Ø¡É¡ÖÅìÍÕ¾¡ÅÄÂæ¡×¤òÊú¤¨¤ë¡ÈÅìÍÕ¹âÂ®Å´Æ»¡É¤ÎÈá¤·¤¹¤®¤ëÎò»Ë
¡¡JR¤ÈÅìµþ¥á¥È¥í¤¬¾è¤êÆþ¤ì¤ë¡ÖÀ¾Á¥¶¶¡×¤È¡¢µþÀ®ËÜÀþ¤¬¾è¤êÆþ¤ì¤ë¡ÖÅìÍÕ¾¡ÅÄÂæ¡×¤ò·ë¤ÖÅ´Æ»¤ÎÅìÍÕ¹âÂ®Å´Æ»¡£Åìµþ¥á¥È¥í¡¦ÅìÀ¾Àþ¤ÎÍøÍÑ¼Ô¤Ê¤é¡¢¡ÖÅìÍÕ¹âÂ®ÀþÄ¾ÄÌ¡¢ÅìÍÕ¾¡ÅÄÂæ¹Ô¤¡×¤È¤¤¤¦¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¤ò°ìÅÙ¤ÏÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Ï¤º¡£
¡Ú²èÁü¡Û¡È¥Ê¥¾¤Î½ªÃå±Ø¡É¡ÖÅìÍÕ¾¡ÅÄÂæ¡×¤ä¡¢Èá¤·¤¤Îò»Ë¤òÇØÉé¤ï¤µ¤ì¤¿ÅìÍÕ¹âÂ®Å´Æ»¤Î¼ÖÎ¾¤Î¼Ì¿¿¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê¸«¤ë
¡¡¤·¤«¤·¡¢¼ÂºÝ¤ËÅìÍÕ¾¡ÅÄÂæ¤òË¬¤ì¤¿¤³¤È¤Î¤¢¤ë¿Í¤Ï¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤í¤¦¤«¡£¤½¤Î°ÕÌ£¤Ç¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤Ë¤È¤Ã¤ÆÉÔ»×µÄ¤ÊÏ©Àþ¤È¸À¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
ÅìÍÕ¹âÂ®Å´Æ»¤Î¼ÖÎ¾¡£À¾Á¥¶¶±Ø¤Ë¤Æ¡ÊÉ®¼Ô»£±Æ¡¢°Ê²¼Æ±¡Ë
¡¡¼Â¤Ï¤³¤ÎÅìÍÕ¹âÂ®Å´Æ»¡¢±¿ÄÂ¤¬Èó¾ï¤Ë¹â¤¤¤³¤È¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¡£Äê´ü·ôÂå¤ò¸«¤ë¤È¡¢ÅìÍÕ¹âÂ®Å´Æ»¤ÎÀ¾Á¥¶¶¡ÁÅìÍÕ¾¡ÅÄÂæ¤¬6¥«·î¤Ç14Ëü5210±ß¡¢¤Û¤ÜÆ±¤¸¶è´Ö¤ÇµþÀ®¤ÎµþÀ®À¾Á¥¡Á¡ÊµþÀ®ÄÅÅÄ¾Â¡Á¡Ë¾¡ÅÄÂæ¤ÏÆ±7Ëü1660±ß¤Ê¤Î¤Ç2ÇÜ°Ê¾å¤Ç¤¢¤ë¡£¤³¤¦¤·¤¿ÅÙ¤ò±Û¤¨¤¿¹â³Û±¿ÄÂ¤òÄ¹¤é¤¯°Ý»ý¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¸¶°ø¤Ï¡Ö·Ð±Ä¾å¤ÎÌäÂê¡×¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤Ê¤é¤Ð·Ð±ÄÉÔ¿¶¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¤«¤È»×¤¦¤À¤í¤¦¡£¤½¤ì¤¬¡¢°ã¤¦¤Î¤À¡£¤³¤Î¤¿¤ÓÈ¯É½¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¡¢2024Ç¯ÅÙ¤Î»ö¶ÈÊó¹ð¡¦·è»»¤ò¸«¤Æ¤ß¤è¤¦¡£
ÍøÍÑ¼Ô¿ô¡§5614.1Ëü¿Í¡Ê£±ÆüÊ¿¶Ñ15.5Ëü¿Í¡Ë¡¢Á°Ç¯ÅÙÈæ3.8¡óÁý¡¡
±¿ÄÂ¼ýÆþ¡§158.5²¯±ß¡¢Á°Ç¯ÅÙÈæ3.7¡óÁý
¡¡Á°Ç¯ÅÙÈæ¤ÇÍøÍÑ¼Ô¿ô¤â±¿ÄÂ¼ýÆþ¤âÀ®Ä¹¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢±Ä¶ÈÍø±×¤â58.4²¯±ß¤È½çÄ´¤½¤Î¤â¤Î¤À¡£
ÍøÍÑ¼Ô¤â¶ÈÀÓ¤â¹¥Ä´¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤Ê¤¼±¿ÄÂ¤¬¹â»ß¤Þ¤ê¡©
¡¡Á´Àþ¤ï¤º¤«16.2¥¥í¡¢¾è¤êÄÌ¤·¤Æ¤â20Ê¬¾¯¡¹¤ÎÏ©Àþ¤Ç¤³¤ì¤À¤±²Ô¤²¤ë¤Î¤Ê¤é¡¢Å´Æ»²ñ¼Ò¤È¤·¤Æ¤Ï¾Ð¤¤¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤Âç¹õ»ú¤À¡£¤¿¤À¤·¤³¤³¤Ë¡ÖÄ¹´üºÄÌ³¤Î»Ä¹â2143²¯±ß¡×¡ÖÇ¯´Ö¤ÎÍøÊ§¤¤¡¢Ìó10²¯±ß¡×¤¬²Ã¤ï¤ë¤ÈÊ¹¤±¤Ð¡¢¤É¤¦¤À¤í¤¦¡£
¡¡Ä¹´üºÄÌ³¤ÎÃæ¿È¤Ï¡Ö·úÀßÈñÍÑ¡×¡£±èÀþ¤Î¿Í²È¤â¤Þ¤Ð¤é¤À¤Ã¤¿1996Ç¯¤Î³«¶ÈÅö½é¤«¤é¡¢2948²¯±ß¤È¤¤¤¦ÇüÂç¤Ê³Û¤ò±¿ÄÂ¤ÇÊÖ¤·¤Æ¤¤¤¯½Å¤¹¤®¤ë½½»ú²Í¤òÇØÉé¤ï¤µ¤ì¤¿¡£¤³¤ÎºÄÌ³¤¬Ì¤¤À¤Ë2143²¯±ß¤â»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢ÀßÈ÷²þ½¤¤â¤Þ¤Þ¤Ê¤é¤º¡¢ÌÛ¡¹¤È²Ô¤¤¤ÀÍø±×¤¬ÍøÊ§¤¤¤Ë¾Ã¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤À¤«¤éÃÍ²¼¤²¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤--¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢¶²¤í¤·¤¯¹â³Û¤Ê±¿ÄÂ¤ò»ÙÊ§¤ï¤µ¤ì¤ë±èÀþ½»Ì±¤Ï¡¢¤¿¤Þ¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡¡ºòº£¤ÎÅ´Æ»·úÀß¤Ï¡Ö¹ñ¡¢¼«¼£ÂÎ¡¢JRTT¡Êµì¡§Å´·ú¸øÃÄ¡Ë¤¬3Ê¬¤Î1¤º¤ÄÉéÃ´¡×¤¬´ðËÜ¤Ç¤¢¤ê¡¢ÆÃ¼ì¤Ê¥±¡¼¥¹¤È¤·¤Æ¤Ï¥ê¥Ë¥¢Ãæ±û¿·´´Àþ¤Î¤è¤¦¤Ë¡ÖÀ¯ÉÜ¼çÆ³¤ÎºâÀ¯ÅêÍ»»ñ¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Í¥¶ø¤Î²¼¤Ç·úÀß¤µ¤ì¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ë¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢Âç¼ê»äÅ´¤Ç¤â¤Ê¤¤Âè3¥»¥¯¥¿¡¼¤Î²ñ¼Ò¡ÊÀéÍÕ¸©¤Ë²Ã¤¨¡¢È¬ÀéÂå»Ô¤äÁ¥¶¶»Ô¤Ê¤É¤¬½Ð»ñ¡Ë¤Ç¤¢¤ëÅìÍÕ¹âÂ®Å´Æ»¤¬¡¢³«¶ÈÅö½é¤«¤é3000²¯±ß¶á¤¤ºÄÌ³¤òÊú¤¨¤ÆÁö¤ë¤Î¤Ï¡¢¤É¤¦¹Í¤¨¤Æ¤â¡ÖÌµËÅ¡×¤È¤·¤«¸À¤¤¤è¤¦¤¬¤Ê¤¤¡£
¡¡ÅìÍÕ¹âÂ®Å´Æ»¤Ï¤Ê¤¼¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê·Ð±ÄÂÎÀ©¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÍøÍÑ¼Ô¤¬¡Ö¹â³Û±¿ÄÂ¡×¤È¤¤¤¦²×Îõ¤Ê¤·¤ï´ó¤»¤ò¤³¤¦¤à¤Ã¤¿¤Î¤«¡£·Ð°Þ¤È¸¶°ø¤ò¤¿¤É¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¡£
Åö½é¤Î·úÀßÈñÍÑ¡Ö955²¯±ß¡×¤«¤é¼Ú¶â¤¬3ÇÜ°Ê¾å¤ËËÄ¤ì¤¿ÍýÍ³
¡¡ÅìÍÕ¹âÂ®Å´Æ»¤Î·úÀß·×²è¤¬Éâ¾å¤·¤¿¤Î¤Ï1974Ç¯¡£¡Ö±ÄÃÄÃÏ²¼Å´Âè5¹æÀþ¡×¡ÊÅìµþ¥á¥È¥íÅìÀ¾Àþ¤ÎÁ°¿È¡Ë¤Î±ä¿¶è´Ö¤È¤·¤Æ¡¢·úÀßÈñÍÑ¤ÎÁÛÄê¤Ï¡Ö955²¯±ß¡×¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤«¤µ¤à¤³¤È¤È¤Ê¤ëÈñÍÑ¤Î3Ê¬¤Î1°Ê²¼¤Ë¼ý¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤Î»þ´ü¤Ë³«ÄÌ¤¬³ð¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢±ÄÃÄ¤Î»ñ¶âÉéÃ´¤â°ú¤½Ð¤»¤ë¾å¤Ë¡¢ÎÁ¶âÂÎ·Ï¤â±ÄÃÄ½àµò¤À¤Ã¤¿¤Ï¤º¤À¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢Åö»þ¤Î±ÄÃÄÃÏ²¼Å´¤Ï±Ä¶È¥¨¥ê¥¢¤ò¡ÖÅìµþÅÔ¥Î¶è¥ÎÂ¸¥¹¥ë¶è°èµÚÂ¶¥ÎÉí¶á¡×¡ÊÄëÅÔ¹âÂ®ÅÙ¸òÄÌ±ÄÃÄË¡¡¦1941Ç¯¸øÉÛ¡Ë¤ÈÄê¤á¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÅìµþÅÔ¶è¤ª¤è¤Ó¡ÈÂ¶¥ÎÉí¶á¡É¤È¤Ï¤¤¤¨¤Ê¤¤È¬ÀéÂå»Ô¤Ø¤Î±ÄÃÄÃÏ²¼Å´±ä¿¤Ë¡¢ÅÔÂ¦¤«¤é°ÛÏÀ¤¬Ê®½Ð¤·¤¿¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢ÆîÂ¦¤ËÊÂ¹Ô¤¹¤ëµþÀ®ÅÅÅ´¤¬¡Ö¾èµÒ¤ò¼è¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡ª¡×¤È·úÀßÈ¿ÂÐ¤Î°Õ¸þ¤ò´Ó¤¡¢¼ý½¦¤¬¤Ä¤«¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¤Ë¥ª¥¤¥ë¥·¥ç¥Ã¥¯¤Ç·×²è¤¬Åà·ë¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¤³¤ÎÃÏ¤ÏÅÔ¿´¤Þ¤Ç40¥¥í·÷Æâ¤Ç¡¢Ä¾ÄÌ¤¹¤ëÅ´Æ»¤µ¤¨¤¢¤ì¤ÐÊÒÆ»1»þ´ÖÆâ¤ÎÄÌ¶Ð·÷¤Ë²½¤±¤ë¡£¤³¤ÎÎ©ÃÏ¤òÀ¸¤«¤µ¤Í¤Ð¡¢¤È¤Ð¤«¤ê¤ÎÌÔÎõ¤ÊÄÄ¾ð¤â¤¢¤ê¡¢1984Ç¯¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÃå¹©¤Ë»ê¤Ã¤¿¡£¤³¤³¤Þ¤Ç¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢±ÄÃÄ¤Ï°ìÉô¤Î½Ð»ñ¤ÈÅìÀ¾ÀþÄ¾ÄÌ¤Î´ØÍ¿¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤Î¤³¤í¤Ë·èÄê¤·¤¿¡ÖÆüËÜÅ´Æ»·úÀß¸øÃÄ¡ÊÅ´·ú¸øÃÄ¡¢¸½ºß¤ÎJRTT¡Ë¤¬·úÀß¡×¡ÖÏÈÁÈ¤ß¤Ï¡ØPÀþ¡Ù¡×¤È¤¤¤¦¹ç°Õ¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤ÎÌÀ°Å¤òÊ¬¤±¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡ÖPÀþ¡×¤È¤Ï¤¶¤Ã¤¯¤ê¤¤¤¦¤ÈÅ´·ú¸øÃÄ¤¬·úÀß¤òÃ´¤¤¡¢ÀßÈ÷°ú¤ÅÏ¤·¤Î¸å¤Ë¤«¤«¤Ã¤¿¶â³Û¤ò¡¢±¿ÄÂ¼ýÆþ¤Ç¸øÃÄ¤ËÊÖ¤·¤Æ¤¤¤¯»ÅÁÈ¤ß¤À¡£¡ÖÅ´·ú¸øÃÄ¤Î¡Ê¤Û¤Ü¡Ë¸À¤¤ÃÍ¤ò¡¢»ö¶È²ñ¼Ò¤¬Á´³Û¸åÊ§¤¤¡×¤È¸À¤¤ÂØ¤¨¤ë¤È¡¢Ê¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£
¡¡¤³¤ÎÀ©ÅÙ¤Ï¼ç¤Ë¡¢Âç¼ê»äÅ´¤ÎÏ©Àþ·úÀß¤òÅ´·ú¸øÃÄ¤Ë°ÑÂ÷¤¹¤ëºÝ¤Ë³èÍÑ¤µ¤ì¤¿¡£ÅìµÞ¿·¶ÌÀîÀþ¡Ê¸½¡§ÅÄ±àÅÔ»ÔÀþ¡Ë¡¢µþ²¦ÁêÌÏ¸¶Àþ¤Ê¤É¤¬¤³¤ÎÏÈÁÈ¤ß¤Ç³«¶È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£»äÅ´Ï©Àþ¤È¤·¤Æ·úÀß¤·¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¿·¤¿¤ËÅ´Æ»²ñ¼Ò¤òÎ©¤Á¾å¤²¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¡¢ÅìÍÕ¹âÂ®Å´Æ»¤Î¾ì¹ç¤ÏÁ¥¶¶»Ô¤äÀéÍÕ¸©¡¦µþÀ®ÅÅÅ´¤Ê¤É¤ò´¬¤¹þ¤ó¤ÇÂè3¥»¥¯¥¿¡¼¤òÎ©¤Á¾å¤²¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡·úÀß¤¬·è¤Þ¤ë¤È¡¢±èÀþ¤Ç¤Ï±ØÍ½ÄêÃÏ¤Î¶á¤¯¤Ë¼«Âð¤ò·ú¤Æ¤ë¿Í¡¹¤¬Áê¼¡¤°¤Ê¤É¡¢´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢Ãå¹©ÃÊ³¬¤ÇÈñÍÑ¤ÏÅö½é¤Î955²¯±ß¤«¤é2091²¯±ß¤ËËÄÄ¥¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤¤¤Þ»×¤¤ÊÖ¤¹¤ÈÉÔ²º¤Êµ¤ÇÛ¤¬Éº¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡¢¤è¤¦¤Êµ¤¤â¤¹¤ë¡£
¡ÖÀ®ÅÄ¶õ¹ÁÌäÂê¡×¤ÇÅÚÃÏ¤ò¹âÃÍÄÏ¤ß¤¹¤ë¥Ï¥á¤Ë
¡¡1991¡Á1993Ç¯¤Ë½ç¼¡Í½Äê¤·¤Æ¤¤¤¿ÅìÍÕ¹âÂ®Å´Æ»¤Î³«¶È¤Ï²¿ÅÙ¤âÃÙ¤ì¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë1996Ç¯4·î¤Þ¤Ç¤º¤ì¹þ¤à¡£¤³¤Î´Ö¤â·úÀßÈñÍÑ¤Ï¾å¾º¤òÂ³¤±¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï2948²¯±ß¤ÈÅö½é¤Î3ÇÜ°Ê¾å¤ËÄ·¤Í¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡ÈñÍÑ¹âÆ¤Î¼ç¤Ê¸¶°ø¤Ï·úÀß´ü´ÖÃæ¤Ë¥Ð¥Ö¥ë·ÐºÑ¤ËÆÍÆþ¤·¤Æ¹©Èñ¤¬¹âÆ¤·¤¿¤³¤È¤È¡¢ÅÚÃÏÇã¼ý¤¬Æñ¹Ò¤·¤¿¤³¤È¤À¡£¤¤¤ï¤æ¤ë¡ÖÀ®ÅÄ¶õ¹ÁÌäÂê¡×¤Î±Æ¶Á¤Ë¤è¤ê¡¢Å¬Àµ²Á³Ê¤ÇÍÑÃÏÇã¼ý¤ò¹Ô¤¦¸©¤Î¡ÖÅÚÃÏ¼ýÍÑ°Ñ°÷²ñ¡×¤¬µ¡Ç½¤·¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡Ö¥Ð¥Ö¥ë´ü¤Î¹âÃÍÄÏ¤ß¡×¤«¤Ä¡Ö¤Û¤Ü¸À¤¤ÃÍ¡×¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ö¼êÈ´¤¹©»ö¡×¡ÖÅÓÀä¤¨¤¿¹â²Í¶¶¡×¡ÄÁê¼¡¤¤¤À¥È¥é¥Ö¥ë
¡¡¥È¥ó¥Í¥ë¹©»ö¤Î¼êÈ´¤¤ÇÃÏ¾åÉô¤¬´ÙË×¡¢Ìµ¿Í¤Î¥¯¥ë¥Þ¤¬¥È¥ó¥Í¥ë¹½Æâ¤ËÅ¾Íî¤¹¤ë»ö¸Î¤âÈ¯À¸¡£¹¬¤¤¤Ë¤·¤Æ¿ÍÅªÈï³²¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¿ô¥«·îÁ°¤Ë¤â´ÙË×»ö¸Î¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á½»Ì±¤ÎÂÖÅÙ¤¬¹Å²½¤·¡¢¹©»ö¤ÎÃÙ±ä¤È»ß¿åºà¤ÎºÆÃíÆþ¤äÇå½þ¤Ê¤É¤Ç¤É¤ó¤É¤óÈñÍÑ¤¬ËÄ¤é¤ó¤À¡£
¡¡¤³¤ì¤Ç½ª¤ï¤ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡ÖÇã¼ý¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿ÅÚÃÏ¤Î¹â²Í¶¶¤¬¿ô¥á¡¼¥È¥ëÅÓÀä¤¨¤¿¤Þ¤Þ¡×¡Ö±¿Å¾»Î¤ä¿¦°÷¤Þ¤Ç¸Û¤¤Æþ¤ì¤¿¤Î¤Ë³«¶È±ä´ü¡×¤È¤¤¤¦»öÂÖ¤Þ¤ÇÈ¯À¸¤·¡¢³«¶È¸å¤Î»ÙÊ§¤¤¤ò¸º¤é¤¹¤¿¤á¤Ë¡¢¹ØÆþ¼ÖÎ¾¤ÎÃæ¸Å¤Ø¤ÎÀÚ¤êÂØ¤¨¤Ê¤É¤Î·ÐÈñºï¸º¤â¼Â»Ü¤·¤¿¤¬¡¢¤â¤Ï¤ä¼êÃÙ¤ì¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤Æ¸«¤ë¤È¡¢¤³¤Îº¢¤Ï¤Û¤Ü¥Ú¡¼¥Ñ¡¼²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤Ã¤¿ÅìÍÕ¹âÂ®Å´Æ»¤ËÀÕÇ¤¤Ï¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·¡¢Å´·ú¸øÃÄ¤ÎPÀþ¤È¤¤¤¦¥·¥¹¥Æ¥à¤Ï¡Ö¤Û¤Ü¸À¤¤ÃÍ¡×¤Ç¤¢¤ë¤¬¸Î¤Ë¡¢·úÀßÈñÍÑ¡áºÄÌ³¤¬ºÝ¸Â¤Ê¤¯ËÄ¤é¤à¡£ÅìÍÕ¹âÂ®Å´Æ»°Ê³°¤Ë¤âÈñÍÑ¤Î¹âÆ¤Ç¤Î¤Á¤Î¤Á¶ì¤·¤ó¤ÀÅ´Æ»²ñ¼Ò¤Ï¿ôÂ¿¤¯¡¢¡Ö·ç´ÙÀ©ÅÙ¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤À¤í¤¦¡£
¹â¤¹¤®¤ë±¿ÄÂ¤Ç´ë¶È¤¬Äê´üÂå¤Î»ÙÊ§¤¤¤ËÆñ¿§¤ò¼¨¤·¤¿¤³¤È¤â
¡¡1996Ç¯¡¢ÅìÍÕ¹âÂ®Å´Æ»¤Ï¤è¤¦¤ä¤¯³«¶È¡£Á´¹ñÍ¿ô¤Îº®»¨Ï©Àþ¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ëÅìµþ¥á¥È¥í¡¦ÅìÀ¾Àþ¤Ø¤Î¾è¤êÆþ¤ì¤âÆ±»þ¤Ë³«»Ï¤·¡¢Á¥¶¶»Ô¤äÅÔÆâ¤Ø¤ÎÄÌ¶Ð¡¦ÄÌ³Ø¤Ç¼ê·ø¤¤¼ýÆþ¤òÆÀ¤Æ¡¢·úÀßÈñÍÑ¡áºÄÌ³¤òÊÖºÑ¤Ø--¤ÈÀÄ¼Ì¿¿¤òÉÁ¤¤¤¿¤¬¡¢½éÇ¯ÅÙ¤ÎÍøÍÑ¼Ô¿ô¤ÏÁÛÄê¤ÎÈ¾Ê¬°Ê²¼¡Ê14.5Ëü¿Í¡Ë¤Ç¡¢Ã±Ç¯ÀÖ»ú¤Ï130²¯±ß¡£¤½¤Î¸å¤â¡¢ÊÖºÑ¤É¤³¤í¤«ÎßÀÑÂ»¼º¤¬ËÄ¤é¤ßÂ³¤±¤¿¡£
¡¡ÍøÍÑ¼Ô¤¬ÄãÌÂ¤·¤¿ÍýÍ³¤Ï¡ÖÁ´Àþ16.2¥¥í¤Ç610±ß¡Ê³«¶ÈÅö»þ¡£¸½ºß¤Ï640±ß¡Ë¡×¤È¤¤¤¦¡¢ºÄÌ³¤ÎÊÖºÑ¤ò¾å¾è¤»¤·¤¿¹â³Û¤¹¤®¤ë±¿ÄÂ¤À¡£ÄÌ¶ÐÄê´ü¤¬¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â¹â³Û¤Ê¤³¤È¤Ç¡¢´ë¶È¤¬¸òÄÌÈñ¤Î»ÙÊ§¤¤¤ò½Â¤ê¡¢³«¶ÈÁ°¤ÎµþÀ®·ÐÍ³¤ËÌá¤µ¤»¤ë¤è¤¦¤Ê¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡±èÀþ¿Í¸ý¤ÎÁý²Ã¤äÄã¶âÍø»þÂå¤âÌ£Êý¤·¤Æ¡¢2010Ç¯º¢¤«¤é°ÂÄê¤·¤ÆÍø±×¤ò½Ð¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¬2948²¯±ß¤È¤¤¤¦Ä¹´üºÄÌ³¤ÎÍø»Ò¤ÏÇ¯´Ö¤Ç50²¯¡Á100²¯±ß¶á¤¯¤«¤«¤ê¡¢Áý¼ýÊ¬¤ò¿á¤Èô¤Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£º£¸å¤Ï¡Ö¾¯»Ò¹âÎð²½¡×¡Ö¼ÖÎ¾¡¦ÀßÈ÷¤Î¹¹¿·¡×¡Ö¶âÍø¾å¾º¡×¤Ê¤É¤Î¥ê¥¹¥¯¤¬Ç÷¤ê¡¢ÅìÍÕ¹âÂ®Å´Æ»¤Ï°ÍÁ³¤È¤·¤ÆÃÍ²¼¤²¤Ë¿µ½Å¤Ê»ÑÀª¤òÊø¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢¤â¤Ï¤äÅ´Æ»²ñ¼Ò¤¬Ã±ÆÈ¤ÇÃÍ²¼¤²¤ò·èÃÇ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤ÊÏÃ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£
¹â³Û±¿ÄÂ¤òÃÍ²¼¤²¤¹¤ëÊýË¡¤Ï¤¢¤ë¤Î¤«
¡¡ÅìÍÕ¹âÂ®Å´Æ»¤Î±èÀþ¿Í¸ý¤Ï¡¢¸½ºß¤ª¤ª¤è¤½25Ëü¿Í¤È¤µ¤ì¤ë¡£¼þÊÕ¤ÎÂðÃÏ²½¤ÏÀª¤¤¤¬¤¢¤ê¡¢È¬ÀéÂåÎÐ¤¬µÖ±Ø¼þÊÕ¤Ê¤É¤Ç¤Ï6³ØÇ¯¤ÇÁ´36¥¯¥é¥¹¤òÊú¤¨¤ë¥Þ¥ó¥â¥¹¾®³Ø¹»¤â¤¢¤ë¡£½»Ì±¤Ï¡¢´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯ÃÍ²¼¤²¤òË¾¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Ï¤º¤À¤¬¡¢ËÜÅö¤Ë¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤«¡£
¡¡¤¤¤ä¡¢ÊýË¡¤Ï¤¤¤¯¤Ä¤«¤¢¤ë¡£
±¿ÄÂ¤¬²¼¤¬¤ê¡¢ÍøÍÑ¼Ô¤¬Áý¤¨¤¿Å´Æ»²ñ¼Ò¤â
¡¡Îã¤¨¤Ð¡¢»äÅªÀ°Íý¤Î°ì¼ï¡Ö»ö¶ÈºÆÀ¸ADR¡×¡ÊºÛÈ½³°Ê¶Áè²ò·è¼êÂ³¡Ë¤Ï»²¹Í¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£Âè»°¼Ôµ¡´Ø¤¬Ãç²ð¤¹¤ë·Á¤Ç¡¢Îã¤¨¤Ð¡ÖÀéÍÕÅÔ»Ô¥â¥Î¥ì¡¼¥ë¡×¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡Ö¸©¤Î½Ð»ñ¶â100¡ó¡¦»Ô¤Ï98.2¡ó¸º»ñ¡×¤Î¤è¤¦¤ÊºÄÌ³Êü´þ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡°ìÄê¤ÎÍøÍÑ¼Ô¤È¼Ò²ñÅª¤ÊÉ¬Í×À¤¬¤¢¤ëÅ´Æ»²ñ¼Ò¤Ê¤é¡¢ºÄÌ³¤Î·Ú¸º¤Ë¤è¤Ã¤Æ·Ð±Ä¤Ï³Ú¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÀßÈ÷²þ½¤¤äÃÍ²¼¤²¤Î¸¡Æ¤¤ò¹Ô¤¤¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¡£¤¿¤À¤·¼«¼£ÂÎ¤ÏºÄÌ³Êü´þ¤Ê¤É¤ÎÂ»¼º¤«¤éÆ¨¤²¤é¤ì¤Ê¤¤¤Î¤¬ÆñÅÀ¤«¡£
¡ÖËÌ¿ÀµÞ¹ÔÅÅÅ´¡ÊÊ¼¸Ë¸©¡Ë¡×¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢ÃÏ¸µ¡Ê¿À¸Í»Ô¡Ë¤¬Çã¤¤¼è¤Ã¤Æ»Ô±ÄÃÏ²¼Å´¤Î°ìÏ©Àþ¤Ë¤¹¤ëÎã¤â¤¢¤ë¡£600²¯±ß°Ê¾å¤ËµÚ¤ÖºÄ¸¢Êü´þ¤ÏµÄÏÀ¤ò¸Æ¤ó¤À¤â¤Î¤Î¡¢2020Ç¯6·î°Ê¹ß¤Ë±¿ÄÂ¤ÏÂçÉý¤Ë°Â¤¯¤Ê¤ê¡¢ÍøÍÑ¼Ô¤Ï¥³¥í¥Ê²ÒÁ°¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ3³ä¤âÁý²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤¿¤À¤·¡¢¤³¤ì¤é¤Î°Æ·ï¤Ï¤¤¤º¤ì¤âºÄÌ³¤¬1000²¯±ß°Ê²¼¡£ÅìÍÕ¹âÂ®Å´Æ»¤Ï¸½ºß¤Ç¤â2000²¯±ß¤òÄ¶¤¨¤ëÄ¹´üºÄÌ³¤È500²¯±ß°Ê¾å¤ÎÎßÀÑÂ»¼º¤òÊú¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢»ö¾ð¤¬°ã¤¦¡£
¡¡¶áÇ¯¤Ç¤Ï¡¢Æ±¤¸PÀþ¤È¤·¤ÆÄ¹´üºÄÌ³¤Ë¶ì¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿ËÌÁíÅ´Æ»¡ÊÀéÍÕ¸©¡Ë¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¶õ¹ÁÍ¢Á÷¤Ë¤è¤ëºÎ»»¤Î²þÁ±¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¼«¼Ò¤ÇÃÍ²¼¤²¤ò·èÃÇ¤Ç¤¤ë»öÎã¤â½Ð¤Æ¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤ì¤Þ¤¿»ö¾ð¤¬°Û¤Ê¤ë¡£ËÌÁíÅ´Æ»¤Ï´û¤ËÎßÀÑÂ»¼º¤ò²ò¾Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢¶õ¹ÁÍ¢Á÷¤ÎÍÌµ¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¤â°ã¤¦¡£
¡¡ÅìÍÕ¹âÂ®Å´Æ»¤Î±èÀþ¤Ç¤Ï¡¢Áªµó¤Î¤È¤¤Ë¸õÊä¼Ô¤¬¡ÖÅìÍÕ¹âÂ®Å´Æ»¤ÎÃÍ²¼¤²¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡ª¡×¤ÈÀ¼¹â¤Ë¶«¤Ö¤â¤Î¤Î¡¢ºÄÌ³À°Íý¤Ê¤É¤Î¶ñÂÎÅª¤Ê¼êË¡¤Ï¸ì¤é¤ì¤º¡¢Ã¯¤â¹ÔÆ°¤·¤Ê¤¤¡£¡Ö¹õ»ú¤À¤«¤é¡¢±¿ÄÂÃÍ²¼¤²¤Ç¤¤ë¤À¤í¤¦¡ª¡×¤È¤¤¤¦¼çÄ¥¤Ï¡¢¶õµõ¤Ë¶Á¤¯¡£±¿ÄÂÃÍ²¼¤²¤òÇ®Ë¾¤µ¤ì¤Æ¤â¡¢¤½¤Î¸µ¶§¤Ç¤¢¤ëºÄÌ³¡¦ÎßÀÑÂ»¼º¤Ë¤ÏÃ¯¤âÆ§¤ß½Ð¤»¤Ê¤¤¤Î¤¬ÅìÍÕ¹âÂ®Å´Æ»¤Î¸½¾õ¤À¡£
¡¡¹¬¤¤¤Ë¤·¤Æ¡¢PÀþÀ©ÅÙ¤Ï¡¢ÀéÍÕµÞ¹ÔÅÅÅ´¡Ê¸½¡§µþÀ®Àé¸¶Àþ¡Ë¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢»ÙÊ§¤¤¤Ë¹Ô¤µÍ¤Ã¤Æ²ñ¼Ò¤¬¾ÃÌÇ¤¹¤ë¥±¡¼¥¹¤Þ¤ÇÀ¸¤ß¡¢2003Ç¯¤ÎÆÃ¼ìË¡¿ÍºÆÊÔ¤È¤È¤â¤Ë¸øÃÄ¤´¤È¾ÃÌÇ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÈá¤·¤¡È¸ùÏ«¼Ô¡É¤È¤â¤¤¤¨¤ëÅìÍÕ¹âÂ®Å´Æ»¤Ï¡¢¼«¼£ÂÎ¤ÈÅ´Æ»²ñ¼Ò¡¢±èÀþ¤Î¿Í¡¹¤ÎÍî¤È¤·¤É¤³¤í¤¬¸«¤¨¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¤Ë¼Ú¶â¤ËÄÉ¤ï¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢º£Æü¤â·òµ¤¤ËÁö¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÊµÜÉð ÏÂÂ¿ºÈ¡Ë